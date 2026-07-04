Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Na nekaterih trgih so cene elektrike že več sto ur na leto negativne, kar kaže na hitro spreminjanje strukture elektroenergetskega sistema. Trg prehaja iz logike »proizvajaj elektriko« v logiko »upravljaj elektriko«, kjer vrednost nastaja pri fleksibilnosti in časovni optimizaciji. Pri tem imajo pomembno vlogo baterijski hranilniki. Njihovo upravljanje postaja eden pomembnih stebrov prihodnjega razvoja Skupine Gen-I. Ta vzpostavlja eno največjih platform za upravljanje hranilnikov in fleksibilnosti v regiji, je povedal član uprave Gen-I dr. Igor Koprivnikar.

Kaj pomeni segment trgovanja za Gen-I?

Čeprav je Gen-I v Sloveniji poznan predvsem kot dobavitelj energije, v Skupini Gen-I pod isto streho združujemo štiri poslovne segmente: dobavo energije, inženiring in prodajo energetskih tehnologij, investicije v sončne elektrarne in baterijske hranilnike velikega obsega ter trgovanje na veleprodajnem trgu. Prav trgovanje je naš najobsežnejši poslovni segment, ki ga – tako kot tudi preskrbo končnih odjemalcev – razvijamo že vse od začetkov. V tem času smo se razvili v mednarodnega trgovca z energenti, ki deluje že v 27 državah – od Evrope do ZDA, kjer smo v začetku letošnjega leta uradno odprli naše prostore v Houstonu. Že pri električni energiji na leto dosežemo prodajne količine, ki so približno desetkrat večje od celotne letne porabe električne energije v Sloveniji. Mednarodna raziskava Energy Risk Commodity Rankings nas je leta 2025 prvič uvrstila na prvo mesto med trgovci z električno energijo in energenti v Evropi. Na področju električne energije pokrivamo celoten spekter trgovanja – od petnajstminutnih produktov na ultra kratkoročnih trgih do večletnih terminskih pogodb in profilov. Aktivni smo tudi na trgih zemeljskega plina, emisijskih kuponov in drugih okoljskih produktov. Poleg fizičnega trgovanja uporabljamo produkte čezmejnih prenosnih zmogljivosti in širok nabor finančnih instrumentov za upravljanje tveganj in optimizacijo portfeljev, med drugim opcije in druge izvedene finančne instrumente.

Energetska industrija se danes hitro spreminja. Če je bilo v preteklosti trgovanje predvsem vprašanje učinkovitega nakupa in prodaje energije ter upravljanja tržnih pozicij, danes vse več vrednosti nastaja pri upravljanju kompleksnih energetskih portfeljev, fleksibilnosti, baterijskih hranilnikov in drugih energetskih sredstev. Zagotavljanje rešitev PPA ter upravljanje proizvodnih virov in hranilnikov (asset management) postajata ključna stebra prihodnjega razvoja energetske industrije.

Trgovanje je najobsežnejši poslovni segment Gen-I, ki ga – tako kot tudi preskrbo končnih odjemalcev – razvijajo od začetkov. Foto Joe Suhadolnik

V času negotovih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, rasti obnovljivih virov se volatilnost na energetskih trgih povečuje. Kako obvladujete trgovanje v takem okolju?

Gre predvsem za dva vpliva, in sicer za vpliv geopolitike na energente in vpliv obnovljivih virov. Energetski trgi so danes izrazito občutljivi za geopolitične dogodke, saj so postali globalno povezani. Dogajanje na Bližnjem vzhodu, v Aziji ali ZDA se praktično v realnem času odraža tudi na evropskih energetskih trgih. Obnovljivi viri pa so močno odvisni od vremena, ki je danes eden ključnih generatorjev volatilnosti. Visoka volatilnost postaja nova stalnica energetskih trgov. Ključno vprašanje ni, kako se ji izogniti, ampak kako s pomočjo napredne analitike, kakovostnih napovedi in discipliniranega upravljanja tveganj sprejemati boljše odločitve ter ustvarjati konkurenčno prednost. Tveganja, ki jih prevzemamo, se prilagajajo razmeram in volatilnosti na trgu. Za samo trgovanje volatilnost ne pomeni nič slabega, saj omogoča številne priložnosti. Ključna konkurenčna prednost je sposobnost razlikovati med tveganji, ki jih želimo prevzeti, in tistimi, ki se jim želimo izogniti. Na podlagi napredne analitike, umetne inteligence, fundamentalnih modelov in scenarijskih analiz ciljno sprejemamo tržna tveganja in ustvarjamo dodano vrednost za naše partnerje in stranke.

Od tega, koliko ste uspešni v trgovanju, je odvisno, kakšno ceno na koncu plača odjemalec?

Absolutno je to eden ključnih dejavnikov. Danes so na trgih električne energije in plina cene transparentne, zato konkurenčnosti ni mogoče graditi na maržah, ampak predvsem na učinkovitejšem upravljanju portfelja in tveganj. Prav sposobnost kakovostnega trgovanja in upravljanja portfeljev neposredno vpliva na to, kakšne pogoje lahko ponudimo svojim odjemalcem. Skozi vsa leta v slovenskem prostoru ostajamo najugodnejši dobavitelj električne energije za gospodinjske odjemalce. Zagotavljamo zanesljivo preskrbo z energijo in odjemalce ščitimo pred morebitnimi skoki cen predvsem z aktivnim upravljanjem našega razvejenega nabavnega portfelja ter postopnimi in razpršenimi nakupi energentov skozi daljše obdobje. Tako blažimo vpliv kratkoročnih cenovnih nihanj in zagotavljamo večjo stabilnost končnih cen. Globalna razpršenost našega portfelja nam omogoča, da nismo odvisni od ene regije ali vira energije, obenem pa lahko učinkovito upravljamo tveganja in izkoriščamo cenovne razlike med posameznimi trgi ter različnimi obdobji v korist naših odjemalcev. Naš cilj namreč ni ustvarjati vrednost zgolj za Gen-I, ampak jo pretvarjati v cenovno konkurenčnejšo, stabilnejšo in zanesljivo preskrbo za naše odjemalce.

Kako bodo na cene energentov vplivali majhne zaloge plina v evropskih skladiščih in večje povpraševanje azijskih držav po utekočinjenem zemeljskem plinu?

Evropa je močno odvisna od globalnega trga LNG. S tem so evropske cene plina neposredno povezane z globalnimi razmerami in konkurenco z Azijo. Če bodo zaloge plina pred zimo ostale manjše od običajnih, hkrati pa se bo povpraševanje po utekočinjenem zemeljskem plinu v Aziji povečalo, lahko pričakujemo dodatne pritiske na rast cen plina v Evropi. Ker cena plina še vedno pomembno vpliva na oblikovanje cene električne energije, se ta pritisk posredno prenaša tudi na trg elektrike.

Sončne elektrarne so tudi pri nas v sončnih, a ne prevročih dneh prvi vir elektrike. Narašča tudi težava negativnih cen. Kakšen vpliv ima to na trg?

Porast sončnih elektrarn pomembno spreminja cenovno dinamiko na trgu. V obdobjih visoke proizvodnje, predvsem med 11. in 16. uro, v sončnem vremenu pogosto nastajajo presežki energije, kar vodi do nizkih ali celo negativnih cen elektrike na veleprodajnem trgu. V Evropi se je število ur z negativnimi cenami v zadnjih letih močno povečalo. Na nekaterih trgih so cene elektrike že več sto ur na leto negativne, kar kaže na hitro spreminjanje strukture elektroenergetskega sistema.

Negativne cene same po sebi sicer niso problem ali znak, da trg ne deluje, temveč posledica uspešne integracije velikih količin obnovljivih virov v elektroenergetski sistem. Predstavljajo pomemben signal trga, ki spodbuja razvoj novih tehnologij in poslovnih modelov. Negativne cene spodbujajo optimizacijo – tako na strani proizvodnje kot odjema elektrike. Na sam trgovalni proces nimajo velikega neposrednega vpliva, imajo pa pomembno sistemsko vlogo, saj usmerjajo investicije v fleksibilnost elektroenergetskega sistema ter razvoj novih poslovnih modelov. Za trg to pomeni prehod iz logike »proizvajaj energijo« v logiko »upravljaj energijo«, kjer vrednost nastaja predvsem pri fleksibilnosti in časovni optimizaciji. Sicer ni pričakovati, da bi negativne cene električne energije popolnoma izginile, bodo pa na račun baterijskih hranilnikov postale manj izrazite.

Če je bila povprečna razlika med najnižjimi in najvišjimi cenami elektrike znotraj dneva pred petimi leti običajno med 20 in 30 evri za megavatno uro, danes na številnih trgih presega 100 evrov. Prav zato danes največ vrednosti ne ustvarjajo nujno novi proizvodni viri, ampak sposobnost učinkovitega upravljanja energije v realnem času.

Porast sončnih elektrarn pomembno spreminja cenovno dinamiko na trgu. V obdobjih visoke proizvodnje, predvsem med 11. in 16. uro, v sončnem vremenu pogosto nastajajo presežki energije, kar vodi do nizkih ali celo negativnih cen elektrike na veleprodajnem trgu. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Velik pomen torej pridobivajo baterije in pametno upravljanje.

Segment baterijskih hranilnikov danes sodi med najhitreje rastoče segmente evropske energetike, kjer se do leta 2030 pričakuje približno 50-odstotna povprečna letna rast, pri čemer so stopnje rasti med državami zaradi različne regulative in hitrosti umeščanja projektov v prostor ter zagotavljanja priključnih zmogljivosti zelo različne. Bolgarija, denimo, trenutno sodi med države z najhitrejšo rastjo baterijskih hranilnikov v EU. Teh bodo letos postavili od tri do štiri gigavate, medtem ko so jih imeli v začetku leta manj kot gigavat. K temu so pomembno prispevali spodbudno regulatorno okolje, učinkoviti podporni mehanizmi ter dobra razpoložljivost priključnih zmogljivosti na elektroenergetskem omrežju, tudi na lokacijah nekdanjih termoelektrarn.

V Gen-I v okviru trgovanja vse bolj razvijamo storitev, s katero omogočamo dostop do trga številnim virom fotovoltaične proizvodnje po regiji, baterijskih hranilnikov in hibridnih projektov. Do konca leta bomo imeli po trenutnih podatkih sklenjene pogodbe za upravljanje vsaj 800 megavatov velikih baterijskih hranilnikov. Gre za hranilnike z močjo nad deset megavatov. To je ena največjih platform za upravljanje hranilnikov in fleksibilnosti v regiji. Upravljanje baterijskih hranilnikov je del širšega razvoja dejavnosti asset managementa, ki postaja eden pomembnih stebrov prihodnjega razvoja Skupine Gen-I.

To je poslovna priložnost zaradi volatilnih razmer na trgu.

To ni zgolj poslovna priložnost, ampak ena največjih strukturnih sprememb v energetiki. Z rastjo obnovljivih virov fleksibilnost postaja ključna za stabilnost in vzdržnost elektroenergetskega sistema. Baterijski hranilniki omogočajo učinkovito časovno usklajevanje proizvodnje in porabe električne energije, s čimer povečujejo fleksibilnost elektroenergetskega sistema ter zmanjšujejo cenovna nihanja. Res pa je, da baterije same ne rešujejo sezonskega shranjevanja, a so ključne za kratkoročno in znotrajdnevno uravnavanje elektroenergetskega sistema.

Baterijski hranilniki, zlasti sistemi večjega obsega, so ena ključnih tehnologij energetskega prehoda, ki smo se ji med prvimi aktivno posvetili tudi v Skupini Gen-I. Naša pomembna konkurenčna prednost pa je, da združujemo vlogo investitorja, upravljavca in ponudnika storitev optimizacije baterijskih sistemov za stranke. Aktivno upravljamo velike baterijske sisteme v tujini in jih optimiziramo na trgih električne energije in sistemskih storitev. Pred kratkim smo v naši hčerinski družbi Gen-I Invest, ki je pristojna za naložbe v obnovljive vire energije, uspešno opravili prevzem treh velikih baterijskih hranilnikov električne energije ravno v Bolgariji. S tem korakom dodatno utrjujemo položaj vodilnega regionalnega akterja na področju shranjevanja energije in rešitev za krepitev prožnosti energetskega sistema.

Dolgoročno bo stabilen energetski sistem temeljil na kombinaciji različnih rešitev: hranilnikov za kratkoročno fleksibilnost, večje geografske razpršenosti obnovljivih virov, večjega deleža vetrne energije, prilagajanja odjema ter razvoja novih tehnologij za daljše shranjevanje energije. Ključ do uspeha pa ne bo zgolj v novih tehnologijah, temveč predvsem v njihovem učinkovitem povezovanju in upravljanju.

Za samo trgovanje volatilnost ne pomeni nič slabega, saj prinaša številne priložnosti. Foto Gen-I

Zdi se, da gredo spodbude v kombinacijo sončne elektrarne in hranilnika. Bi dodali še toplotne črpalke in električno mobilnost?

Glede na rast porabe električne energije lahko rečemo, da so spodbude v Sloveniji ustrezne in dobro usmerjene, saj so na voljo za vse segmente, od gospodinjstev do podjetij. Spodbude, usmerjene v kombinacijo sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov, so korak v pravo smer, saj odgovarjajo na ključni izziv – časovno neskladje med proizvodnjo in porabo.

Država prepoznava ključno vlogo hranilnikov pri večji samopreskrbi, stabilnosti sistema in razbremenjevanju omrežja ter aktivno spodbuja investicije vanje. V prihodnje pa bo po našem mnenju vse manj pomembno zgolj spodbujanje posameznih tehnologij in vse bolj spodbujanje fleksibilnosti elektroenergetskega sistema kot celote. Smiselno bi bilo, da bi spodbude še bolj podpirale vedenje uporabnikov, ne samo investicij v opremo. Tako bi dodatno okrepili sistemski učinek obstoječih naložb in prispevali k dolgoročno učinkovitemu obvladovanju rastoče porabe električne energije. Pomembno vlogo pri tem bodo imeli tudi toplotne črpalke, električna mobilnost in drugi prilagodljivi porabniki, ki lahko skupaj s hranilniki postanejo pomemben vir fleksibilnosti elektroenergetskega sistema.

So baterijski sistemi že zmožni tudi generacije frekvence, ki nadomešča velike vrteče se turbine? To bo tudi bistveno za preprečevanje mrkov. Ali bodo za to potrebne mednarodne povezave?

Baterijski sistemi že danes aktivno sodelujejo pri zagotavljanju sistemskih storitev in pomembno prispevajo k stabilizaciji elektroenergetskega sistema. Njihova prednost je predvsem izjemno hiter odzivni čas, zaradi katerega so učinkoviti pri uravnavanju frekvence, zagotavljanju rezerv in stabilizaciji omrežja. Res je tudi, da razvoj naprednih baterijskih sistemov in tako imenovanih tehnologij grid-forming odpira možnost, da bodo baterijski sistemi v prihodnje prevzemali več funkcij, ki so bile tradicionalno vezane na velike sinhronske generatorje.

Prihodnji elektroenergetski sistem bo temeljil na kombinaciji različnih tehnologij in tudi močnih mednarodnih povezav. Slednje bodo zato ostale izjemno pomembne, saj omogočajo izmenjavo energije med državami, varnejšo preskrbo in učinkovitejše obvladovanje izrednih dogodkov. Za manjše države, kot je Slovenija, je prav vpetost v evropski elektroenergetski sistem ena ključnih konkurenčnih prednosti, saj bistveno povečuje robustnost in odpornost celotnega sistema.

Umetna inteligenca omogoča marsikaj, recimo pregled milijona ponudb elektrike na trgu v nekaj sekundah. Kako pomaga agregatorju ponudbe OVE in posledično porabnikom elektrike?

Delež avtomatiziranih transakcij v ultra kratkoročnem trgovanju je pri nas lani dosegel že 78 odstotkov, kar potrjuje visoko tehnološko usmerjenost Skupine Gen-I. Trgovanje z energenti vse bolj postaja tehnološka panoga, kjer konkurenčna prednost nastaja skozi podatke, algoritme, umetno inteligenco in sposobnost upravljanja kompleksnih energetskih portfeljev v realnem času.

Za energetska podjetja, kot je Gen-I, umetna inteligenca ni zgolj orodje za izboljšanje napovedi proizvodnje ali porabe, temveč postaja ključni element upravljanja vse bolj kompleksnega energetskega sistema. Količina podatkov in število odločitev se eksponentno povečujeta. Umetna inteligenca nam omogoča povezovanje teh podatkov, natančnejše napovedi in predvsem učinkovitejšo optimizacijo energetskih portfeljev v realnem času. To koristi tudi končnim odjemalcem, saj omogoča učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov, stabilnejše cene in dolgoročno zanesljivejše delovanje energetskega sistema.

Algoritmi bodo vedno bolj prevzemali operativni del trgovanja, vendar bodo ključne konkurenčne prednosti tudi v prihodnje ostale predvsem razumevanje širše slike, sposobnost razvoja strategij, upravljanje tveganj ter pravilno odločanje v nepredvidljivih situacijah. Prihodnost zato ne bo brez ljudi, temveč bo temeljila na učinkovitem sodelovanju umetne inteligence, podatkov in vrhunskega strokovnega znanja.

Omenili ste vstop Gen-I na ameriški trg. Kaj je bil vzrok za to odločitev? Teksas ima svoje električno omrežje in ni del ZDA v tem smislu. Poleg tega so se zaradi zamrznitve vetrnic pred leti odločili za jedrsko tehnologijo. Kako se znajdete na tem trgu?

Naš vstop na trg ZDA je naravna nadgradnja dvajsetletnega razvoja Gen-I, ki temelji na poglobljenem znanju in naši uspešnosti na področju trgovanja z energenti. Poleg tega je to logičen korak podjetja, ki večino prihodkov ustvarja v tujini. S tem mejnikom Gen-I postaja globalno energetsko podjetje.

S širitvijo trgovanja v ZDA, kjer trenutno deluje ekipa približno desetih lokalnih strokovnjakov, smo pridobili neposreden dostop do ključnih ameriških trgov, informacij in znanja – in to v trenutku, ko je evropska energetika vse bolj vpeta v globalne tokove. Odločitev za preboj v ZDA je bila rezultat premišljene strategije in jasne vizije Gen‑I, hkrati pa izraz naše ambicije in poguma, da lahko v prihodnosti postanemo globalni trgovec z energenti.

Ne gre zgolj za geografsko širitev, ampak za dostop do največjega, najlikvidnejšega in tehnološko najrazvitejšega energetskega trga na svetu. To nam omogoča dodatno geografsko diverzifikacijo poslovanja ter med drugim dostop do novih poslovnih modelov in tržnih pristopov, ki jih v Evropi vseh še ni. Številni trendi, ki jih danes vidimo v Evropi, se na ameriškem trgu razvijajo še hitreje in v bistveno večjem obsegu. Prav zato je ameriški trg pomemben vir znanja, izkušenj in prihodnjih poslovnih priložnosti za Skupino Gen-I.