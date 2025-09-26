Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Med ekstremnimi pojavi, ki močno zaznamujejo naš vsakdan, pri nas najbolj izstopajo poplave. Dogodki iz preteklih let, zlasti katastrofalne vodne ujme avgusta 2023, so razkrili krhkost številnih lokalnih skupnosti in infrastrukture. Povečana količina padavin, taljenje snega in nenadni vremenski preobrati močno obremenjujejo vodotoke, kar pogosto pripelje do razlivanj rek in hudourniških poplav. V ospredje vse bolj stopa potreba po celovitih, dolgoročno vzdržnih rešitvah za obvladovanje voda.

Poplavna varnost ni več stvar lokalnega reševanja posledic, temveč postaja strateška naloga države, občin in upravljavcev vodnih virov. V tem kontekstu dobivajo hidroelektrarne nov pomen. Ne več le kot vir čiste energije, temveč kot ključni element vodne in varnostne infrastrukture. Hidroelektrarne na spodnji Savi – Boštanj, Arto-Blanca, Krško in Brežice – so zgled sodobne, večnamenske energetske zasnove, ki združuje proizvodnjo elektrike in aktivno upravljanje vodnega režima.

Njihova sposobnost zadrževanja visokovodnih valov, regulacije pretokov in nadzorovanega razlivanja vode je ena najpomembnejših obramb pred poplavami v Posavju. A to ni le tehnična rešitev – gre za premišljeno povezovanje lokalnih skupnosti, strokovnjakov in investitorjev, ki skupaj gradijo odpornost okolja. V času podnebnih sprememb je takšen pristop edini trajnostni odgovor.

Kako konkretno hidroelektrarne prispevajo k poplavni varnosti, zakaj so pomembne tudi za prihodnost in kakšna je njihova širša družbena vloga?

Hidroelektrarne na spodnji Savi kot strateški ščit pred poplavami

Hidroelektrarna Krško ob poplavah leta 2023. FOTO: Hidroelektrarne na Spodnji Savi

Vremenska slika zadnjih let kaže jasen trend: pogoste intenzivne padavine, hitra taljenja snega in nepredvidljivi nalivi močno obremenjujejo vodotoke po vsej državi. V nekaj urah lahko narastejo reke, ki s seboj nosijo ogromno uničevalno moč – zalivajo domove, rušijo infrastrukturo in ogrožajo življenja. Ob tem postaja jasno, da tradicionalni obrambni mehanizmi, kot so improvizirani nasipi ali zgolj pasivna zaščita, ne zadostujejo več. Potrebujemo celovite, dolgoročne rešitve, ki ne bodo le odziv na škodo, temveč bodo škodo preprečevale.

Prav v tem kontekstu se kaže nova, širša vloga hidroelektrarn. Čeprav so primarno zasnovane za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, lahko ob ustrezni zasnovi in umeščenosti postanejo tudi ključni del protipoplavne infrastrukture. Hidroelektrarne na spodnji Savi – Boštanj, Arto-Blanca, Krško in Brežice – so dokaz, da je energetske, okoljske in varnostne cilje mogoče združiti. S sistemom zadrževalnikov, nadzorovanih pretokov in pretočnih akumulacij so te elektrarne postale pomemben dejavnik upravljanja vod in bistveno pripomorejo k varnosti prebivalcev ob reki Savi.

V času podnebnih sprememb hidroenergija ni več samo energetska rešitev – je temelj odpornosti celotnega prostora.

Strateška vloga Hidroelektrarn na spodnji Savi

Nadzorovano prelivanje poplavnih voda v Vrbini pri Brežicah ob poplavah leta 2023. FOTO: Hidroelektrarne na Spodnji Savi

Ko govorimo o hidroelektrarnah, najprej pomislimo na elektriko. Vendar sodobne hidroelektrarne niso več zgolj objekti za proizvodnjo energije. Postajajo sestavni del širšega sistema, ki pomembno prispeva k urejanju vodnega režima in s tem tudi k varnosti ljudi in okolja. Na spodnji Savi so štiri delujoče hidroelektrarne – Boštanj, Arto-Blanca, Krško in Brežice – zasnovane kot povezani infrastrukturni elementi, ki omogočajo usklajeno delovanje v primeru visokih voda.

Območje stoletnih poplav na Čateškem polju. VIR: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Vsaka izmed njih ima poleg energetske tudi zaščitno funkcijo. Prek nadzorovanega pretakanja, prilagajanja pretokov in izrabe pretočnih akumulacij se lahko blažijo vodni valovi, ki bi v neurejenih razmerah povzročili škodo v dolini. Takšno upravljanje ni improvizacija, temveč rezultat tehnično dovršenega načrtovanja, ki temelji na natančnih podatkih, vremenskih napovedih in hidravličnih modelih. S tem je mogoče že vnaprej usmeriti tok reke in pravočasno sprostiti zmogljivosti tam, kjer je to najbolj smiselno.

Povezanost elektrarn v verigo omogoča odziven, nadzorovan in učinkovit sistem upravljanja. Pri močnih nalivih se vodna količina ne razlije nenadzorovano, temveč se po posameznih odsekih strateško razporedi. Tako se bistveno zmanjša tveganje za poplave v bližini naselij, prometnic in kmetijskih površin.

Takšna funkcionalnost ni samoumevna. Je plod dolgoročnega načrtovanja, pri katerem sta varnost in energetska stabilnost enakovredno upoštevani.

Rrazbremenilnik, ki ščiti dolino

Visokovodni razbremenilnik HE Brežice. FOTO: Tomi Naglič

Eden izmed najbolj prepoznavnih elementov protipoplavne zaščite v sistemu Hidroelektrarn na spodnji Savi je visokovodni razbremenilnik pri HE Brežice. Gre za objekt, ki v izrednih razmerah omogoča nadzorovano razlivanje vode iz Save na okoliška, predhodno načrtovana območja. Ta poseg ni le tehnična rešitev, temveč je plod skrbnega prostorskega načrtovanja, ki upošteva dinamiko reke, varnost prebivalcev in ekološke vidike.

Poleg razbremenilnika sistem vključuje tudi vrsto drugih pasivnih zaščitnih ukrepov – nasipov, zaščitnih brežin in prelivnih polj –, ki skupaj tvorijo učinkovit obrambni pas ob reki. Njihov namen ni zgolj zadržati vodo, temveč jo voditi, upočasniti in preprečiti, da bi dosegla najranljivejše dele poseljenih območij.

Takšen pristop pomeni, da HE niso izolirani objekti, ampak povezani z lokalno krajino, infrastrukturo in skupnostmi. Z ustrezno infrastrukturo ne ščitijo zgolj elektroenergetskega sistema, temveč tisto, kar je najbolj dragoceno – domove, ceste, šole, tovarne in kmetijska zemljišča. Vse to v času, ko je vsaka ura odziva odločilna.

FOTO: Občina Sevnica je eden najvidnejših primerov dobre prakse povezovanja lokalne skupnosti in državnih infrastrukturnih projektov. HE SS in občina sta v okviru gradnje HE Boštanj in Arto-Blanca uspešno vključili protipoplavne ukrepe, kar ima konkretne učinke za prebivalce.

Primer dobre prakse iz Posavja: poplave samo še spomin

Urejena protipoplavna zaščita občine Sevnica. FOTO: Hidroelektrarne na Spodnji Savi

Na spodnji Savi je občina Sevnica eden tistih krajev, kjer so prebivalci še pred dvema desetletjema ob vsakem večjem deževju z zaskrbljenostjo opazovali reko. Poplave so bile redne, pogosto nepričakovane in vselej uničujoče. Voda je prodirala v kleti, uničevala prometnice, ogrožala domačije in obratovanje lokalnih podjetij. A danes je slika bistveno drugačna – zaradi strateškega povezovanja lokalne skupnosti in energetskega sektorja.

Z gradnjo hidroelektrarn Boštanj in Arto‑Blanca je bila občina med prvimi, ki je že v fazi načrtovanja sodelovala pri oblikovanju celostne protipoplavne zaščite. Šlo je za več kot le gradnjo energetskih objektov – šlo je za redefinicijo odnosa med reko in kraji, ki ob njej živijo. V okviru projektov so bili zgrajeni novi nasipi, ojačane obrežne strukture, pretočni kanali in urejene regulacije pritokov, kot je Sevnična. S tem se je bistveno zmanjšala poplavna ogroženost na širšem območju mesta in okoliških naselij.

Sodelovanje med podjetjem HE SS in občino Sevnica ni bilo omejeno na formalne postopke. Župan Srečko Ocvirk pogosto poudarja pomen sodelovanja med državo, investitorjem in občino pri zagotavljanju varnosti prebivalcev. V proces načrtovanja in izvedbe protipoplavnih ukrepov je bila aktivno vključena lokalna skupnost. Občina je prispevala izhodišča glede zaščite najbolj izpostavljenih območij, podjetje pa je ta priporočila vključilo v širšo zasnovo hidroenergetskih objektov. Takšen pristop je omogočil, da so bili zgrajeni energetsko učinkoviti in funkcionalno zaščitni objekti. Rezultat je znižanje poplavne ogroženosti in večje zaupanje med prebivalci in investitorjem.

Inženirski sistem – del strategije prilagajanja na podnebne spremembe

HE Arto-Blanca ob poplavah leta 2010. FOTO: Goran Rovan

Za učinkovito obvladovanje vodnih ekstremov mora infrastruktura delovati usklajeno. Hidroelektrarne so tehnično kompleksen sistem, ki zahteva natančno načrtovanje, stalno spremljanje in prilagajanje glede na hidrometeorološke razmere. Vloga inženirjev, hidroloških modelarjev in operaterjev pri upravljanju takšnega sistema je zato odločilna.

Kot poudarja dr. Andrej Kryžanowski z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, tehnične lastnosti hidroelektrarn omogočajo, da lahko v času povečanih pretokov zanesljivo in varno usmerjajo vodne mase. To vključuje razporejanje zapornic, upoštevanje pretočnih zmogljivosti in odzivnih časov ter medsebojno usklajenost posameznih objektov v verigi. Vse to mora zanesljivo delovati tudi v izrednih razmerah, ko je vsaka minuta pomembna.

Pomemben element je tudi dolgoročno upravljanje vodnega režima. Hidroelektrarne omogočajo oblikovanje načrtov obratovanja, ki vključujejo sezonske napovedi pretokov, simulacije poplavnih valov in scenarije ukrepanja. S tem tudi hidroelektrarne postanejo del strategije prilagajanja na podnebne spremembe.

Poleg tehnične opremljenosti je za zanesljivo delovanje ključno tudi sodelovanje s strokovnimi institucijami in državnim sistemom za spremljanje voda. Le z dostopom do ažurnih podatkov o padavinah, snežni odeji in pretokih lahko operaterji HE sprejemajo informirane odločitve. Prava moč sistema se kaže v učinkovitem prepletu infrastrukture, znanja in podatkov, ki skupaj omogočajo obvladovanje nepredvidljivih naravnih sil.

Zadnji člen verige

Območje stoletnih poplav na območju predvidene akumulacije HE Mokrice. VIR: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Načrtovana hidroelektrarnaje ključno nadaljevanje večnamenskega sistema na spodnji Savi. Z njenim dokončanjem se bo zaprla energetsko-hidrotehnična veriga, kar bo omogočilo še učinkovitejše upravljanje pretokov, predvsem v kritičnih obdobjih povečanih padavin. Poleg proizvodnje obnovljive energije bo HE Mokrice namenjena tudi zadrževanju visokih voda, urejanju brežin in dodatni poplavni zaščiti naselij nižje ob reki.

Trajnostno naravnan razvoj podjetja HE SS vključuje skrb za energetsko učinkovitost, varstvo okolja in tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Zanje je zelo pomembna tudi ekološka integracija, vključno s prehodi za vodne organizme, minimalnim ekološkim pretokom in revitalizacijo obvodnega prostora.

HE SS bo še naprej razvijala energetsko infrastrukturo, ki ne bo služila le proizvodnji, temveč tudi varnosti, okoljski stabilnosti in kakovosti bivanja. Hidroenergija tako ostaja temeljni del slovenske energetske prihodnosti, a hkrati tudi strateško orodje za prilagajanje podnebnim izzivom.

Naročnik oglasne vsebine so Hidroelektrarne na Spodnji Savi