  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    14. 10. 2025 | 15:38
    14. 10. 2025 | 15:39
    12:33
    A+A-

    Družba Plinovodi, operater slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina, že več kot dve desetletji skrbi za zanesljivo in varno oskrbo slovenskih uporabnikov. Z več kot 1.200 kilometri plinovodov in dvema kompresorskima postajama je nepogrešljiva hrbtenica domačega energetskega sistema. V času, ko Evropa pospešeno prehaja v nizkoogljično prihodnost, Plinovodi svojo vlogo vidijo v postopni preobrazbi obstoječe infrastrukture za prenos obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik. A po besedah generalnega direktorja podjetja Plinovodi Marjana Eberlinca bo zemeljski plin še naprej pomemben prehodni energent. V pogovoru razkriva, kako podjetje načrtno pristopa k razogljičenju, digitalizaciji in vključevanju v (evropske) vodikove pobude, spregovori pa tudi o iniciativi SloH2U. Njena pobudnica in ustanoviteljica je namreč družba Plinovodi.

    "Zemeljski plin ostaja pomemben prehodni energent, pri čemer se bo njegova strateška vloga ob vse večjem deležu OVE še krepila. Hkrati in postopno bo sistem postajal tudi infrastruktura za transport obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik." Marjan Eberlinc, generalni direktor Plinovodi. FOTO: osebni arhiv

    Plinovodi so že več kot dve desetletji hrbtenica slovenskega energetskega sistema. Kako bi opisali trenutno vlogo podjetja v času intenzivnega energetskega prehoda?

    Družba Plinovodi d. o. o. je letos marca slavnostno zaznamovala 20 let svojega delovanja, začetki oskrbe s plinom iz prenosnega sistema pa segajo v leto 1978. Operater prenosnega sistema plina danes upravlja sistem, ki obsega okrog 1.200 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini, 258 merilno-regulacijskih oz. drugih postaj ter povezuje večino slovenskih industrijskih uporabnikov in mestnih distribucij plina. Družba ima zelo bogato zgodovino, v okviru katere bi poudaril uspešno podvojitev hrbtenice slovenskega prenosnega sistema in izvedbo vrste pomembnih projektov z obema omenjenima kompresorskima postajama, pri čemer je bila vedno glavna skrb zanesljivost in varnost obratovanja prenosnega sistema plina za čezmejni transport in oskrbo slovenskih uporabnikov.

    Danes so Plinovodi hrbtenica slovenskega energetskega sistema z okvirno letno oskrbo slovenskih odjemalcev na nivoju 10 TWh in vključenostjo v procese tranzicije, ki za področje oskrbe s plinom prinašajo vrsto sprememb in novih izzivov. Vse pa s ključnim ciljem in stalno skrbjo za zanesljivo, varno in stroškovno učinkovito delovanje prenosnega sistema.

    Kako se spreminja strateška vloga prenosnega sistema zemeljskega plina v obdobju razogljičenja in zmanjševanja rabe fosilnih goriv?

    Strateška vloga prenosnega sistema zemeljskega plina se ne bo spremenila čez noč. Proces preobrazbe se je že začel, pri tem pa družba aktivno deluje in se vključuje v procese razogljičenja na vseh ravneh. Hkrati zagotavlja zanesljivo in varno oskrbo s plinom za vse obstoječe odjemalce. Zemeljski plin ostaja pomemben prehodni energent, pri čemer se bo njegova strateška vloga ob vse večjem deležu OVE še krepila. Hkrati in postopno bo sistem postajal tudi infrastruktura za transport obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik. Strategija družbe je jasna, prenosni sistem bo postal hrbtenica nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti.

    Plinovodi. Ljubljana, 20. oktober 2021 [plin,plinovodi,energija,ogrevanje,energenti,motivi,Ljubljana] Foto Leon Vidic/delo
    Plinovodi. Ljubljana, 20. oktober 2021 [plin,plinovodi,energija,ogrevanje,energenti,motivi,Ljubljana] Foto Leon Vidic/delo

    Katere ključne spremembe so potrebne, da bo Slovenija ohranila zanesljivost oskrbe in sledila trajnostnim ciljem?

    Dosežena raven zanesljivosti in varnosti oskrbe je bistvena zahteva, ki se nikakor ne sme zmanjšati v procesu sledenja trajnostnim ciljem. To bo mogoče izvajati ob jasnem zakonodajnem in regulatornem okviru pri prehodu na nove pline. Tudi v prihodnje bo ključnega pomena povezovanje s sosednjimi prenosnimi sistemi ter uvajanje novih trajnostnih tehnologij, znotraj družbe pa digitalizacija in še večji poudarek na strokovnih in usposobljenih kadrih.

    Kako poteka posodobitev prenosnega sistema – predvsem na področjih digitalizacije, nadzora in vzdrževanja?

    Prenosni sistem plina se ves čas tehnološko posodablja in nadgrajuje. Kljub svoji majhnosti v evropskem merilu lahko rečemo, da smo tehnološko na ravni in popolnoma primerljivi z najboljšimi evropskimi prenosnimi sistemi. Upoštevajoč vlogo in pomen prenosnega sistema, pri modernizaciji prednostno uvajamo nove in preizkušene tehnologije. V zadnjih letih smo izvedli nekaj projektov digitalizacije, s katerimi nadgrajujemo procese vzdrževanja, medsebojno povezujemo sisteme in izboljšujemo daljinsko upravljanje z uporabo naprednih SCADA sistemov. V družbi menimo, da je digitalna preobrazba temelj učinkovitega, varnega in odzivnega delovanja v dinamičnem energetskem okolju.

    Foto Foto: Depositphotos
    Foto Foto: Depositphotos

    Kateri projekti v naslednjih letih bodo najbolj vplivali na razvoj slovenskega plinskega sistema?

    V prihodnjih letih bodo na področju plinskega prenosnega sistema, poleg naložb, ki se trenutno že izvajajo, potrebne nadaljnje naložbe v zanesljivost obratovanja prenosnega sistema za stalno in neprekinjeno obratovanje. Vse večji deleži obnovljivih virov energije v kombinaciji z vse večjim obsegom domače proizvodnje elektrike za pokrivanje mankov v proizvodnji zahtevajo najvišjo stopnjo razpoložljivosti sistema za različne obratovalne režime. Tudi posodobljeni NEPN v okviru zagotavljanja energetske varnosti poudarja potrebo po postavitvi strateških rezerv z zagotavljanjem dodatnih moči v slovenskem elektroenergetskem sistemu na osnovi plinskih tehnologij. Hkrati bo prenosni sistem plina postajal vse bolj aktiven tudi na strani uporabnikov. Ti bodo postajali vse bolj aktivni odjemalci, ki bodo iz viškov elektrike proizvajali tudi vodik ali biometan in ga bodo želeli vtiskavati v prenosni sistem.

    Kako Plinovodi pristopate k razogljičenju in kateri konkretni ukrepi že potekajo?

    Družba Plinovodi k razogljičenju pristopa sistemsko. Generalno gre za dva vidika, notranjega in zunanjega. Notranji je razogljičenje družbe Plinovodi, za namen katerega je bila sprejeta njena trajnostna strategija, ki se izvaja s trajnostnimi projekti. Zunanji je vidik uporabnikov na prenosnem sistemu in omogočanje uporabnikom, da svoj odjem razogljičijo na način, da jim sistemski operater omogoči odjem obnovljivih in nizkoogljičnih plinov. Lahko rečemo, da družba Plinovodi konkretno pristopa k izvajanju ukrepov, pri čemer so časovnice ukrepov zelo različne, vse aktivnosti pa že potekajo.

    Kako ocenjujete potencial obstoječe plinske infrastrukture pri prehodu na obnovljive pline?

    Potencial obstoječe plinske infrastrukture pri prehodu na obnovljive pline je izredno visok. Podobno kot v sosednjih članicah EU bo osnova prehoda na obnovljive pline obstoječi prenosni sistem plina, ki se bo po potrebah nadgrajeval za transport nizkoogljičnih plinov. V primeru biometana teh prilagoditev praktično ne bo, za potrebe prenosa vodika pa bo potrebna renamembnost tistih obstoječih prenosnih plinovodov, ki so lahko razpoložljivi za ta namen in s tem ne zmanjšujejo potrebnih kapacitet plinskega sistema. Drugo bodo novogradnje. Ocenjuje se, da bo za namen prehoda na obnovljive pline v Evropi uporabljenega kar precej obstoječega plinskega sistema. S tem se bo lahko razmeroma hitro in stroškovno učinkovito omogočil zeleni prehod, brez potrebe po gradnji celotnega sistema čisto na novo.

    Kakšno vlogo ima sodelovanje z državnimi institucijami in gospodarstvom pri doseganju teh ciljev?

    Sodelovanje in povezovanje je v novih procesih prestrukturiranja v energetiki ključnega pomena. Brez usklajenega sodelovanja bo razvoj zastal. Družba Plinovodi se aktivno odziva na zakonodajo v pripravo v okviru javnih pozivov in posvetovanj. Prav tako je aktivna v okviru sektorskih povezovanj in s krepitvijo povezovanj z uporabniki prenosnega sistema. Družba je članica najpomembnejših iniciativ in konzorcijev v Sloveniji.

    Kje vidite priložnosti za Slovenijo in Plinovode na področju vodika?

    Za sektor vodika lahko rečemo, da je v nastajanju tudi v Sloveniji. Družba Plinovodi od leta 2021 sodeluje v pobudi Evropske vodikove hrbtenice (EHB) in je tako tudi tranzitna ter distribucijska točka za vodik. Prav tako je z vodikovimi projekti dejavna v okviru ENTSOG-ovega desetletnega razvojnega načrta na ravni celotne Evrope.

    V okviru priložnosti za Slovenijo je prepoznan tudi interes za domačo proizvodnjo vodika, ki se bo z deležem OVE še povečeval. Za oba vira, čezmejnega in domačega, bo na voljo vodikovo omrežje, ki bo nastalo z renamembnostjo dela obstoječega omrežja in potrebnimi novogradnjami.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako daleč je Slovenija pri pripravi infrastrukture za transport in distribucijo vodika?

    Slovenija v okviru priprav infrastrukture na transport vodika sledi pripravam evropske vodikove infrastrukture in je v primerljivi fazi s sosednjimi članicami EU. Poleg sodelovanja v okviru Evropske vodikove hrbtenice je družba Plinovodi v svoj desetletni razvojni načrt vključila posebno poglavje razvoja projektov za prenos vodika in OVE pline in za ta namen predvidela prve konkretne projekte.

    Kakšna je vloga Plinovodov v pobudi SloH2U?

    Družba Plinovodi je pobudnica in ustanoviteljica iniciative SloH2U. Ta je bila ustanovljena konec marca 2025 in povezuje več kot 50 podjetij. V maju 2025 je imela iniciativa prvi sestanek, na katerem je sprejela program dela za leto 2025.

    Katere konkretne projekte ali pilotne rešitve razvijate v okviru SloH2U?

    Iniciativa SloH2U je delo začela v drugi polovici leta 2025. Konkretni projekti članic iniciative in njihovo povezovanje bo okvirno znano proti koncu leta.

    Kako pomembno je mednarodno povezovanje, zlasti v okviru European Hydrogen Backbone (EHB)?

    Kot že omenjeno je mednarodno povezovanje v okvirih EHB pomembno, saj Slovenijo umešča kot del prihodnje evropske vodikove mreže. Hkrati omogoča čezmejna partnerstva in povezovanje projektov. V teh okvirih prepoznavamo kot najbolj pomembno čezmejno sodelovanje pri projektih za pridobitev statusa PCI, ki so lahko deležni tudi evropskega sofinanciranja.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako pomembno je, da Slovenija vzpostavi jasen regulatorni okvir za obnovljive pline in vodik?

    Vzpostavitev regulatornega okvira je ključno za pravočasen razvoj sektorja obnovljivih plinov in vodika, vključno s pripadajočo infrastrukturo. Verjamemo, da bo Slovenija v tem delu sledila drugim članicam in omogočila njegov razvoj.

    Kako Plinovodi prispevajo k trajnostnemu razvoju tudi na drugih področjih – od upravljanja virov do družbene odgovornosti?

    Družba Plinovodi se zavzema za trajnostno poslovanje na vseh ravneh, od zniževanje lastnega ogljičnega odtisa, optimizacije porabe energije in materialov, aktivnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi do spodbujanja tehnološkega razvoja in razvoja kadrov.

    Kako lahko podjetja, kot so Plinovodi, spodbudijo prehod gospodarstva na čistejše vire energije?

    Kot že omenjeno družba Plinovodi v okviru svojega aktivnega delovanja z uporabniki že naslavlja in spodbuja svoje uporabnike ter s tem gospodarstvo k prehodu na čistejše vire energije. V tem pogledu je plin vmesna faza pri prehodu iz trdih in tekočih fosilnih goriv in bo zvezen prehod na nizkoogljične pline.

    Kako si vi osebno predstavljate slovenski energetski sistem prihodnosti – in vlogo Plinovodov v njem?

    Energetski sistem prihodnosti si predstavljam kot povezan, prilagodljiv in nizkoogljičen sistem, v katerem se elektrika, plin, toplota in nizkoogljični plini povezujejo in dopolnjujejo.

    Več o družbi Plinovodi si preberite TUKAJ.

    Naročnik oglasne vsebine je družba Plinovodi

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več

    Več iz teme

    plinovodimarjan eberlinczemljski plinvodikenergetika
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pritožba ameriškega predsednika

    Trump: Revija Time je objavila mojo super slabo sliko

    Medtem ko Bližnji vzhod praznuje premierje, je ameriški predsednik zaskrbljen zaradi svoje podobe na naslovnici.
    14. 10. 2025 | 16:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Zaradi umorov, ki jih prikazuje tudi nagrajeni film, obsodili tri Srbe

    Obsojeni so bili zaradi sodelovanja pri ugrabitvi, zlorabah in umoru 20 potnikov z vlaka v kraju Štrpci leta 1993.
    14. 10. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Patricija Verdev: To je spodbuda za ženski alpinizem

    Prejemnica posebne nagrade zlatega cepina Patricija Verdev je spregovorila za Delo.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 15:22
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    NLB 29. Ljubljanski maraton

    Brezplačni javni prevoz za navijače in tekače

    Ljubljano bo ta konec tedna preplavilo rekordnih skoraj 30.000 tekačev. Avtobusi LPP bodo vozili po obvozih.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Padel s prevrnjene lestve in umrl

    Delovna nesreča se je zgodila v Lokovcu. Kljub zdravniški oskrbi je 89-letnik po padcu umrl.
    14. 10. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Patricija Verdev: To je spodbuda za ženski alpinizem

    Prejemnica posebne nagrade zlatega cepina Patricija Verdev je spregovorila za Delo.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 15:22
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    NLB 29. Ljubljanski maraton

    Brezplačni javni prevoz za navijače in tekače

    Ljubljano bo ta konec tedna preplavilo rekordnih skoraj 30.000 tekačev. Avtobusi LPP bodo vozili po obvozih.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Smrtna nesreča

    Padel s prevrnjene lestve in umrl

    Delovna nesreča se je zgodila v Lokovcu. Kljub zdravniški oskrbi je 89-letnik po padcu umrl.
    14. 10. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo