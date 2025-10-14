Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Družba Plinovodi, operater slovenskega prenosnega sistema zemeljskega plina, že več kot dve desetletji skrbi za zanesljivo in varno oskrbo slovenskih uporabnikov. Z več kot 1.200 kilometri plinovodov in dvema kompresorskima postajama je nepogrešljiva hrbtenica domačega energetskega sistema. V času, ko Evropa pospešeno prehaja v nizkoogljično prihodnost, Plinovodi svojo vlogo vidijo v postopni preobrazbi obstoječe infrastrukture za prenos obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik. A po besedah generalnega direktorja podjetja Plinovodi Marjana Eberlinca bo zemeljski plin še naprej pomemben prehodni energent. V pogovoru razkriva, kako podjetje načrtno pristopa k razogljičenju, digitalizaciji in vključevanju v (evropske) vodikove pobude, spregovori pa tudi o iniciativi SloH2U. Njena pobudnica in ustanoviteljica je namreč družba Plinovodi.

"Zemeljski plin ostaja pomemben prehodni energent, pri čemer se bo njegova strateška vloga ob vse večjem deležu OVE še krepila. Hkrati in postopno bo sistem postajal tudi infrastruktura za transport obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik." Marjan Eberlinc, generalni direktor Plinovodi. FOTO: osebni arhiv

Plinovodi so že več kot dve desetletji hrbtenica slovenskega energetskega sistema. Kako bi opisali trenutno vlogo podjetja v času intenzivnega energetskega prehoda?

Družba Plinovodi d. o. o. je letos marca slavnostno zaznamovala 20 let svojega delovanja, začetki oskrbe s plinom iz prenosnega sistema pa segajo v leto 1978. Operater prenosnega sistema plina danes upravlja sistem, ki obsega okrog 1.200 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini, 258 merilno-regulacijskih oz. drugih postaj ter povezuje večino slovenskih industrijskih uporabnikov in mestnih distribucij plina. Družba ima zelo bogato zgodovino, v okviru katere bi poudaril uspešno podvojitev hrbtenice slovenskega prenosnega sistema in izvedbo vrste pomembnih projektov z obema omenjenima kompresorskima postajama, pri čemer je bila vedno glavna skrb zanesljivost in varnost obratovanja prenosnega sistema plina za čezmejni transport in oskrbo slovenskih uporabnikov.

Danes so Plinovodi hrbtenica slovenskega energetskega sistema z okvirno letno oskrbo slovenskih odjemalcev na nivoju 10 TWh in vključenostjo v procese tranzicije, ki za področje oskrbe s plinom prinašajo vrsto sprememb in novih izzivov. Vse pa s ključnim ciljem in stalno skrbjo za zanesljivo, varno in stroškovno učinkovito delovanje prenosnega sistema.

Kako se spreminja strateška vloga prenosnega sistema zemeljskega plina v obdobju razogljičenja in zmanjševanja rabe fosilnih goriv?

Strateška vloga prenosnega sistema zemeljskega plina se ne bo spremenila čez noč. Proces preobrazbe se je že začel, pri tem pa družba aktivno deluje in se vključuje v procese razogljičenja na vseh ravneh. Hkrati zagotavlja zanesljivo in varno oskrbo s plinom za vse obstoječe odjemalce. Zemeljski plin ostaja pomemben prehodni energent, pri čemer se bo njegova strateška vloga ob vse večjem deležu OVE še krepila. Hkrati in postopno bo sistem postajal tudi infrastruktura za transport obnovljivih plinov, kot sta biometan in zeleni vodik. Strategija družbe je jasna, prenosni sistem bo postal hrbtenica nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti.

Plinovodi. Ljubljana, 20. oktober 2021 [plin,plinovodi,energija,ogrevanje,energenti,motivi,Ljubljana] Foto Leon Vidic/delo

Katere ključne spremembe so potrebne, da bo Slovenija ohranila zanesljivost oskrbe in sledila trajnostnim ciljem?

Dosežena raven zanesljivosti in varnosti oskrbe je bistvena zahteva, ki se nikakor ne sme zmanjšati v procesu sledenja trajnostnim ciljem. To bo mogoče izvajati ob jasnem zakonodajnem in regulatornem okviru pri prehodu na nove pline. Tudi v prihodnje bo ključnega pomena povezovanje s sosednjimi prenosnimi sistemi ter uvajanje novih trajnostnih tehnologij, znotraj družbe pa digitalizacija in še večji poudarek na strokovnih in usposobljenih kadrih.

Kako poteka posodobitev prenosnega sistema – predvsem na področjih digitalizacije, nadzora in vzdrževanja?

Prenosni sistem plina se ves čas tehnološko posodablja in nadgrajuje. Kljub svoji majhnosti v evropskem merilu lahko rečemo, da smo tehnološko na ravni in popolnoma primerljivi z najboljšimi evropskimi prenosnimi sistemi. Upoštevajoč vlogo in pomen prenosnega sistema, pri modernizaciji prednostno uvajamo nove in preizkušene tehnologije. V zadnjih letih smo izvedli nekaj projektov digitalizacije, s katerimi nadgrajujemo procese vzdrževanja, medsebojno povezujemo sisteme in izboljšujemo daljinsko upravljanje z uporabo naprednih SCADA sistemov. V družbi menimo, da je digitalna preobrazba temelj učinkovitega, varnega in odzivnega delovanja v dinamičnem energetskem okolju.

Foto Foto: Depositphotos

Kateri projekti v naslednjih letih bodo najbolj vplivali na razvoj slovenskega plinskega sistema?

V prihodnjih letih bodo na področju plinskega prenosnega sistema, poleg naložb, ki se trenutno že izvajajo, potrebne nadaljnje naložbe v zanesljivost obratovanja prenosnega sistema za stalno in neprekinjeno obratovanje. Vse večji deleži obnovljivih virov energije v kombinaciji z vse večjim obsegom domače proizvodnje elektrike za pokrivanje mankov v proizvodnji zahtevajo najvišjo stopnjo razpoložljivosti sistema za različne obratovalne režime. Tudi posodobljeni NEPN v okviru zagotavljanja energetske varnosti poudarja potrebo po postavitvi strateških rezerv z zagotavljanjem dodatnih moči v slovenskem elektroenergetskem sistemu na osnovi plinskih tehnologij. Hkrati bo prenosni sistem plina postajal vse bolj aktiven tudi na strani uporabnikov. Ti bodo postajali vse bolj aktivni odjemalci, ki bodo iz viškov elektrike proizvajali tudi vodik ali biometan in ga bodo želeli vtiskavati v prenosni sistem.

Kako Plinovodi pristopate k razogljičenju in kateri konkretni ukrepi že potekajo?

Družba Plinovodi k razogljičenju pristopa sistemsko. Generalno gre za dva vidika, notranjega in zunanjega. Notranji je razogljičenje družbe Plinovodi, za namen katerega je bila sprejeta njena trajnostna strategija, ki se izvaja s trajnostnimi projekti. Zunanji je vidik uporabnikov na prenosnem sistemu in omogočanje uporabnikom, da svoj odjem razogljičijo na način, da jim sistemski operater omogoči odjem obnovljivih in nizkoogljičnih plinov. Lahko rečemo, da družba Plinovodi konkretno pristopa k izvajanju ukrepov, pri čemer so časovnice ukrepov zelo različne, vse aktivnosti pa že potekajo.

Kako ocenjujete potencial obstoječe plinske infrastrukture pri prehodu na obnovljive pline?

Potencial obstoječe plinske infrastrukture pri prehodu na obnovljive pline je izredno visok. Podobno kot v sosednjih članicah EU bo osnova prehoda na obnovljive pline obstoječi prenosni sistem plina, ki se bo po potrebah nadgrajeval za transport nizkoogljičnih plinov. V primeru biometana teh prilagoditev praktično ne bo, za potrebe prenosa vodika pa bo potrebna renamembnost tistih obstoječih prenosnih plinovodov, ki so lahko razpoložljivi za ta namen in s tem ne zmanjšujejo potrebnih kapacitet plinskega sistema. Drugo bodo novogradnje. Ocenjuje se, da bo za namen prehoda na obnovljive pline v Evropi uporabljenega kar precej obstoječega plinskega sistema. S tem se bo lahko razmeroma hitro in stroškovno učinkovito omogočil zeleni prehod, brez potrebe po gradnji celotnega sistema čisto na novo.

Kakšno vlogo ima sodelovanje z državnimi institucijami in gospodarstvom pri doseganju teh ciljev?

Sodelovanje in povezovanje je v novih procesih prestrukturiranja v energetiki ključnega pomena. Brez usklajenega sodelovanja bo razvoj zastal. Družba Plinovodi se aktivno odziva na zakonodajo v pripravo v okviru javnih pozivov in posvetovanj. Prav tako je aktivna v okviru sektorskih povezovanj in s krepitvijo povezovanj z uporabniki prenosnega sistema. Družba je članica najpomembnejših iniciativ in konzorcijev v Sloveniji.

Kje vidite priložnosti za Slovenijo in Plinovode na področju vodika?

Za sektor vodika lahko rečemo, da je v nastajanju tudi v Sloveniji. Družba Plinovodi od leta 2021 sodeluje v pobudi Evropske vodikove hrbtenice (EHB) in je tako tudi tranzitna ter distribucijska točka za vodik. Prav tako je z vodikovimi projekti dejavna v okviru ENTSOG-ovega desetletnega razvojnega načrta na ravni celotne Evrope.

V okviru priložnosti za Slovenijo je prepoznan tudi interes za domačo proizvodnjo vodika, ki se bo z deležem OVE še povečeval. Za oba vira, čezmejnega in domačega, bo na voljo vodikovo omrežje, ki bo nastalo z renamembnostjo dela obstoječega omrežja in potrebnimi novogradnjami.

FOTO: Depositphotos

Kako daleč je Slovenija pri pripravi infrastrukture za transport in distribucijo vodika?

Slovenija v okviru priprav infrastrukture na transport vodika sledi pripravam evropske vodikove infrastrukture in je v primerljivi fazi s sosednjimi članicami EU. Poleg sodelovanja v okviru Evropske vodikove hrbtenice je družba Plinovodi v svoj desetletni razvojni načrt vključila posebno poglavje razvoja projektov za prenos vodika in OVE pline in za ta namen predvidela prve konkretne projekte.

Kakšna je vloga Plinovodov v pobudi SloH2U?

Družba Plinovodi je pobudnica in ustanoviteljica iniciative SloH2U. Ta je bila ustanovljena konec marca 2025 in povezuje več kot 50 podjetij. V maju 2025 je imela iniciativa prvi sestanek, na katerem je sprejela program dela za leto 2025.

Katere konkretne projekte ali pilotne rešitve razvijate v okviru SloH2U?

Iniciativa SloH2U je delo začela v drugi polovici leta 2025. Konkretni projekti članic iniciative in njihovo povezovanje bo okvirno znano proti koncu leta.

Kako pomembno je mednarodno povezovanje, zlasti v okviru European Hydrogen Backbone (EHB)?

Kot že omenjeno je mednarodno povezovanje v okvirih EHB pomembno, saj Slovenijo umešča kot del prihodnje evropske vodikove mreže. Hkrati omogoča čezmejna partnerstva in povezovanje projektov. V teh okvirih prepoznavamo kot najbolj pomembno čezmejno sodelovanje pri projektih za pridobitev statusa PCI, ki so lahko deležni tudi evropskega sofinanciranja.

FOTO: Depositphotos

Kako pomembno je, da Slovenija vzpostavi jasen regulatorni okvir za obnovljive pline in vodik?

Vzpostavitev regulatornega okvira je ključno za pravočasen razvoj sektorja obnovljivih plinov in vodika, vključno s pripadajočo infrastrukturo. Verjamemo, da bo Slovenija v tem delu sledila drugim članicam in omogočila njegov razvoj.

Kako Plinovodi prispevajo k trajnostnemu razvoju tudi na drugih področjih – od upravljanja virov do družbene odgovornosti?

Družba Plinovodi se zavzema za trajnostno poslovanje na vseh ravneh, od zniževanje lastnega ogljičnega odtisa, optimizacije porabe energije in materialov, aktivnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi do spodbujanja tehnološkega razvoja in razvoja kadrov.

Kako lahko podjetja, kot so Plinovodi, spodbudijo prehod gospodarstva na čistejše vire energije?

Kot že omenjeno družba Plinovodi v okviru svojega aktivnega delovanja z uporabniki že naslavlja in spodbuja svoje uporabnike ter s tem gospodarstvo k prehodu na čistejše vire energije. V tem pogledu je plin vmesna faza pri prehodu iz trdih in tekočih fosilnih goriv in bo zvezen prehod na nizkoogljične pline.

Kako si vi osebno predstavljate slovenski energetski sistem prihodnosti – in vlogo Plinovodov v njem?

Energetski sistem prihodnosti si predstavljam kot povezan, prilagodljiv in nizkoogljičen sistem, v katerem se elektrika, plin, toplota in nizkoogljični plini povezujejo in dopolnjujejo.

Več o družbi Plinovodi si preberite TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je družba Plinovodi