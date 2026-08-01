  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Dodana vrednost skupine Alpacem je v več kot tričetrtinskem deležu v Sloveniji in je ključna za nove naložbe, izplačilo plač zaposlenim, ustvarjanje dobička, hkrati pa pomembno prispeva tudi k davčnim prihodkom države. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Dodana vrednost skupine Alpacem je v več kot tričetrtinskem deležu v Sloveniji in je ključna za nove naložbe, izplačilo plač zaposlenim, ustvarjanje dobička, hkrati pa pomembno prispeva tudi k davčnim prihodkom države. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    1. 8. 2026 | 05:00
    13:26
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Proizvodnja in poraba cementa v svetu je lani po ocenah Statrankerja znašala okoli 3,86 milijarde ton in je prvič zrasla po treh letih upadanja. To pomeni skoraj pol tone na vsakega zemljana. S tem še ni presegla doseženega vrha iz leta 2021 oziroma je desetino pod njim, kar je predvsem posledica šibkejše gradbene aktivnosti na Kitajskem. Ta porabi približno polovico svetovne proizvodnje cementa. EU27 predstavlja približno štiri odstotke te proizvodnje.

    image_alt
    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Vse večja svetovna populacija in posledično potrebe po infrastrukturi povečujejo povpraševanje po cementu, prav tako pa nanj ugodno vpliva tudi energetska transformacija in širjenje obnovljivih virov energije, kot so vetrne elektrarne. Kaj pa v Sloveniji – smo pripravljeni na izzive in priložnosti, ki jih prinaša ta rast?

    Pogledali smo skupino Alpacem v Sloveniji, ki upravlja edino cementarno pri nas. Skupina Alpacem v Sloveniji je kljub nekoliko nižjim prihodkom in dodani vrednosti leta 2025 ohranila stabilno poslovanje, visoko produktivnost in kakovostna delovna mesta. To je pomembno pripomoglo k ustvarjenim davčnim prihodkom države, prav tako je podlaga za pomembne zelene naložbe v prihodnje, ocenjuje Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), sicer tudi avtor analitične študije o ekonomskem pomenu skupine Alpacem v Sloveniji v letu 2025.

    Dve tretjini prodaje je skupina ustvarila na slovenskem trgu, preostalo tretjino pa na tujih trgih, zlasti v Italiji, nekaj pa tudi na drugih izvoznih trgih, denimo na Hrvaškem. Cementna industrija je namreč v osnovi zelo lokalna, saj stroški prevoza cementa na daljše razdalje precej zvišajo končno ceno izdelka za kupca. »Kilogram cementa namreč stane manj kot desetina cene kilograma kruha. Pri tem pa to lahko zagotavljajo le velika in učinkovita podjetja, saj nam zgolj obseg proizvodnje in dobra kapitalska opremljenost določata nizko ceno cementa in rast naše infrastrukture, ki zagotavlja kakovost življenja kot tudi konkurenčnost Slovenije kot izrazito tranzitne države za blagovni tovor. Ni naključje, da je pomen transportnega sektorja v BDP v Sloveniji nadpovprečno velik«, je pojasnil.

    Približno 900 delovnih mest je odvisnih od poslovanja skupine Alpacem bodisi neposredno v podjetju bodisi posredno pri dobaviteljih ali v trgovini.

    Prihodki skupine Alpacem v Sloveniji so lani znašali približno 150 milijonov evrov, kar je nekoliko manj v primerjavi z rekordnim letom 2024, ko so dosegli 158 milijonov evrov. »Kljub rahlemu upadu prodaje je skupina okrepila dodano vrednost, pri čemer investicije v gradbeništvu, vezane na gradbeno infrastrukturo, podpirajo povpraševanje po cementu,« še dodaja Bojan Ivanc.

    Pomemben gospodarski multiplikator

    Skupina je imela lani v primerjavi z letom 2024 nekoliko nižji gospodarski vpliv, in sicer 0,10 odstotka vseh davčnih prihodkov države (glede na 0,13 odstotka leta 2024), kar je še vedno enak delež, kot je bil leta 2023. Sicer je bil ta delež v zadnjih treh letih podoben, okoli 0,11 odstotka.

    »Skupina prispeva približno dva odstotka vseh davčnih prihodkov regije, kar kaže na njegov pomembni gospodarski vpliv. Podjetje ustvarja delovna mesta neposredno in posredno pri dobaviteljih, to pa pomeni tudi regionalni razvoj in gospodarsko stabilnost.«

    Zeleni prehod bo podjetju omogočil dolgoročno stabilno poslovanje in povečal njegovo konkurenčnost na regionalnem trgu, pojasnjuje Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Zeleni prehod bo podjetju omogočil dolgoročno stabilno poslovanje in povečal njegovo konkurenčnost na regionalnem trgu, pojasnjuje Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Multiplikatorji gospodarskega vpliva podjetja kažejo, koliko dodatne prodaje in dodane vrednosti ustvarijo drugi sektorji zaradi poslovanja podjetja. »Multiplikator prodaje je 1,64, širši multiplikator pa 1,76. Vsak evro prodaje podjetja vpliva na dodatno ustvarjene prihodke v drugih sektorjih v Sloveniji. To pomeni, da je skupina za en ustvarjen evro prodaje izdelka, največkrat je bil to cement, ustvarila še 64 centov prodaje pri drugih svojih dobaviteljih v Sloveniji. Širši multiplikator pa je znašal 1,76, kar pomeni, da so pri eni enoti prodaje vsi drugi sektorji ustvarili še 76 centov prodaje,« pojasnjuje sogovornik. Pri tem dodaja, da je bil multiplikator dodane vrednosti še nekoliko višji: ožji je bil 1,76, širši pa 1,81. »To dejansko pomeni, da ustvarjeni evro dodane vrednosti v cementni industriji posredno ustvari ne samo dodatno prodajo pri dobaviteljih, ampak tudi pomembno dodano vrednost v celotni verigi.«

    Lani je bila dodana vrednost na zaposlenega 178.000 evrov, kar je 2,6-krat več od povprečne produktivnosti v Sloveniji, ki znaša okoli 67.000 evrov.

    Visoka produktivnost in dodana vrednost

    Pomemben kazalnik uspešnosti je tudi dodana vrednost, ki jo ustvarja skupina. Lani je znašala okoli 63 milijonov evrov, kar je za dva milijona več kot leta 2024, vendar še vedno nekoliko manj od vrhunca leta 2023, ko je znašala 66 milijonov evrov. »Bruto marža, torej delež dodane vrednosti v prodaji, je znašala približno 42 odstotkov, kar je enako povprečju v zadnjem desetletju. Dodana vrednost skupine ostane v več kot tričetrtinskem deležu v Sloveniji in je ključna za nove naložbe, izplačilo plač zaposlenim, ustvarjanje dobička, hkrati pa zelo pomembno prispeva tudi k davčnim prihodkom države.«

    In kaj vse je s to višjo dodano vrednostjo družba naredila? Kot je pokazala analiza, je pojasnil Bojan Ivanc, je kljub zmanjšanju povpraševanja po delovni sili zaradi večjih investicij v osnovna sredstva skupina Alpacem v Sloveniji ohranila število zaposlenih iz leta 2024, in sicer 352. Delovna mesta so postala bolj kakovostna, delavci pa bolje zaščiteni in opremljeni.

    »Produktivnost v sektorju materialov, zlasti v proizvodnji cementa, je visoka. Leta 2025 je dodana vrednost na zaposlenega znašala 178.000 evrov, kar je 2,6-krat več od povprečne produktivnosti v Sloveniji, ki znaša približno 67.000 evrov. Ta panoga pa seveda potrebuje visoko produktivnost, da lahko po eni strani investira veliko v najnovejše stroje in drugo opremo, po drugi pa izplačuje visoke plače, saj govorimo o delu, ki zaradi neprekinjenega proizvodnega procesa 24 ur, sedem dni v tednu zahteva tudi nočno delo. Pričakuje se, da bo panoga vodilna pri investicijah v zeleno transformacijo, zaradi naravnega procesa pri proizvodnji cementa, ko se v okolico sprošča CO2

    Dodana vrednost skupine ostane v več kot tričetrtinskem deležu v Sloveniji in je ključna za nove naložbe, izplačilo plač zaposlenim, ustvarjanje dobička, hkrati pa zelo pomembno prispeva tudi k davčnim prihodkom države.

    Prispevek k javnofinančnim prihodkom in zaposlenosti

    Povprečna bruto plača v skupini Alpacem je leta 2025 znašala 3400 evrov, kar je za 14 odstotkov več kot leto prej. »Ker je dejansko število zaposlenih ostalo enako (352), to kaže na splošno rast plač v podjetju. Zanimivo je, da se je povprečna plača zgolj v zadnjih štirih letih povečala z 2300 na 3400 evrov, kar je zelo visoko zvišanje.«

    Poleg tega je skupina lani ustvarila 30 milijonov evrov neto dobička, kar je približno 11 odstotkov več kot leta 2024, vendar še vedno manj od rekordne vrednosti leta 2023, ki je znašala 34 milijonov. V zadnjih štirih letih so v podjetju zaznali v povprečju podoben neto dobiček, okoli 30 milijonov evrov na leto. »Zelo uspešno poslovanje skupine je predvsem posledica večjih potreb po cementu in gradnje, delno pa tudi povečanje učinkovitosti poslovanja. Država je iz davka na dohodek pravnih oseb prejela približno osem milijonov evrov, skupno pa je skupina v različne državne blagajne vplačala 28 milijonov evrov,« ocenjuje Bojan Ivanc.

    image_alt
    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    In multiplikator zaposlenosti? Samo v skupini Alpacem je bilo zaposlenih 352 ljudi, in če upoštevamo še zaposlene pri dobaviteljih in v trgovini zaradi potrošnje zaposlenih, dosežemo število 900. To pomeni, da je okoli 900 delovnih mest odvisnih od poslovanja skupine Alpacem bodisi neposredno v podjetju bodisi posredno pri dobaviteljih ali v trgovini. »To število je precej podobno v zadnjih treh letih, saj je v povprečju znašalo okoli 930. Bilo pa je nekoliko nižje kot leto prej, ko je znašalo 968.«

    Investicije za razogljičenje

    Cementna industrija je ena izmed strateških sektorjev za evropsko komisijo, saj ustvarja glavnino CO2 emisij v proizvodnji cementnega klinkerja, ki zaradi energetske intenzivnostni vpliva, podobno kot pri zgorevanju premoga v Tešu, na to, da ima Slovenija statistično visoke emisije v primerjavi z izhodiščnim letom 2005.

    Zeleni prehod bo podjetju omogočil dolgoročno stabilno poslovanje in povečal njegovo konkurenčnost na regionalnem trgu. Za Slovenijo pa se odpira možnost, da participira v verigi dodane vrednosti v razogljičenju, ki je v nastajanju.

    V zadnjih letih se je skupina Alpacem v Sloveniji intenzivno usmerila v zeleni prehod, ki vključuje številne investicije za zmanjšanje izpustov CO2 in povečanje energetske učinkovitosti. Do leta 2036 načrtujejo investicije v višini približno 330 milijonov evrov – od tega bi več kot 200 milijonov evrov namenili za zelene naložbe, ki bodo pomembno pripomogle k uresničitvi nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter evropskim usmeritvam. Preostali del, okoli 120 milijonov evrov, bodo namenili za investicije, ki bodo neposredno povečale produktivnost. »Dejstvo je, da je načrtovanih več kot 200 milijonov evrov investicij v desetih letih tudi za družbo, ki ustvari okoli 30 milijonov evrov dobička na leto, zelo visok znesek, ki ga bo namenila za zelene naložbe.«

    »Podjetje je že začelo večje projekte, ki bodo pripomogli k zmanjšanju izpustov CO2. S partnerjem pripravljajo naložbo v največjo sončno elektrarno z baterijskimi hranilniki v Sloveniji. V obdobju 2028–2030 pa načrtujejo 30-milijonsko investicijo v tehnologijo, ki bo omogočila izkoriščanje odvečne toplote za proizvodnjo električne energije. Te investicije bodo pripomogle k pokritju približno četrtine potreb podjetja po električni energiji. Poleg tega v prihodnjem desetletju načrtujejo za okoli 150 milijonov evrov visoko investicijo za doseganje ogljične nevtralnosti; to je tehnologija, ki bo omogočila zajem ogljikovega dioksida, njegov transport in shranjevanje v podzemnih skladiščih, kot so opuščene naftne vrtine. Tehnologija je ključna za zmanjšanje okoljskega vpliva in doseganje ciljev ogljične nevtralnosti,« pojasnjuje glavni analitik GZS.

    Produktivnost v sektorju materialov, zlasti v proizvodnji cementa, je visoka, poudarja Bojan Ivanc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Produktivnost v sektorju materialov, zlasti v proizvodnji cementa, je visoka, poudarja Bojan Ivanc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Investicije v zeleno transformacijo pa, kot pravi Bojan Ivanc, ne bodo le zmanjšale okoljskega odtisa podjetja, ampak bodo povečale njegovo konkurenčnost na trgu. Zmanjšanje CO2 izpustov bo podjetju zagotavljalo manjšo potrebo po dokupovanju emisijskih kuponov v sistemu za trgovanje z emisijami (ETS), kjer se cena kuponov nenehno zvišuje. S tem bodo omejili porast stroškov poslovanja in povečali konkurenčnost, hkrati pa z makroekonomskega gledišča Sloveniji zagotavljali nižjo intenzivnost izpustov CO2 na evro prihodkov, ki jih ustvarja industrija.

    Zeleni prehod in investicije so dolgoročni procesi, ki zahtevajo podporo države in evropske komisije. Podjetja si zato prizadevajo za pridobivanje okoljevarstvenih in drugih potrebnih dovoljenj ter finančne podpore, ki jim bodo omogočili hitrejšo implementacijo načrtovanih projektov in tako krepili njihovo konkurenčnost znotraj EU.

    »Z uspešno izvedenimi investicijami bo podjetje pripomoglo k trajnostnemu razvoju in ohranjanju visoke ravni produktivnosti ter kakovosti delovnih mest. Tudi vlaganja v tehnologije bodo omogočila zmanjšanje okoljskega odtisa in izboljšanje energetske učinkovitosti. Zeleni prehod bo podjetju omogočil dolgoročno stabilno poslovanje in povečal njegovo konkurenčnost na regionalnem trgu. Sloveniji pa omogoča, da prispeva v verigi dodane vrednosti k razogljičenju,« še ocenjuje Bojan Ivanc.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

    Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
    Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Industrija

    Pomoč je »bolje kot kamen v hrbet«. Katera podjetja dobijo največ subvencij?

    Največ nadomestil za stroške emisij skupini Sij, Talumu in drugi kovinski industriji ter papirnicam in kemičnim podjetjem.
    Nejc Gole 24. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o delovnih razmerjih

    Ali moramo res vzeti dva tedna dopusta skupaj?

    Zakon določa obvezni neprekinjeni počitek, raziskave pa kažejo, da je za regeneracijo pomemben predvsem kakovosten odklop.
    Beti Burger 31. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Plaz v Himalaji

    Tragedija pod Broad Peakom: deset ljudi, tudi znanega alpinista, odnesel plaz

    Nirmal Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov.
    31. 7. 2026 | 06:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nesreča na treningu

    Primoža Rogliča zbil avtomobil

    Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
    31. 7. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več

    Več iz teme

    analizacementna industrijaBojan IvancSkupina Alpacem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Celovito integracijo Romov lahko omogoči le zaposlitev

    Po letih ukvarjanja z Romi je v Kočevju opazen velik napredek, pravi Peter Pirc, ravnatelj OŠ Zbora odposlancev, ki obenem vlado poziva, naj ukrepe nadaljuje
    Simona Fajfar 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Karikatura

    Paradoks

    Po Evropi nizki vodostaji že ovirajo plovbo ter oskrbo z vodo in energijo. Suša povzroča škodo tudi v kmetijstvu.
    Marko Kočevar 1. 8. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Liga narodov

    V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

    V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
    Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    ChatGPT

    Osebni svetovalec, ki pozna vse modele in vaš slog vožnje

    Umetna inteligenca v avtomobilih: BMW in chatgpt v novi dobi konfiguriranja avtomobilov, a rešitev še ni na voljo vsem.
    1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Razno
    Karikatura

    Paradoks

    Po Evropi nizki vodostaji že ovirajo plovbo ter oskrbo z vodo in energijo. Suša povzroča škodo tudi v kmetijstvu.
    Marko Kočevar 1. 8. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Liga narodov

    V Parizu so razblinili sanje, Slovenci bodo račun poravnali s kolajno

    V polfinalu odbojkarske lige narodov težko pričakovani dvoboj Slovenije in Poljske. Na OI 2024 so prav izkušeni Poljaki končali slovenske sanje o kolajni.
    Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    ChatGPT

    Osebni svetovalec, ki pozna vse modele in vaš slog vožnje

    Umetna inteligenca v avtomobilih: BMW in chatgpt v novi dobi konfiguriranja avtomobilov, a rešitev še ni na voljo vsem.
    1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    31. 7. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo