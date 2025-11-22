  • Delo mediji d.o.o.
    Energetika

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Lani so jedrski reaktorji po svetu proizvedli 2667 teravatnih ur elektrike, kar je približno devet odstotkov elektrike. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Lani so jedrski reaktorji po svetu proizvedli 2667 teravatnih ur elektrike, kar je približno devet odstotkov elektrike. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Borut Tavčar
    22. 11. 2025 | 06:00
    6:09
    A+A-

    Na začetku novembra je v Parizu potekala svetovna jedrska razstava World Nuclear Exhibition 2025 (WNE), ki je največji svetovni dogodek v jedrski industriji. To je bila že šesta izvedba tega bienalnega sejma na svetu. Čeprav ni bilo ruske jedrske industrije, se je na sejmu predstavilo 30 odstotkov več podjetij in organizacij kot pred dvema letoma. To najbolje kaže, da jedrska industrija dobiva velik zagon.

    »To kaže na izrazit trend rasti tako evropske kot svetovne jedrske industrije, vzpostavljanja povezav med podjetji in ustvarjanja povezanih ter vzporednih dobavnih verig za gradnjo, dolgoročno obratovanje in vzdrževanje jedrskih elektrarn,« je povedal Tomaž Žagar, predsednik slovenskega društva jedrskih strokovnjakov. Razstavljavcev, ki so sodelovali na WNE, je bilo letos več kot 1070, pred dvema letoma, na WNE 2023, pa 780. Poleg tega je WNE 2025 v treh dneh obiskalo več kot 36.000 ljudi iz več kot 80 držav.

    image_alt
    Daljnovodne mačke* vodijo do jedrskih elektrarn

    »Dogodek, ki velja za osrednje svetovno srečanje jedrske industrije, je privabil rekordno število razstavljavcev, obiskovalcev in strokovnjakov z vsega sveta. Dogajanje na razstavi je odsevalo inovativnost, optimizem in rast področja s številnimi novimi svetovnimi projekti,« je poudaril Žagar, ki se je udeležil sejma in razstave.

    »V dveh letih, od 2023. do danes, se je zgodil opazen napredek pri razvoju dobavnih verig in industrije za obratovanje, vzdrževanje in gradnjo novih jedrskih elektrarn. Dve leti po priznanju nepogrešljive vloge jedrske energije na Cop28 in politični zavezi, da bodo do leta 2050 potrojili svetovne zmogljivosti jedrskih elektrarn, so vidni prvi realni rezultati. Na svetovni razstavi je bilo jasno videti, da številne države širijo obstoječe jedrske programe, podjetja, vključena v dobavne verige, pa povečujejo proizvodne zmogljivosti, ki že krepko presegajo kapaciteto 10 gigavatov (GW) novih jedrskih elektrarn na leto,« je poudaril Žagar.

    Po svetu obratuje 440 jedrskih reaktorjev

    Na svetu gradijo približno 70 reaktorjev, še približno 110 je načrtovanih, večina obojih v Aziji. Nove elektrarne, ki so jih priključili v omrežja v nekaj preteklih letih, komaj za silo lovijo zmogljivost ustavljenih jedrskih elektrarn. Preteklih 20 let za jedrsko industrijo ni bilo najbolj prijaznih, tako zaradi Černobila in Fukušime kot zaradi politične promocije obnovljivih virov energije, zlasti sončnih in vetrnih elektrarn. V tem času so upokojili 106 reaktorjev, zagnali pa 102 nova.

    Danes na svetu obratuje približno 440 jedrskih reaktorjev v 31 državah, s skupno močjo približno 400 GW. Lani so ti reaktorji proizvedli 2667 teravatnih ur elektrike, kar je približno devet odstotkov elektrike. Veliko držav, ki že ima jedrske elektrarne, ima tudi jedrske programe in gradijo ali vsaj načrtujejo nove jedrske elektrarne. Še približno 30 držav razmišlja, načrtuje ali začenja jedrske programe.

    Na svetu gradijo približno 70 reaktorjev, še približno 110 je načrtovanih, večina obojih v Aziji.

    Med njimi so tudi države, ki v desetletjih skorajda serijske gradnje in vrhuncev hladne vojne (šestdeseta, sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stoletja) niso smele niti pomisliti na rabo jedrske energije. Zdaj jim jedrske elektrarne po ugodnih pogojih ponujajo ruska in kitajska državna podjetja, ki nimajo dostopa na evropski ali ameriški trg. Svoje prve jedrske elektrarne postavljajo različne države, kot so Bangladeš, Egipt in Turčija. Še 20 držav je na določenih dogodkih izrazilo interes za jedrsko industrijo in to objavilo na uradnih straneh.

    image_alt
    Vsaka država ima svoje jedrske odpadke, če ima jedrske elektrarne ali ne

    Načrtujejo jih številne nove države

    Kljub velikemu zanimanju držav v razvoju za jedrsko energijo večje rasti moči jedrskih elektrarn tam srednjeročno ni pričakovati. Glavna rast zmogljivosti bo temeljila na državah, v katerih ima jedrska tehnologija dobre temelje na podlagi izkušenj. Države v razvoju bodo dobile svoje pravo mesto šele z večjo urbanizacijo, ki prinese večjo porabo energije, predvsem elektrike, zlasti za razvoj nujne stabilne proizvodnje, kot je jedrska. Trend rasti porabe teh držav bo bistveno strmejši kot v Evropi, Severni Ameriki ali na Japonskem, kjer porabo energije povečuje tudi umetna inteligenca.

    V Evropi se za prve jedrske elektrarne zanimajo v Albaniji, na Hrvaškem, v Estoniji, na Irskem, v Italiji, na Norveškem, Poljskem, v Srbiji in Turčiji. Albanija je že leta 2007 predlagala gradnjo jedrske elektrarne, ki bi napajala tudi Balkan in Italijo. Najbolj se je s projektom strinjala Hrvatska elektroprivreda (HEP), ki bi zgradila elektrarno in potem prevzela skoraj vso elektriko. Načrtu nasprotuje Črna gora. Hrvaška se zanima tudi za gradnjo druge jedrske elektrarne v Sloveniji, za sodelovanje pri gradnji jedrske elektrarne Paks na Madžarskem, ni pa še izločila možnosti, da bi sama zgradila jedrsko elektrarno. Prav tako ni privolila v vlaganje v bolgarsko nuklearko Belene. Srbija se od leta 2009 z Rusijo dogovarja o skupnem projektu jedrske elektrarne na srbskih tleh.

    jedrska energija reaktorji Tomaž Žagar

