Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

Koliko nas bo v prihodnjih letih stala elektrika, kako bomo financirali nove energetske projekte in ali bo Slovenija ob vse ostrejši svetovni konkurenci lahko ohranila svojo industrijo? To so bila osrednja vprašanja konference Energetika 2026, na kateri so predstavniki energetike, gospodarstva, finančnih institucij in politike iskali odgovore na izzive, ki bodo pomembno vplivali na razvoj države.

Na konferenci, ki sta jo 3. novembra v hotelu Bled Rose na Bledu organizirala medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC), se je pod naslovom Evropa med energetsko suverenostjo in industrijsko konkurenčnostjo zvrstilo več neposrednih opozoril, konkretnih predlogov in tudi različnih pogledov na prihodnost slovenske energetike. Od vprašanja, ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod, do milijardnega projekta JEK2 in prihodnosti delovnih mest v slovenski industriji.

Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč? FOTO: Dejan Javornik

Evropa izgublja industrijsko moč, Slovenija pa dragoceni čas

Visoke cene energije, stroški emisijskih kuponov in vse ostrejša svetovna konkurenca ogrožajo evropsko industrijo. Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, je opozorila, da se Evropa na izgubljanje industrijske moči odziva prepočasi. »Če je Evropa počasna, kaj šele Slovenija,« je bila neposredna. Kot primer je izpostavila proizvodnjo aluminija, ki so jo v Sloveniji že opustili, medtem ko nekatere evropske države razmišljajo o njenem ponovnem zagonu.

Na potrebo po hitrejšem ukrepanju so opozorili tudi predstavniki industrije. Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, je poudaril, da Slovenija potrebuje jasno industrijsko strategijo, ki ji bo sledila tudi energetska politika. Predstavniki Kolektorja in Cinkarne Celje pa so poudarili pomen konkurenčnih pogojev, tehnološkega razvoja in prihodnjih vlaganj.

Okrogla miza Ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod? FOTO: Dejan Javornik

Denarja za JEK2 je dovolj, kaj pa odločitve?

Ena osrednjih tem konference je bila prihodnost drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK2). Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da Slovenija potrebuje več domače proizvodnje električne energije. »Brez drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem ne bo šlo,« je dejal.

Ekonomist Jože P. Damijan je predstavil model financiranja, v katerega bi se poleg države lahko vključila tudi podjetja, gospodinjstva in sosednje države. Vlagatelji bi si tako lahko zagotovili dolgoročno oskrbo z elektriko po ugodnejši ceni.

Da denar ni največja ovira, meni tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. »Denar ni težava. Projektov ni,« je opozoril in kot pomembno priložnost izpostavil sodelovanje s Hrvaško. Direktor Elesa Aleksander Mervar pa je opozoril na dolgotrajne postopke umeščanja energetskih objektov v prostor, ki lahko gradnjo JEK2 še dodatno zamaknejo.

Elektrika bo, toda koliko nas bo stala?

Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi prihodnjim cenam elektrike. Direktor Elesa Aleksander Mervar je opozoril, da bo prihajajoča zima posebej zahtevna za podjetja, ki elektrike še niso zakupila. »Najhuje bo letošnjo zimo,« je dejal. Ob tem je poudaril, da širjenje obnovljivih virov še ne zagotavlja nižjih računov, saj energetski prehod zahteva tudi velika vlaganja v omrežja, ki jih bodo plačali končni porabniki.

Na pomen zanesljive oskrbe je opozoril tudi Matija Bitenc, glavni direktor Plinovodov, ki je izpostavil vlogo plinske infrastrukture, čezmejnih povezav in povezovanja različnih energetskih virov.

Razprave so pokazale, da bo prihodnost slovenske energetike odvisna od pravočasnih naložb, konkurenčnih cen energije in jasne razvojne strategije. Predvsem pa od odgovora na vprašanje, kakšno gospodarstvo želimo v Sloveniji ohraniti in razvijati.

Udeleženci konference so opozorili, da bodo za energetsko prihodnost Slovenije ključni pravočasne odločitve, jasna strategija in sodelovanje različnih deležnikov. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik