  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

    Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
    Na konferenci Energetika 2026 so predstavniki gospodarstva in energetike razpravljali o prihodnosti slovenske industrije, cenah energije in nujnih razvojnih odločitvah. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Na konferenci Energetika 2026 so predstavniki gospodarstva in energetike razpravljali o prihodnosti slovenske industrije, cenah energije in nujnih razvojnih odločitvah. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
    T. B.
    6. 11. 2026 | 12:02
    6. 11. 2026 | 12:53
    4:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Koliko nas bo v prihodnjih letih stala elektrika, kako bomo financirali nove energetske projekte in ali bo Slovenija ob vse ostrejši svetovni konkurenci lahko ohranila svojo industrijo? To so bila osrednja vprašanja konference Energetika 2026, na kateri so predstavniki energetike, gospodarstva, finančnih institucij in politike iskali odgovore na izzive, ki bodo pomembno vplivali na razvoj države.

    Na konferenci, ki sta jo 3. novembra v hotelu Bled Rose na Bledu organizirala medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC), se je pod naslovom Evropa med energetsko suverenostjo in industrijsko konkurenčnostjo zvrstilo več neposrednih opozoril, konkretnih predlogov in tudi različnih pogledov na prihodnost slovenske energetike. Od vprašanja, ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod, do milijardnega projekta JEK2 in prihodnosti delovnih mest v slovenski industriji.

    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč? FOTO: Dejan Javornik
    Okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč? FOTO: Dejan Javornik

    Evropa izgublja industrijsko moč, Slovenija pa dragoceni čas

    Visoke cene energije, stroški emisijskih kuponov in vse ostrejša svetovna konkurenca ogrožajo evropsko industrijo. Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, je opozorila, da se Evropa na izgubljanje industrijske moči odziva prepočasi. »Če je Evropa počasna, kaj šele Slovenija,« je bila neposredna. Kot primer je izpostavila proizvodnjo aluminija, ki so jo v Sloveniji že opustili, medtem ko nekatere evropske države razmišljajo o njenem ponovnem zagonu.

    Na potrebo po hitrejšem ukrepanju so opozorili tudi predstavniki industrije. Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, je poudaril, da Slovenija potrebuje jasno industrijsko strategijo, ki ji bo sledila tudi energetska politika. Predstavniki Kolektorja in Cinkarne Celje pa so poudarili pomen konkurenčnih pogojev, tehnološkega razvoja in prihodnjih vlaganj.

    Okrogla miza Ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod?  FOTO: Dejan Javornik
    Okrogla miza Ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod?  FOTO: Dejan Javornik

    Denarja za JEK2 je dovolj, kaj pa odločitve?

    Ena osrednjih tem konference je bila prihodnost drugega bloka jedrske elektrarne Krško (JEK2). Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da Slovenija potrebuje več domače proizvodnje električne energije. »Brez drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem ne bo šlo,« je dejal.

    Ekonomist Jože P. Damijan je predstavil model financiranja, v katerega bi se poleg države lahko vključila tudi podjetja, gospodinjstva in sosednje države. Vlagatelji bi si tako lahko zagotovili dolgoročno oskrbo z elektriko po ugodnejši ceni.

    Da denar ni največja ovira, meni tudi predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. »Denar ni težava. Projektov ni,« je opozoril in kot pomembno priložnost izpostavil sodelovanje s Hrvaško. Direktor Elesa Aleksander Mervar pa je opozoril na dolgotrajne postopke umeščanja energetskih objektov v prostor, ki lahko gradnjo JEK2 še dodatno zamaknejo.

    Elektrika bo, toda koliko nas bo stala?

    Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi prihodnjim cenam elektrike. Direktor Elesa Aleksander Mervar je opozoril, da bo prihajajoča zima posebej zahtevna za podjetja, ki elektrike še niso zakupila. »Najhuje bo letošnjo zimo,« je dejal. Ob tem je poudaril, da širjenje obnovljivih virov še ne zagotavlja nižjih računov, saj energetski prehod zahteva tudi velika vlaganja v omrežja, ki jih bodo plačali končni porabniki.

    Na pomen zanesljive oskrbe je opozoril tudi Matija Bitenc, glavni direktor Plinovodov, ki je izpostavil vlogo plinske infrastrukture, čezmejnih povezav in povezovanja različnih energetskih virov.

    Razprave so pokazale, da bo prihodnost slovenske energetike odvisna od pravočasnih naložb, konkurenčnih cen energije in jasne razvojne strategije. Predvsem pa od odgovora na vprašanje, kakšno gospodarstvo želimo v Sloveniji ohraniti in razvijati.

    Udeleženci konference so opozorili, da bodo za energetsko prihodnost Slovenije ključni pravočasne odločitve, jasna strategija in sodelovanje različnih deležnikov. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
    Udeleženci konference so opozorili, da bodo za energetsko prihodnost Slovenije ključni pravočasne odločitve, jasna strategija in sodelovanje različnih deležnikov. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Aleksander Mervar: »Najhuje bo letošnjo zimo«

    Direktor Elesa opozarja na visoke cene elektrike, vremenska tveganja in vse večjo uvozno odvisnost Slovenije. Kdo bo plačal račun za energetski prehod?
    6. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija

    Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

    Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
    5. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    »Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan« (video)

    Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
    4. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo sredi noči (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    5. 11. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    HIBRID

    Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    6. 11. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velika sprememba za komitente: banka uvaja nov način preverjanja

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več

    Več iz teme

    energetikazeleni prehodelektrikaCene energijejedrska elektrarnaJEK2obnovljivi viriplinEnergetika 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Varnost

    Irski mediji tarča groženj z bombo

    Ponekod so izvedli evakuacije v prostorih medijih in prekinili program, policija zadevo še preiskuje.
    6. 11. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hrana

    Odpoklic dveh izdelkov iz Müllerja

    V pinjolah in mešanici semen za solato proizvajalca Alnatura je možna prisotnost salmonele, potrošniki naj izdelka zavržejo.
    6. 11. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Protestniki v Amsterdamu poskušali zasesti Microsoftovo gradbišče

    Na gradbišče je vstopilo približno sto ljudi. Protest je del širše evropske akcije proti gradnji novih podatkovnih centrov.
    6. 11. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zaloga hrane in pripomočkov za tri dni

    Zakaj smo o 72-urni samopreskrbi morali izvedeti iz Bruslja?

    Zakaj prebivalcev Slovenije o tem ni posebej opozorila še slovenska Uprava RS za zaščito in reševanje, v pogovoru s Srečkom Šestanom.
    Saša Bojc 6. 11. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

    Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
    6. 11. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Protestniki v Amsterdamu poskušali zasesti Microsoftovo gradbišče

    Na gradbišče je vstopilo približno sto ljudi. Protest je del širše evropske akcije proti gradnji novih podatkovnih centrov.
    6. 11. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zaloga hrane in pripomočkov za tri dni

    Zakaj smo o 72-urni samopreskrbi morali izvedeti iz Bruslja?

    Zakaj prebivalcev Slovenije o tem ni posebej opozorila še slovenska Uprava RS za zaščito in reševanje, v pogovoru s Srečkom Šestanom.
    Saša Bojc 6. 11. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kaj bo odločalo o energetski prihodnosti Slovenije? (foto in video)

    Visoke cene energije, prihodnost JEK2 in boj za konkurenčnost industrije. Oglejte si najodmevnejše poudarke konference Energetika 2026.
    6. 11. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

    Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
    3. 11. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Inovacije z občutkom za kupca in skupnost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

    Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj imajo skupnega stoletniki in čebele?

    Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
    5. 11. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    next akter Janaf

    Sosedje se lahko zanesejo na hrvaško energetsko vozlišče

    3. 11. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati: hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki kopnijo, vi pa razmišljate o prodaji?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    3. 11. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

    Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo