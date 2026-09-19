Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

Dokler ni zmanjkalo subvencij za nakup električnih avtomobilov, je bila prodaja teh v Sloveniji rekordno visoka tako med prebivalci kot podjetjih. Pri zadnjih elektrifikacija voznega parka nič več le okoljska odločitev, ampak poslovna in razvojna strategija. »Podjetja ne sprašujejo več, ali je prehod na električno mobilnost smiseln, ampak kako ga izvesti na stroškovno učinkovit način,« pravijo v Petrolu. »Elektrifikacija voznega parka danes ni več zgolj okoljska odločitev, ampak poslovna in razvojna strategija. Podjetjem omogoča večjo energetsko neodvisnost, zmanjševanje izpostavljenosti cenovnim nihanjem fosilnih goriv ter lažje doseganje trajnostnih ciljev,« pravijo v Petrolu. Do subvencij, ki jih je zmanjkalo, novim pa sedanja vlada po dosedanjih izjavah ni videti naklonjena, so bila ...