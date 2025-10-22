Kombinacija Jek 2 in obnovljivih virov je najboljša

Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije. Treba je čim prej sprejeti politične odločitve. Vsaka odločitev ali neodločitev se na koncu pokaže v strošku električne energije gospodinjstev in gospodarstva, je na konferenci poudaril ekonomist Jože P. Damijan.

Ta ugotovitev temelji na analizi štirih energetskih scenarijev po kriterijih zanesljivosti oskrbe, samooskrbe, družbenega stroška, okoljskega odtisa, končnih cen električne energije.

Najdražje in najslabše je, da ne naredimo nič – torej status quo, je poudaril Damijan. V tem primeru bomo morali 70 odstotkov energije v letu 2050 uvažati. Ob zgraditvi drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2) bi bili samooskrbni, lahko bi imeli tudi izvozne presežke. Jek 2 bi tudi močno povečal zanesljivost elektroenergetskega omrežja, medtem ko bi povečan delež nestanovitnih obnovljivih virov energije (OVE) zanesljivost sistema poslabšal, je komentiral Damijan.

Kakšni pa so po različnih scenarijih celotni družbeni stroški preskrbe z električno energijo, ki so odvisni od stroškov investicij v proizvodnjo in vzdrževanje omrežja ter od uvoza energije v prihodnjih 80 letih, kolikor je življenjska doba jedrske elektrarne? »Na prvi pogled se zdi najbolj ugodno, če v Sloveniji ne bi vlagali v posodobitev elektroenergetskega sistema, toda na dolgi rok bi nas to stalo 3,5-krat več, kot če bi izgradili Jek 2. Na prvi pogled se sicer zdi za Slovenijo bolj ugodno, da se ne loti projekta finančno zahtevne izgradnje Jek 2. Toda na dolgi rok sta za družbo alternativi brez Jeka 2 občutno dražji,« je dejal Damijan.

Njegove številke kažejo, da bi koncept jedrske elektrarne in OVE stal 56 milijard evrov, scenarij OVE in plina 156 milijard evrov ter koncept zgolj OVE virov 222 milijard evrov.

To se odraža tudi v končnih cenah za odjemalce, po katerih je zanje najbolj ugoden scenarij OVE in jedrske energije. Ob osnovnih predpostavkah bi se maloprodajna cena do leta 2050 povečala za desetino glede na 2024, cena elektrike za odjemalce v scenariju OVE + plin bi se povečala za tretjino in za tri četrtine v scenariju stoodstotne odvisnosti od OVE. Pri slednjem scenariju bi se cena ob morebitnih visokih uvoznih cenah elektrike približala 400 evrom za megavatno uro.