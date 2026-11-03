Kakšno energetsko prihodnost potrebuje Slovenija?

Na Bledu bo danes poslovna konferenca Energetika 2026: Evropa med energetsko suverenostjo in industrijsko konkurenčnostjo, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC).

Udeležence konference, ki bo odprla ključna vprašanja prihodnjega razvoja evropske in slovenske energetike, bo uvodoma pozdravil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. Uvodni nagovor bo imel Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko.

Kako financirati gradnjo Jeka 2, bo razkril osrednji govorec dr. Jože P. Damijan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Zatem pa bo glavni direktor družbe Plinovodi mag. Matija Bitenc predstavil, zakaj energetski prehod ni več vprašanje izbire posameznega energenta, temveč predvsem odpornosti, konkurenčnosti in povezovanja energetskih sistemov. Posebno pozornost bo namenil vlogi plinske infrastrukture, biometana, sintetičnih plinov in vodika ter priložnosti Slovenije, da s svojo geostrateško lego in povezovalno infrastrukturo prispeva k energetski odpornosti in konkurenčnosti Evrope.

Prihodnja energetska politika EU

Prva okrogla miza Ali Evropa izgublja industrijsko moč bo odprla vprašanja prihodnje energetske in industrijske politike Evropske unije ter vpliva zelenega prehoda na evropsko in slovensko industrijo. Sogovorniki moderatorja Nejca Goleta, pomočnika odgovornega urednika Dela, bodo dr. Tomaž Žagar, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, dr. Tomaž Kmecl, glavni direktor Kolektorja Etre, Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, in dr. Simon Savšek, vodja predstavništva Skupine EIB v Sloveniji.

Kako naj Evropa financira energetski prehod

Drugo okroglo mizo bo z uvodnim predavanjem Omrežje kot hrbtenica energetskega prehoda: investicije v strogo reguliranem okolju odprl direktor Elesa mag. Aleksander Mervar. Poleg njega bodo v razpravi na temo Ali si Evropa sploh lahko privošči zeleni prehod? stališča izmenjevali še dr. Bruno Glaser, tehnični direktor Gen energije, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, dr. Igor Koprivnikar, član uprave Gen-I, ter dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Razpravljali bodo o tem, kako naj Evropa financira energetski prehod, ne da bi pri tem izgubila svojo konkurenčnost, ter katere odločitve bodo odločale o gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope v prihodnjih desetletjih. Poseben poudarek bo namenjen vprašanju, kako financirati prihodnje energetske projekte, vključno s posodobitvijo omrežij in potencialnimi velikimi projekti, kot je Jek 2, ter ali bo evropsko gospodarstvo ob trenutni dinamiki energetskega prehoda dolgoročno še sposobno ohraniti globalno konkurenčnost.

Kaj bomo z energijo sploh ustvarjali

Slovenija po Jeku 2 – kaj bomo z energijo sploh ustvarjali? pa je naslov tretje okrogle mize, ki bo med drugim odprla razpravo o tem, kakšno Slovenijo želimo graditi do leta 2040 in katere panoge bodo nosilke prihodnje gospodarske rasti. Sogovorniki bodo razmišljali, kako lahko energetsko politiko spremenimo v razvojno prednost države ter katere odločitve moramo sprejeti danes, da bo Slovenija tudi čez dvajset let sodila med najbolj konkurenčna in tehnološko napredna gospodarstva Evrope. O vseh teh temah se bo modetaror pogovarjal z Rokom Vodnikom, direktorjem Kolektorja Technologies, Markom Drobničem, predsednikom uprave Taluma, ter Alešem Skokom, predsednikom uprave Cinkarne Celje.