Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Način ogrevanja močno vpliva na našo kakovost bivanja, višino stroškov in okoljski odtis. In čeprav so nove, trajnostne energetske rešitve stroškovno bolj ugodne in pomembne za dosego podnebnih ciljev, se številna slovenska gospodinjstva in podjetja še vedno odločajo za bolj stabilne in tradicionalne vire. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije tako kažejo, da so tudi lani drva ostala najpogostejši vir ogrevanja. Uporablja jih približno 30 odstotkov gospodinjstev. Sledita zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (UNP), ki ju skupaj uporablja 19 odstotkov, s kurilnim oljem pa se ogreva še 12 odstotkov gospodinjstev.

FOTO: Butan plin

Razlog za razširjeno uporabo fosilnih goriv je verjetno prav njihova zanesljivost in stabilnost tudi v razmerah, ko obnovljivi viri odpovejo (denimo ob pomanjkanju sonca). Utekočinjen naftni plin (UNP) je primer fosilnega goriva, ki ne potrebuje priključka na omrežje, zato je še posebej uporaben v odročnejših krajih ali tam, kjer obstoječa infrastruktura ne zadošča. Poleg tega je enostavna vzpostavitev same infrastrukture (ne potrebujemo omrežja) kar zmanjšuje stroške začetnih naložb. A potreba po energetski učinkovitosti, zmanjševanju emisij in dolgoročni stroškovni vzdržnosti nas vse bolj spodbuja k prehodu na trajnostne rešitve, k čemur prispevajo tudi evropske smernice in okoljske zaveze.

Kombinacija tradicionalnih in sodobnih tehnologij pa odpira prostor za rešitve, ki so hkrati trajnostne, zanesljive in prilagojene sodobnim energetskim potrebam. V tem kontekstu se kot ena izmed najbolj učinkovitih praks uveljavljajo hibridni sistemi, ki združujejo plin z drugimi viri, kot so elektrika, toplotne črpalke ali obnovljivi viri.

Prav na tem področju ima podjetje Butan plin bogate izkušnje in znanje. Njihove rešitve so premišljeno zasnovane, in sicer prinašajo prednosti in koristi različnim uporabnikom, od velikih sistemov in podjetij do gospodinjstev.

FOTO: Butan plin

Prednost hibridnih sistemov je večja prilagodljivost v porabi, zmanjšanje emisij in višja zanesljivost delovanja, tudi v manj optimalnih razmerah.

Do celovitih energetskih rešitev za podjetja

Sodobno podjetje potrebuje več kot le vir energije, potrebuje zanesljivega partnerja, ki razume kompleksnost energetske oskrbe in zna ponuditi celostno rešitev. Pri podjetju Butan plin dobro razumejo, da ima vsako podjetje svoje izzive, potrebe in cilje, prav zato je pomembno, da izbira energenta temelji na premišljenem pristopu. Zato Butan plin ne ponuja univerzalnih rešitev, temveč jih prilagodi glede na specifike dejavnosti, lokacijo in obstoječo infrastrukturo. Le tako lahko podjetje dolgoročno računa na zanesljivo, učinkovito in stroškovno vzdržno energetsko oskrbo. Pri tem zagotavljajo tudi tehnično podporo v vseh fazah projekta – od načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja.

Izpad oskrbe z energijo lahko za podjetje pomeni resna poslovna tveganja, ki jih kratkoročni prihranki preprosto ne morejo upravičiti. Butan plin kot član skupine SHV Energy, enega največjega globalnega distributerja UNP, podjetju zagotavlja, da plin ne prihaja iz ruskih virov, ter dolgoročnim partnerjem omogoča večjo cenovno stabilnost in možnost zakupa cene do dve leti vnaprej. Več o prednostih UNP si lahko preberete tukaj.

Rešitve na ključ, ki vključujejo tudi druge vire

Butan plin ni le dobavitelj utekočinjenega naftnega plina, temveč podjetje z ekipo izkušenih strokovnjakov, ki zna poiskati energetske rešitve po meri. Njihove sodobne rešitve na ključ pogosto vključujejo tudi obnovljive vire, kot so toplotne črpalke ali sončna energija, kar podjetjem omogoča prehod na trajnostnejši način delovanja. Z združevanjem različnih virov energije oblikujejo zanesljive sisteme, ki delujejo v vseh vremenskih razmerah in na vseh lokacijah. Razvejenost obstoječega plinskega omrežja (zemeljski plin) in zmogljivost elektrodistribucije namreč pogosto ne pokrijeta vseh potreb.

Podpora različnim dejavnostim

Butan plin s svojimi energetsko-tehničnimi rešitvami podpira delovanje zelo različnih panog in dejavnosti. Njihove storitve niso omejene le na gostinstvo in hotelirstvo, rešitve se uspešno uporabljajo tudi v industriji, stanovanjskih naseljih, za asfaltne baze, na piščančjih in drugih živinorejskih farmah, v šolah, domovih za starejše in še mnogih drugih objektih.

V kmetijstvu se UNP izkazuje kot zanesljiva rešitev za sušenje žit, ogrevanje rastlinjakov ali zagotavljanje konstantne temperature v hlevih, kar zvišuje kakovost pridelkov in dobrobit za živali. V industriji in pri poslovnih objektih rešujejo izzive neprekinjene obratovalne obremenitve, tudi ko druge rešitve odpovejo. Tako Butan plin dokazuje, da prilagodljive energetske rešitve niso zgolj ideja, temveč praktična in učinkovita podpora za najrazličnejše potrebe uporabnikov.

Biopropan: preprost prehod v obnovljivo prihodnost

Butan plin kot edini v Sloveniji omogoča nakup certificiranega biopropana (Futuria propan), ki je 100-odstotno obnovljiv vir energije. Biopropan ima enake fizikalne lastnosti kot običajni propan, zato njegova uporaba ne zahteva nobenih sprememb obstoječe infrastrukture ali naprav. Za podjetja in gospodinjstva to pomeni preprost prehod na trajnostni energent brez dodatnih naložb. Z njegovo uporabo lahko podjetja na enostaven način uresničujejo svoje okoljske cilje in ESG zaveze, hkrati pa prispevajo k zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Biopropan je tako učinkovita rešitev za vse, ki želijo narediti korak v smeri energetske preobrazbe – brez obremenjujočih postopkov in velikih stroškov. Več o tej rešitvi najdete na uradni spletni strani.

Več o energetskih rešitvah, ki jih Butan plin ponuja podjetjem in gospodinjstvom, preverite tukaj.

FOTO: Butan Plin

Zelena jeklenka: priročen in zanesljiv vir energije za domačo in profesionalno rabo

V Sloveniji je Butan plin med gospodinjstvi znan predvsem po zeleni jeklenki, s katero tako številne gospodinje kot tudi vrhunski kuharski mojstri pripravljajo okusne obroke. Poleg vira energije v kuhinji se zelena jeklenka uporablja tudi v zunanjih grelcih, katerih najem omogoča Butan plin, kot pogon za plinske viličarje, za plinske žare letnih kuhinj ali na poti v avtodomu. Z enostavnim spletnim naročilom in dostavo jeklenke dom je uporaba tega energenta še posebej priročna in udobna.

Pomoč podjetjem pri investiciji Podjetje Butan plin v okviru energetskega pogodbeništva podpira podjetja, ki potrebujejo energetsko sanacijo, a nimajo dovolj sredstev za začetno naložbo. Pri tej obliki sodelovanja Butan plin pripravi, izvede in financira rešitev na ključ, podjetje pa investicijo dolgoročno poplača z energetskimi prihranki. Več informacij o energetskem pogodbeništvu lahko pridobite na njihovi spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Butan plin