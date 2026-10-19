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    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    Pri pripravi na izgradnjo JEK 2 sodeluje že več kot 70 strokovnjakov z različnih področij. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Pri pripravi na izgradnjo JEK 2 sodeluje že več kot 70 strokovnjakov z različnih področij. FOTO: Jože Suhadolnik
    Naročnik oglasne vsebine je GEN energija
    19. 10. 2026 | 09:41
    19. 10. 2026 | 09:54
    12:08
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    Oglejte si video, kako napreduje projekt JEK 2, katere pomembne korake so strokovnjaki že opravili in kaj sledi v pripravah na novo jedrsko elektrarno:

    Pred odločitvijo o gradnji JEK 2 morajo strokovnjaki opraviti še vrsto raziskav, preveriti tehnične rešitve in njihove vplive na prostor ter pripraviti podlage, od katerih bo odvisna prihodnost projekta. Pri tem morajo razmišljati daleč vnaprej, tudi o ljudeh, ki bodo elektrarno nekoč upravljali.

    JEK 2 bi glede na izbrano moč letno proizvedel od 8 do 13 teravatnih ur nizkoogljične električne energije, s čimer bi Slovenija zmanjšala odvisnost od uvoza in izpostavljenost nihanju cen na tujih trgih. V kombinaciji z vodnimi, sončnimi in vetrnimi elektrarnami bi zagotavljal zanesljivejšo domačo oskrbo: jedrska elektrarna bi prispevala stabilno proizvodnjo tudi v obdobjih z malo sonca in vetra, hranilniki ter drugi prožni viri pa bi pomagali usklajevati proizvodnjo s porabo. Proizvedla bi polovico vse električne energije, ki jo bo Slovenija potrebovala leta 2050.

    Pri pripravi na izgradnjo JEK 2 sodeluje že več kot 70 strokovnjakov z različnih področij. FOTO: Jože Suhadolnik
    Pri pripravi na izgradnjo JEK 2 sodeluje že več kot 70 strokovnjakov z različnih področij. FOTO: Jože Suhadolnik

    Razsežnost projekta postane jasna, ko se zamislimo nad nekaterimi vprašanji, s katerimi se ekipa inženirjev ukvarja že danes. Po kateri poti bi v Krško pripeljali največje sestavne dele elektrarne? Kje bi morali prilagoditi prometno infrastrukturo? Katera tehnologija hlajenja bi bila najprimernejša in kaj bi njena izbira pomenila za prostor? Odgovori zahtevajo mesece strokovnega dela, primerjanja možnosti in usklajevanja različnih področij, saj lahko odločitev o eni rešitvi vpliva na številne druge.

    Kaj mora Slovenija vedeti pred odločitvijo o JEK 2

    Strokovnjaki preverjajo tehnične rešitve za prihodnjo elektrarno. FOTO: Jože Suhadolnik
    Strokovnjaki preverjajo tehnične rešitve za prihodnjo elektrarno. FOTO: Jože Suhadolnik

    Nosilec projekta GEN energija hkrati vodi tehnične analize, pripravo strokovnih podlag in aktivnosti umeščanja v prostor ter se pripravlja na izbor dobavitelja jedrskega otoka. Zaključili so že preliminarno transportno študijo in študijo izvedljivosti tehnologij hladilnih stolpov, ki sta pomembni izhodišči za nadaljnje preverjanje.

    Obseg priprav je velik: samo priprava državnega prostorskega načrta za JEK 2 temelji na več kot 30 študijah in strokovnih podlagah, iz katerih bodo nastali študija variant, okoljsko poročilo in predlog prostorske uredbe. Med aktualnimi nalogami je tudi izdelava verjetnostne analize potresne nevarnosti, predlagano transportno pot pa bodo morali še podrobneje preveriti. Končno transportno študijo bi lahko zaključili do konca leta 2028.

    Pomemben mejnik za projekt kot celoto bo leto 2028, ko je predvideno sprejetje uredbe o državnem prostorskem načrtu, odločitev o gradnji pa je načrtovana do konca tega leta. Ob pozitivni odločitvi in uspešno izvedenih nadaljnjih postopkih trenutni načrt predvideva začetek gradnje okoli leta 2032 in obratovanje do leta 2040. Inženirji, ki danes preverjajo prve rešitve, bi tako lahko projekt spremljali od pripravljalnih študij do trenutka, ko bi elektrarna začela proizvajati elektriko.

    Elektrarno bo načrtovala ena generacija, vodila jo bo druga

    Vinko Planinc, Vodja sektorja za nove jedrske objekte, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik
    Vinko Planinc, Vodja sektorja za nove jedrske objekte, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik

    Pri načrtovanju JEK 2 je treba dovolj zgodaj odgovoriti tudi na vprašanje, kdo bo sposoben prevzeti odgovornost za razvoj, izvedbo in poznejše delovanje elektrarne. Takšne ekipe ni mogoče sestaviti na hitro, saj morajo sodelavci poleg svoje stroke dobro poznati projekt, njegove zahteve in razloge za sprejete odločitve.

    »Potrebujemo ljudi, ki bodo projekt razvijali, aktivno sodelovali pri njegovi izvedbi in nekoč odgovorno upravljali novo elektrarno. Zato že danes povezujemo izkušene strokovnjake z mlajšimi sodelavci ter postopoma gradimo znanja in kompetence, ki jih bomo potrebovali v vseh prihodnjih fazah projekta,« pojasnjuje Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v GEN energiji.

    Pri projektu neposredno sodeluje že več kot 70 strokovnjakov, v posamezne aktivnosti pa se vključujejo sodelavci drugih družb Skupine GEN ter domači in mednarodni partnerji. Poleg jedrskih inženirjev potrebujejo strokovnjake za strojništvo, elektrotehniko, gradbeništvo, okolje in prostor, ekonomiko, pravo, finance, projektno vodenje, informatiko in komunikacije.

    Že odločanje o hladilnem sistemu zahteva sodelovanje več teh področij: presoditi je treba njegovo delovanje, porabo energije, stroške vzdrževanja in umestitev v okolje. Pri transportu velikih komponent pa morajo upoštevati tudi cestne povezave in omejitve obstoječe infrastrukture. Zato morajo strokovnjaki svoje ugotovitve sproti usklajevati s sodelavci, ki isto vprašanje obravnavajo z drugega zornega kota.

    Kot poudarja Planinc, se bodo potrebe po različnih strokovnih profilih še povečevale. Del novih kompetenc bodo razvijali znotraj Skupine GEN, dodatna znanja pa pridobivali na trgu. Današnja sestava ekipe je tako izhodišče za prihodnje faze, v katerih bodo v ospredje stopile nove naloge in odgovornosti.

    Do Krškega čez 112 kritičnih točk

    Priprave vključujejo tudi načrtovanje prevoza največjih sestavnih delov elektrarne. FOTO: Jože Suhadolnik
    Priprave vključujejo tudi načrtovanje prevoza največjih sestavnih delov elektrarne. FOTO: Jože Suhadolnik

    V okviru pripravljalnih študij preverjajo tudi pogoje za izvedbo gradnje. Velike sestavne dele nove elektrarne bo treba pripeljati na lokacijo, zato mora ekipa pravočasno preveriti, kje bi prevoz lahko potekal in kakšne posege bi zahteval. Podobno velja za tehnične sisteme elektrarne, katerih izbira je povezana s specifičnimi lastnostmi prostora.

    »V tej fazi projekta se ukvarjamo z zelo konkretnimi vprašanji. To pomeni iskanje tehničnih rešitev in premišljeno umeščanje v prostor. Hkrati pa analiziramo, kakšne zahteve bo morala izpolnjevati prihodnja elektrarna. S tem danes pripravljamo pomembne podlage za naslednje faze projekta,« pove Gregor Srpčič, vodja službe za SMR in razvoj jedrskih tehnologij v GEN energiji.

    Gregor Srpčič, Vodja službe za SMR in razvoj jedrskih tehnologij, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik
    Gregor Srpčič, Vodja službe za SMR in razvoj jedrskih tehnologij, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik

    Preliminarna transportna študija je med osmimi možnostmi kot najprimernejšo za nadaljnjo obravnavo opredelila približno 274 kilometrov dolgo cestno traso Koper–Ljubljana–Celje–Krško. Na njej so prepoznali 112 kritičnih točk oziroma odsekov, kjer bo treba opraviti dodatna tehnična preverjanja ali pa urediti prilagoditve zaradi višinskih, širinskih in drugih infrastrukturnih omejitev. Končna transportna študija bo podrobneje določila, kaj je treba urediti za prevoz. Na podlagi teh preveritev bodo lahko pravočasno načrtovali potrebne prilagoditve infrastrukture za prevoz velikih sestavnih delov elektrarne.

    JEK 2 je predvidena v neposredni bližini obstoječe Nuklearne elektrarne Krško. FOTO: Jože Suhadolnik
    JEK 2 je predvidena v neposredni bližini obstoječe Nuklearne elektrarne Krško. FOTO: Jože Suhadolnik

    Takšno delo je manj opazno od gradnje, vendar brez njega ni mogoče zanesljivo načrtovati izvedbe. Študija mora pokazati, katere možnosti je smiselno razvijati naprej, katere ovire je treba podrobneje raziskati in kje bodo prilagoditve nujne, da lahko ekipa naslednje naloge zastavi na podlagi dejanskih omejitev.

    Hlajenje bo odločalo tudi o podobi elektrarne

    Izbira hladilnega sistema bo vplivala tudi na umestitev elektrarne v prostor. FOTO: Jože Suhadolnik
    Izbira hladilnega sistema bo vplivala tudi na umestitev elektrarne v prostor. FOTO: Jože Suhadolnik

    Izbira tehnologije hlajenja bo vplivala tudi na videz elektrarne in njeno umestitev v prostor. Študija izvedljivosti je primerjala štiri tehnologije in kot predlagano rešitev opredelila hladilni stolp na naravni vlek, ki za ustvarjanje zračnega toka ne potrebuje ventilatorjev, njegove prednosti pa so majhna lastna poraba električne energije, zanesljivo obratovanje in manj zahtevno vzdrževanje. Končna izbira bo sledila nadaljnjim preveritvam in postopku umeščanja v prostor.

    Strokovnjaki so kot ustrezno alternativo prepoznali tudi tehnologijo s kombiniranim naravnim in mehanskim vlekom, zlasti ob prostorskih ali višinskih omejitvah. Pri nadaljnji presoji bo treba tehnične in ekonomske prednosti posamezne možnosti pretehtati skupaj z njeno sprejemljivostjo v okolju.

    Umeščanje elektrarne zahteva tesno sodelovanje z ljudmi, ki živijo na območju načrtovanega projekta. GEN energija je septembra ugotovitve o hlajenju, transportu in pripravi državnega prostorskega načrta predstavila občinskemu svetu Mestne občine Krško. Projektna ekipa je pojasnila strokovne ugotovitve, saj so svetnike zanimali vplivi hladilnih sistemov na okolje in prostor ter prevoz težkih komponent po obstoječi infrastrukturi.

    GEN energija je investitor projekta JEK 2 in vodi pripravljalne aktivnosti za gradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Jože Suhadolnik
    GEN energija je investitor projekta JEK 2 in vodi pripravljalne aktivnosti za gradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Jože Suhadolnik

    Projekt, ki traja vso kariero

    Pri tako obsežnem projektu se inženirji lotevajo nalog, ki jih bodo spremljali skozi velik del njihove poklicne poti. Mlajši sodelavci so zato vključeni že v pripravo analiz, študij in tehničnih rešitev, ko lahko spoznajo izhodišča projekta in sodelujejo pri njihovem razvoju. Ob izkušenih kolegih se učijo presojati rešitve in usklajevati različne strokovne zahteve.

    Matej Rostohar, Inženir za planiranje in nadzor, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik
    Matej Rostohar, Inženir za planiranje in nadzor, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik

    Naloge so zelo raznovrstne in zaradi tega delo pri JEK 2 pritegne mlajše inženirje. Matej Rostohar, inženir za planiranje in nadzor v GEN energiji, to delo vidi kot dobro priložnost za zahtevno strokovno kariero: »Pri JEK 2 me najbolj pritegne možnost sodelovanja pri tako kompleksnem in večplastnem inženirskem projektu. Projekt povezuje številna tehnična področja in zahteva iskanje rešitev za zelo različne izzive, zato je delo pri njem zame tudi velik strokovni izziv.«

    Vključevanje mlajših sodelavcev je pomembno tudi zaradi trajanja projekta. Med pripravami, morebitno gradnjo in obratovanjem se bodo ekipe spreminjale, znanje o sprejetih rešitvah pa bo moralo ostati dostopno ljudem, ki bodo prevzemali naloge.

    Vodja sektorja za nove jedrske objekte še posebej opozarja na pomen izkušenj: »Pri tem je še posebej pomembno, da se znanja in izkušnje, ki jih ustvarjamo danes, ohranijo, prenašajo in nadgrajujejo skozi celoten življenjski cikel projekta, saj bodo pomemben temelj za varno in uspešno delovanje elektrarne v prihodnjih desetletjih.«

    Mladi inženirji, ki danes sodelujejo pri prvih študijah, bi lahko nekoč prevzeli vodenje posameznih področij projekta ali skrbeli za delovanje elektrarne, zato je pomembno, da že zdaj delajo ob kolegih z dolgoletnimi izkušnjami in spoznavajo razloge za odločitve, za katere bodo pozneje odgovarjali tudi sami.

    Odločitve za desetletja, odgovornost za generacije

    Jasna Močnik, Inženirka v službi inženiringa, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik
    Jasna Močnik, Inženirka v službi inženiringa, GEN energija FOTO: Jože Suhadolnik

    Sodelovanje pri projektu takšnega obsega prinaša tudi zavest, da posledice strokovnih odločitev segajo daleč čez vsako posamezno nalogo. Elektrarna bi vplivala na dolgoročno oskrbo države z elektriko in na okolje, v katerem bi delovala, zato mora ekipa razmišljati o razmerah in potrebah več desetletij vnaprej.

    Možnost, da ta proces spremlja že od zgodnjih faz, je dragocena za Jasno Močnik, inženirko v službi inženiringa v GEN energiji. »Takšnih projektov v Sloveniji ni veliko. Zame je dragoceno, da lahko že v zgodnji fazi spremljam, kako se posamezne strokovne odločitve povezujejo v celoto in vplivajo na nadaljnji razvoj projekta,« pravi Jasna Močnik in izpostavi tudi odgovornost: »Odločitve morajo biti premišljene, strokovno utemeljene in dolgoročno usmerjene. Z JEK 2 bodo namreč sobivale in uživale njegove rezultate tudi prihodnje generacije.«

    Več o projektu in njegovem napredku na www.jek2.si.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
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    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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    Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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