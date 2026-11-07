Igor Koprivnikar: Zakaj jugovzhodna Evropa plačuje dražjo elektriko

Evropski energetski trg se spet spopada z zelo visokimi cenami plina in električne energije. Geopolitične napetosti razkrivajo ranljivost Evrope, hkrati pa vse več obnovljivih virov in baterijskih hranilnikov spreminja delovanje elektroenergetskega sistema. Dr. Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I, opozarja, da velika nihajnost cen postaja nova realnost, na katero se bodo morali prilagoditi tako energetska podjetja kot odjemalci. GEN-I pri tem širi poslovanje na ameriški trg, pri trgovanju pa si vse bolj pomaga z algoritmi. Vrednost v energetiki se po njegovem mnenju seli k tistim, ki znajo upravljati prilagodljive vire in tveganja.

Energetika je bila vedno strateška panoga, vendar se zdi, da je v zadnjih letih postala eno osrednjih področij geopolitičnega tekmovanja. Kaj se je po vašem mnenju v svetovni energetiki najbolj temeljito spremenilo?

Največja sprememba je, da je energetika postala eno ključnih orodij geopolitičnega vpliva. V zadnjih letih smo zelo jasno videli, kako države svojo energetsko moč lahko uporabijo za uveljavljanje širših političnih in gospodarskih interesov. Pri tem ne gre več samo za dostop do nafte in zemeljskega plina. Svetovna energetika doživlja globoko preobrazbo, v kateri vse pomembnejšo vlogo dobivajo elektrifikacija, obnovljivi viri, tehnologije za shranjevanje energije in kritične surovine. S tem nastajajo nova razmerja moči med državami in celinami. Evropa, ki ni energetsko samozadostna, je pri tem posebej ranljiva. Leta 2022 smo to izkusili z ruskim plinom, letos z motnjami v Hormuški ožini.

Cene energentov v Evropi so spet na ravneh, ki jih nismo videli od energetske krize. Zakaj se to dogaja?

Najpomembnejši razlog je zaostrovanje razmer na svetovnem trgu zemeljskega plina. Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in motenj dobav utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) skozi Hormuško ožino so cene plina zelo zrasle in prejšnji teden za kratek čas že presegle sto evrov za megavatno uro, zdaj po vmesnih ameriških volitvah pa so spet padle pod to mejo. Pred konfliktom je skozi to območje potekala skoraj petina svetovne trgovine z LNG. Trg pričakuje, da bodo motnje dolgotrajnejše, kot je najprej predvideval, konkurenca z Azijo za dobave plina pa bo ostra tudi prihodnje leto.

V GEN-I izvedejo več kot 10.000 transakcij na dan. FOTO: Leon Vidic

Čeprav imamo v Evropi vse več obnovljivih virov, plinske elektrarne v številnih urah še vedno določajo veleprodajno ceno elektrike. Ko se plin podraži, se podraži tudi električna energija.

V jugovzhodni Evropi so cenovni skoki zaradi pomanjkanja fleksibilnosti še izrazitejši kot na zahodu. Regija se letos spopada z zelo slabo hidrologijo, proizvodnjo so omejevale tudi nekatere jedrske elektrarne. Madžarski Paks, romunska Cernavoda, bolgarski Kozloduj in tudi slovenski Nek so v posameznih obdobjih zmanjšali ali začasno ustavili proizvodnjo. Poleg tega imamo manj vetrne proizvodnje in manj prilagodljivih virov kot zahodna Evropa. Povprečna slovenska cena za megavatno uro na trgu za dan vnaprej je zato letos približno 20 evrov višja od nemške, madžarska pa je še sedem evrov nad slovensko.

V takšnih razmerah je za podjetja ključno večletno obvladovanje cenovnih tveganj s premišljeno strategijo dolgoročnih zakupov.

Dnevna razlika med najvišjima in najnižjima dvema urama je bila od leta 2018 do leta 2020 v povprečju med 30 in 40 evrov za megavatno uro, od leta 2024 pa je ta vrednost v povprečju med 100 in 200 evrov.

Evropa je po krizi zmanjšala odvisnost od ruskega plina. Je zdaj energetsko varnejša ali je eno odvisnost zamenjala z drugo?

Evropa je precej bolj vpeta v globalno dogajanje. Skoraj polovico preskrbe s plinom zdaj predstavlja LNG, od tega približno 60 odstotkov prihaja iz ZDA. Zmanjšali smo odvisnost od Rusije, postali pa bolj odvisni od svetovnega trga, na katerem tekmujemo predvsem z azijskimi kupci. Ta odvisnost se bo še povečala, saj bo EU leta 2027 prepovedala tudi preostali uvoz ruskega LNG in plina po plinovodih.

Igor Koprivnikar ne pričakuje zmanjševanja potreb po strokovnjakih, narava dela pa se bo spremenila. FOTO: Leon Vidic

Evropa je po letu 2022 sicer močno povečala zmogljivosti terminalov za LNG, vendar ni ključno samo vprašanje razpoložljivosti plina, ampak tudi njegova cena. Dodatno tveganje so nizke zaloge. Evropska skladišča so konec oktobra napolnjena približno 75-odstotno, kar je za ta čas zelo nizka raven. V Nemčiji in na Nizozemskem je stanje še slabše. Trg sicer pričakuje milejšo zimo, vendar se na takšne napovedi ne moremo zanašati. Daljše hladno obdobje bi lahko povzročilo novo izrazito zvišanje cen.

Na evropskem trgu so vse pogostejše negativne cene elektrike, ki jim nekaj ur pozneje sledijo veliki cenovni skoki. Je to znak neučinkovitega trga?

Nikakor. To je predvsem posledica strukturnih sprememb. Leta 2025 sta sonce in veter v Evropski uniji prvič proizvedla več električne energije kot vsi fosilni viri skupaj. Toda proizvodnja teh virov je odvisna od vremenskih razmer. Ob veliki sončni in vetrni proizvodnji nastajajo presežki, zaradi katerih cene padejo zelo nizko ali celo pod ničlo. Ko sonce zaide ali nastopi obdobje brez vetra, je treba vključiti dražje proizvodne vire. Tudi to zimo bodo cene na dnevni ravni ob brezvetrju in mrazu lahko večkrat višje kot ob vetrovnih dneh.

Algoritmi izvajajo trgovalne strategije, ljudje pa jih razvijajo, določajo omejitve tveganj, nadzorujejo njihovo izvajanje in sprejemajo ključne odločitve ob nepredvidenih dogodkih.

Dnevna razlika med najvišjima in najnižjima dvema urama je bila od leta 2018 do leta 2020 v povprečju med 30 in 40 evrov za megavatno uro, od leta 2024 pa je ta vrednost v povprečju med 100 in 200 evrov. Prav ti cenovni signali ustvarjajo spodbude za vlaganja v baterijske hranilnike in druge prilagodljive vire. Velika nihajnost ni nekaj nepričakovanega, ampak postaja stalnica energetskega trga. Za odjemalce to pomeni tveganje, ki ga je treba upravljati, in prav to je ena ključnih nalog energetskih trgovcev in dobaviteljev.

Ali sedanji evropski model oblikovanja cen elektrike še ustreza tako spremenjenemu sistemu?

Prepričan sem, da je sedanji model najučinkovitejši način za izrabo proizvodnih virov in zagotavljanje koristi za celotni evropski trg. Povezanost omogoča pretok električne energije z območij, kjer je je več in je cenejša, tja, kjer jo najbolj potrebujejo.

Večjo težavo vidim v nacionalnih regulatornih posegih in protekcionizmu. Ti spreminjajo cenovne signale, povzročajo anomalije pri čezmejnem trgovanju in povečujejo negotovost investitorjev.

Nenamerne učinke imajo lahko tudi evropska pravila. Primer je evropski mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, CBAM, ki je z začetkom leta 2026 spremenil ekonomiko uvoza elektrike z Zahodnega Balkana. Po naših ocenah so dodatni stroški uvoza iz nekaterih držav od 35 do 65 evrov za megavatno uro. Namen mehanizma je upravičen, vendar ima pomembne pomanjkljivosti pri izvajanju, zato čezmejni pretoki, ki so bili prej ekonomsko smiselni, niso več upravičeni, cenovne razlike med državami pa se povečujejo.

Kitajska obvladuje približno 85 odstotkov svetovne proizvodne verige sončne fotovoltaike in podoben delež proizvodnje litij-ionskih baterij. FOTO: Leon Vidic

Romunija je dolgo izvajala izredne ukrepe na trgu električne energije. Ponekod še vedno ostajajo regulirane cene. Na Hrvaškem sistem obračuna odstopanj v posameznih intervalih ustvarja ekstremne cene že pri minimalnih količinah izravnave. Problematičen je tudi italijanski ukrep zniževanja stroškov proizvodnje v plinskih elektrarnah. Če država umetno zniža stroške posameznim proizvajalcem, lahko spremeni proizvodne odločitve in čezmejne tokove energije. Vsak tak ukrep je morda razumljiv z nacionalnega vidika, skupaj pa drobijo enoten trg in povečujejo tveganja. Evropa potrebuje stabilna in enotna pravila. Investitorji v elektrarne, omrežja in hranilnike sprejemajo odločitve za več desetletij vnaprej. Nenehno spreminjanje pravil zmanjšuje pripravljenost za vlaganja.

Baterijski hranilniki postajajo vse pomembnejši. Kako močno bodo spremenili energetske trge?

Prepričan sem, da bodo v prihodnjem desetletju eden najpomembnejših dejavnikov sprememb. V energetiki ni več pomembno samo, koliko energije proizvedemo, ampak tudi, kdaj jo lahko zagotovimo. Baterije omogočajo shranjevanje elektrike ob nizkih cenah in njeno uporabo, ko je povpraševanje največje. Pri tem se zelo hitro odzivajo na spremembe v sistemu in pomagajo pri uravnavanju omrežja. In največjo vrednost imajo tam, kjer prilagodljivih virov najbolj primanjkuje, kar še posebej velja za jugovzhodno Evropo.

Pred dobrim letom smo v naši regiji šele spremljali prve večje pilotne projekte, zdaj pa hranilniki z močjo 200, 300 ali celo 400 megavatov niso več nič nenavadnega. Če so se najprej gradili predvsem dveurni baterijski sistemi, se zdaj razvoj vse bolj usmerja v štiriurne, pričakujemo pa tudi nadaljnje povečevanje njihove energijske kapacitete.

Toda prilagodljivosti ne predstavljajo samo baterije. Pomembne so hidroelektrarne, plinske elektrarne in prilagodljiva industrijska poraba. Ključna bo sposobnost usklajenega upravljanja vseh teh virov.

Kako donosne so naložbe v baterijske hranilnike in kakšno vlogo ima pri tem GEN-I?

Donosnost je odvisna od tehnologije, trajanja shranjevanja in razmer na posameznem trgu. Največji izziv za investitorje je zagotoviti stabilne prihodke, ki jim omogočajo financiranje projekta. Tu nastopi naša upravljavska vloga. Investitorjem z dolgoročnimi pogodbami o komercialnem upravljanju zagotavljamo bolj predvidljive prihodke, sami pa pri tem prevzamemo upravljanje tržnih tveganj. Ne gre več zgolj za nakup in prodajo električne energije, ampak za aktivno optimizacijo celotnih energetskih portfeljev, kjer povezujemo proizvodnjo, porabo, shranjevanje energije in različne trge. Takšno upravljanje zahteva napredne napovedne modele, avtomatizacijo, zmogljivo trgovalno infrastrukturo in poglobljeno razumevanje energetskega sistema. V prihodnosti bodo največjo vrednost ustvarjali tisti, ki ne bodo zgolj razpolagali z energetskimi sredstvi, ampak jih bodo znali tudi najbolje upravljati.

Prilagodljivosti ne predstavljajo samo baterije. Pomembne so hidroelektrarne, plinske elektrarne in prilagodljiva industrijska poraba. V prihodnosti bo ključna sposobnost usklajenega upravljanja vseh teh virov.

V GEN-I smo med vodilnimi ponudniki komercialnega upravljanja baterijskih hranilnikov v jugovzhodni Evropi. Do konca letošnjega leta načrtujemo približno 900 megavatov pogodbeno dogovorjenih zmogljivosti, prihodnje leto pa dodatno širitev za približno tisoč megavatov. Z upravljanjem smo že prisotni v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem, v Bolgariji, Romuniji in Grčiji. Samo v Bolgariji aktivno upravljamo hranilnike s skupno močjo nad dvesto megavatov.

Takšno upravljanje zahteva napredne algoritme, avtomatizacijo in zelo natančno napovedovanje tržnih razmer.

Koliko energetskega trgovanja danes še vodijo ljudje in koliko algoritmi?

Število transakcij zelo hitro narašča. Trgovanje poteka neprekinjeno, na številnih povezanih trgih in v vse krajših intervalih. Brez avtomatizacije takšnega obsega ni več mogoče obvladovati.

V GEN-I danes izvedemo več kot 10.000 transakcij na dan, letos jih bomo skupaj skoraj štiri milijone. Približno 91 odstotkov transakcij je popolnoma avtomatiziranih. Pričakujemo, da se bo njihovo število v prihodnjih letih večkratno povečalo.

Podatkovni centri pri nas še ne bodo bistveno povečali rabe elektrike. FOTO: Leon Vidic

Toda to ne pomeni, da algoritmi nadomeščajo trgovce. Spreminja se predvsem njihova vloga. Algoritmi izvajajo trgovalne strategije, ljudje pa jih razvijajo, določajo omejitve tveganj, nadzorujejo njihovo izvajanje in sprejemajo ključne odločitve ob nepredvidenih dogodkih. Pri trgovanju danes ni pomembna samo kakovost odločitve, ampak tudi hitrost njene izvedbe. Zato gradimo lastne trgovalne sisteme in močno podatkovno infrastrukturo. Tehnologija omogoča hitrost in obseg, ljudje pa zagotavljajo znanje in strategijo.

Kako bo umetna inteligenca spremenila vaše poslovanje? Boste zaradi nje potrebovali manj zaposlenih?

Umetna inteligenca bo temeljito spremenila analiziranje podatkov, napovedovanje tržnih razmer in sprejemanje odločitev. Vendar dostop do naprednih modelov danes sam po sebi ne predstavlja konkurenčne prednosti. Pomembno je, kako učinkovito jih znamo povezati z lastnim znanjem in podatki, tudi tistimi, ki smo jih v zadnjih letih zbrali na trgih jugovzhodne Evrope in širše. Tega drugi ne morejo preprosto kopirati. V GEN-I smo zato vzpostavili strateški odbor za razvoj umetne inteligence in gradimo infrastrukturo, ki bo omogočala njeno uporabo v ključnih poslovnih procesih.

Ne pričakujemo zmanjševanja potrebe po strokovnjakih. Nasprotno, verjamemo, da bomo zaradi novih tehnologij lahko rasli še hitreje. Spreminjala pa se bo narava dela. Že zdaj zaznavamo velike spremembe. Če smo še pred letom dni za razvoj določene programske rešitve lahko potrebovali celo četrtletje, danes primerljivo nalogo lahko opravimo v nekaj dnevih.

Umetna inteligenca pa ni samo orodje. Podatkovni centri postajajo veliki porabniki elektrike. Kako bo to vplivalo na energetiko?

To je zelo pomembno vprašanje. Poraba električne energije v podatkovnih centrih v Evropski uniji naj bi se do leta 2030 skoraj podvojila. Govorimo o objektih z zelo velikimi potrebami po električni energiji, kar bo vplivalo na razvoj omrežij, proizvodnih virov in celotnega energetskega sistema.

Na področju podatkovnih centrov hitro napredujejo ZDA in Kitajska, Evropa pa zaostaja.

Evropa je pri sončnih elektrarnah in baterijah močno odvisna od Kitajske. Lahko doseže energetsko neodvisnost brez lastne tehnološke industrije?

To je eno ključnih strateških vprašanj. Kitajska obvladuje približno 85 odstotkov svetovne proizvodne verige sončne fotovoltaike in podoben delež proizvodnje litij-ionskih baterij. Evropa je bila v preteklosti odvisna predvsem od držav z nafto in plinom, zdaj pa postaja vse bolj odvisna od držav, ki obvladujejo energetske tehnologije.

Eden ključnih ciljev je postati vodilni upravljavec prilagodljivih energetskih virov v širši regiji, predvsem baterijskih hranilnikov, pravi Igor Koprivnikar. FOTO: Leon Vidic

Rešitev ni zapiranje trgov, ampak strateški razvoj lastne industrije, vlaganje v raziskave in ustvarjanje stabilnih pogojev za evropska podjetja. Energetski prehod mora biti tudi priložnost za krepitev evropske konkurenčnosti.

GEN-I se je letos razširil tudi na ameriški trg. Zakaj ste izbrali Houston?

Predvsem zaradi strokovnjakov. Teksas ima dolgo tradicijo trgovanja z energenti in veliko izkušenih kadrov.

Od začetka letošnjega leta smo operativno prisotni v ZDA. V Houstonu smo vzpostavili lastno trgovalno ekipo in pridobili članstva na trgih ERCOT, MISO in PJM. Začeli smo s finančnim trgovanjem, postopno pa želimo vstopiti tudi na fizične trge.

ZDA so za nas pomembna razvojna priložnost, ne samo zaradi rasti, ampak tudi zaradi pridobivanja znanja, ki ga bomo lahko prenesli v evropsko poslovanje. Zdaj GEN-I posluje v 27 državah. Naša najpomembnejša konkurenčna prednost so visoko usposobljeni strokovnjaki, zaradi katerih je zrasel v eno ključnih regionalnih središč znanja ter valilnico kadrov na področju energetskega trgovanja v tem delu Evrope. Njihovo poglobljeno poznavanje energetskih trgov dopolnjujeta napredna podatkovna infrastruktura in učinkovito upravljanje tveganj, kar nam omogoča uspešno mednarodno rast.

Kje vidite GEN-I čez pet let?

Naša ambicija je, da do leta 2031 postanemo eden najprodornejših energetskih trgovcev v Evropi, z jugovzhodno Evropo kot jedrom, in z močno mednarodno prisotnostjo tudi na drugih celinah.

Igor Koprivnikar, član uprave GEN-I. FOTO: Leon Vidic

Širili bomo poslovanje v ZDA ter na zahodno- in severnoevropskih trgih. Eden naših ključnih ciljev je postati vodilni upravljavec prilagodljivih energetskih virov v širši regiji, predvsem baterijskih hranilnikov. Veliko priložnost vidimo tudi v upravljanju prilagodljivosti plinskih elektrarn.

Energetsko trgovanje prihodnosti bo vse manj zgolj nakup in prodaja energije, vse bolj pa celovito upravljanje proizvodnje, porabe, hranilnikov in tveganj. Tja se seli vrednost v energetiki in prav na tem področju želimo biti med vodilnimi.