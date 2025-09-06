  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Dan vodnih športov na spodnji Savi. FOTO: Luka Rudman
    Galerija
    Dan vodnih športov na spodnji Savi. FOTO: Luka Rudman
    Polona Malovrh
    6. 9. 2025 | 05:00
    16:03
    A+A-

    Kaj naj si misli popotnik, ki se bliža Machu Picchuju, starodavnemu središču inkovske civilizacije, in zasliši šumenje vode? Zadnja je misel, da šumenje prihaja iz – hidroelektrarne. Pa vendar je res. HE na Urubambi, sredi divjine in deževnega gozda, je že desetletja pomemben vir energije v Peruju. Pohodniki, ki se pridejo Inkom poklonit na Machu Picchu – in takih je več sto tisoče vsako leto –, radi »skočijo« tudi do hidroelektrarne z istim imenom, ki s svojimi 200 megavati buči v dolini spodaj. Tako na drugem koncu sveta razvijajo hidroturizem. Kako pa pri nas?

    Ureditev ob HE Arto-Blanca: pametne klopi, polnilnice za e-kolesa, pitniki za vodo ... FOTO: Hess
    Ureditev ob HE Arto-Blanca: pametne klopi, polnilnice za e-kolesa, pitniki za vodo ... FOTO: Hess

    Lokalne skupnosti v Posavju družbo HESS, Hidroelektrarne na spodnji Savi, že dodobra povezujejo tudi s turističnim, športnim in kulturnim dogajanjem. Kot pravijo v HESS, se aktivno vključujejo povsod tam, kjer je prisotna njihova energetska infrastruktura: sofinancirajo športne, kulturne in turistične projekte, sponzorirajo oziroma donirajo lokalna društva in dogodke, sodelujejo na festivalih in dnevih odprtih vrat, kjer obiskovalcem približajo delovanje hidroelektrarn in pomen obnovljivih virov energije (OVE), skratka, prilagajajo svoje aktivnosti in vzdrževalna dela tako, da dosežejo večji sinergijski učinek, kot, denimo, pokosijo površine za potrebe prireditev ali usklajujejo terminske plane gradbenih del, da ne motijo dogajanja.

    Letos je bil HESS tudi zeleni sponzor Mestne promenade Brežice. »Podprli smo dogodek, ki spodbuja trajnost, lokalno kulturo in povezovanje skupnosti,« pravijo. Njihova prisotnost je bila usmerjena v promocijo OVE in trajnostnega razvoja.

    Voden ogled v HE Brežice. FOTO: Luka Rudman
    Voden ogled v HE Brežice. FOTO: Luka Rudman

    Sicer pa je HE Brežice, peta v spodnjesavski verigi, vse leto odprta za brezplačne oglede: da obiskovalci spoznajo njeno delovanje, pomen OVE in vlogo HESS v lokalnem okolju. V letu 2024 so tako gostili skoraj 1400 obiskovalcev, ki so jim predstavili tudi širši vpliv HE Brežice na prostor – ne le naravo, temveč tudi infrastrukturne ureditve, podtalnico, možnosti namakanja za kmetijstvo in industrijski zajem vode. Vplivov je veliko, o vseh pa so, kot zagotavljajo, za čim večjo usklajenost z lokalnim okoljem in sprejemljivost, razmišljali že pred gradnjo, zato nenehno »zagovarjamo večnamenskost hidroelektrarn in dejstvo, da izboljšujejo kakovost življenja na več nivojih - tako z vidika zadrževanja voda, bogatenja podtalnih oziroma pitnih vod kot z vidika turizma in rekreacije«.

    »Pogosto se ne zavedamo, da je hidroelektrarna le ena točka v prostoru, medtem ko njeni vplivi segajo daleč naokoli. Če te vplive premišljeno obravnavamo, se uskladimo z lokalnimi skupnostmi in poiščemo dodatne vsebine, lahko umestitev hidroelektrarne v prostor prinese več kot le energetsko funkcijo – lahko ustvari priložnosti za turizem, rekreacijo in druge oblike skupnostnega razvoja.«

    HESS

    Strategija HESS

    Ta med drugim vključuje vzpostavljanje energetskih skupnosti v sodelovanju z občinami in podjetji, razvoj samooskrbnih rešitev, kot, denimo, fotonapetostne elektrarne na javnih objektih, odgovorno upravljanje z okoljem, vključno s sedimentacijo, sonaravno ureditvijo vodnih teles, obraščenostjo brežin, prilagojenimi zaščitami brežin … ter aktivno vključevanje v strateške projekte. Med temi visoko mesto zaseda gradnja HE Mokrice, ki bo – tako HESS - poleg energetske funkcije prispevala tudi k novim infrastrukturnim rešitvam - dodaten most čez Savo - ter poplavni varnosti Posavja.

    image_alt
    Ali si lahko privoščimo, da ne gradimo hidroelektrarn?

    Naš cilj, poudarjajo v HESS, je dolgoročno partnerstvo z lokalnimi skupnostmi, ki temelji na zaupanju, transparentnosti in skupnem razvoju.

    V Brežicah raste Multimedijsko stičišče okolja in energetike

    Vodni športi na Savi. FOTO: Goran Rovan
    Vodni športi na Savi. FOTO: Goran Rovan

    Lani je HESS v sodelovanju z občino Brežice v okviru mednarodnega projekta Interreg Enviro v bližini HE Brežice začel vzpostavljati Multimedijsko stičišče okolja in energetike (MSOE). »Gre za sodobno doživljajsko središče, kjer se bodo prepletale tematike okolja, naravnih virov, energetike, kulturne dediščine, tradicije in turizma,« ga opisujejo. Prostor bo namenjen izobraževanju in povezovanju. Center bo vseboval interaktivne vsebine, navidezno resničnost in razstavne prostore, s čimer bo dopolnil turistično ponudbo regije.

    HESS sodeluje tudi pri urejanju brežin ob Savi, namenjenih pohodnikom, tekačem in kolesarjem. Te površine, pravijo, so postale priljubljene rekreativne točke za lokalno prebivalstvo in obiskovalce, vodna površina pa za deskarje v vetru in za »vse izpeljanke tega športa, od kajta do wind-foila« ... Ob večnamenske poti so namestili izobraževalne table, ponekod, kot, denimo, pri HE Arto-Blanca, pa tudi pametne klopi, pitnike za vodo ter polnilnice za e-kolesa.

    Za rekreacijo in užitek: prek valov spodnje Save. FOTO: Luka Rudman
    Za rekreacijo in užitek: prek valov spodnje Save. FOTO: Luka Rudman

    V sodelovanju z lokalnimi partnerji so podprli Dan vodnih športov, ki spodbuja aktivno preživljanje časa ob vodi, sodelovali pri sprejemu olimpijske bakle, ki simbolično povezuje šport, energijo in skupnost, podprli pa so tudi svetovno ribiško prvenstvo, ki je potekalo v bližini njihovih objektov oziroma na pripadajočih pretočnih akumulacijah in je pritegnilo tudi mednarodno pozornost.

    Občina Brežice je močna turistična občina, ki deluje v smeri trajnostnega razvoja ob ohranjanju naravne in kulturne dediščine, ki sta pomemben del turistične ponudbe. Kot pravi Lavra Kreačič, vodja županovega kabineta, se je lokalna skupnost že v fazi priprave prostorskih aktov za hidroelektrarni Mokrice in Brežice trudila, da bi v državna prostorska načrta vključili tudi lokalne ureditve, namenjene turizmu, športu in rekreaciji, za kar je bilo po njenem treba veliko vztrajnosti.

    Vizualizacija prenove stare vile Kušljan. FOTO: Hess
    Vizualizacija prenove stare vile Kušljan. FOTO: Hess

    Občina Brežice je razvila več projektov, ki povezujejo energetsko infrastrukturo s turizmom, nekatere tudi v sodelovanju s partnerji. Na območju HE Brežice so uredili večnamenske poti, ob nadomestnih habitatih za živali tudi opazovalnice za ptice in brežine, ki omogočajo dostop do vodnih športov in rekreacijo. Načrtujejo pa še ureditev dostopnega Vodnega centra Brežice, rekreacijske površine v Vrbini in ureditev zahodne fasade mesta Brežice. Del vsebin pokriva projekt Zelene parkovne površine Brežice, kjer so uspeli z umestitvijo v dogovor za razvoj regij. »S sofinanciranjem je izvedljivost projekta za občino ugodnejša,« pravi Kreačič in dodaja, da so z usklajenim delovanjem vseh deležnikov, ki sobivajo na prostoru energetskih objektov, močnejši tudi pri pridobivanju zunanjih virov financiranja.

    Čolni, privezi, pristani in kampi

    Z državnim prostorskim načrtom za HE Mokrice sta načrtovani tudi dve športno-rekreacijski območji, eno pri Velikih Malencah, drugo pri Mostecu. Na desnem bregu reke Krke pri Velikih Malencah bodo uredili športnorekreacijsko območje z zatravljenimi športnimi igrišči in prostore za piknik ter rečni pristan za čolne s privezi za čolne: »Umestili smo tudi šotorišče – kamp in parkirišče za avtodome. Niže, na levem bregu reke Save pa se bodo v bližini Mosteca uredili privezi za čolne, pristan za turistično plovbo, dostopi do vode, urgentni dostop za gasilce in reševalce, stojišča za ribolov in večnamenska površina za izvedbo vzdrževalnih del na brodu ter za izvedbo brodarskih prireditev.«

    Ribiško prvenstvo na spodnji Savi. FOTO: Goran Rovan
    Ribiško prvenstvo na spodnji Savi. FOTO: Goran Rovan

    Obstaja tudi možnost za dozidavo brodarske hiše in gradnjo ribiškega doma. Območje bo vključevalo še parkirišča za osebna vozila in avtodome. Še eno rekreacijsko območje je usklajeno na območju Prilipske mrtvice, kjer bodo uredili sprehajalne, učne in druge tematske poti, manjše premostitve in opazovalnice za ptice. Uredili bodo tudi večnamenske poti s povezavo na kompleks Term Čatež in okoliške kmetijske površine ter omrežje poti vzdolž visokovodnih energetskih nasipov. Opremili jih bodo s počivališči, razgledišči, klopmi, koši za smeti, opozorilnimi in pojasnjevalnimi tablami.

    Hidroenergetski turizem v občini Brežice se razvija predvsem okoli HE Brežice, pojasnjuje Kreačič, kjer so obiskovalcem na voljo ogledi jezovne zgradbe, informacijske točke, urejene poti za pohodništvo in kolesarjenje ter možnosti za vodne športe. Območje privablja tako domače kot tuje obiskovalce, ljubitelje naravnih in tehničnih znamenitosti.

    Dan odprtih vrat v HE Brežice. FOTO: Luka Rudman
    Dan odprtih vrat v HE Brežice. FOTO: Luka Rudman

    Projekt Enviro – Doživljanje trajnostnega turizma za spodbujanje čezmejnih sprememb poudarja pomen trajnega in medkulturnega čezmejnega sodelovanja ter razvija atraktivni turistični produkt, ki v ospredje postavlja nov in inovativen koncept trojne paradigme turizem-okolje-energetika; ta vključuje tudi ureditev centra za obiskovalce in doživljajski center v obnovljenem objektu Kušljanove vile.

    Strategija razvoja turizma v občini Brežice 2023–2030

    Temelji na trajnostnem razvoju turizma, ki krepi kakovost življenja domačinov in privablja obiskovalce z avtentično, zeleno in vključujočo ponudbo. Ključni cilji vključujejo razvoj celostne destinacije Brežice, krepitev sodelovanja med deležniki, digitalizacijo turistične ponudbe, večjo prepoznavnost blagovne znamke Brežice Izbrano ter prilagajanje podnebnim spremembam.

    Priljubljena destinacija, ki pogreša sofinanciranje države

    Od januarja do julija letos so v Brežicah našteli 100.443 prihodov turistov, kar je 7 odstotkov več kot v prvi polovici leta 2024; 58 odstotkov gostov je bilo tujih, ustvarili so več kot polovico nočitev, in 42 odstotkov domačih. V času od 1. januarja do 31. junija letos je bilo na področju občine Brežice zabeleženih 280.000 nočitev, kar pomeni 5-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Občina Brežice je tako znova dokazala, da sodi med vodilne turistične destinacije v Sloveniji. Po številu prenočitev se je uvrstila na šesto mesto v državi – takoj za Ljubljano, Piranom, Bledom, Kranjsko Goro in Bohinjem. To Brežice utrjuje kot najuspešnejšo turistično občino vzhodne kohezijske regije ter vodilno v termalno-panonski Sloveniji.

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, lahko prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest (v turizmu, gostinstvu), razvoju lokalne obrti in podjetništva in večji prepoznavnosti občine kot trajnostne destinacije, pravi Kreačič in dodaja: »Če bodo načrtovani projekti v celoti zaživeli, bi lahko še dodatno okrepili gospodarsko odpornost tako občine kot regije.«

    Sodelovanje na dogodku ob dnevu Save 2025. FOTO: Luka Rudman
    Sodelovanje na dogodku ob dnevu Save 2025. FOTO: Luka Rudman

    Kot še poudarja, pa so največji izzivi pogosto povezani z usklajevanjem med različnimi deležniki - energetiko, okoljem in turizmom -, s financiranjem (premalo ali sploh nič javnih razpisov države za sofinanciranje!) in z dolgotrajnimi postopki pridobivanja dovoljenj. »Okolje v lokalni skupnosti je sicer naklonjeno razvoju, vendar je potrebna boljša integracija energetskih projektov v prostorsko in turistično načrtovanje,« meni Kreačič in kot trenutno največjo težavo omenja gradnjo zadnje v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice, ki zamuja že več let. To po njenem pomeni, da lokalna skupnost čaka na potrebne ureditve – od dokončanja protipoplavne zaščite do infrastrukture in ostalih ureditev: »Z že izvedenimi projekti energetike je občina sicer pridobila delno protipoplavno zaščito, obnovo in gradnjo javne infrastrukture (čakamo sicer še na most čez reko Savo, ki je nujno potreben, in na dokončanje zaščite pred poplavami, saj nas te še vedno ogrožajo), in tudi dodatno turistično ponudbo.«

    Radeče v privabljanju zasebnega kapitala

    V Radečah oziroma bližnjem Vrhovem je bila v letu 1993 zaključena gradnja prve hidroelektrarne na spodnji Savi, ki je močno spremenila oziroma ki je ukrotila tok reke Save na relaciji Radeče - Vrhovo. Nastalo je akumulacijsko jezero. »Čeprav gradnja spremljevalne infrastrukture takrat ni bila na enakem nivoju kot ob gradnji kasnejših hidroelektrarn, so bili ustvarjeni osnovni pogoji za pričetek razvoja turistične in rekreacijske infrastrukture,« pove mag. Matjaž Šušteršič, višji svetovalec za projektno delo in investicije na občini Radeče.

    Ribiška vasica v Radečah. FOTO: Arhiv Ktrc Radeče
    Ribiška vasica v Radečah. FOTO: Arhiv Ktrc Radeče

    V naslednjih desetletjih se je na območju ob Savi močno razvila lokalna ribiška družina, ki na fantastični trasi na Hotemežu redno organizira odmevna svetovna in evropska prvenstva. Na območju je pod okriljem občine in občinskega javnega zavoda KTRC Radeče nastala priljubljena učna pot Savus, primerna za pohodnike, tekače in kolesarje, urejen je bil ribolovni bajer z zanimivo krožno didaktično potjo, razvilo pa se je tudi manjše število prenočitvenih zmogljivosti, ki letno beležijo okoli tisoč nočitev.

    Umirjena reka Sava omogoča tudi turistične vožnje s splavom, zato je na območju kot hrbtenica radeškega turizma že leta zelo priljubljen turistični produkt splavarjenje na Savi. »Vse to ima opazne neposredne in posredne pozitivne učinke na gospodarski razvoj v celotni občini, saj obiskovalci neredko obiščejo tudi ostale zanimivosti in ponudnike na območju občine,« dodaja Šušteršič in zaključi, da je prav območje ob Savi po izgradnji HE Vrhovo postalo gonilo turističnega razvoja v občini Radeče: »Zato ga namerava občina s svojimi zavodi in društvi razvijati še naprej, dobrodošla pa bi bila tudi pomoč zasebnega kapitala.«

    Župan Šoštanja Boris Goličnik FOTO: Jože Miklavc
    Župan Šoštanja Boris Goličnik FOTO: Jože Miklavc

    Primer Šoštanj

    V občini Šoštanj ima energetska infrastruktura že desetletja močan vpliv na prostor in življenje ljudi, pravi tamkajšnji župan Boris Goličnik. Kot ključni izziv pri razvoju turizma izpostavi Družmirsko jezero in dejstvo, da pod površjem še vedno poteka pridobivanje premoga. »Zaradi tega ureditev območja ob jezeru do sedaj ni bila dopustna, podobno omejitev pa bo še vrsto let predstavljal severni del jezera. Na južni strani so že urejeni ribiški dom in ribiški poligon, pripravljajo pa se tudi projekti, ki povezujejo turistične vsebine z ohranjanjem spomina na potopljeno vas Družmirje,« smo izvedeli.

    Posebno vprašanje pa po Goličnikovem mnenju predstavlja načrtovana plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru, ki je – tako župan - »za lokalno skupnost še vedno velika neznanka«. »Si pa želimo,« dodaja, »da bi v okviru načrtovanega državnega prostorskega načrta za plavajočo sončno elektrarno zagotovili tudi ustrezne prostorske podlage za možnost hitrejšega razvoja številnih objezerskih dejavnosti. V občini imamo v načrtu številne ureditve, tako kratkoročne, ki jih je mogoče izvajati že danes, kot tudi dolgoročne, ko bo območje v celoti umirjeno in bo omogočalo celovitejši razvoj turističnih in rekreativnih vsebin.«

    Na občini Šoštanj si po Goličniku prizadevajo, da bi v prihodnosti jezero lahko dobilo širšo turistično funkcijo: »Turistično središče občine so Terme Topolšica, v sodelovanju z Zavodom za turizem Šaleška dolina pa razvijamo tudi prepoznavne turistične produkte, ki segajo prek meja Slovenije – med njimi petzvezdnični produkt Gosposko po Šoštanju – polet v usnjarno Evrope.« Tudi na ta način energetska dediščina in zgodbe kraja dobivajo novo, turistično dimenzijo.

    image_alt
    Družmirsko jezero na prepihu interesov

     

     

     

     

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Krško omogoča standardne rešitve Westinghousa in EDF

    GEN energija je predstavila lansko poslovanje in zadnje aktivnosti pri investiciji v drugi blok Jeka.
    Nejc Gole 2. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    V EU letos manj sončnih elektrarn kot lani

    Najnovejše poročilo Solar Power Europe kaže prvi letni upad rasti sončnih elektrarn v zadnjem desetletju. Je pa vroče vreme vodilo k junijskim rekordom.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove tehnologije za več pretoka in manj izgub elektrike

    Kako do prihrankov energije? Namesto klasičnega prečnega transformatorja bodo vgradili novejšo, z močnostno elektroniko podprto napravo iz ZDA.
    Borut Tavčar 2. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več

    Več iz teme

    energetikaturizemhidroelektrarnetrajnostni turizemHESSBrežiceMokriceRadečeŠoštanj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Bi se Slovenija lahko odločila za uvedbo ničelnega davka na knjigo?

    Kako bi uvedba ničelnega davka na knjigo vplivala na kupovanje in branje knjig, pa tudi na delo avtorjev in založnikov?
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    V skrbi za zdravje otrok in mladostnikov imamo dobra izhodišča. A vtis imam, da se jih kot družba (še) nismo sposobni zavedati.
    6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    Slovenska varnostna četa

    Vladimir Putin je pred kratkim razumlijvo povedal, kako v Moskvi razmišljajo o namerah evropskih držav, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake.
    Marko Kočevar 6. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo