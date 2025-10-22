  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Po neoptimiranem scenariju bi 47 odstotkov vse proizvedene električne energije iz sonca imelo ceno nič evrov, opozarja direktor Elesa Aleksander Mervar. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Po neoptimiranem scenariju bi 47 odstotkov vse proizvedene električne energije iz sonca imelo ceno nič evrov, opozarja direktor Elesa Aleksander Mervar. FOTO: Blaž Samec
    Nejc Gole
    22. 10. 2025 | 12:10
    22. 10. 2025 | 12:43
    3:59
    A+A-

    Kaj mora Slovenija na energetskem področju narediti do leta 2040? V prvi vrsti se odločiti o gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2), sprejeti nov desetletni načrt razvoja elektroenergetskega omrežja, zgraditi plinovodne povezave in skladišča, je naštel direktor Elesa Aleksander Mervar, ki v tem času upa še na začetek obratovanja hidroelektrarne Mokrice, črpalne hidroelektrarne Kozjak ter hidroelektrarn na srednji Savi.

    Trenutno ne gradimo niti enega proizvodnega objekta, je opozoril Aleksander Mervar: »Ob zaustavitvi Teša bomo padli v luknjo in bomo 40-, 50-, 60-odstotno odvisni. Konec septembra je bila Jedrska elektrarna Krško v remontu, Teš pa ni obratoval – na dan smo bili 70-odstotno uvozni odvisni.«

    Govorec verjame, da je najverjetnejši scenarij kombinacija jedrske energije in obnovljivih virov energije (OVE), pri katerih pa je zelo pomembna vodna energija, na katero ob poudarjanju sončne in vetrne v evropski komisiji tudi pozabljajo. Slovenske hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči so uspešne, težava pa je, da stojijo postopki pri načrtovani hidroelektrarni Mokrice in hidroelektrarnah na srednji Savi.

    Pri gradnji sončnih in vetrnih elektrarn pa je potrebna zmernost, opozarja Mervar. Po neoptimiranem scenariju bi leta 2044 lahko imeli za 7,9 megavatov proizvodnje iz OVE, medtem ko pri optimiranem 3,6 megavatov. »Tukaj je nepotrebna elektrika.« Ko sončne elektrarne delujejo, so borzne cene nič ali negativne. »Tukaj se vprašajmo, ali bomo investirali v sončne elektrarne, če se ne izide – po neoptimiranem scenariju bi 47 odstotkov vse proizvedene električne energije iz sonca imelo ceno nič evrov.« Delež proizvodnje OVE bi tudi po optimiranem scenariju dosegel 43 odstotkov, delež nizkoogljičnih virov pa 92 odstotkov.

    image_alt
    Čas v energetiki ni naš zaveznik, ampak omejena dobrina

    Prava moč sončnih in vetrnih elektrarn prinese manj potreb po baterijah, manj vlaganj v obnove distribucijskega omrežja in manj investicij Elesa v kompenzacijske naprave, da bi sistem lahko deloval. »Več imamo vetrnih in sončnih elektrarn, bolj bo elektroenergetski sistem nestabilen ter večja so potrebna vlaganja. Balkan ne obvladuje napetosti in mi prek daljnovodov iz Hrvaške dobivamo previsoke napetosti. Take previsoke napetosti so bile vzrok razpada španskega sistema.« Preveč proizvodnih virov v sončno in vetrno energijo zato pomeni več obnov in investicij. To pa pomeni tudi višje omrežnine, ki so pri nas po govorčevih besedah že zdaj podcenjene za 50 odstotkov. Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij bo po novi omrežninski metodi letos dobilo 90 milijonov evrov manj kot po starem modelu.

    Kakšna pa so tveganja jedrskega scenarija? Med temi so visoki stroški investicije v Jek 2, ki jih ne poznamo, je med drugim dejal Mervar. Kot skrb je omenil, da bodo veleprodajne cene nižje od stroškovne cene iz jedrske elektrarne. »Zagovarjam, da bi v investicijo v Jek 2 morali iti s strateškimi partnerji, eno ali dvema sosednjima državama, ter da pustimo možnost še za modularne reaktorje. Če pa bomo čakali le na male modularne reaktorje, pri katerih ni znana še niti cena, še do tridesetih let ne bomo nič naredili.«

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Ali se splača čakati na »pravi trenutek« za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    ElesAleksander Mervarenergetikasončne elektrarneobnovljivi viri energije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Uganda

    Verižno trčenje v Ugandi terjalo najmanj 46 življenj

    Nesrečo sta povzročila avtobusa, ki sta čelno trčila med prehitevanjem na avtocesti.
    22. 10. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Vlatko Čančar zapušča Olimpio

    Vlatko Čančar in Olimpia sta se razšla, še preden je slovenski as stopil na parket.
    22. 10. 2025 | 12:46
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Ljubljani

    Deset milijonov evrov za prebojne raziskovalne projekte

    Ljubljanska univerza s sofinanciranjem spodbuja povezovanje med članicami in krepi raziskovalno odličnost ter mednarodno prepoznavnost.
    22. 10. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Navijači Lakers prepričani: Suhi Luka nam bo prinesel naslov

    Pred prvo tekmo košarkarjev LA Lakers so se pred dvorano zbrali navijači, ki od Luke Dončića in LeBrona Jamesa pričakujejo nič manj kot naslov prvakov v NBA.
    22. 10. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Pred srbsko skupščino izbruhnil večji požar, tudi streljanje

    Ogenj je zajel enega od šotorov, v katerem se zbirajo nasprotniki protivladnih protestov.
    22. 10. 2025 | 12:11
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Univerza v Ljubljani

    Deset milijonov evrov za prebojne raziskovalne projekte

    Ljubljanska univerza s sofinanciranjem spodbuja povezovanje med članicami in krepi raziskovalno odličnost ter mednarodno prepoznavnost.
    22. 10. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Navijači Lakers prepričani: Suhi Luka nam bo prinesel naslov

    Pred prvo tekmo košarkarjev LA Lakers so se pred dvorano zbrali navijači, ki od Luke Dončića in LeBrona Jamesa pričakujejo nič manj kot naslov prvakov v NBA.
    22. 10. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Pred srbsko skupščino izbruhnil večji požar, tudi streljanje

    Ogenj je zajel enega od šotorov, v katerem se zbirajo nasprotniki protivladnih protestov.
    22. 10. 2025 | 12:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo