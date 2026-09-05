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    Energetika

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Glavna žila Petrola je Luka Koper, kamor priplujejo tankerji z naftnimi derivati, kjer gorivo prečrpajo v skladišče Sermin, del pa natovorijo na železnico. FOTO: Borut Tavčar
    Galerija
    Glavna žila Petrola je Luka Koper, kamor priplujejo tankerji z naftnimi derivati, kjer gorivo prečrpajo v skladišče Sermin, del pa natovorijo na železnico. FOTO: Borut Tavčar
    Borut Tavčar
    5. 9. 2026 | 06:00
    6:31
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    Razmere se zelo hitro spreminjajo, geopolitično je svet zelo zapleten, zato preskrba z gorivi ni tako samoumevna, kot se zdi, je temo »fosilnega dneva« umestil član uprave Petrola Metod Podkrižnik. V energetski družbi pravijo, da so pripravljeni za morebitne prihodnje pretrese, kakršen je bil naval na črpalke po začetku vojne v Iranu.

    Podkrižnik je dejal, da se veliko pogovarjamo o trošarinah in cenah pogonskih goriv, zelo malo pa o sistemih, ki vodijo do prodajnih mest. Pot se najpogosteje začne s tankerjem v Kopru, 88 odstotkov goriv pa pride po morju. Od tam nekaj goriva, med katerimi je 82 odstotkov dizla, prečrpajo v skladišče Sermin, del pa natovorijo na železnico. Po železnici napajajo še skladišči v Zalogu in Račah. Iz teh skladišč gredo pogonska goriva z avtocisternami na 317 črpalk v Sloveniji.

    V Petrolu so prepričani, da bo ta sistem moral delovati še dolgo, kljub ciljem za elektrifikacijo. Petrol je eden od največjih kupcev v jadranskem bazenu, upravlja pa kritično infrastrukturo države za varno in neprekinjeno preskrbo z gorivi. A ta infrastruktura ne vključuje proizvodnje nafte in rafinerij, zato Petrol tudi ni unovčeval tako velikih dobičkov kot največje naftne družbe.

    Rok Cizej, izvršni direktor logistike, in Tomaž Slavec, izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivi v Petrolu. FOTO: Borut Tavčar
    Rok Cizej, izvršni direktor logistike, in Tomaž Slavec, izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivi v Petrolu. FOTO: Borut Tavčar

    Glavna žila zanj je Luka Koper, kamor priplujejo tankerji z naftnimi derivati. Petrol mora vsakega napovedati 21 dni vnaprej, pred črpanjem derivatov, ki jih je za 1100 velikih avtocistern, preverijo tudi kakovost goriv. En tanker so že zavrnili, je povedal Tomaž Slavec, izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivi v Petrolu. Le biodizel, ki ga po predpisih primešavajo dizlu, pride po kopnem iz bližnjih rafinerij.

    Načrtovanje in predvidevanje

    Slavec se je pohvalil z učinkovitim načrtovanjem in predvidevanjem, saj Slovenija ni ostala brez goriv niti med epidemijo covida-19, niti med vojno v Ukrajini, niti ob konfliktih na Bližnjem vzhodu. Konec leta objavijo mednarodni razpis, nanj pa se prijavijo preverjeni dobavitelji. Nujno je, da jih je več, ne le eden.

    Polnilnica s sedmimi rokami. FOTO: Borut Tavčar
    Polnilnica s sedmimi rokami. FOTO: Borut Tavčar

    Petrol sprejme osem tankerjev na mesec, od tega sedem v Luki Koper. Tankerji imajo omejitve, nosijo lahko od 30.000 do 40.000 ton naftnih derivatov, dolgi so lahko do dvesto metrov, ugrez pa ne sme biti več kot 13 metrov. »V določenih mesecih cene skačejo do 200 ali celo 300 dolarjev za sod. Če kupimo več goriva po višji ceni, tega ne moremo nadomestiti s priznanimi bruto maržami,« je sporočil Slavec.

    Petrol je eden od največjih kupcev v jadranskem bazenu.

    Pretovor enega tankerja traja dva dni.

    Iz Luke Koper vodi trikilometrski cevovod do Terminala instalacije Sermin. Na dan lahko prečrpajo do 30.000 ton goriva, pretovor enega tankerja tako ponavadi traja dva dni.

    Nepredvidljiva rast porabe

    Logistični sistem Petrola je bil letos dvakrat na preizkušnji. »Imamo infrastrukturne omejitve, polnilnih rok ni neomejeno veliko,« je pojasnil Rok Cizej, izvršni direktor logistike. V Serminu lahko napolnijo 350 avtocistern na dan ter tudi štiri do šest vlakovnih kompozicij. A marčne razmere so pokazale, da to ni dovolj.

    Rok Cizej, Tomaž Slavec in član uprave Petrola Metod Podkrižnik. FOTO: Borut Tavčar
    Rok Cizej, Tomaž Slavec in član uprave Petrola Metod Podkrižnik. FOTO: Borut Tavčar

    Pojavili so se tudi očitki, da Petrol takrat namenoma ni polnil črpalk, da bi pomagal novi koaliciji na oblast. V Petrolu so to zanikali že takrat in tudi zdaj ponovno. Takratna vlada je napovedala višje cene goriv, zato so pred podražitvijo vsi hiteli na črpalke. Na nekaterih je goriva, zlasti kurilnega olja, hitro zmanjkalo. Cizej pravi, da so v veliko primerih to bili špekulativni nakupi. Kurilno olje prodajajo na 50 črpalkah in tudi to je vplivalo na dobavo goriva. »Celotno količino kurilnega olja smo prodali v nekaj dneh,« je dejal Cizej in dodal, da se je povpraševanje še povečevalo, tudi iz tujine.

    88 %

    vsega goriva pride
    po morju

    Pri nas je takrat veljala regulacija cen na 14 dni, okoliške države pa so že prešle na dnevne regulacije. Slovenija je bila tako 14 dni oaza z nizkimi cenami za sosednje države. Bencinski servisi ob mejah z Avstrijo in Italijo so bili med najbolj obremenjenimi. »Povpraševanje po pogonskih gorivih je zraslo za 330 odstotkov, povpraševanje po kurilnem olju pa za 500 odstotkov. Tega ni mogel napovedati nihče,« je povedal Cizej.

    Prihod nove avtocisterne za hrvaški del sistema. FOTO: Borut Tavčar
    Prihod nove avtocisterne za hrvaški del sistema. FOTO: Borut Tavčar

    Cene se še ne morejo znižati

    Opozoril je, da goriva nikoli ni zmanjkalo. Zdaj pogodbeni vozniki manjših avtocistern za kurilno olje prosijo za dodatne prevoze, saj jih polovica stoji. Na morebitne prihodnje pretrese so se tudi bolje pripravili. Imajo sto voznikov avtocistern, poleg tega pa še 65 pogodbenih avtocistern. Na eno cisterno bodo razporedili po tri voznike, več kot 20 večjih avtocistern bo tako lahko razvažalo gorivo ves dan. Bencinske servise so za ta namen predelali. Mogoče jih je polniti tudi ponoči, ko so sicer zaprti.

    350

    avtocistern na dan lahko napolnijo v Serminu ter štiri do šest vlakovnih kompozicij

    »Borzni analitiki že nekaj časa napovedujejo, da se bodo cene nafte začele zniževati. Realnost pa je popolnoma drugačna, kar se kaže iz dneva v dan. Vse je zelo nepredvidljivo,« je Slavec odgovoril na vprašanje, kako kaže s cenami naftnih derivatov v prihodnje.

    V ozadju je prostor, kjer se bodo širila skladišča Luke Koper. FOTO: Borut Tavčar
    V ozadju je prostor, kjer se bodo širila skladišča Luke Koper. FOTO: Borut Tavčar

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    naftni derivatiPetrolcene gorivbencinske črpalkeregulacijakurilno oljeSerminlogistika goriv

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