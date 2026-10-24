Luka Koper bo potrebovala sedemkrat večja moč

V Luki Koper se pripravljajo na enega največjih energetskih in tehnoloških posegov v zgodovini pristanišča. Do leta 2030 bodo morali zagotoviti infrastrukturo za oskrbo kontejnerskih in potniških ladij z elektriko med privezom, kar bo močno povečalo potrebe po električni energiji. Sedanja priključna moč celotnega pristanišča znaša osem megavatov, po letu 2030 pa bo potrebnih več kot 60 megavatov. Ob tem v družbi nadaljujejo elektrifikacijo dvigal, viličarjev in vozil ter povečujejo proizvodnjo elektrike iz lastnih sončnih elektrarn. Energetski prehod pa po besedah Vojka Rotarja, člana uprave Luke Koper in delavskega direktorja, ni zgolj odziv na evropsko zakonodajo, temveč del dolgoročne preobrazbe pristanišča.

»Ne gre samo za nakup strojev. Ukvarjamo se s celovito transformacijo pristanišča v energetsko obvladovan in digitaliziran sistem, ki bo znal vse podatke in tehnologije upravljati tako, da bodo okoljski, finančni in operativni učinki čim boljši,« pojasnjuje Rotar. V Luki Koper so se z zmanjševanjem porabe fosilnih goriv in elektrifikacijo začeli ukvarjati že pred več kot desetletjem. Pri uvajanju novih tehnologij so po Rotarjevih besedah upoštevali predvsem njihovo tehnično zrelost, zanesljivost in ekonomsko upravičenost. Tako so lahko nekatere rešitve uvedli še pred sprejetjem evropskih predpisov, ki zdaj pospešujejo razogljičenje pristaniške dejavnosti.

Električna dvigala namesto več sto tisoč litrov dizla

Največji napredek pri elektrifikaciji so dosegli pri pristaniških dvigalih, ki so med največjimi porabniki energije. Praktično vsa obalna dvigala v koprskem pristanišču so že električna. Izjema so posamezna mobilna dvigala, ki jih uporabljajo za pretovor kosovnih oziroma projektnih tovorov na različnih lokacijah.

Elektrificirani sta tudi približno dve tretjini mostnih dvigal za pretovor in skladiščenje kontejnerjev. Na električni pogon so doslej preusmerili 21 takšnih naprav. »Eno mostno dvigalo na leto porabi približno 35.000 litrov dizla. Takšnih dvigal imamo zdaj 21 na elektriko,« pravi Rotar. Če bi vseh 21 dvigal še vedno uporabljalo dizelsko gorivo, bi njihova skupna letna poraba znašala približno 735.000 litrov. Elektrifikacija tako pomeni občutno zmanjšanje porabe fosilnih goriv in neposrednih izpustov na območju pristanišča.

Po Rotarjevih besedah so pomembni tudi finančni učinki. Stroški energije za obratovanje električnih dvigal so po njihovih izračunih približno osemkrat nižji od stroškov dizelskega goriva.

Do Luke Koper bodo zaradi potreb potegnili nov električni kabel. Elektrika je osemkrat cenejša kot dizelsko gorivo za pogon dvigal. Pospešeno elektrificirajo celotno pristanišče, računajo tudi na železnico.

Elektrifikacija se nadaljuje pri viličarjih. Pri napravah z nosilnostjo do pet ton v Luki Koper ob zamenjavi dotrajanih strojev praviloma kupujejo električne različice. Pri večjih viličarjih pa tehnologija še ni povsem dozorela za vse pristaniške potrebe. Lani so denimo preizkušali 20-tonski električni viličar za prekladanje jeklenih kolutov, vendar po Rotarjevi oceni še ni zagotavljal vseh zahtevanih lastnosti. Pričakuje, da se bo to spremenilo v naslednjih nekaj letih.

Energetski prehod Luke Koper po besedah Vojka Rotarja, člana uprave Luke Koper in delavskega direktorja, ni zgolj odziv na evropsko zakonodajo, temveč del dolgoročne preobrazbe pristanišča. FOTO: Peter Uhan

Preizkušali so tudi tri terminalske vlačilce (posebne tovornjake) različnih proizvajalcev, ki veljajo za velike porabnike goriva. Odzivi so bili dobri, v prihodnjem letu zato načrtujejo pripravo in objavo javnega naročila za nabavo prvih petih električnih terminalskih vlačilcev za kontejnerski terminal.

Približno tretjina osebnih vozil, lahkih gospodarskih vozil in vozil za prevoz zaposlenih je že električnih. Tudi na tem področju nameravajo obstoječo floto postopoma zamenjati z električnimi vozili.

Ena potniška ladja potrebuje več elektrike kot celotno pristanišče

Največji izziv energetskega prehoda pa ne bo elektrifikacija pristaniške mehanizacije, temveč oskrba ladij z električno energijo med privezom. Evropski predpisi določajo, da bodo morala pristanišča v vseevropskem prometnem omrežju TEN-T od leta 2030 zagotavljati možnost napajanja kontejnerskih in potniških ladij z elektriko z obale. Ladje bodo tako lahko med postankom izključile pomožne motorje, s katerimi zdaj proizvajajo elektriko za delovanje svojih sistemov.

To je posebej pomembno za pristanišča, ki ležijo neposredno ob mestih, kakršno je koprsko. Zmanjšanje delovanja ladijskih motorjev med privezom bi pomenilo manj lokalnih izpustov onesnaževal in manj hrupa. »Samo ena večja potniška ladja s približno 5000 ljudmi na krovu lahko potrebuje več elektrike kot celotno pristanišče danes,« opozarja Rotar. Poleg hotelskih in gostinskih storitev na ladji električno energijo porabljajo sistemi za hlajenje, prezračevanje, oskrbo potnikov in druge naprave.

Ponekod infrastrukturne naložbe skoraj v celoti financirajo država, lokalne skupnosti ali evropski skladi, Slovenija pa primerljivega namenskega vira še nima.

Že leta 2018 so zato v Luki Koper začeli pripravljati projekt okrepitve elektroenergetskega omrežja. V sodelovanju z operaterjem prenosnega omrežja Eles načrtujejo novo razdelilno-transformatorsko postajo RTP Luka Koper in kabelsko povezavo med Dekani in pristaniščem. Projekt je po Rotarjevih besedah vključen v nacionalne načrte razvoja elektroenergetske infrastrukture. Nova povezava ne bo namenjena zgolj oskrbi ladij, temveč tudi nadaljnji elektrifikaciji pristaniške dejavnosti po letu 2030.

V pristanišču bodo morali zgraditi tudi notranje distribucijsko omrežje in namestiti opremo za priklop ladij na posameznih obalah. Gre za zahteven inženirski projekt, saj mora pristanišče med gradnjo nemoteno obratovati. Poseben tehnični izziv predstavljajo frekvenčni pretvorniki, ker različne ladje uporabljajo električne sisteme s frekvenco 50 oziroma 60 hercev.

Evropska pristanišča nimajo enotnega modela financiranja

Tehnična izvedba pa je le del problema. Odprti ostajata vprašanji, kdo bo plačal infrastrukturo in kako zagotoviti, da bo elektrika za ladjarje cenovno konkurenčna. Po Rotarjevih besedah države članice Evropske unije to vprašanje rešujejo zelo različno. Ponekod infrastrukturne naložbe skoraj v celoti financirajo država, lokalne skupnosti ali evropski skladi, Slovenija pa po njegovih navedbah primerljivega namenskega vira še nima vzpostavljenega.

»Druga, morda še zahtevnejša stvar je, kako te sisteme upravljati, da bodo ladjarji motivirani za prevzem elektrike,« poudarja Rotar. Če bo elektrika z obale bistveno dražja od proizvodnje elektrike z ladijskimi motorji, se lahko zmanjšajo ekonomske spodbude za njeno uporabo. Pri tem se med državami razlikujejo tudi obdavčitev električne energije, trošarine in druge dajatve.

Avtomobili so pomemben del dejavnosti Luke Koper, zato tudi postavljajo množico polnilnic. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot primer Rotar navaja Italijo, kjer so uvedli podporni mehanizem za zmanjševanje cenovne razlike med električno energijo in ladijskimi gorivi. Prepričan je, da bi bilo treba do leta 2030 doseči bolj usklajeno evropsko ureditev. S temi vprašanji se v Luki Koper ukvarjajo tudi v okviru različnih mednarodnih projektov. Eden takšnih je BREEZE, namenjen izmenjavi pristaniških izkušenj in proučevanju poslovnih modelov oskrbe ladij z elektriko. Vzporedno družba vodi lasten investicijski projekt priprave infrastrukture.

Sončne elektrarne že zagotavljajo skoraj petino elektrike

Ob povečevanju porabe v Luki Koper razvijajo tudi lastne proizvodne vire. Na območju pristanišča že delujejo sončne elektrarne s skupno močjo približno 5,3 megavata, do konca leta 2026 pa se bo ta zmogljivost povečala na 7,9 megavata. Rotar pojasnjuje, da so dodatne elektrarne že zgrajene, vendar še čakajo na priklop in potrebna dovoljenja.

V prvem polletju letošnjega leta so lastne sončne elektrarne proizvedle skoraj 19 odstotkov vse električne energije, ki jo je porabilo pristanišče. To pomeni, da približno petino sedanje porabe pokrivajo z lastno proizvodnjo. »To je pomembno tudi kot zaščita pred nihanjem cen električne energije,« pravi Rotar. Družba ima sicer vzpostavljen sistem energetskega upravljanja, ki vključuje načrtovanje nakupov in zavarovanje dela prihodnjih potreb po električni energiji. Lastna proizvodnja lahko zmanjša izpostavljenost spremembam tržnih cen, ne more pa sama pokriti predvidenega povečanja potreb, predvsem zaradi priklapljanja ladij.

Poleg elektrarn se povečuje tudi polnilna infrastruktura. V pristanišču imajo že 114 polnilnih mest za električna vozila, v naslednji fazi pa nameravajo število povečati na 185. Prihodnje leto načrtujejo še začetek gradnje hitrih polnilnic za težka tovorna vozila in pristaniške vlačilce, predvidoma z močjo 150 kilovatov.

Polnilnice so pretežno na zaprtem območju pristanišča in javnosti niso dostopne. V Luki Koper proučujejo možnost, da bi jih v prihodnje pod določenimi pogoji lahko uporabljali tudi zaposleni za svoja zasebna vozila.

Drugi tir bo pomemben tudi za zmanjševanje izpustov

Energetska preobrazba pristanišča se ne konča na njegovih mejah. Pomemben del okoljskega odtisa pristaniške dejavnosti nastaja v logistični verigi, zlasti pri prevozu blaga po cestah in železnici. Zato Rotar med ključne nacionalne projekte za razogljičenje uvršča tudi železniško povezavo med Divačo in Koprom ter načrtovano povečanje njene zmogljivosti, kot tudi vse načrtovane projekte v povečanje pretočnosti slovenskega železniškega omrežja.

Večji delež tovora, ki bi ga namesto po cestah prepeljali po železnici, bi prispeval k zmanjšanju izpustov. Dodatne koristi pričakujejo zaradi večje pretočnosti prometa, manj zastojev in čakanja. V Luki Koper pripravljajo metodologijo za izračun tako imenovanih izpustov obsega tri, ki vključujejo posredne izpuste v vrednostni verigi podjetja. Pri logistični dejavnosti imajo ti velik pomen, saj pristanišče povezuje pomorski, železniški in cestni promet.

Evropska unija je z Evropskim podnebnim zakonom določila pravno zavezujoča cilja zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990 in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Uresničevanju teh ciljev so namenjeni številni evropski zakonodajni ukrepi, med drugim sveženj Fit for 55, ki se na nacionalni ravni odražajo tudi v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije (NEPN). Tem usmeritvam sledijo tudi v Luki Koper, kjer so v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan pripravili lasten Energetski in podnebni načrt, ki predvideva popolno razogljičenje do leta 2050. Določili so tudi vmesne petletne cilje, ki jih vključujejo v poslovno in investicijsko načrtovanje.

Rast pretovora ostaja okoljski izziv

Ob vseh načrtovanih izboljšavah se zastavlja vprašanje, ali lahko naraščanje pretovora izniči učinke elektrifikacije in zmanjševanja porabe energije. V Luki Koper okoljsko učinkovitost spremljajo z merjenjem specifičnih izpustov oziroma porabe energije na tono pretovorjenega blaga, kontejner ali avtomobil.

Rotar pravi, da jim ob povečevanju pretovora uspeva zniževati porabo energije in izpuste na enoto pretovora. To pripisuje tehnološkim izboljšavam, elektrifikaciji in učinkovitejšemu upravljanju procesov.

Vendar je pri presoji teh dosežkov treba razlikovati med relativnimi in absolutnimi izpusti. Če se promet povečuje hitreje, kot se zmanjšujejo izpusti na enoto tovora, lahko skupni okoljski odtis kljub izboljšani učinkovitosti ostane nespremenjen ali se celo poveča.

Za oceno dejanskega napredka bodo zato pomembni tudi podatki o skupnih emisijah pristanišča in celotne logistične verige. Natančnejše projekcije zmanjšanja izpustov do leta 2030 v Luki Koper še pripravljajo.

LNG in metanol kot prehodni ladijski gorivi

Vzporedno z elektrifikacijo pristanišča se spreminjajo tudi pogonske tehnologije v pomorskem prometu. Po Rotarjevih besedah ladjarji še iščejo dolgoročne rešitve, saj je življenjska doba ladij lahko tudi 30 let, odločitev o pogonskem sistemu pa običajno sprejmejo že več let pred njihovo prvo plovbo. V prihodnjih desetih do petnajstih letih tako pričakuje pomembno vlogo utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in metanola.

Zabojnike raztovarjajo in pospravljajo električna dvigala. Foto Jože Suhadolnik. FOTO: Jože Suhadolnik

V Luki Koper že več let proučujejo možnosti oskrbe ladij z alternativnimi gorivi, pri čemer posebno pozornost namenjajo varnostnim vprašanjem. Izvajajo študije, simulacije in analize različnih scenarijev, ki bodo podlaga za presojo morebitnih prihodnjih rešitev. Rotar poudarja, da mora uvajanje novih goriv potekati pregledno in ob upoštevanju najvišjih varnostnih standardov, zlasti zaradi neposredne bližine mesta.

Odločilno bo sodelovanje države, pristanišča in ladjarjev

Luka Koper je tako pred zahtevnim obdobjem, v katerem bo morala uskladiti razvoj infrastrukture, povečanje porabe električne energije, stroške naložb in okoljske obveznosti.

Elektrifikacija dvigal in vozil že prinaša zmanjšanje porabe fosilnih goriv, bistveno zahtevnejši pa bo prehod na oskrbo ladij z elektriko z obale. Ta ne bo odvisen le od Luke Koper, temveč tudi od pravočasne okrepitve državnega omrežja, ustreznega financiranja in konkurenčnih cen električne energije.