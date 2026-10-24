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    Energetika

    Luka Koper bo potrebovala sedemkrat večja moč

    V pristanišču elektrificirajo mehanizacijo in vozila, gradijo sončne elektrarne ter pripravljajo omrežje za napajanje ladij z obale.
    Pospešeno elektrificirajo celotno pristanišče, računajo tudi na železnico. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Pospešeno elektrificirajo celotno pristanišče, računajo tudi na železnico. FOTO: Voranc Vogel
    Borut Tavčar
    24. 10. 2026 | 06:00
    14:46
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    V Luki Koper se pripravljajo na enega največjih energetskih in tehnoloških posegov v zgodovini pristanišča. Do leta 2030 bodo morali zagotoviti infrastrukturo za oskrbo kontejnerskih in potniških ladij z elektriko med privezom, kar bo močno povečalo potrebe po električni energiji. Sedanja priključna moč celotnega pristanišča znaša osem megavatov, po letu 2030 pa bo potrebnih več kot 60 megavatov. Ob tem v družbi nadaljujejo elektrifikacijo dvigal, viličarjev in vozil ter povečujejo proizvodnjo elektrike iz lastnih sončnih elektrarn. Energetski prehod pa po besedah Vojka Rotarja, člana uprave Luke Koper in delavskega direktorja, ni zgolj odziv na evropsko zakonodajo, temveč del dolgoročne preobrazbe pristanišča.

    »Ne gre samo za nakup strojev. Ukvarjamo se s celovito transformacijo pristanišča v energetsko obvladovan in digitaliziran sistem, ki bo znal vse podatke in tehnologije upravljati tako, da bodo okoljski, finančni in operativni učinki čim boljši,« pojasnjuje Rotar. V Luki Koper so se z zmanjševanjem porabe fosilnih goriv in elektrifikacijo začeli ukvarjati že pred več kot desetletjem. Pri uvajanju novih tehnologij so po Rotarjevih besedah upoštevali predvsem njihovo tehnično zrelost, zanesljivost in ekonomsko upravičenost. Tako so lahko nekatere rešitve uvedli še pred sprejetjem evropskih predpisov, ki zdaj pospešujejo razogljičenje pristaniške dejavnosti.

    Električna dvigala namesto več sto tisoč litrov dizla

    Največji napredek pri elektrifikaciji so dosegli pri pristaniških dvigalih, ki so med največjimi porabniki energije. Praktično vsa obalna dvigala v koprskem pristanišču so že električna. Izjema so posamezna mobilna dvigala, ki jih uporabljajo za pretovor kosovnih oziroma projektnih tovorov na različnih lokacijah.

    Elektrificirani sta tudi približno dve tretjini mostnih dvigal za pretovor in skladiščenje kontejnerjev. Na električni pogon so doslej preusmerili 21 takšnih naprav. »Eno mostno dvigalo na leto porabi približno 35.000 litrov dizla. Takšnih dvigal imamo zdaj 21 na elektriko,« pravi Rotar. Če bi vseh 21 dvigal še vedno uporabljalo dizelsko gorivo, bi njihova skupna letna poraba znašala približno 735.000 litrov. Elektrifikacija tako pomeni občutno zmanjšanje porabe fosilnih goriv in neposrednih izpustov na območju pristanišča.

    Po Rotarjevih besedah so pomembni tudi finančni učinki. Stroški energije za obratovanje električnih dvigal so po njihovih izračunih približno osemkrat nižji od stroškov dizelskega goriva.

    Do Luke Koper bodo zaradi potreb potegnili nov električni kabel.

    Elektrika je osemkrat cenejša kot dizelsko gorivo za pogon dvigal.

    Pospešeno elektrificirajo celotno pristanišče, računajo tudi na železnico.

    Elektrifikacija se nadaljuje pri viličarjih. Pri napravah z nosilnostjo do pet ton v Luki Koper ob zamenjavi dotrajanih strojev praviloma kupujejo električne različice. Pri večjih viličarjih pa tehnologija še ni povsem dozorela za vse pristaniške potrebe. Lani so denimo preizkušali 20-tonski električni viličar za prekladanje jeklenih kolutov, vendar po Rotarjevi oceni še ni zagotavljal vseh zahtevanih lastnosti. Pričakuje, da se bo to spremenilo v naslednjih nekaj letih.

    Energetski prehod Luke Koper po besedah Vojka Rotarja, člana uprave Luke Koper in delavskega direktorja, ni zgolj odziv na evropsko zakonodajo, temveč del dolgoročne preobrazbe pristanišča. FOTO: Peter Uhan
    Energetski prehod Luke Koper po besedah Vojka Rotarja, člana uprave Luke Koper in delavskega direktorja, ni zgolj odziv na evropsko zakonodajo, temveč del dolgoročne preobrazbe pristanišča. FOTO: Peter Uhan

    Preizkušali so tudi tri terminalske vlačilce (posebne tovornjake) različnih proizvajalcev, ki veljajo za velike porabnike goriva. Odzivi so bili dobri, v prihodnjem letu zato načrtujejo pripravo in objavo javnega naročila za nabavo prvih petih električnih terminalskih vlačilcev za kontejnerski terminal.

    Približno tretjina osebnih vozil, lahkih gospodarskih vozil in vozil za prevoz zaposlenih je že električnih. Tudi na tem področju nameravajo obstoječo floto postopoma zamenjati z električnimi vozili.

    Ena potniška ladja potrebuje več elektrike kot celotno pristanišče

    Največji izziv energetskega prehoda pa ne bo elektrifikacija pristaniške mehanizacije, temveč oskrba ladij z električno energijo med privezom. Evropski predpisi določajo, da bodo morala pristanišča v vseevropskem prometnem omrežju TEN-T od leta 2030 zagotavljati možnost napajanja kontejnerskih in potniških ladij z elektriko z obale. Ladje bodo tako lahko med postankom izključile pomožne motorje, s katerimi zdaj proizvajajo elektriko za delovanje svojih sistemov.

    To je posebej pomembno za pristanišča, ki ležijo neposredno ob mestih, kakršno je koprsko. Zmanjšanje delovanja ladijskih motorjev med privezom bi pomenilo manj lokalnih izpustov onesnaževal in manj hrupa. »Samo ena večja potniška ladja s približno 5000 ljudmi na krovu lahko potrebuje več elektrike kot celotno pristanišče danes,« opozarja Rotar. Poleg hotelskih in gostinskih storitev na ladji električno energijo porabljajo sistemi za hlajenje, prezračevanje, oskrbo potnikov in druge naprave.

    Ponekod infrastrukturne naložbe skoraj v celoti financirajo država, lokalne skupnosti ali evropski skladi, Slovenija pa primerljivega namenskega vira še nima.

    Že leta 2018 so zato v Luki Koper začeli pripravljati projekt okrepitve elektroenergetskega omrežja. V sodelovanju z operaterjem prenosnega omrežja Eles načrtujejo novo razdelilno-transformatorsko postajo RTP Luka Koper in kabelsko povezavo med Dekani in pristaniščem. Projekt je po Rotarjevih besedah vključen v nacionalne načrte razvoja elektroenergetske infrastrukture. Nova povezava ne bo namenjena zgolj oskrbi ladij, temveč tudi nadaljnji elektrifikaciji pristaniške dejavnosti po letu 2030.

    V pristanišču bodo morali zgraditi tudi notranje distribucijsko omrežje in namestiti opremo za priklop ladij na posameznih obalah. Gre za zahteven inženirski projekt, saj mora pristanišče med gradnjo nemoteno obratovati. Poseben tehnični izziv predstavljajo frekvenčni pretvorniki, ker različne ladje uporabljajo električne sisteme s frekvenco 50 oziroma 60 hercev.

    Evropska pristanišča nimajo enotnega modela financiranja

    Tehnična izvedba pa je le del problema. Odprti ostajata vprašanji, kdo bo plačal infrastrukturo in kako zagotoviti, da bo elektrika za ladjarje cenovno konkurenčna. Po Rotarjevih besedah države članice Evropske unije to vprašanje rešujejo zelo različno. Ponekod infrastrukturne naložbe skoraj v celoti financirajo država, lokalne skupnosti ali evropski skladi, Slovenija pa po njegovih navedbah primerljivega namenskega vira še nima vzpostavljenega.

    »Druga, morda še zahtevnejša stvar je, kako te sisteme upravljati, da bodo ladjarji motivirani za prevzem elektrike,« poudarja Rotar. Če bo elektrika z obale bistveno dražja od proizvodnje elektrike z ladijskimi motorji, se lahko zmanjšajo ekonomske spodbude za njeno uporabo. Pri tem se med državami razlikujejo tudi obdavčitev električne energije, trošarine in druge dajatve.

    Avtomobili so pomemben del dejavnosti Luke Koper, zato tudi postavljajo množico polnilnic. FOTO: Jože Suhadolnik
    Avtomobili so pomemben del dejavnosti Luke Koper, zato tudi postavljajo množico polnilnic. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kot primer Rotar navaja Italijo, kjer so uvedli podporni mehanizem za zmanjševanje cenovne razlike med električno energijo in ladijskimi gorivi. Prepričan je, da bi bilo treba do leta 2030 doseči bolj usklajeno evropsko ureditev. S temi vprašanji se v Luki Koper ukvarjajo tudi v okviru različnih mednarodnih projektov. Eden takšnih je BREEZE, namenjen izmenjavi pristaniških izkušenj in proučevanju poslovnih modelov oskrbe ladij z elektriko. Vzporedno družba vodi lasten investicijski projekt priprave infrastrukture.

    Sončne elektrarne že zagotavljajo skoraj petino elektrike

    Ob povečevanju porabe v Luki Koper razvijajo tudi lastne proizvodne vire. Na območju pristanišča že delujejo sončne elektrarne s skupno močjo približno 5,3 megavata, do konca leta 2026 pa se bo ta zmogljivost povečala na 7,9 megavata. Rotar pojasnjuje, da so dodatne elektrarne že zgrajene, vendar še čakajo na priklop in potrebna dovoljenja.

    V prvem polletju letošnjega leta so lastne sončne elektrarne proizvedle skoraj 19 odstotkov vse električne energije, ki jo je porabilo pristanišče. To pomeni, da približno petino sedanje porabe pokrivajo z lastno proizvodnjo. »To je pomembno tudi kot zaščita pred nihanjem cen električne energije,« pravi Rotar. Družba ima sicer vzpostavljen sistem energetskega upravljanja, ki vključuje načrtovanje nakupov in zavarovanje dela prihodnjih potreb po električni energiji. Lastna proizvodnja lahko zmanjša izpostavljenost spremembam tržnih cen, ne more pa sama pokriti predvidenega povečanja potreb, predvsem zaradi priklapljanja ladij.

    Poleg elektrarn se povečuje tudi polnilna infrastruktura. V pristanišču imajo že 114 polnilnih mest za električna vozila, v naslednji fazi pa nameravajo število povečati na 185. Prihodnje leto načrtujejo še začetek gradnje hitrih polnilnic za težka tovorna vozila in pristaniške vlačilce, predvidoma z močjo 150 kilovatov.

    Polnilnice so pretežno na zaprtem območju pristanišča in javnosti niso dostopne. V Luki Koper proučujejo možnost, da bi jih v prihodnje pod določenimi pogoji lahko uporabljali tudi zaposleni za svoja zasebna vozila.

    Drugi tir bo pomemben tudi za zmanjševanje izpustov

    Energetska preobrazba pristanišča se ne konča na njegovih mejah. Pomemben del okoljskega odtisa pristaniške dejavnosti nastaja v logistični verigi, zlasti pri prevozu blaga po cestah in železnici. Zato Rotar med ključne nacionalne projekte za razogljičenje uvršča tudi železniško povezavo med Divačo in Koprom ter načrtovano povečanje njene zmogljivosti, kot tudi vse načrtovane projekte v povečanje pretočnosti slovenskega železniškega omrežja.

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    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    Večji delež tovora, ki bi ga namesto po cestah prepeljali po železnici, bi prispeval k zmanjšanju izpustov. Dodatne koristi pričakujejo zaradi večje pretočnosti prometa, manj zastojev in čakanja. V Luki Koper pripravljajo metodologijo za izračun tako imenovanih izpustov obsega tri, ki vključujejo posredne izpuste v vrednostni verigi podjetja. Pri logistični dejavnosti imajo ti velik pomen, saj pristanišče povezuje pomorski, železniški in cestni promet.

    Evropska unija je z Evropskim podnebnim zakonom določila pravno zavezujoča cilja zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990 in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. Uresničevanju teh ciljev so namenjeni številni evropski zakonodajni ukrepi, med drugim sveženj Fit for 55, ki se na nacionalni ravni odražajo tudi v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije (NEPN). Tem usmeritvam sledijo tudi v Luki Koper, kjer so v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan pripravili lasten Energetski in podnebni načrt, ki predvideva popolno razogljičenje do leta 2050. Določili so tudi vmesne petletne cilje, ki jih vključujejo v poslovno in investicijsko načrtovanje.

    Rast pretovora ostaja okoljski izziv

    Ob vseh načrtovanih izboljšavah se zastavlja vprašanje, ali lahko naraščanje pretovora izniči učinke elektrifikacije in zmanjševanja porabe energije. V Luki Koper okoljsko učinkovitost spremljajo z merjenjem specifičnih izpustov oziroma porabe energije na tono pretovorjenega blaga, kontejner ali avtomobil.

    Rotar pravi, da jim ob povečevanju pretovora uspeva zniževati porabo energije in izpuste na enoto pretovora. To pripisuje tehnološkim izboljšavam, elektrifikaciji in učinkovitejšemu upravljanju procesov.

    Vendar je pri presoji teh dosežkov treba razlikovati med relativnimi in absolutnimi izpusti. Če se promet povečuje hitreje, kot se zmanjšujejo izpusti na enoto tovora, lahko skupni okoljski odtis kljub izboljšani učinkovitosti ostane nespremenjen ali se celo poveča.

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    Železniški viadukti so vzdržali obremenilne preizkuse

    Za oceno dejanskega napredka bodo zato pomembni tudi podatki o skupnih emisijah pristanišča in celotne logistične verige. Natančnejše projekcije zmanjšanja izpustov do leta 2030 v Luki Koper še pripravljajo.

    LNG in metanol kot prehodni ladijski gorivi

    Vzporedno z elektrifikacijo pristanišča se spreminjajo tudi pogonske tehnologije v pomorskem prometu. Po Rotarjevih besedah ladjarji še iščejo dolgoročne rešitve, saj je življenjska doba ladij lahko tudi 30 let, odločitev o pogonskem sistemu pa običajno sprejmejo že več let pred njihovo prvo plovbo. V prihodnjih desetih do petnajstih letih tako pričakuje pomembno vlogo utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in metanola.

    Zabojnike raztovarjajo in pospravljajo električna dvigala. Foto Jože Suhadolnik. FOTO: Jože Suhadolnik
    Zabojnike raztovarjajo in pospravljajo električna dvigala. Foto Jože Suhadolnik. FOTO: Jože Suhadolnik

    V Luki Koper že več let proučujejo možnosti oskrbe ladij z alternativnimi gorivi, pri čemer posebno pozornost namenjajo varnostnim vprašanjem. Izvajajo študije, simulacije in analize različnih scenarijev, ki bodo podlaga za presojo morebitnih prihodnjih rešitev. Rotar poudarja, da mora uvajanje novih goriv potekati pregledno in ob upoštevanju najvišjih varnostnih standardov, zlasti zaradi neposredne bližine mesta.

    Odločilno bo sodelovanje države, pristanišča in ladjarjev

    Luka Koper je tako pred zahtevnim obdobjem, v katerem bo morala uskladiti razvoj infrastrukture, povečanje porabe električne energije, stroške naložb in okoljske obveznosti.

    Elektrifikacija dvigal in vozil že prinaša zmanjšanje porabe fosilnih goriv, bistveno zahtevnejši pa bo prehod na oskrbo ladij z elektriko z obale. Ta ne bo odvisen le od Luke Koper, temveč tudi od pravočasne okrepitve državnega omrežja, ustreznega financiranja in konkurenčnih cen električne energije.

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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    23. 10. 2026 | 13:26
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    V Avstriji nove priložnosti za Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
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    Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    23. 10. 2026 | 11:02
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kaj se dogaja v Medexovih laboratorijih?

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    23. 10. 2026 | 07:21
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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