Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser pravi, da je njihova glavna dejavnost zdaj priprava podlag za državni prostorski načrt za Jek 2. Delov za drugo nuklearko ne bodo mogli voziti po avtocesti ali železnici, ker imata predore in mostove, nimata pa ustrezne nosilnosti. Zato bo treba okrepiti stranske ceste od Kopra do Krškega. Elektrika iz NEK je prodana leto vnaprej, večkrat, kot je v načrtu, pa je obratovala tudi plinska elektrarna. Ob večerih cena elektrike namreč zraste.

Glede na vso geopolitiko ter rast cen nafte in plina, kakšna je zdaj strategija za vašo plinsko elektrarno Brestanica?

Strategije čez noč nismo spreminjali. Imamo razvojno strategijo Termoelektrarne Brestanica kot objekta, ki proizvaja elektriko iz plina in lahkega kurilnega olja. Trenutno v TEB pripravljajo razpis in investicijsko dokumentacijo za baterijski hranilnik, ki bo kmalu objavljen. Ta 40-megavatni hranilnik želimo začeti graditi čim prej, pozneje pa obstaja možnost še za dodatnega. To sodi v del fleksibilnosti in portfelja, s katerim želimo zagotavljati visoko prožnost elektroenergetskega sistema.

Za plinska bloka 8 in 9 sicer že imamo gradbeno dovoljenje. Vendar so se glede na določene trende in ekonomske kazalnike v tem trenutku kot ugodnejši pokazali motorji z notranjim izgorevanjem. Dokončne odločitve še ni.

Brestanica je bila namenjena predvsem terciarni regulaciji oziroma uravnoteženju sistema, kajne?

Osnovna funkcija Termoelektrarne Brestanica je zagotavljanje pomožnega zunanjega vira za Nuklearno elektrarno Krško. Druga zelo pomembna naloga so sistemske storitve, predvsem ročna povrnitev frekvence oziroma terciarna regulacija. Ob visokih cenah, ki jih v določenih delih dneva dosegamo danes, pa se izplača tudi komercialno obratovanje. V preteklem letu smo večkratno presegli planirano proizvodnjo v TEB, zagnali smo jo skoraj vsak večer.

Ali to pomeni, da zvečer zmanjka elektrike?

Ne nujno. Gre predvsem za to, da je cena na trgu takrat visoka, bodisi na dnevnem bodisi na trgu za prihodnji dan. Slovenija je na neki način vedno neto uvoznica, zato vedno obstaja potreba, da se takšna energija zagotovi in tudi proda. Na trgu je vedno prostor za nekaj deset ali sto megavatov.

Danes še ne vemo, kaj nas čaka pri določenih zasnovah malih modularnih reaktorjev.

Kaj pa elektrika iz nuklearke? Ta mora vendar delovati neprekinjeno.

Sklenjene imamo dolgoročne pogodbe o prodaji in zakupu električne energije, po katerih to elektriko prodamo v pasu za daljše obdobje. Gre za stabilne pogodbe, ki so praktično zaprte za celo leto vnaprej. Takšen pasoven profil ni odvisen od dnevnih cen in dnevnega borznega dogajanja.

Nemčija je šla v kombinacijo obnovljivih virov in plina. Se to v razmerah, najprej po vojni v Ukrajini in zdaj še ob napetostih z Iranom, dolgoročno kaže kot dobra izbira ali kot zgrešen koncept? Tudi nekatere naše strategije govorijo o 500 megavatih moči plinskih elektrarn.

Menim, da je Nemčija v pretekli energetski politiki naredila veliko napak. Največja je bila gotovo opuščanje jedrske energije. To so tudi javno priznali. O tem danes govori Evropska komisija, o tem govori nemški kancler; zavedajo se napake. Biti odvisen samo od plina in obnovljivih virov je bila tudi lekcija ukrajinske vojne. Z vsemi pretresi na Bližnjem vzhodu se ta kriza samo še poglablja. Cene plina in naftnih derivatov rastejo, zato je zelo tvegano biti odvisen samo od enega stabilnega vira in obnovljivih virov.

Razumem, da je bil plin v evropski in slovenski energetski politiki mišljen kot prehodni energent, vendar je bistveno, da imamo v sistemu tudi stabilne vire. Tu govorimo predvsem o hidroenergiji in jedrski energiji. To je tudi strategija Skupine GEN..

Na kateri točki je zdaj projekt JEK 2, če govoriva o strategijah in načrtih?

Trenutno smo v fazi priprave državnega prostorskega načrta. Vlada je 17. februarja izdala sklep o začetku postopka. Načrtujemo ali že izdelujemo približno 30 strokovnih podlag in različnih študij. Vse to so zahteve ministrstev in drugih nosilcev urejanja prostora. V okviru priprave DPN bomo pripravili še nekaj pomembnih dokumentov oziroma študij, med drugim okoljsko presojo, vključno s celovito presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo, in študijo variant, na koncu pa sledi predlog državnega prostorskega načrta. Pred nami je torej velika količina intenzivnega dela.

Pomembne so tudi varnostne študije. Varnostno poročilo lokacije je bilo že izdelano, zdaj pripravljamo novo revizijo, ki bo povzela nekatere nove ugotovitve. Zelo pomembno je tudi, da dokončamo verjetnostno potresno študijo, ki je v pripravi. Pred kratkim smo že pripravili transportno študijo in identificirali, katere infrastrukturne ureditve bo treba izvesti, da bomo lahko velike komponente pripeljali iz Luke Koper do lokacije Jek 2. S tem projektom bomo državi pomagali tudi tako, da bomo posodobili določene ceste, razširili nekatere podhode in nadvoze, ker je treba te komponente dejansko pripeljati do lokacije. Ob tem naj poudarim, da transport velikih komponent ne more potekati po avtocesti, saj imamo viadukte in predore, skozi katere jih ni mogoče prepeljati.

Bi bila morda možnost železnica?

Ne. Tudi železnica ima predore, viadukte in omejitve nosilnosti. Govorimo o komponentah, ki so dimenzijsko ogromne, po teži pa presegajo 700 ton. Danes nimamo ustrezne nosilnosti ne na avtocestah ne na železnici za projektna izhodišča, o katerih govorimo.

Zelo pomemben je tudi proces priprave razpisa. Pri tem zelo intenzivno sodelujemo z obema dobaviteljema, torej z družbama Westinghouse in EDF.

Hidro potencial v Sloveniji je praktično že izkoriščen, meni Bruno Glaser.

Kakšen razpis bo to? To ne more biti povsem klasičen javni razpis, kjer je do zadnjega vijaka vse razkrito.

Tukaj iščemo ustrezne zakonske rešitve. Gre za strateške, občutljive in za državo pomembne vsebine, zato bodo postopki verjetno tekli po posebni zakonodaji oziroma po določenih izjemah. Govorimo o varnostni izjemi, kjer so pravila nekoliko drugačna kot pri klasičnem javnem razpisu. Ta strategija se pripravlja in usklajuje z ministrstvi oziroma pristojnimi organi.

Češka, Poljska in Madžarska imajo vsaka svoj primer. Češka je izbrala Korejce, Poljska neposredno Američane, Madžarska pa sodeluje z Rusi.

Izkušnje drugih držav so zelo poučne za nas. Naš postopek je nekoliko drugačen, upoštevali pa smo spoznanja vseh teh primerov. Ne gremo po poti Poljske ali Bolgarije, kjer so sklenili meddržavni sporazum in se zato pogovarjajo neposredno z enim samim dobaviteljem. Mi želimo imeti konkurenčni dialog čim dlje, prav do zadnje faze. S tem ohranjamo pogajalsko moč in si ustvarjamo izhodišče za pogodbo, ki bo vzdržna in bo vsebovala ustrezne varovalke, da bo projekt izveden pravočasno in v okviru proračuna. Določene vzporednice imamo predvsem z Nizozemsko, ki načrtuje gradnjo vsaj dveh enot. Smo na podobni časovnici in imamo podobne izzive, zato z njimi tesno sodelujemo in izmenjujemo informacije.

Koliko pa je interesentov za sodelovanje pri projektu? Zdaj poslušamo, da se zanimajo Italijani, Hrvaška naj bi načrtovala svojo nuklearko, tudi Srbija sprejema določene odločitve v tej smeri. V nekdanji Jugoslaviji je bilo sicer načrtovanih šest jedrskih elektrarn, ki bi bile vse v mešanem lastništvu po dveh republik.

Tako je, načrtovane so bile t. i. sestrske elektrarne. Toda Slovenija je med nekdanjimi jugoslovanskimi republikami danes edina jedrska država s celovito razvito jedrsko infrastrukturo, v katero sistematično vlagamo že več kot 40 let, od regulatorja in zakonodaje do podpornih institucij. Najpomembneje pa je, da imamo odlično jedrsko elektrarno, ki obratuje in dosega ene najboljših rezultatov na svetu. Da to zgradiš, potrebuješ desetletja.

Države, o katerih danes govorimo - Srbija, Hrvaška ali Italija - nimajo nič primerljivega. Zato nismo na isti izhodiščni točki. Seveda je spodbudno, da tudi druge države razmišljajo o jedrskem programu, ker to pomeni možnosti za sodelovanje in povezovanje. Vendar je Slovenija tukaj korak pred vsemi, zato je težko primerjati našo fazo projekta s komerkoli, ki šele začenja razmišljati o takšnih aktivnostih. Govorimo o desetletjih razlike, kar je naša nesporna prednost in na to smo lahko upravičeno ponosni.

Mislim predvsem na morebitno soinvestitorstvo. Nekateri pravijo, da bi Italijani vložili veliko denarja v zameno za delež elektrike.

Slovenija ima potrebe po električni energiji, ki so opredeljene v strateških dokumentih. Nedavno smo skupaj z ministrstvom za finance v okviru delovne skupine vlade objavili študijo modelov financiranja Jek 2. Ta študija je javna in njeno jasno sporočilo je, da je Slovenija kot država sposobna projekt financirati sama. Obstaja tudi načrt, kako naj bi se tak projekt financiral in izvedel.

Seveda pa je Slovenija odprta tudi za soinvestitorstvo. Toda to danes ni vprašanje za investitorja, temveč za državno strategijo. Če se bo država nekoč odločila za soinvestitorstvo v kakršnikoli obliki, bi to lahko pozitivno vplivalo na projekt, njegovo vodenje in nadzor. Vendar je danes, glede na potrebe in znanje, ki ga imamo, to slovenski projekt.

Kaj pa, če bi prav obseg investicije in zadolževanje, ki bi bilo zanjo potrebno, prevladala na referendumu, ki bo politično verjetno neizogiben, in bi se ljudje odločili proti?

V neki točki referendum pričakujemo. Zelo verjetno bo šlo za zakonodajni referendum, ker bo za tako velik infrastrukturni projekt verjetno potreben poseben zakon. Na nas in na državi je, da jasno in transparentno pokažemo, kaj takšen projekt kot celota pomeni - za državljane, za BDP in za proračun. Ne le kot začetni znesek investicije, temveč tudi kot dragocena strateška infrastruktura in gonilo prihodnjega gospodarskega in družbenega razvoja.

Zaupam, da bo ob jasni sliki, kaj takšen vložek v energetiko pomeni, vsak državljan lahko razumel, za kaj gre. Računam na to, da bomo z argumenti, transparentnostjo in kakovostnimi informacijami ljudem jasno predstavili, o čem govorimo, in da bo odločitev zato lažja.

Zagotovo si Slovenija ne more privoščiti pionirske tehnologije.

Večkrat se je že pokazalo, da so javne naložbe lahko pot iz krize, zlasti pri gradbenih in podobnih projektih.

Pri tako velikem projektu želimo predvsem zagotoviti visoko transparentnost, integriteto in jasnost celotnega procesa. Ne želimo si ponavljanja negativnih zgodb. V energetiki so se nekatere končale tudi zelo slabo, a vendar poznamo številne energetske projekte, ki so bili izvedeni uspešno in zgledno v vseh pogledih. Na tem področju delamo zelo veliko. Nedavno smo prejeli certifikat ISO 37001, protikorupcijski sistemski standard, ki uvaja vrsto najboljših praks in procesov za zmanjševanje korupcijskih tveganj. Ena najvišjih prioritet projekta je zagotavljanje transparentnosti in protikorupcijske politike, da ne bi prišlo do kakršnihkoli sumov nepravilnosti.

Prej ste omenili, da vaša strategija zajema jedrsko energijo in obnovljive vire, torej brezogljična proizvodnja. Zakaj se v Sloveniji toliko zapleta pri hidroelektrarnah in vetrnicah?

Če gledamo hidro potencial v Sloveniji, je praktično že izkoriščen. Nekaj potenciala je še na srednji Savi, vendar ta projekt trenutno napreduje zelo počasi. Skrbi nas, da postopki trajajo tako dolgo. Nekaj potenciala obstaja tudi v malih hidroelektrarnah. Tudi v naši skupini si zelo prizadevamo, da bi takšne projekte vključili v portfelj, lani smo tako prevzeli družbo Gorenjske elektrarne, ki upravlja s 15 malimi hidroelektrarnami. Velik potencial v Sloveniji imajo črpalne hidroelektrarne. Menim, da je to odlična tehnologija, ki ob dnevnih cenovnih nihanjih na trgu omogoča ustrezno obratovanje in donose, hkrati pa pomeni razmeroma majhen poseg v okolje.

Vetrni potencial v Sloveniji je omejen. Prvič zaradi reliefa, drugič zaradi poseljenosti in tudi zaradi različnih okoljskih omejitev, vključno z varstvom narave. Za Slovenijo je ključno, da čim bolje izkoristi preostali hidro potencial, da za postavitev sončnih elektrarn uporabi degradirana območja in da postavi nekaj vetrnic tam, kjer je to glede na poseljenost, relief in naravne danosti mogoče. V naši skupini vidimo določen potencial v vetrnih elektrarnah, nimamo pa projektov, o katerih bi lahko konkretno govoril Imamo interes za prevzeme že obstoječih projektov, če bi ti bili razviti do ustrezne stopnje. Naš največji projekt, kjer imamo največ znanja in največ dela, je Jek 2. Na to smo tudi osredotočeni.

Naslednja tema so mali modularni reaktorji. O njih razmišlja vse več držav.

To je danes zelo priljubljena tema. Po svetu veliko podjetij razvija različne zasnove, žal pa skoraj nihče še ne gradi dejanskih reaktorjev. V Skupini GEN male modularne reaktorje jemljemo zelo resno. Imamo oddelek, ki se ukvarja s to tehnologijo. Interno in s pomočjo zunanjih sodelavcev smo izvedli več študij. Končujemo poizvedbo pri več dobaviteljih o podrobnostih njihovih tehnologij.

Trenutno izvajamo tudi poglobljeno študijo možnih lokacij za postavitev SMR v Sloveniji. Uporabljamo podobno metodologijo kot pri Jek 2, kjer analiziramo energetske lokacije, možnosti hlajenja, poseljenost, transport komponent, razpoložljivost kadrov in podobno. Začeli bomo tudi s tehnično izvedljivostno študijo. Javni razpis zanjo je že objavljen.

Naše ambicije so, da bi tudi v Sloveniji nekoč zgradili SMR. Zagotovo pa si Slovenija ne more privoščiti pionirske tehnologije. Potrebujemo referenčno elektrarno oziroma več takšnih elektrarn v zahodnem svetu, da bomo lahko na podlagi izkušenj, obratovalnih podatkov in ekonomike sprejeli odgovorno odločitev. Danes je o tehnologiji SMR nehvaležno govoriti, ker je referenčnih objektov zelo malo. Na Kitajskem naj bi eden letos začel komercialno obratovati. To je praktično vse, če odštejemo rusko ladjo, ki obratuje že nekaj časa, a gre za drugačen tip reaktorja od tistih, ki jih danes razumemo kot male modularne reaktorje.

Vojaški reaktorji so nekaj drugega - tam gre za zelo obogaten uran.

Če iščemo primerjave z malimi modularnimi reaktorji, lahko omenimo letalonosilke ali podmornice, saj tudi te za pogon uporabljajo neke vrste jedrske reaktorje. Toda tam veljajo povsem drugačni standardi in povsem drugačno okolje uporabe. Podmornica ali letalonosilka pluje po oceanih, zato zanjo veljajo drugi okoljski in vojaški standardi kot za objekt, ki stoji blizu naselij. Določeni mikroreaktorji na letalonosilkah so zasnovani tako, da z eno polnitvijo delujejo celotno življenjsko dobo. Toda to je mogoče zaradi približno 90-odstotno obogatenega urana. To za civilno rabo seveda ne pride v poštev.

Na nas in na državi je, da jasno in transparentno pokažemo, kaj takšen projekt kot celota pomeni - za državljane, za BDP in za proračun, o Jek 2 pravi Bruno Glaser.

Pri civilnih malih reaktorjih bo treba gorivo menjavati, vprašanje pa je, kako pogosto. Nekateri omenjajo šest let, kar bi bilo morda mogoče. A zavedati se moramo, da danes pri velikih jedrskih elektrarnah vsako leto pridobimo okoli 300 obratovalnih let izkušenj. Pri malih modularnih reaktorjih pa teh izkušenj praktično ni. Danes ne obratuje še noben, čez pet let jih bo morda pet na leto, če jih bo toliko sploh obratovalo.

To je bistvena razlika. Danes še ne vemo, kaj nas pri določenih zasnovah malih modularnih reaktorjev čaka. To ni isto kot pri velikih reaktorjih. Pri SMR je veliko stvari zaprto v eni posodi in vprašanja obratovanja, vzdrževanja ter testiranja ostajajo odprta. Neznank in vprašanj je torej veliko.

Za umetno inteligenco, električno mobilnost in ogrevanje bomo najbrž potrebovali vse vire.

Drži, vprašanje pa je, kdo bo tukaj koga podpiral in kdo bo koga zaviral. Če bodo potrebe po podatkovnih centrih in njihovi oskrbi z energijo tako velike, kot se napoveduje, je možno, da bo prav nezadosten razvoj proizvodnje električne energije postal omejitev za nadaljnjo rast teh centrov. Ni dovolj, da imajo tehnološki velikani na voljo milijarde za vlaganja v energetiko. Denar ne pomaga, če na drugi strani ni znanja in zadostne stopnje razvoja tehnologije. Če danes določene tehnologije ni na voljo, tudi 100 milijard dolarjev ne pomaga, ker je preprosto ni mogoče zgraditi.

Nekateri pravijo, da imamo pravzaprav že dovolj toplote za vse potrebe ogrevanja, le da je ne izkoriščamo - tudi v podatkovnih centrih.

Termodinamika in fizika imata svoje zakonitosti. Če govorimo o Nuklearni elektrarni Krško, se s terciarnim delom toplote ne da narediti prav veliko, ker so parametri te toplote oziroma hladilne vode prenizki. Če bi želeli toploto kakovostno uporabiti za ogrevanje, proizvodnjo vodika ali kaj podobnega, bi morali vzeti paro iz turbine. To pa pomeni, da bi elektrarna proizvajala manj elektrike. Terciarna toplota, torej toplota, ki je po termodinamičnih zakonitostih nekoristno delo, ne more biti v celoti izkoriščena. To je preprosto fizika. Iluzorno je pričakovati, da bomo vso odpadno toploto, ki jo danes ustvarjamo, tudi uporabili. Če bi znal kdo to narediti, bi si verjetno zaslužil Nobelovo nagrado.

Ali ne bi bila prav to lahko ena glavnih vlog malih modularnih reaktorjev - kot nadomestilo za toplarne?

Že samo ime pove, da ne govorimo nujno samo o elektriki. SMR so lahko večnamenski. Elektrika je lahko ena funkcija, druga pa toplota ali kaj tretjega - podpora obnovljivim virom, proizvodnja vodika, hranilniki toplote, daljinsko ogrevanje, industrijska para in podobno.