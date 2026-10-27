Mervar: Omrežnina v Sloveniji je za podjetje konkurenčna prednost, ne slabost

Na gospodarski zbornici (GZS) pričakujejo pregleden, preverljiv in predviljiv sistem obračunavanja omrežnin, pri čemer je bistveno, da so obremenitve posameznih skupin uporabnikov sorazmerne in da sistem ne povzroča dodatnih pritiskov na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Direktor Elesa Aleksander Mervar je zagotovil, da je omrežnina v Sloveniji za podjetja konkurenčna prednost, ne slabost. Mervar se je dzval na opozorila direktorja družbe Štore Steel Matevža Fazarinca, ki opozarja na visoke stroške električne energije, ob tem tudi na stroške zaradi omrežnin. Fazarinc je že pred časom za Delo dejal, da so leta 2023 plačevali nekaj sto tisoč evrov omrežnine, lani se je ta strošek povečal na tri milijone evrov. Po Mervarjevih navedbah javno dostopni podatki kažejo, da se omrežnina ...