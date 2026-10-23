Mervar: Podjetja, ki so odlašala z nakupom elektrike, bodo drago plačala

Slovensko gospodarstvo se pripravlja na energetsko zahtevno leto 2027. Terminske cene električne energije so se od februarja močno zvišale, podjetja, ki so z nakupom odlašala v pričakovanju ugodnejših razmer, pa se zdaj soočajo z bistveno višjimi stroški. Po analizi direktorja družbe Eles Aleksandra Mervarja lahko razlike pri največjih industrijskih porabnikih dosežejo več milijonov evrov. Ob tem opozarja, da Slovenija postaja vse bolj odvisna od uvoza električne energije, kar povečuje njeno izpostavljenost dogajanju na evropskih energetskih trgih.

Razsežnosti podražitev kažejo podatki nemške energetske borze EEX za madžarski trg, ki je pomembna referenca tudi za slovenske odjemalce. Terminska cena pasovne električne energije za leto 2027 je 13. februarja letos znašala 92,65 evra za megavatno uro, 16. oktobra pa že 169,78 evra. To pomeni približno 83-odstotno rast.

Še izrazitejše so podražitve za krajša dobavna obdobja. Elektrika za november 2026 je 16. oktobra na terminskem trgu dosegala 246,70 evra za megavatno uro, za januar 2027 pa 236,99 evra. Gre za veleprodajne cene, ki ne vključujejo vseh postavk končnega računa za električno energijo.

Po Mervarjevi oceni so k rasti prispevale geopolitične napetosti in podražitve energentov, predvsem zemeljskega plina, pa tudi suša, zmanjšana proizvodnja hidroelektrarn ter omejitve obratovanja nekaterih jedrskih elektrarn zaradi visokih temperatur in nizkih pretokov rek.

Za podjetja, ki prihodnjih potreb po električni energiji niso pravočasno cenovno zavarovala, obeti niso spodbudni. Mervar ocenjuje, da bi lahko bile njihove nabavne cene tudi ob razmeroma ugodnem razpletu za 50 do 70 odstotkov višje od ravni iz sredine letošnjega februarja.

Odlašanje lahko podjetje stane več milijonov evrov

Kako drage so lahko napačne odločitve pri nakupu električne energije, Mervar ponazarja z izračunoma za dva velika industrijska odjemalca.

Pri porabniku, katerega poraba ustreza povprečju 50 največjih odjemalcev na srednjenapetostnem distribucijskem omrežju, bi strošek električne energije za obdobje od novembra 2026 do februarja 2027 ob pravočasnem zakupu znašal približno 1,1 milijona evrov. Če bi enake količine kupoval po kasnejših četrtletnih cenah, bi se strošek povečal na 2,38 milijona, pri nakupu mesečnih produktov pa na 2,62 milijona evrov.

Še večje razlike nastanejo pri največjem porabniku na tem omrežju. Pravočasen zakup bi mu za obravnavane štiri mesece omogočil strošek približno 4,52 milijona evrov. Nakup po kasnejših mesečnih terminskih cenah bi ga stal 10,7 milijona evrov, torej kar 6,18 milijona več.

To so modelski izračuni na podlagi izbranih borznih cen in predpostavk o porabi, ne podatki o dejanskih pogodbah posameznega podjetja. Vendar jasno ponazarjajo, kako pomembno lahko čas nakupa vpliva na poslovni rezultat energetsko intenzivne industrije.

Mervar navaja tudi primer največjega obravnavanega porabnika, ki je leta 2025 ustvaril približno devet milijonov evrov čistega poslovnega izida. Če bi svoje celotne potrebe za leto 2027 zavaroval februarja, bi bil njegov ocenjeni letni strošek električne energije približno 13,4 milijona evrov. Ob nakupu po cenah s 16. oktobra bi bil skoraj 9,9 milijona evrov višji, kar presega njegov lanski čisti poslovni izid.

Naj posledice poslovnih odločitev prevzame država?

Mervar pri tem odpira tudi vprašanje državne pomoči podjetjem, ki jih bodo prizadele visoke cene energije.

Ocenjuje, da bi bilo težko upravičiti pomoč, ki bi brez razlikovanja blažila posledice cenovnega šoka tako podjetjem, ki so pravočasno omejila tveganja, kot tistim, ki so z nakupom zavestno odlašala.

Po njegovem mnenju so podjetja, ki so pogodbe za dobavo električne energije v letu 2027 sklepala po 30. juniju letos, prevzela povečano cenovno tveganje.

»Takrat, ko ocenite, da vam nabavna cena omogoča poslovanje v okviru pričakovanega poslovnega rezultata. Če cene po nakupu padejo, naj vas to ne obremenjuje preveč. Pomembneje je razmisliti, kakšne bi bile posledice, če bi se zvišale,« Mervar odgovarja na vprašanje, kdaj je primeren trenutek za zakup električne energije.

Kot možno referenčno raven pri oblikovanju ukrepov pomoči omenja približno 119 evrov za megavatno uro, vključno z ocenjeno trgovsko maržo in stroški čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Vprašanje državnega ukrepanja tako ni zgolj vprašanje višine pomoči, ampak tudi meril, po katerih bi podjetja do nje lahko bila upravičena.

Slovenija je bila od uvoza odvisna v 93 odstotkih ur

Analiza razkriva tudi strukturno ranljivost slovenskega elektroenergetskega sistema. Od začetka leta do 5. oktobra 2026 je Slovenija z uvozom pokrila približno 33 odstotkov potreb po električni energiji. Še bolj poveden je podatek, da je bila država neto uvoznica v kar 93 odstotkih vseh ur obravnavanega obdobja.

Na tako visoko uvozno odvisnost so po Mervarjevih navedbah vplivali predvsem skromna proizvodnja hidroelektrarn, prenehanje proizvodnje v Termoelektrarni Šoštanj konec aprila in zmanjšana moč Nuklearne elektrarne Krško v avgustu.

Visoka uvozna odvisnost sicer ne pomeni nujno, da Slovenija nima dovolj proizvodnih zmogljivosti. Del domačih elektrarn ne obratuje oziroma obratuje manj zaradi visokih proizvodnih stroškov. V določenih razmerah je namreč elektriko ceneje kupiti v tujini kot proizvesti doma.

Gospodinjstva bodo imela bolj stabilne cene. FOTO: Jože Suhadolnik

Toda takšna odvisnost povečuje občutljivost na dogajanje na sosednjih trgih in na stroške čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

Po vseh štirih scenarijih, ki jih obravnava Eles, naj bi se slovenska uvozna odvisnost do leta 2030 še povečala. Projekcije za to leto segajo od približno 27 do skoraj 38 odstotkov.

Domača elektrika precej cenejša od uvožene

Mervar je pripravil tudi primerjavo stroškov domače proizvodnje in pričakovanih cen uvožene električne energije.

Po njegovih izračunih ocenjena ponderirana stroškovna cena električne energije večjih slovenskih proizvajalcev ob upoštevanju Termoelektrarne Šoštanj, zahtevanega donosa na kapital in trgovske marže znaša 97,09 evra za megavatno uro. Brez TEŠ bi znašala 55,09 evra, vendar Mervar opozarja, da takšna primerjava ne zajame širših finančnih posledic financiranja šoštanjske termoelektrarne.

Ocenjena cena uvožene električne energije za leto 2027, izračunana na podlagi oktobrskih terminskih cen, pa dosega 182,94 evra za megavatno uro.

Takšna razlika odpira vprašanje razporejanja razmeroma cenejše domače električne energije med gospodinjstva in gospodarstvo. Če bi večji delež domače proizvodnje po nižji stroškovni ceni namenili gospodinjstvom, bi lahko breme dražjega uvoza v večji meri nosili drugi odjemalci.

Mervar ob tem poudarja, da gre za teoretične scenarije. Dejanske prodajne cene so odvisne tudi od že sklenjenih pogodb, postopnega zakupovanja energije in strategij posameznih trgovcev.

Gospodinjstva manj izpostavljena, podjetja pred zahtevnim letom

Po Mervarjevi oceni bodo leta 2027 neposrednim cenovnim tveganjem predvidoma bolj izpostavljena tista podjetja, ki še nimajo zakupljenih vseh potrebnih količin električne energije. Gospodinjstva naj bi bila razmeroma manj ranljiva, ker trgovci njihove potrebe praviloma zavarujejo vnaprej in za daljše obdobje.

Direktor Elesa podpira tudi predlog začasnega znižanja DDV na energente z 22 na 9,5 odstotka, pri čemer predlaga, da bi nižja stopnja veljala vse leto 2027, po potrebi pa tudi leta 2028.

Obenem meni, da prihodnje leto zaradi visokih cen energije ne bi bilo primerno za dodatno zviševanje omrežnine, čeprav opozarja na težave s financiranjem elektrodistribucijskih podjetij in vse manjši manevrski prostor Elesa.

Končni razplet bo po njegovi oceni odvisen predvsem od geopolitičnega dogajanja, cen zemeljskega plina in vremenskih razmer. Mila zima bi lahko zmanjšala pritisk na evropske energetske trge, medtem ko bi novo sušno in vroče poletje še zaostrilo razmere.