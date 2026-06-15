Na Hrvaškem odprli plinovod, pomemben tudi za Slovenijo

V kraju Zabok severno od Zagreba so odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo, vredno približno 80 milijonov evrov, se bo za več kot petkrat povečala zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Gre za enega od ukrepov za boljšo povezavo terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk z evropskim plinovodnim omrežjem.

Na slovesnosti ob odprtju posodobljene infrastrukture je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sodeloval premier Andrej Plenković, ki je poudaril, da bo ta projekt, skupaj z ostalimi naložbami v krepitev plinovodne infrastrukture, dodatno okrepil energetsko varnost Hrvaške in njeno vlogo regijskega energetskega vozlišča.

S terminalom za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na Krku in spremljajočo infrastrukturo je država po prepričanju vlade v Zagrebu postala relevanten igralec na evropskem plinskem trgu, da pa bi to vlogo v celoti izkoristila, je treba nadgraditi še nacionalno plinovodno omrežje.

Kot smo poročali, je od vzpostavitve možnosti dvosmernega obratovanja leta 2018 zmogljivost prenosa iz Hrvaške proti Sloveniji na mejni točki v Rogatcu znašala 0,26 milijarde kubičnih metrov plina na leto.

Z nadgradnjami hrvaškega prenosnega sistema se zmogljivosti povečujejo fazno: v prvi fazi se junija letos zmogljivost povečuje na 0,9 milijarde kubičnih metrov na leto, v drugi fazi do konca tega leta pa se bo povečala na do 1,5 milijarde kubičnih metrov na leto, odvisno od tlačnih razmer v hrvaškem sistemu, je pojasnil direktor Plinovodov Matija Bitenc, ki se je tudi udeležil odprtja.

»Investicija izboljšuje povezanost in odpornost plinovodnih omrežij v regiji, omogoča večjo izrabo terminala LNG na Krku kot uvoznega vira in povečuje tudi zanesljivost preskrbe Slovenije,« je med drugim dejal Bitenc.

Hrvaški operater Plinacro je nadgradnjo plinovoda Lučko-Zabok financiral z nepovratnimi sredstvi iz mehanizma za okrevanje EU po koronski krizi v okviru orodja RePowerEU. Skupno je hrvaška država za investicijske projekte Plinacru s tega naslova namenila 530 milijonov evrov.