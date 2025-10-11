  • Delo mediji d.o.o.
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Naša analiza kaže, da nove hidroelektrarne absolutno potrebujemo, kajti v kontekstu prehoda v nizkoogljično družbo in zagotavljanja energetske varnosti Slovenije imajo hidroelektrarne pomembno vlogo, pravi ekonomist Jože P. Damijan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Naša analiza kaže, da nove hidroelektrarne absolutno potrebujemo, kajti v kontekstu prehoda v nizkoogljično družbo in zagotavljanja energetske varnosti Slovenije imajo hidroelektrarne pomembno vlogo, pravi ekonomist Jože P. Damijan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Nejc Gole
    11. 10. 2025 | 06:00
    9:53
    Kombinacija obnovljivih virov energije (OVE) in jedrske energije zagotavlja na eni strani stabilnost in nizke cene energije, na drugi strani pa zaradi pretežne neodvisnosti od uvoza elektrike in plina tudi stabilno raven cen za domače odjemalce elektrike, kaže analiza ekonomista Jožeta P. Damijana.

    Ali v energetiki potrebujemo družbeni dogovor, kakšna naj bo naša energetska prihodnost?

    Seveda. Naša analiza, v kateri smo obravnavali štiri karakteristične scenarije razvoja prihodnjega elektroenergetskega sistema (EES) – status quo, NEPN OVE (OVE in plin), 100-odstotni OVE in OVE + jedrska energija – je pokazala, da je na dolgi rok najdražja opcija neodločitev politike. Denimo, da se naša politika ne odloči za noben koncept razvoja, torej za ohranitev statusa quo. To pomeni, da leta 2033 ob zaustavitvi Teša 6 izgubimo tretjino električne energije, leta 2043 pa z zaprtjem jedrske elektrarne Krško (Jek) še eno tretjino. S tem bi morali izgubljeno energijo uvažati, hkrati pa se bo poraba električne energije zaradi energetskega prehoda s fosilnih virov na nefosilne in dodatne porabe do leta 2050 podvojila. To bi pomenilo, da bomo leta 2050 morali uvažati 70 odstotkov vse porabljene električne energije. Zdaj pa to primerjajmo z alternativami in izračunajmo, kakšni so skupni družbeni stroški preskrbe z električno energijo v življenjski dobi obrata z najdaljšo življenjsko dobo – torej v prihodnjih 80 letih.

    Na prvi pogled se zdi najugodneje, da v Sloveniji ne bi vlagali v posodobitev EES, toda na dolgi rok bi nas to stalo 3,5-krat več, kot če bi zgradili Jek 2. Podobno se na prvi pogled zdi za Slovenijo ugodneje, da se ne loti projekta finančno zahtevne izgradnje Jeka 2. Toda na dolgi rok sta za družbo alternativi brez Jeka 2 občutno dražji – koncept OVE + plin je dražji za trikrat od koncepta jedrske energije in OVE, koncept zgolj nestanovitnih OVE virov pa za štirikrat.

    Te razlike se na koncu pokažejo na naših položnicah. Simulirali smo maloprodajne cene za odjemalce električne energije do leta 2050, ki ob polni stroškovni ceni elektrike domačega EES in veleprodajnih cenah na evropskem trgu upoštevajo tudi stroške omrežnine ter vse prispevke in dajatve. Naša analiza kaže, da je za domače odjemalce najugodnejši koncept EES s kombinacijo OVE in jedrske energije. Ob osnovnih predpostavkah bi se maloprodajna cena do leta 2050 povišala le za deset odstotkov glede na leto 2024.

    Nasprotno pa bi se cena elektrike za odjemalce v scenariju OVE + plin povišala za 35 odstotkov, v 100-odstotnem OVE-scenariju pa za 74 odstotkov. Medtem ko v scenariju OVE in jedrske energije zaradi samozadostnosti v preskrbi po letu 2040 ostane cena za odjemalce stabilna, to ne velja za scenarije, ki temeljijo na odvisnosti od uvoza elektrike in plina. Ob morebitnih visokih uvoznih cenah elektrike (160 evrov/MWh) in plina bi se maloprodajna cena v 100-odstotnem OVE-scenariju do leta 2050 približala 400 evrom/MWh. Kar je približno dvakrat več od sedanjih cen in primerljivo s cenami, ki jih plačujejo nemška gospodinjstva.

    Ključno je spoznanje, da kombinacija OVE in jedrske energije na eni strani zagotavlja stabilnost in nizke cene energije, na drugi strani pa zaradi pretežne neodvisnosti od uvoza elektrike in plina tudi stabilno raven cen za domače odjemalce elektrike.

    Pripravljen imamo plan B

    Zapisali ste, da bi cilj NEPN moralo biti razogljičenje proizvodnje EE in gospodarstva ob hkratni zagotovitvi zanesljive preskrbe z EE ob konkurenčnih cenah za odjemalce.

    Pomembna je odločitev za optimalni scenarij, ki omogoča oboje. Kot rečeno, scenariji, ki temeljijo na nestanovitnih OVE vetra in sonca, vodijo v višje cene za odjemalce tako zaradi visokih sistemskih stroškov teh virov – investicije v nadomestne kapacitete, v hranilnike in omrežje – kot tudi zaradi potrebnega uvoza nadomestne elektrike ali plina za proizvodnjo elektrike, ko OVE ne delujejo. To pa je veliko večino časa v letu. Samo scenariji, ki zagotavljajo pretežni del energije iz pasovnih virov in imajo nizke sistemske stroške – to sta jedrska in hidro energija – ter zagotavljajo avtonomijo v proizvodnji potrebne elektrike, lahko zagotovijo stabilne in konkurenčne cene elektrike za domače odjemalce.

    Analiza kaže, da potrebujemo didroelektrarne. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Analiza kaže, da potrebujemo didroelektrarne. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Kadar ta energetsko optimalni EES pretežno temelji na brezogljičnih virih, kot sta jedrska in hidro energija, to vodi tudi v razogljičenje proizvodnje električne energije. To pa ne velja za občasne OVE, kjer nastaja tako imenovani paradoks razogljičenja, saj je zaradi njihove občasne narave treba v preostalem času za proizvodnjo elektrike bodisi kuriti premog ali plin ali pa uvažati »umazano« elektriko, ko ti občasni viri ne delujejo. S prehodom na občasne OVE zato izpustov CO2 ne znižamo bistveno ali pa jih preprosto »izvozimo« v druge države z uvozom tuje »umazane« elektrike.

    To kažejo tudi naši izračuni za Slovenijo. Koncept, ki temelji na kombinaciji OVE in jedrske energije, kljub podvojitvi porabe elektrike lahko do leta 2050 zniža izpuste CO2 za 70 odstotkov, medtem ko se ti izpusti v scenarijih, ki pretežno ali v celoti temeljijo na občasnih OVE, celo podvojijo. Dobra je primerjava med Nemčijo in Francijo. Nemčija, denimo, 70 odstotkov elektrike pridobi iz OVE, vendar je ogljični odtis te proizvodnje desetkrat večji kot v Franciji, ki 70 odstotkov elektrike pridobi iz jedrskih elektrarn. Nemčiji kljub enormnemu povečanju kapacitet občasnih OVE ni uspelo bistveno zmanjšati izpustov CO2 v proizvodnji elektrike na enoto energije, le za 20 odstotkov v 15 letih, medtem ko je Francija ta problem rešila pred 30 leti, ko je zgradila jedrske elektrarne.

    Torej ostaja čarobna formula, ki hkrati omogoča doseganje zadostne preskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah in ki zagotavlja razogljičenje proizvodnje elektrike. Ta formula enoznačno kaže v smeri kombinacije hidro in jedrske energije ob razumno majhnem deležu občasnih OVE. Ti so lahko koristna dopolnitev elektroenergetskega sistema, kadar pa prerastejo v pretežni proizvodni vir, postanejo problematični tako za odjemalce elektrike kot za okolje. Da o stabilnosti sistema niti ne govorimo.

    Koncept, ki temelji na kombinaciji OVE in jedrske energije, kljub podvojitvi porabe elektrike lahko do leta 2050 zniža izpuste CO2 za 70 odstotkov.

    Torej potrebujemo hidroelektrarno (HE) Mokrice, hidroelektrarne na srednji Savi?

    Naša analiza kaže, da jih absolutno potrebujemo, kajti v kontekstu prehoda v nizkoogljično družbo in zagotavljanja energetske varnosti Slovenije imajo hidroelektrarne pomembno vlogo. Gradnja novih HE v Sloveniji prispeva k zanesljivi, varni in cenovno dostopni preskrbi z električno energijo. HE so edini nizkoogljični vir, ki omogoča start iz teme in modularno obnovo omrežja, kar bistveno poveča odpornost sistema v kriznih razmerah. Poleg energetske stabilnosti prinašajo HE tudi številne vodnogospodarske, okoljske in gospodarske koristi: izboljšujejo poplavno varnost, bogatijo zaloge pitne vode, blažijo posledice suš, spodbujajo lokalni razvoj, ustvarjajo nova delovna mesta ter prispevajo k razvoju infrastrukture in turizma. Z večjo samopreskrbo Slovenija zmanjšuje izpostavljenost tržnim tveganjem in stroškom statističnih prenosov, hkrati pa izpolnjuje zaveze do EU glede deleža obnovljivih virov energije. Gradnja novih HE pomembno prispeva k trajnostni, konkurenčni in varni energetski prihodnosti Slovenije. V naši analizi zato predvidevamo gradnjo HE na srednji Savi, ker te pozitivno prispevajo k stabilnosti EES, k nižjim cenam elektrike in k razogljičenju. Res pa je, da biologi, ki so sodelovali v naši delovni skupini, opozarjajo na potencialno negativen vpliv novih HE na biotsko raznovrstnost in predlagajo povečanje raziskav na tem področju.

    Kako bi večji delež hidroelektrarn v energetskem miksu prispeval k ceni EE?

    Hidroelektrarne absolutno pomenijo najnižje stroške proizvodnje električne energije. Denimo naše amortizirane HE na Dravi imajo stroškovno ceno okrog 25 evrov/MWh, kar je bistveno manj od vseh drugih virov. Tudi od jedrske, ki je drugi najcenejši vir. Cena elektrike iz novih HE je zaradi visoke začetne kapitalske investicije sicer višja, primerljiva s ceno elektrike iz novih jedrskih elektrarn, vendar je treba upoštevati, da imajo HE izjemno dolgo življenjsko dobo, tudi več kot sto let, in da po začetnem 20- ali 30-letnem obdobju amortizacije naslednjih 70, 80 ali več let proizvajajo elektriko po izjemno nizki ceni oziroma po absolutno daleč najnižji. To pomeni, da večji delež HE v energetskem miksu vpliva na dolgoročno nižje in stabilne cene elektrike.

    Jože P. Damijanenergetikaelektrična energija

