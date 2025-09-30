Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Eden od pomembnejših strateških evropskih in nacionalnih ciljev na področju energetike je do leta 2030 zmanjšati rabo fosilnih virov energije in odvisnosti od njihovega uvoza ter omogočiti intenziven prehod na obnovljive pline.

Za obstoječe odjemalce plina to pomeni postopno preusmeritev k nizkoogljičnemu oziroma zelenemu vodiku, sintetičnim plinom in biometanu. Tak prehod bo mogoč le ob intenzivni pripravi infrastrukture in izvedbi projektov za proizvodnjo obnovljivih plinov. Cilj je do leta 2030 v prenosno in distribucijsko omrežje vključiti vsaj 10 % metana ali vodika obnovljivega izvora.

Izreden odziv slovenske industrije in energetike

Mag. Matija Bitenc, član poslovodstva Plinovodi d.o.o., ob nagovoru ob ustanovitvi iniciative SloH2U, marec 2025. ​FOTO: Katja Kodba/KoKa Press

V Sloveniji na področju vodikovih tehnologij deluje več raziskovalnih ustanov, ki so vključene v različne pobude in projekte. Večina teh dejavnosti je prednostno usmerjena v proizvodnjo nizkoogljičnega vodika, kar pa je le prvi korak k celovitemu razvoju vodikovega gospodarstva.

Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja plina, družba Plinovodi d.o.o., je marca 2025 ob podpori pristojnega ministra mag. Bojana Kumra, prisotnosti ministrice Tanje Fajon in visokih gostov vzpostavila največjo nacionalno vodikovo pobudo, Iniciativo vodik za uporabnike SloH2U. Že ob ustanovitvi se je pobudi pridružilo 54 največjih industrijskih in energetskih podjetij v Sloveniji.

Gre za prvo tako široko povezovanje industrije in energetike, pri katerem so pomembno vlogo odigrali končni uporabniki, ki so bistveni za preboj sektorja vodika in za načrtovanje nove infrastrukture.

Družba Plinovodi d.o.o., z iniciativo SloH2U povezuje industrijo in energetiko ter gradi temelje za slovensko vodikovo prihodnost. FOTO: Depositphotos

Že v začetni fazi je bilo jasno, da pobuda nagovarja realne potrebe gospodarstva. »V zadnjih mesecih smo skupaj z industrijo razpravljali o realnih potrebah, tehnoloških, finančnih, geopolitičnih in regulativnih izzivih. Platforma SloH2U ni ideološka deklaracija, ampak konkretna osnova za razvoj uporabniške infrastrukture, konkretnih pilotnih projektov in povezovanje v evropski vodikov ekosistem,« je ob ustanovitvi iniciative povedal mag. Matija Bitenc, član poslovodstva družbe Plinovodi d.o.o.

Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, je v svojem nagovoru poudaril: »Za uspešen prehod na nizkoogljično energetiko ne zadostujejo le infrastrukturni projekti – potrebujemo industrijo, ki je pripravljena vlagati, eksperimentirati in sodelovati. Vesel sem, da imamo v Sloveniji podjetje, kot so Plinovodi, ki zna povezovati in voditi tovrstne pobude.«

Mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, ob ustanovitvi iniciative SloH2U, marec 2025. ​FOTO: Katja Kodba/KoKa Press

Iniciativi SloH2U se je ob ustanovitvi pridružilo več kot 50 največjih slovenskih podjetij, kar kaže na velik interes in zavedanje pomena povezovanja akterjev v procesu priprave svojih sistemov na vodik in dolgoročno na razogljičenje najzahtevnejših tehnoloških in uporabniških procesov.

Vodikov avtobus ob prenosni polnilnici v Ljubljani, ki je bil pred tremi leti na preizkusu v Ljubljani. FOTO: Gašper Boncelj

Dve oviri, ki ju že odpravljamo

Direktor družbe Plinovodi d.o.o., Marjan Eberlinc FOTO: Črt Piksi

Zakaj industrija, energetika in promet

Iniciativa je po ustanovitvi aktivno pristopila k delu in maja že izvedla tudi uvodni sestanek, na katerem je vzpostavila sistem dela in sprejela načrt dela ter cilje delovanja do konca letošnjega leta. Glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o.,pa je opozoril na trenutne izzive: »Cena vodika in umeščanje v prostor sta le dve izmed ovir v sektorju vodika. Naš cilj je, da te ovire začnemo odpravljati. Vodikova iniciativa SloH2U povezuje ključne deležnike s področja industrije, energetike in države z namenom usklajenega, tehnično izvedljivega in pravočasnega prehoda v razogljičeno prihodnost.«

Vseh sistemov, brez katerih si ne znamo predstavljati našega življenja, enostavno ne bo mogoče zgolj elektrificirati. Ko gre za zahtevnejše industrijske procese, proizvodnjo, energetiko in vse bolj tudi mobilnost, potrebujemo rešitve, ki nam bodo omogočale razogljičenje in hkrati nadaljnje neprekinjeno delovanje. Prav zato je iniciativa družbe Plinovodi d.o.o. usmerjena na končne uporabnike, ki so praviloma na obstoječem sistemu priključeni na prenosni sistem plina, in tiste, ki se bodo s svojimi napravami priključevali na sistem oskrbe z vodikom v poznejših fazah.

Vodik kot strateška prioriteta Evrope

Zeleni vodik, proizveden z elektrolizo iz obnovljivih virov, bo dolgoročno ključen za doseganje podnebne nevtralnosti. FOTO: Depositphotos

Napovedi prehoda na vodik in njegova uporaba v članicah Evropske unije so praviloma dokaj ambiciozne. Evropska unija na vodik računa kot na eno ključnih rešitev za dosego podnebnih ciljev.

Ne glede na to, da trenutna slika napovedanih projektov kaže nekoliko počasnejšo izvedbo od pred leti napovedane, je smer jasna: pričakovati je še intenzivnejše uvajanje vodika, ki ga države članice pospešujejo s pomočjo finančnih instrumentov in podpornih shem.

Evropska komisija načrtuje oblikovanje vseevropskega vodikovega omrežja (European Hydrogen Backbone), ki bo do leta 2040 povezovalo več kot 28.000 kilometrov plinovodov, preurejenih za transport vodika. Slovenija ima pri tem strateško prednost, saj leži na stičišču pomembnih energetskih koridorjev, zato bo lahko z razvojem infrastrukture postala del osrednje evropske vodikove poti.

Cena nizkoogljičnega vodika trenutno ostaja konkurenčni izziv, tehnološki razvoj pa prinaša nova vprašanja. Rešitve prinašajo projekti, raziskave in spodbude, pri čemer pomembno vlogo odigrajo Kemijski inštitut, Inštitut Jožef Stefan ter slovenske univerze s fakultetami.

Zeleni vodik se proizvaja z elektrolizo vode ob uporabi električne energije iz obnovljivih virov. Gre za proces, pri katerem se ne sproščajo toplogredni plini, zato ima ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti.

Varovalo energetske neodvisnosti Slovenije

Iniciativa SloH2U, ki jo je vzpostavila družba Plinovodi d.o.o., je napredna in v prihodnost usmerjena platforma, ki se prednostno osredotoča na povezovanje slovenskega sektorja vodika s sosednjimi vodikovimi koridorji za Evropo in vključevanjem v Sloveniji proizvedenega vodika v prihodnji prenosni sistem vodika. Vodik bo služil kot hranilnik presežne elektrike iz obnovljivih virov in kot varovalo energetske neodvisnosti Slovenije.

