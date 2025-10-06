Ne zamudite največjega poslovnega dogodka to jesen: Energetika 2025!

Slovenija stoji pred prelomnico. Kako bomo oblikovali svoj elektroenergetski sistem:

Bomo gradili novo jedrsko elektrarno ali ubrali drugo pot do energetske varnosti in razogljičenja?

Kakšne naložbe nas čakajo?

Kakšna bo cena elektrike za gospodinjstva in podjetja?

Na konferenci, ki bo 22. 10. 2025 v Ljubljani, bomo združili ključne odločevalce, strokovnjake in gospodarstvenike. Med govorniki bodo ugledni strokovnjaki iz akademskih krogov, industrije in javnega sektorja, med njimi dr. Jože P. Damijan s temo Teze za optimalni elektroenergetski sistem za Slovenijo, ter predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Ne zamudite priložnosti za vpogled v najnovejše koncepte, strateške naložbe in energetske trende! Vabljeni na poslovno konferenco Energetika 2025, ki bo v Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana, in sicer 22. oktobra 2025.

FOTO: Depositphotos

Zakaj se udeležiti konference?

Konferenca Energetika 2025 ni le srečanje – je nacionalni posvet o prihodnosti slovenskega elektroenergetskega sistema, kjer bodo strokovnjaki razpravljali o: optimalni strukturi proizvodnih virov glede na naravne danosti Slovenije, možnih poteh do razogljičenja proizvodnje, vlaganjih v omrežje in proizvodne vire ter vplivu na cene elektrike ipd.

Program konference Konferenca bo razdeljena v dva vsebinsko bogata sklopa z okroglimi mizami: Koncept elektroenergetskega sistema: izkušnje, izzivi in rešitve

Rešitve za stabilizacijo prihodnjega elektroenergetskega sistema Obravnavane teme bodo: vloga in optimalna velikost JEK2, pomen hidroelektrarn, baterij in črpalnih sistemov, razvoj vodikovih tehnologij in nove naložbe, digitalizacija, omrežnine in tržni modeli prihodnosti ipd.

Komu je dogodek namenjen?

Konferenca je namenjena strokovnjakom za energetiko in okolje, predstavnikom energetskih podjetij in industrije, inženirjem ter tehnološkim razvijalcem, odločevalcem in predstavnikom oblasti, pa tudi investitorjem in finančnim strokovnjakom, ki soustvarjajo prihodnost slovenskega energetskega sistema.

Če vas zanima prihodnost slovenskega elektroenergetskega sistema, je to konferenca, ki je ne smete zamuditi!