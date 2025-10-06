  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Ne zamudite največjega poslovnega dogodka to jesen: Energetika 2025!

    Kako bo videti prihodnost slovenske energije? Odgovore bomo iskali na poslovni konferenci Energetika 2025. Potekajo še zadnji dnevi za prijavo, zato pohitite!
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    6. 10. 2025 | 15:30
    6. 10. 2025 | 15:31
    3:29
    A+A-

    Slovenija stoji pred prelomnico. Kako bomo oblikovali svoj elektroenergetski sistem:

    • Bomo gradili novo jedrsko elektrarno ali ubrali drugo pot do energetske varnosti in razogljičenja?
    • Kakšne naložbe nas čakajo?
    • Kakšna bo cena elektrike za gospodinjstva in podjetja?

     

    Na konferenci, ki bo 22. 10. 2025 v Ljubljani, bomo združili ključne odločevalce, strokovnjake in gospodarstvenike. Med govorniki bodo ugledni strokovnjaki iz akademskih krogov, industrije in javnega sektorja, med njimi dr. Jože P. Damijan s temo Teze za optimalni elektroenergetski sistem za Slovenijo, ter predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

    Ne zamudite priložnosti za vpogled v najnovejše koncepte, strateške naložbe in energetske trende!

    Vabljeni na poslovno konferenco Energetika 2025, ki bo v Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana, in sicer 22. oktobra 2025.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zakaj se udeležiti konference?

    Konferenca Energetika 2025 ni le srečanje – je nacionalni posvet o prihodnosti slovenskega elektroenergetskega sistema, kjer bodo strokovnjaki razpravljali o: optimalni strukturi proizvodnih virov glede na naravne danosti Slovenije, možnih poteh do razogljičenja proizvodnje, vlaganjih v omrežje in proizvodne vire ter vplivu na cene elektrike ipd.

    Program konference

    Konferenca bo razdeljena v dva vsebinsko bogata sklopa z okroglimi mizami:

    • Koncept elektroenergetskega sistema: izkušnje, izzivi in rešitve
    • Rešitve za stabilizacijo prihodnjega elektroenergetskega sistema

     

    Obravnavane teme bodo: vloga in optimalna velikost JEK2, pomen hidroelektrarn, baterij in črpalnih sistemov, razvoj vodikovih tehnologij in nove naložbe, digitalizacija, omrežnine in tržni modeli prihodnosti ipd.

    Komu je dogodek namenjen?

    Konferenca je namenjena strokovnjakom za energetiko in okolje, predstavnikom energetskih podjetij in industrije, inženirjem ter tehnološkim razvijalcem, odločevalcem in predstavnikom oblasti, pa tudi investitorjem in finančnim strokovnjakom, ki soustvarjajo prihodnost slovenskega energetskega sistema.

    Če vas zanima prihodnost slovenskega elektroenergetskega sistema, je to konferenca, ki je ne smete zamuditi!

    Zagotovite si mesto na ekskluzivnem poslovnem dogodku, ki bo zaznamoval to jesen!

    Kdaj in kje? Sreda, 22. oktober 2025, Grand Plaza Hotel & Congress Center, Ljubljana

    Prijavite se zdaj in bodite del razprave, ki bo zaznamovala prihodnost slovenske energetike.

    PRIJAVA NA KONFERENCO ENERGETIKA 2025

    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Energetika 2025konferencaenergetikaDelova poslovna konferencaenergija
