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    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Deseti julij je svetovni dan elektromonterk in elektromonterjev. FOTO: Domen Pal
    Galerija
    Deseti julij je svetovni dan elektromonterk in elektromonterjev. FOTO: Domen Pal
    Promo Delo
    10. 7. 2026 | 11:09
    3:26
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    Deseti julij je svetovni dan elektromonterk in elektromonterjev. Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije ob tem izreka zahvalo svojim elektromonterkam in elektromonterjem, ki s predanim delom skrbijo za nemoteno delovanje slovenskega elektrodistribucijskega omrežja. Elektromonterji, ki delujejo v okviru petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, skrbijo za 64.000 km elektroenergetskega omrežja in skoraj 960.000 merilnih mest.

    Ob letošnjem svetovnem dnevu elektromonterk in elektromonterjev slovenska elektrodistribucijska podjetja – Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, Elektro Celje in Elektro Maribor – izpostavljajo izjemen pomen dela elektromonterk in elektromonterjev za stabilno in zanesljivo delovanje elektrodistribucijskega omrežja. »Ponosni smo na naše sodelavke in sodelavce, ki opravljajo zahtevna elektromonterska dela ter skrbijo za vzdrževanje, obratovanje in razvoj omrežja. Zahvaljujemo se jim za njihovo predanost, inovativnost in zavezanost kakovostnemu opravljanju svojega dela, zaradi česar so eden od stebrov nemotene preskrbe Slovenije z električno energijo.«

    FOTO: Domen Pal
    FOTO: Domen Pal

    Posebnost njihovega poklica je, da zahteva popolno zbranost. Elektrika ne dopušča napak. Vsak gib, vsak postopek in vsaka odločitev morajo biti premišljeni. Pred vsakim posegom preverjajo varnostne postopke, uporabljajo zaščitno opremo in se med seboj nenehno usklajujejo. Zavedajo se, da od njihove natančnosti ni odvisna le kakovost opravljenega dela, temveč tudi življenja.

    Velikokrat jih ljudje opazijo šele ob izpadu električne energije. Medtem ko večina prebivalcev nestrpno pričakuje vrnitev elektrike, elektromonterji iščejo napako, pogosto v zelo zahtevnih razmerah. Njihov cilj je preprost: čim hitreje in čim varneje znova vzpostaviti oskrbo z električno energijo.

    Njihovo delo je za marsikoga nevidno, a izjemno pomembno. V ozadju vsakega uspešno opravljenega posega so načrtovanje, strokovno znanje, varnostni postopki in dobro usklajeno ekipno delo.

    Elektromonterska dela opravljajo predvsem zaposleni, ki cenijo terensko delo, možnost dela v skupini in dinamičnost v delovnem okolju. Njihovo delo pogosto poteka tudi v zahtevnih vremenskih razmerah, pogosto delajo pod napetostjo in na višini. Nesebično si prizadevajo za varno, zanesljivo in kakovostno preskrbo z električno energijo slovenskih gospodinjstev in gospodarstva. So tudi prvi stik sodelovanja elektrodistribucijskih podjetij s širšo skupnostjo.

    FOTO: Domen Pal
    FOTO: Domen Pal

    Elektrodistribucijsko omrežje je infrastruktura trajnostnega razvoja, predane elektromonterke in elektromonterji ter vsi zaposleni v elektrodistribuciji pa so pomemben vzvod uspešnega prehoda v nizkoogljično družbo.

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