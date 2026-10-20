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    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Ob 15. jubileju gre posebna zahvala zaposlenim

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    FOTO: Danfoss Trata
    Galerija
    FOTO: Danfoss Trata
    Naročnik oglasne vsebine je Danfoss Trata
    20. 10. 2026 | 13:18
    8:07
    A+A-

    Pred petnajstimi leti je svoja vrata odprla kamniška tovarna podjetja Danfoss Trata, v tem času pa se je nekdanja proizvodna lokacija razvila v pomemben evropski razvojni in kompetenčni center.

    Začetki kamniške tovarne segajo v leto 2011, ko se je podjetje Danfoss odločilo proizvodnjo lotanih ploščnih prenosnikov toplote preseliti s Finske v Slovenijo. Ta odločitev pa ni bila naključna, Danfoss je bil v Sloveniji prisoten že od začetka devetdesetih let, v tem času pa so razvili bogato inženirsko znanje, strokovne kompetence in izkušnje na področju tehnologij ogrevanja in regulacije. Ker na obstoječi lokaciji Danfoss Trate v Ljubljani ni bilo več dovolj prostora za širitev, je podjetje novo proizvodnjo vzpostavilo v Kamniku. Pri selitvi in zagonu proizvodnje so imeli pomembno vlogo prav zaposleni iz ljubljanske Trate, ki so s svojim znanjem in izkušnjami pomagali postaviti temelje nove tovarne.

    Dejavnost tovarne je bila sprva usmerjena predvsem v proizvodnjo prenosnikov toplote za sisteme daljinskega ogrevanja, v naslednjih petnajstih letih pa so se širile proizvodne zmogljivosti, nastajali so novi laboratoriji, razvijale nove tehnologije in strokovna znanja. Danes kamniška lokacija ni več zgolj proizvodni obrat, temveč pomemben del globalne mreže Danfoss Climate Solutions, ki s svojimi izdelki in znanjem podpira stranke po vsem svetu.

    Petnajstletnico delovanja so 30. septembra v kamniški tovarni obeležili zaposleni iz Kamnika in Ljubljane ter predstavniki vodstva Danfossa. Ob jubileju pa se pogled ne ustavlja le pri prehojeni poti, temveč se usmerja tudi v prihodnost. O razvoju lokacije in njenih priložnostih v prihodnosti sta spregovorila Marjana Krajnc, generalna direktorica Danfoss Trate, ki je v podjetju zaposlena že 13 let, in Leonardo Chiecchi, Direktor globalne operative za ploščne prenosnike toplote, ki je vodenje kamniške poslovne enote prevzel januarja letos.

    FOTO: Danfoss Trata
    FOTO: Danfoss Trata

    Od proizvodne lokacije do pomembnega razvojnega centra

    V petnajstih letih se ni spreminjala le velikost kamniške tovarne, temveč tudi njena vloga znotraj globalne organizacije Danfossa. Proizvodnji, ki je bila sprva osrednja dejavnost lokacije, so se postopoma pridružile razvojne naloge, uvajanje novih tehnologij in širjenje strokovnih kompetenc.

    FOTO: Danfoss Trata
    FOTO: Danfoss Trata

    Marjana Krajnc, generalna direktorica Danfoss Trate: »Razvoj so spremljale naložbe v nove proizvodne in logistične površine, laboratorije ter podporne funkcije. Hkrati je kamniška tovarna prevzemala vse pomembnejšo vlogo pri razvoju izdelkov in tehnologij, uvajanju novih proizvodnih postopkov ter sodelovanju s proizvajalci originalne opreme (OEM).«

    Pomembno se je spremenil tudi položaj Kamnika znotraj mednarodne skupine. Če sta se pred petnajstimi leti proizvodnja in znanje s Finske prenašala v Slovenijo, danes kamniška lokacija s svojim strokovnim znanjem prispeva k razvoju poslovanja tudi v drugih delih globalne organizacije Danfossa.

    Razvoj tovarne pa ni zahteval le novih prostorov in sodobnejše opreme, temveč tudi stalno prilagajanje zaposlenih. Z rastjo in uvajanjem novih tehnologij se je spreminjala struktura znanj, ki jih podjetje potrebuje. Če je bilo sprva v ospredju predvsem proizvodno znanje, danes vse pomembnejšo vlogo dobivajo razvoj izdelkov, avtomatizacija, digitalizacija in nenehno izboljševanje procesov.

    FOTO: Danfoss Trata
    FOTO: Danfoss Trata

    Po besedah in izkušnjah direktorice Danfossa Trate Marjane Kranjc so bili prav zaposleni in njihovo znanje ključni za razvoj kamniške lokacije. Njihova sposobnost prilagajanja je podjetju omogočala, da se je uspešno odzivalo tako na obdobja povečanega povpraševanja in širitve proizvodnje kot tudi na upočasnitve trgov ter tehnološke spremembe.

    »Če bi morali celotno pot opisati z eno besedo, bi bila to sprememba,« pravi in dodaja, da kamniško ekipo odlikujejo strokovno znanje, zavzetost, pripravljenost za učenje in sposobnost sodelovanja. Prav te lastnosti so pomembne tudi za nadaljnji razvoj tovarne. Danfoss želi v prihodnjih letih še okrepiti položaj Kamnika kot strateške lokacije, pri čemer bo poleg tehnoloških naložb pomemben predvsem razvoj zaposlenih in njihovih kompetenc.

    Marjana Krajnc: »Tehnologija in naložbe bodo pomembne, vendar bodo naši ljudje še naprej temelj našega uspeha.«

    Nove priložnosti prinašajo tudi podatkovni centri

    Če je preteklih petnajst let zaznamovala preobrazba kamniške tovarne v razvojni in kompetenčni center, bodo prihodnja leta po napovedih vodstva prinesla nove priložnosti za rast. Te se odpirajo predvsem na področjih toplotnih črpalk, daljinske energetike, klimatizacije in hlajenja podatkovnih centrov. Prav zadnje področje zaradi hitrega razvoja umetne inteligence in vse večjih potreb po računalniški zmogljivosti pridobiva poseben pomen. Podatkovni centri za svoje delovanje potrebujejo učinkovito odvajanje toplote, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi lotani ploščni prenosniki toplote.

    FOTO: Danfoss Trata
    FOTO: Danfoss Trata

    Leonardo Chiecchi, Direktor globalne operative za ploščne prenosnike toplote: »Hitra rast podatkovnih centrov, ki jo poganjata umetna inteligenca in digitalizacija, ustvarja vse večje povpraševanje po visoko učinkovitih rešitvah za hlajenje.«

    Po njegovih besedah je povpraševanje posebej izrazito na trgu enot za distribucijo hladilne tekočine (CDU), ki je pomemben del hladilnih sistemov podatkovnih centrov. Za Danfoss in kamniško tovarno to pomeni nove poslovne priložnosti, hkrati pa potrebo po nadaljnjem povečevanju proizvodnih zmogljivosti. Podjetje zato načrtuje dodatna vlaganja v proizvodno opremo, učinkovitejšo uporabo obstoječih tovarniških površin ter pridobivanje novih kompetenc in zaposlenih. Kamnik naj bi tako še okrepil svojo vlogo pri podpori globalne rasti poslovanja s prenosniki toplote.

    FOTO: Danfoss Trata
    FOTO: Danfoss Trata

    Pomemben del prihodnjega razvoja kamniške lokacije bosta tudi digitalizacija in avtomatizacija proizvodnje. Kot pojasnjuje Leonardo Chiecchi, nekatere pobude že danes spreminjajo način dela, načrtovanje proizvodnje in dostopnost informacij znotraj organizacije. Med njimi izpostavlja MES, sistem za upravljanje in spremljanje proizvodnih procesov, ter pobudi Grid Plan in Digital SOP, ki prispevata k boljšemu načrtovanju, izmenjavi informacij in dostopnosti delovnih navodil. Namen teh rešitev ni zgolj uvajanje novih tehnologij, temveč tudi učinkovitejše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti, izboljševanje procesov in lažje sodelovanje med ekipami. Ob tem ostaja pomemben razvoj zaposlenih, ki bodo za delo v vse bolj digitaliziranem proizvodnem okolju potrebovali nova znanja.

    Leonardo Chiecchi: »Ne gre zgolj za naložbe v tehnologijo – gre tudi za vlaganja v naše ljudi in njihovo sposobnost nenehnega izboljševanja, inoviranja ter ustvarjanja večje vrednosti.«

    Dolgoročna ambicija Danfossa je, da se Kamnik razvije v center operativne odličnosti, ki bo zgled proizvodne uspešnosti, inovativnosti in nenehnih izboljšav.

    Petnajsta obletnica je tako pomemben mejnik na razvojni poti kamniške tovarne, saj znanje, ki je pred petnajstimi leti omogočilo zagon proizvodnje, ostaja tudi danes ključni temelj načrtov za prihodnost. Ob novih tehnologijah, naložbah in poslovnih priložnostih želi Danfoss še naprej graditi okolje, v katerem bodo zaposleni lahko razvijali svoje sposobnosti ter soustvarjali naslednja poglavja kamniške zgodbe.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
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    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
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    Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost

    Promo Delo 1. 5. 2025 | 16:13
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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