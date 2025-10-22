Kakšen je optimalni trajnostni elektroenergetski sistem za Slovenijo?

Kakšen je optimalni trajnostni nacionalni elektroenergetski sistem za Slovenijo je naslov današnje poslovne konference Energetika 2025, ki jo organizira Delov poslovni center pod okriljem družbe Delo mediji.

Na konferenci bomo iskali odgovore, kateri koncept razvoja elektroenergetskega sistema je optimalen z vidika potrebnega obsega vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavlja najnižje cene električne energije za odjemalce ter katera struktura elektroenergetskega sistema zagotavlja dejansko razogljičenje proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Udeležence bo najprej pozdravil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. Zatem bosta uvodna nagovora imela Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade, in Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Kakšne so strategije

V osrednjem govoru pa bo dr. Jože P. Damijan, profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti UL predstavil teze za optimalni elektroenergetski sistem za Slovenijo.

Tema prve okrogle mize bo Od vizije do strategije pri uporabi virov energije za zagotavljanje samooskrbe za potrebe industrije in infrastrukture. Moderator Slavko Bobovnik bo o tem razpravljal z Marjanom Eberlincem, glavnim direktorjem Plinovodov, mag. Evaldom Kranjčevičem, izvršnim direktorjem za področje proizvodnja energije, energetske rešitve in mobilnost v Petrolu, dr. Tomažem Vukom, predsednikom uprave Alpacem Cement, in Damirjem Pelakom, generalnim direktorjem GrECo International.

Rešitve za stabilizacijo elektroenergetskega sistema

S predstavitvijo izzivov elektroenergetskega sistema ob velikem deležu OVE pa bo direktor Elesa Aleksander Mervar uvedel temo druge okrogle mize, na kateri bodo razpravljali o rešitvah za stabilizacijo prihodnjega elektroenergetskega sistema. Stališča bodo soočali mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Matjaž Večernik, izvršni direktor Sektorja analitike na HSE, dr. Bruno Glaser, poslovni direktor Skupine GEN, in Sandi Kavalič, član uprave Gen-I.