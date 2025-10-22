  • Delo mediji d.o.o.
    Energetika

    Kakšen je optimalni trajnostni elektroenergetski sistem za Slovenijo?

    Na poslovni konferenci Delovega poslovnega centra o obsegu vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavljanju najnižje cene elektrike.
    Kako svetla bo slovenska elektroenergetska prihodnost? FOTO: Tomi Lombar
    Galerija
    Kako svetla bo slovenska elektroenergetska prihodnost? FOTO: Tomi Lombar
    Marjana Kristan Fazarinc
    22. 10. 2025 | 06:00
    22. 10. 2025 | 06:24
    2:46
    A+A-

    Kakšen je optimalni trajnostni nacionalni elektroenergetski sistem za Slovenijo je naslov današnje poslovne konference Energetika 2025, ki jo organizira Delov poslovni center pod okriljem družbe Delo mediji.

    Na konferenci bomo iskali odgovore, kateri koncept razvoja elektroenergetskega sistema je optimalen z vidika potrebnega obsega vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavlja najnižje cene električne energije za odjemalce ter katera struktura elektroenergetskega sistema zagotavlja dejansko razogljičenje proizvodnje električne energije v Sloveniji.

    Udeležence bo najprej pozdravil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. Zatem bosta uvodna nagovora imela Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade, in Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

    Kakšne so strategije

    V osrednjem govoru pa bo dr. Jože P. Damijan, profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti UL predstavil teze za optimalni elektroenergetski sistem za Slovenijo.

    Tema prve okrogle mize bo Od vizije do strategije pri uporabi virov energije za zagotavljanje samooskrbe za potrebe industrije in infrastrukture. Moderator Slavko Bobovnik bo o tem razpravljal z Marjanom Eberlincem, glavnim direktorjem Plinovodov, mag. Evaldom Kranjčevičem, izvršnim direktorjem za področje proizvodnja energije, energetske rešitve in mobilnost v Petrolu, dr. Tomažem Vukom, predsednikom uprave Alpacem Cement, in Damirjem Pelakom, generalnim direktorjem GrECo International.

    Rešitve za stabilizacijo elektroenergetskega sistema

    S predstavitvijo izzivov elektroenergetskega sistema ob velikem deležu OVE pa bo direktor Elesa Aleksander Mervar uvedel temo druge okrogle mize, na kateri bodo razpravljali o rešitvah za stabilizacijo prihodnjega elektroenergetskega sistema. Stališča bodo soočali mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarne na Spodnji Savi, Matjaž Večernik, izvršni direktor Sektorja analitike na HSE, dr. Bruno Glaser, poslovni direktor Skupine GEN, in Sandi Kavalič, član uprave Gen-I.

    Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Intervju Bruno Glaser
    Intervju Bruno Glaser

    Dobavitelja izbrati v 2027, leto kasneje odločiti o projektu, vmes o partnerjih

    Pobuda za državni prostorski načrt za drugo jedrsko elektrarno v Krškem je eden pomembnejših mejnikov za projekt, pravi Bruno Glaser.
    Borut Tavčar 6. 10. 2025 | 10:24
    Preberite več
    Matija Bitenc, Plinovodi
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Sandi Kavalič, Gen-I
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Slovenija
    Slovenija

    Z naložbo se bodo emisije pomembno zmanjšale

    Konec je negotovosti, čaka nas gradnja tehnološko najnaprednejše naprave za zmanjševanje izpustov, pravi predsednik uprave Alpacem Cementa, Tomaž Vuk.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Analiza
    Analiza

    Industrija z opazno nižjimi cenami elektrike

    Industrija letos s precej cenejšo elektriko. Gospodinjstva plačujejo približno četrtino nižjo ceno elektrike od evropskega povprečja.
    Nejc Gole 13. 10. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Nekdanji predsedniki
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Umor in samomor
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Med9
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Tema dneva
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
