    Energetika

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Naša vsakdanja opravila zahtevajo vedno več električne energije – pametni sistemi pomagajo, da jo porabimo preudarno. FOTO: MERKUR energija
    Naša vsakdanja opravila zahtevajo vedno več električne energije – pametni sistemi pomagajo, da jo porabimo preudarno. FOTO: MERKUR energija
    Promo Delo
    18. 9. 2025 | 10:25
    18. 9. 2025 | 14:27
    9:30
    Ste vedeli, da gospodinjstva porabijo približno 20 % vse energije na svetu? Ker se stroški energije kar naprej zvišujejo, si lastniki nepremičnin prizadevajo povečati učinkovitost celotne infrastrukture ter hkrati zmanjšati vpliv na okolje in znižati stroške za energijo. Ena od možnih rešitev za gospodinjstva in lastnike poslovnih stavb, ki so vse bolj osredotočeni na rabo energije, je uvedba pametnega sistema za upravljanje energije, ki omogoča spremljanje, nadzor in upravljanje porabe energije v objektu.

    Z razvojem pametnih tehnologij so nastali tako imenovani sistemi EMS (Energy Management Systems), ki znajo usklajevati porabo elektrike glede na potrebe gospodinjstva in razmere v omrežju. Tudi vaš dom lahko postane še bolj učinkovit, udoben in stroškovno prijazen. Pametne rešitve danes niso več rezervirane le za tehnološke navdušence. Ena takšnih je sistem za upravljanje porabe energije ME Smart, ki iz ozadja samodejno prilagaja delovanje naprav v hiši. Njegova naloga je preprosta: optimizirati porabo električne energije, zmanjšati obremenitve in poskrbeti za čim boljši izkoristek vaše lastne energije.

    Vse ob svojem času, ko je energija najugodnejša

    Pametni sistemi za upravljanje energije prilagodijo porabo elektrike vašemu življenjskemu slogu. FOTO: MERKUR energija
    Pametni sistemi za upravljanje energije prilagodijo porabo elektrike vašemu življenjskemu slogu. FOTO: MERKUR energija

    Vsako gospodinjstvo ima svoj vsakodnevni ritem. Ko se zjutraj zbudimo, skuhamo svežo kavo, si privoščimo osvežilno prho ter se pripravimo na šolske in službene obveznosti, v ozadju že delujejo gospodinjski aparati – hladilnik, pomivalni stroj, morda tudi pralni stroj. Popoldne, ko se vsi vrnemo domov in poraba naraste, sistem ME Smart poskrbi, da se delovanje velikih gospodinjskih porabnikov, kot so sušilnik perila, pomivalni in pralni stroj, prestavi na poznejše, ugodnejše ure. Zvečer, ko se vse umiri, se grelnik vode sam vklopi, avtomobil pa se počasi in enakomerno polni. Tako v gospodinjstvu vsakdanja opravila potekajo nemoteno, medtem ko pametni sistem razporeja porabo energije in zmanjšuje stroške.

    Kako deluje pametno upravljanje

    ME Smart je pametni sistem za upravljanje porabe energije, ki optimizira delovanje naprav v gospodinjstvu. FOTO: MERKUR energija. FOTO: MERKUR energija
    ME Smart je pametni sistem za upravljanje porabe energije, ki optimizira delovanje naprav v gospodinjstvu. FOTO: MERKUR energija. FOTO: MERKUR energija

    Pametno upravljanje energije pomeni, da za vaš dom skrbi sistem, ki razume, kdaj in kako vaše naprave potrebujejo elektriko. Ko ME Smart povežemo z gospodinjskimi porabniki lahko sproti preračunava, kdaj je njihov zagon najbolj smiseln, seveda če naprave to podpirajo. To pomeni, da električni grelnik vodo ogreva ponoči, ko je elektrika cenejša, sušilec se izogne delovanju v času največjih obremenitev, električni avtomobil pa se polni počasi in enakomerno, takrat ko to najmanj vpliva na obremenjenost omrežja.

    Če imate sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, sistem lahko čez dan izkorišča sončno energijo in neposredno napaja vaš dom, presežke pa shranjuje v hranilnik. Ko se stemni in poraba naraste, ME Smart energijo črpa iz zaloge, kar zagotavlja nemoteno delovanje brez nepotrebnih stroškov. Dom postane bolj samozadosten, vi pa se izognete visokim konicam in nepotrebnim stroškom.

    V praksi to pomeni, da vam ni treba skrbeti, kdaj boste vključili pralni stroj ali kdaj je najugodnejši čas za polnjenje električnega vozila. Sistem vse to načrtuje sam. Na ta način se zmanjša obremenitev omrežja, vaš dom pa deluje učinkoviteje in bolj trajnostno.

    Rezultat? Uravnotežena poraba, nižji računi za elektriko ter občutno manjša odvisnost od nihanj cen in nepredvidljivosti na energetskem trgu. Sistem sicer deluje samodejno in sam prepoznava ugodnejše ure dneva, vendar ohranja možnost, da sami določite urnike, prioritete in pravila po lastni meri.

    Preverite svoj scenarij in prihranek

    • Gospodinjstvo s SE: prihranek pri vgradnji do 500 EUR; samooskrba do 10 %; prihranek energije do 600 kWh/leto (pri 6.000 kWh/leto).
    • SE + TČ: prihranek pri vgradnji do 800 EUR; samooskrba do 30 %; prihranek energije do 3 MWh/leto (pri 9.000 kWh/leto).
    • SE + TČ + EVCS: prihranek pri vgradnji do 1.200 EUR; samooskrba do 50 %; prihranek energije do 7 MWh/leto (pri 14.000 kWh/leto).
    • SE + TČ + EVCS + BESS: prihranek pri vgradnji do 1.500 EUR; samooskrba do 100 % (odvisno od opreme in porabe); prihranek energije do 14 MWh/leto ​

    Pojasnilo: Gre za okvirne ocene po najpogostejših konfiguracijah; za natančen izračun potrebujemo vaš profil porabe.

    SE = sončna elektrarna, TČ = toplotna črpalka, EVCS = polnilnica za EV, BESS = baterijski hranilnik.

    Štirje pametni načini, kako ME Smart zmanjša stroške vašega doma

    ME Smart se v gospodinjstvih s sončno elektrarno izkaže kot izjemno praktična rešitev, saj omogoča popoln nadzor brez dodatnih števcev – sistem uporablja kar obstoječi merilni števec. To pomeni, da se izognete nepotrebnim stroškom pri namestitvi, hkrati pa lahko presežke energije, ki bi jih sicer omejil operater omrežja, učinkovito porabite kar doma. ME Smart se enostavno razširi z dodatnimi napravami, kot so polnilnica za električno vozilo, baterijski hranilnik ali sistem ogrevanja in hlajenja, ter samodejno prilagaja delovanje glede na trenutne cene elektrike. Rezultat so merljivi prihranki: do 500 evrov pri namestitvi, do 10 odstotkov večja samooskrba in do 600 kWh prihranjene energije letno pri povprečni porabi 6.000 kWh. Na ta način gospodinjstvo doseže večjo energetsko učinkovitost, hkrati pa ohrani udobje in trajnostno naravnanost svojega doma.

    Vendar pa se njegova polna zmogljivost pokaže v kombinaciji z baterijo, saj se takrat presežki proizvedene energije čez dan ne izgubijo, temveč se shranijo za večerni čas in trenutke, ko je elektrika iz omrežja dražja. Prav zato je rešitev z baterijo najboljša izbira za vse, ki želijo kar največjo energetsko samozadostnost.

    Pametni sistem za upravljanje porabe energije poveže sončno elektrarno in toplotno črpalko ter poskrbi za večjo samooskrbo in prihranke. FOTO: MERKUR energija
    Pametni sistem za upravljanje porabe energije poveže sončno elektrarno in toplotno črpalko ter poskrbi za večjo samooskrbo in prihranke. FOTO: MERKUR energija
    V gospodinjstvu, kjer delujeta tako sončna elektrarna kot toplotna črpalka, ME Smart prinaša še več prednosti. Sistem ne potrebuje dodatnih pametnih števcev za spremljanje samooskrbe in porabe toplotne črpalke, saj uporablja obstoječi merilni števec, kar uporabniku prinese do 800 evrov prihranka pri namestitvi in do 30 odstotkov večjo samooskrbo, če ima toplotna črpalka možnost povezave z ME Smart in sodelovanja s sončno elektrarno.

    Če imate sončno elektrarno, toplotno črpalko in polnilnico za električno vozilo, pa ME Smart omogoča popolno optimizacijo porabe. Sistem podatke pridobiva neposredno iz teh naprav, presežno energijo porabi lokalno. Posebna prednost je možnost prestavitve časa polnjenja električnega vozila na ugodnejše obdobje in preprečevanje preobremenitev, ki bi lahko povzročile izpad varovalk. Takšna rešitev pomeni do 1.200 evrov prihranka pri namestitvi in do 50 odstotkov večjo samooskrbo, če imata toplotna črpalka in polnilnica možnost povezave na sistem ME Smart.

    Najbolj napreden primer pa je gospodinjstvo, kjer so povezani sončna elektrarna, toplotna črpalka, polnilnica za električno vozilo in baterijski sistem. V tem primeru ME Smart omogoča popolno samozadostnost, podatke namreč pridobiva neposredno iz naprav. Presežki energije se uporabijo lokalno, čas polnjenja električnega vozila se prestavi na cenejše ure, sistem pa ščiti varovalke pred preobremenitvami. Takšna rešitev prinese do 1.500 evrov prihranka pri namestitvi, do 100-odstotno samooskrbo ter do 14 MWh prihranjene energije pri letni porabi 14.000 kWh.

    Zanesljivo delovanje tudi ob izpadih omrežja

    Pomembno vprašanje pa je tudi, kako sistem deluje ob izpadih elektrike. ME Smart v kombinaciji s hibridnim razsmernikom in baterijskim hranilnikom omogoča tako imenovani otočni način delovanja. To pomeni, da lahko sami določite, katere naprave naj ostanejo vklopljene, tudi ko omrežje odpove. Tako bo hladilnik deloval nemoteno, internet ostal povezan, ogrevanje pa ne bo prekinjeno. Vse to prinaša dodatno varnost in udobje, ne glede na zunanje okoliščine.

    Želim več informacij o ME Smart

    Strokovna podpora od prvega koraka do uporabe

    MERKUR energija nudi strokovno podporo pri načrtovanju, namestitvi in uporabi sistema ME Smart. FOTO: MERKUR energija
    MERKUR energija nudi strokovno podporo pri načrtovanju, namestitvi in uporabi sistema ME Smart. FOTO: MERKUR energija

    Namestitev sistema je preprostejša, kot si marsikdo predstavlja. MERKUR energija zagotavlja celovito podporo, od strokovnega svetovanja in dimenzioniranja rešitve do vgradnje in nastavitev, prilagojenih posameznemu gospodinjstvu.

    Strokovnjaki poskrbijo, da se ME Smart brez težav poveže z obstoječimi napravami, sončno elektrarno ali baterijo. Tako dobite rešitev na ključ, ki je pripravljena za takojšnjo uporabo.

    Sistem ME Smart je na voljo pri MERKUR energiji, kjer z izkušnjami in znanjem zagotavljajo zanesljivo izvedbo in dolgoročno podporo. Če razmišljate o pametnem koraku v energetsko prihodnost, je prav ME Smart rešitev, ki bo vaš dom spremenila v učinkovit in varen energetski ekosistem.

    Naročnik oglasne vsebine je MERKUR energija

    Več iz teme

    električna energijasončne elektrarnehranilniki energijetoplotna črpalkaMerkur energijabaterijski hranilnikiME Smartsistem za upravljanje z energijo
