Pametno upravljanje je ključ do prihrankov

Osrednji del evropskega zelenega prehoda in odgovor na energetske krize predstavljajo tudi skupnostne samopreskrbe. To je poslovni model, v katerem prebivalci, občine ali zadruge skupaj proizvajajo energijo za lastno porabo. Prednosti so znižanje stroškov energije, saj skupnostne sončne elektrarne ali toplotne naprave omogočajo od 30 do 50 odstotkov nižje stroške elektrike, dosežena pa je tudi lokalna energetska neodvisnost in s tem manjša odvisnost od volatilnih globalnih trgov. Poleg tega obnovljivi viri znižujejo ogljični odtis in izboljšujejo kakovost zraka.

Vladni zakon o spodbujanju uporabe OVE

Vlada je sicer včeraj določila besedilo predloga zakona o spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije, ki povečuje cilje proizvodnje obnovljivih virov energije (OVE) in jih usklajuje s ciljem iz posodobljenega NEPN, torej 33-odstotni delež v končni rabi energije do leta 2030. Hkrati posodablja podporno shemo za OVE, katere izvajalec bo od zdaj Borzen in ne več agencija za energijo. Pri tem predvideva novi vrsti podpor: investicijske spodbude ter pomoč za tekoče poslovanje, razširja pa tudi nabor tehnologij za proizvodnjo energije iz OVE. Poleg električne energije bo odslej podporna shema podpirala tudi proizvodnjo toplote, hlajenja, biogoriv in bioplinov ter zelenega vodika, je še zapisano v predlogu.

Obenem predlog zakona predvideva tudi spremembo podlage za plačevanje prispevka za OVE, ki bo odslej na podlagi dejanske porabe energije in ne na podlagi dogovorjene moči. Predvideno je tudi nadaljevanje oprostitve prispevkov energetsko intenzivnih podjetij po preteku obstoječe sheme oprostitev konec letošnjega leta. Predlog zakona določa še način izvajanja nove evropske uredbe o izboljšanju zasnove trga z električno energijo v Uniji, zlasti v delu, ki se nanaša na pogodbe o nakupu električne energije (PPA) in dvosmerne pogodbe na razliko (CfD), ki bodo omogočale stabilno in predvidljivo okolje za investicije v OVE. In kot je še zapisano, predlog zakona predvideva tudi obvezno rabo sončne energije na stavbah in parkiriščih, s čimer se bo pokrilo več obstoječih ter vse nove javne stavbe.

Poslovni modeli

V Sloveniji imamo več kot 64.000 sončnih elektrarn. In tudi pri nas so vse bolj zanimivi poslovni modeli skupnostne samopreskrbe, kjer lahko elektrarna stoji na eni lokaciji, proizvedena energija pa se deli med več uporabnikov, po celotni Sloveniji. In tak model odpira vrata vsem, ki do zdaj niso mogli postaviti lastne elektrarne – na primer prebivalcem več stanovanjskih objektov, podjetjem z neustreznimi strehami ali občinam z različnimi tipi objektov. Energija, proizvedena na eni lokaciji, se lahko razdeli tja, kjer je najbolj potrebna. Na primer, za občine to pomeni, da lahko na strehi šole ali športne dvorane proizvedejo energijo, ki napaja druge javne objekte, kot so vrtci, upravne zgradbe ali čistilne naprave. Za podjetja pa, da lahko v enoten energetski sistem povežejo več svojih lokacij, na primer skladišča, trgovine in proizvodne hale.

Pri doseganju ESG ciljev podjetij ima pomembno vlogo tudi skupnostna samooskrba; ker se energija deli med več uporabnikov, so učinki razogljičenja večji in merljivi. Podjetja imajo na voljo natančne podatke o proizvodnji in porabi, kar olajša tudi pripravo trajnostnih poročil po standardih CSRD.

Kot eden izmed aktivnih upravljavcev energetskih skupnosti nastopa tudi družba Petrol, saj z naprednimi digitalnimi platformami spremlja proizvodnjo in porabo v realnem času, napoveduje potrebe ter sproti optimizira delovanje sistema. »Lahko bi rekli, da sončna elektrarna brez pametnega upravljanja deluje kot avtomobil brez voznika,« je pojasnil Mitja Kastelic, strokovnjak za trajnostne energetske rešitve pri Petrolu. »Mi smo tisti, ki vozimo avtomobil – tako, da sistem prinaša največ koristi, varnosti in prihrankov.« V skoraj vse nove projekte vključujejo tudi baterijske hranilnike, saj se s tem, kot pravijo, podaljša donosnost naložbe in poveča energetska neodvisnost uporabnikov. V kombinaciji s pametnim upravljanjem hranilnik omogoča tudi optimizacijo omrežnine.

»Skupnostna samopreskrba omogoča letne prihranke do 40 odstotkov pri strošku električne energije, z dodanimi hranilniki in pametnim upravljanjem pa tudi do 60 odstotkov,« še pravijo. Energetika se namreč premika v smer, kjer elektrika ne bo več le dobrina, ampak storitev, ki jo bo mogoče prilagajati, optimizirati in upravljati. Prihodnji energetski sistemi bodo tako temeljili na povezovanju, skupni rabi in podatkovni inteligenci.

Stabilizacija omrežja

Skupnostna samooskrba in vključevanje hranilnikov energije imata pomembno sistemsko vlogo ne le pri zmanjševanju stroškov za posamezne uporabnike, temveč tudi pri stabilizaciji elektroenergetskega omrežja. »Z uravnavanjem konic, shranjevanjem presežne proizvodnje in lokalno porabo energije Petrolovi sistemi prispevajo k večji prožnosti omrežja, zmanjšujejo obremenitve distribucijskih točk in pomagajo blažiti volatilnost tržnih cen elektrike. S tem podpirajo tudi cilje evropske energetske unije – ustvarjanje bolj robustnega, zanesljivega in trajnostnega energetskega sistema, v katerem postanejo uporabniki aktivni udeleženci v celotni energetski bilanci.«