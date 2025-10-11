Plin bo z nami še precej let

V družbi Butan plin so prepričani, da bo utekočinjeni naftni plin na trgu še vsaj 30 let. V Plinovodih, ki so operater prenosnega sistema zemeljskega plina, pa urejajo center za vodikove tehnologije, ki so prihodnost. Še precej časa pa bo po njihovih ceveh tekel zemeljski plin, tudi iz terminala na Krku.

Butan plin se sicer tudi zaradi pričakovanega upada prodaje plina usmerja v energetske rešitve. Bolj zelenim kupcem, ki bi radi uporabljali obnovljive vire, ponujajo tudi druge možnosti. Ena takih rešitev so toplotne črpalke in plin, zlasti za naprave, kjer je treba dosegati višje temperature, kar je dokaj pogosto v industriji. Mogoče pa so tudi kombinacije s sončnimi elektrarnami. V teh projektih Butan plin financira vse, potem pa prodaja toploto, hlad, paro ali elektriko. Želijo namreč dolgoročne odnose s kupci, naj gre za dobavo plina, toplote ali hladu.

To je tudi bistvo krožnega gospodarstva, kot ga predstavljajo snovalci, ponudba storitve, ne naprav. Sisteme upravljajo in vzdržujejo, kupec tako s tem nima nobenega dela, plača le kilovatno uro produkta. Glede na to, da večina podjetij zdaj poslovne prostore najema, je to precej ugodna ponudba, menijo v Butan plinu.

Seveda je veliko odvisno tudi od specifičnih potreb podjetja, včasih je treba tudi kaj prilagoditi. Pisarne ne potrebujejo veliko energije, če je zraven še določena proizvodnja, pa je že drugače. Na vprašanje, ali so večstanovanjske stavbe tudi dovolj velik porabnik, da se projekti splačajo etažnim lastnikom in Butan plinu, so odgovorili, da v Ljubljani preskrbujejo stavbo, kjer toploto in hlad zagotavljajo s toplotno črpalko in plinom, v Celju pa imajo kogeneracijo za dva bloka na zemeljski plin.

Kot pravijo, je najprej treba ugotoviti, kakšne so potrebe in kaj je že tam, kar je mogoče izkoristiti. Od primera do primera je različno, le cilj je povsod enak, zagotavljanje toplote in hladu po najugodnejši ceni. V Kopru za to uporabljajo le toplotne črpalke.

Več je tudi primerov zamenjave kurilnega olja s plinom. Kurilnega olja je v Sloveniji še precej, ugotavljajo v Butan plinu. Na koncu bodo vse zamenjali bioplini oziroma sintetični plini, pridobljeni iz odpadkov in piroliz. Živalskih maščob in rastlinskih odpadkov ne bo dovolj, da bi zagotavljali biopropan za vse potrebe, saj bi morali za to svet spremeniti v eno veliko polje. Iz odpadkov pa bi se dalo pridobiti dovolj plina, saj teh ne bo zmanjkalo. Že če bi pobrali plastiko iz morja, bi bilo plina veliko, menijo v Butan plinu.

Na drugi strani so Plinovodi uredili center za vodikove tehnologije. Vodik bi radi namreč podrobno spoznali. V centru ga bodo proizvajali, pošiljali po plinovodu in ga tudi uporabljali. Pripravljeni želijo biti na prihod te tehnologije, ki je na Kitajskem že nekoliko bolj razvita. Plinovodi so že vložili tudi v več sončnih elektrarn.