    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Največja prednost daljinskega hlajenja pred posameznimi hladilnimi rešitvami je energetska učinkovitost. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Največja prednost daljinskega hlajenja pred posameznimi hladilnimi rešitvami je energetska učinkovitost. FOTO: Shutterstock
    Miran Varga
    18. 10. 2025 | 05:30
    8:05
    A+A-

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v obeh smereh. Daljinsko hlajenje naj bi do leta 2050 postalo ključni dejavnik za mesta s skoraj ničelnimi emisijami, saj združuje energetsko učinkovito zasnovo stavb, hladilna sredstva z nizkim potencialom globalnega segrevanja, elektrifikacijo in integracijo z obnovljivimi viri energije.

    Letošnje poletje se je poslovilo, a pustilo resno svarilo – temperaturni ekstremi so vse večji. Prav zaradi podnebnih sprememb smo in bomo tudi v prihodnje v Sloveniji doživeli tako na splošno višje poletne temperature kot tudi pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. Vročina je težav(n)a.

    image_alt
    Gorenjska prva s strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam

    Že danes starejši ali šibki ljudje v Evropi umirajo zaradi pregrevanja, v Evropski uniji je letno zabeleženih povprečno skoraj 44.000 smrtnih žrtev zaradi vročine. Z napovedanim zvišanjem povprečne temperature za dve stopinji Celzija – na račun podnebnih sprememb – se bo število smrtnih žrtev zaradi vročine na stari celini v prihodnjih letih predvidoma povečalo za kar 74 odstotkov! Tudi v Sloveniji so podnebni trendi očitni: zime so vse milejše, poletja pa toplejša, zato so potrebe po hlajenju vse pomembnejše.

    Hladimo že, a neučinkovito

    Spreminjajočo se demografijo v Evropi, pri kateri je najopaznejši trend starajoče se prebivalstvo, spremljajo tudi drugi dejavniki – vse večje potrebe ljudi po udobju. Tudi temperaturnem. To pa pomeni, da želi v toplem delu leta vedno več ljudi ohlajati notranje prostore. Posledično »povpraševanje« po hlajenju eksponentno narašča. Ocene raziskave, imenovane Hladno gospodarstvo, ki jo je pripravila univerza v Birminghamu kažejo, da se bo svetovno povpraševanje po energiji zgolj za udobno hlajenje do leta 2100 povečalo za 33-krat na skupaj več kot 10.000 TWh.

    Obsežno povečanje povpraševanja po hlajenju bo še bolj obremenilo električno omrežje, kjer je problematičen predvsem tako imenovani koničen izkoristek električne energije. Že letos so občasni vročinski valovi ob večerih tu ali tam prignali sedanje omrežje na rob zmogljivosti. Z dodatnim priklapljanjem klimatskih naprav, ki se prvenstveno uporabljajo za hlajenje prostorov, se te obremenitve iz leta v leto povečujejo.

    In prav dejstvo, da ima (skoraj) vsak večji bivalni prostor že svojo klimatsko napravo, ne pripomore k reševanju tega izziva. Drži, vse več prostorov hladimo, a to počnemo zelo neučinkovito. Brez heca, sosedova hiša ima nameščenih osem klimatskih naprav. Upoštevati velja tudi, da so naše stavbe vse bolje izolirane, zrakotesne in imajo velika okna. Neprijeten stranski učinek vedno bolj udobnih stavb pa je povečanje tveganja pregrevanja in potreb po hlajenju.

    Daljinsko hlajenje je rešitev

    Daljinsko hlajenje je temelj za mesta, pripravljena na prihodnost, saj zagotavlja učinkovito, nizkoogljično in stroškovno konkurenčno hlajenje, pravi Amer Karabegović. FOTO: osebni arhiv
    Daljinsko hlajenje je temelj za mesta, pripravljena na prihodnost, saj zagotavlja učinkovito, nizkoogljično in stroškovno konkurenčno hlajenje, pravi Amer Karabegović. FOTO: osebni arhiv
    Kaj lahko storimo? Podobno kot se večji objekti pozimi ogrevajo z učinkovitim daljinskim ogrevanjem, ki odpravlja problematiko posameznih kurišč, bi veljalo uvesti tudi daljinsko hlajenje. »Daljinsko hlajenje pomaga pri reševanju vse večjega povpraševanja po hlajenju, hkrati pa podpira prehod na obnovljive vire energije in hladilna sredstva z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP),« nam je pojasnil Amer Karabegović, višji vodja poslovanja na področju daljinske energetike v podjetju Danfoss.

    In dodal: »Daljinsko hlajenje ni le še en infrastrukturni projekt. Je temelj za mesta, pripravljena na prihodnost. Zagotavlja učinkovito, nizkoogljično in stroškovno konkurenčno hlajenje, hkrati pa rešuje težke izzive: podnebne spremembe, toplotni stres v mestih, nestabilnost omrežja in vse višje stroške energije.«

    Daljinsko hlajenje se hitro razvija iz samostojne tehnologije v ključni dejavnik čistih, učinkovitih in integriranih energetskih sistemov. Napredna mesta in razvijalci sprejemajo hibridne sisteme, shranjevanje energije, strategije povezovanja sektorjev in napredno digitalno krmiljenje, da bi trajnostno in prilagodljivo izpolnjevanje povpraševanja po mestnem hlajenju.

    image_alt
    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Razvoj sistemov daljinskega hlajenja spodbujajo vse večja urbanizacija, predpisi o trajnosti in porast povpraševanja po učinkovitem hlajenju, zlasti v vročih regijah, kot so Bližnji vzhod, Azija in Pacifik ter ZDA. Sistemi daljinskega hlajenja so že danes prisotni ne le na Bližnjem vzhodu, v Indiji in Aziji, ampak tudi v Evropi. Deli Pariza, Dunaja, Københavna, Stockholma, Münchna, Ženeve, Barcelone, Helsinkov in Londona so že oskrbovani s sistemi daljinskega hlajenja. Pred kratkim sta v fazo razvoja vstopila še dva sistema daljinskega hlajenja – v mestih Praga in Vilna. Se bo temu seznamu (kdaj) pridružila tudi Ljubljana ali pa nemara Koper in Maribor?

    Številke ne lažejo

    Največja prednost daljinskega hlajenja pred otočnimi oziroma posameznimi hladilnimi rešitvami je energetska učinkovitost: sistemi daljinskega hlajenja so običajno za 40 do 60 odstotkov učinkovitejši od običajnega hlajenja. Približno toliko je manjši tudi njihov ogljični odtis. Daljinske sisteme hlajenja bi odprtih rok sprejeli tudi energetiki, saj obsežni sistemi daljinskega hlajenja zmanjšajo obremenitev omrežja med vročinskimi valovi za polovico, kar pomeni, da bi se znebili tako zelo problematičnih in za omrežje škodljivih tokovnih konic.

    image_alt
    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    »Na strani daljinskega hlajenja je tudi ekonomika. Naložba se mestu in vlagateljem povrne v petih do desetih letih, odvisno od tarife in gostote,« pravi sogovornik in dodaja: »Sistemi daljinskega hlajenja lahko integrirajo shranjevanje ledu, sezonsko toplotno črpalko in hibridno hlajenje za zanesljivost 24 ur na dan, sedem dni v tednu. S tem poskrbijo za izredno odpornost tudi v daljšem obdobju neizprosne vročine.«

    Daljinsko hlajenje naj bi do leta 2050 postalo ključni dejavnik za mesta s skoraj ničelnimi emisijami, saj združuje energetsko učinkovito zasnovo stavb, hladilna sredstva z nizkim potencialom globalnega segrevanja, elektrifikacijo in integracijo z obnovljivimi viri energije.

    Izkoriščanje obnovljivih virov energije

    Ogrevalni in hladilni sistemi, predvsem sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja, vse bolj pripomorejo k uravnoteženju elektroenergetskega omrežja, saj zagotavljajo dodatno povpraševanje po spremenljivi obnovljivi električni energiji, kot sta veter in sonce, kadar je take obnovljive električne energije v izobilju, je poceni in bi bila sicer omejena. Sonce tako ne ustvarja le vročine, ampak lahko prispeva tudi vso energijo za zagotavljanje učinkovitega hlajenja med pripeko.

    »Da bi zagotovili polno sodelovanje daljinskega hlajenja pri integraciji energetskega sektorja, je treba razširiti sodelovanje z operaterji sistemov za distribucijo električne energije in operaterji sistemov za prenos električne energije, da se obseg sodelovanja razširi na načrtovanje naložb v omrežja in trge, da bi lahko bolje izkoristili potencial daljinskega ogrevanja in hlajenja za zagotavljanje fleksibilnih storitev na trgih z električno energijo,« zaključi Karabegović. 

    Spomni na švedsko študijo, v kateri že raziskujejo fleksibilno povezovanje sektorjev (FSC – Flexible Sector Coupling) med daljinskim ogrevanjem oziroma hlajenjem in električnim omrežjem za uravnoteženje obremenitev in izboljšanje sinergije celotnega ekosistema.

    hlajenjevročinaokoljedaljinsko ogrevanje in hlajenjeklimatske spremembeEnergetika 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

