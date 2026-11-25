Ob tem pa pogosto pozabljamo, da za vsemi temi dejavnostmi stoji nevidna infrastruktura, ki omogoča nemoteno delovanje digitalnega sveta: podatkovni centri.

Zjutraj vstanete, vzamete pametni telefon, poiščete aplikacijo za tek in pretečete nekaj kilometrov, pri tem pa poslušate glasbo. Po zajtrku se odpravite v službo, prižgete navigacijo, da vam pove, kako se izogniti gneči na cesti. V službi sicer bolj na skrivaj na hitro preletite novice, poškilite na družbena omrežja in prosite eno izmed orodij umetne inteligence, da namesto vas najde določene podatke, »ker je hitreje od Googla«. Doma malo pobrskate za darili na Amazonu in za večerjo naročite dostavo hrane na Woltu, ker se vam res ne da ven v mraku in novembrskem dežju. Preden greste spat, še izpolnite ESTA dovoljenje za vstop v Združene države Amerike, ker boste šli na krajši oddih na Florido.

Se vam zdi tak scenarij nemogoč? Obstaja večja verjetnost, da uporabljate vse to ali še več od naštetega, kot pa ničesar od tega.

Spremembe so, spremembe bodo …

Miha Bobič FOTO: Danfoss Trata

Tehnološke spremembe ustvarjajo nove poklice

Kdor ob vsem tem zanika pomembnost podatkovnih centrov v vsakdanjem življenju, ne vidi prave slike. Podobno so se ljudje uprli na začetku 19. stoletja in razbijali stroje ter s tem želeli zaustaviti tok sprememb v industriji. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi pri uvedbi železnice, pa smo ljudje kljub temu napredovali do avtomobilov ter celo letal in raket. Upor takim spremembam, ki spreminjajo človeško življenje večinoma na bolje, je smešen. Podatkovnim centrom je skoraj nemogoče uiti. Tudi če se preselite med amiše na jug zvezne države Ohio v Združenih državah Amerike, boste še vedno imeli identifikacijsko izkaznico (t. i. green card), katere podatki bodo spravljeni nekje v oblaku.

Pod črto se je izkazalo, da je bilo pri velikih tehnoloških spremembah bolje biti prvi kot zadnji. V habsburški monarhiji je na primer Južna železnica obšla Reko, zato je Trst postal habsburško okno v svet in ne Reka. Podobno je bila npr. Češka bolj industrializirana dežela, kot pa so bile Moravska, Slovaška, Kranjska, Štajerska, Hrvaška; zato bi po uvedbi trializma v avstro-ogrski monarhiji postalo tretje glavno mesto Praga, ne Zagreb ali Bratislava ali Ljubljana.

Praviloma vse tehnološke spremembe generirajo nove poklice. Inženirjev denimo ne bi bilo, če ne bi bilo prve industrijske revolucije. Svetovni gospodarski forum (WEF) v poročilu Future of Jobs Report 2025 napoveduje velike spremembe na svetovnem trgu dela. Do leta 2030 bo zaradi tehnološkega razvoja, zelenega prehoda in drugih strukturnih sprememb preoblikovanih kar 22 % današnjih delovnih mest. Čeprav naj bi po napovedih izginilo 92 milijonov delovnih mest, bo vzniknilo okoli 170 milijonov novih, kar pomeni 7 % delovnih mest več glede na danes. Zato se verjetno Elon Musk moti, ko meni, da do leta 2035 ne bo več služb …

FOTO: arhiv Danfoss

Podatkovni centri so v energetiki tudi priložnost

Sodobni podatkovni centri so velika priložnost predvsem pri upravljanji energije, saj lahko okoli 25 % vstopne energije oddajo kot odpadno toploto za ogrevanje stavb. Fotovoltaično elektriko večinoma uporabljamo za hlajenje ali v baterijah. Obstaja pa možnost povezave presežkov električne energije s toplotnimi črpalkami in hranilniki toplote in hladu. Ti omogočajo hrambo energije in lahko tudi uporabljajo presežke toplote za ogrevanje naselij. Tako dobimo povezavo med elektro- in toplotnim omrežjem ter hkrati bistveno poboljšamo energijsko učinkovitost podatkovnih centrov.

Možnosti za inovacije je tu neskončno – od hranilnikov, na primer dvofaznih, preko načina porazdelitve energijskih tokov in ne nazadnje načina upravljanja, regulacije in nadzorov takih sistemov, ki bi lahko uporabili visokotemperaturne procesorje tipa Vera Rubin za pasivno hlajenje, hkrati pa omogočili ponovno uporabo toplote.

Razogljičenje z boljšo izrabo energije

V Danfossu aktivno sodelujemo pri spreminjanju sveta; pri preobrazbah toplote med sektorjem podatkovnih centrov in širše elektroomrežjem ter mrežami za porazdelitev toplotne energije. V tem vidimo možnost razogljičenja, ki ne nastaja na račun ukinjanja obstoječih virov, ampak boljše izrabe novih virov, in istočasno izboljšanje delovanja ogrevalnih in hladilnih sistemov stavb.

Svet, ki smo ga živeli pred le 10 leti

Pomislite, če podatkovnih centrov ne bi bilo, bi si svoje tekaške uspehe še vedno zapisovali v tabeli ali pa poslušali glasbo na walkmanu. Z zemljevidom in radiem bi poskušali dognati, kje je prometni zamašek. Šefu bi morali izmakniti časopis za pregled novic in se po telefonu z nekom pogovoriti, da bi ohranili medsebojni stik. Podatke bi poiskali v papirnatem arhivu podjetja, doma bi šli v trgovino po nakupih in sočasno razmišljali, kaj bomo pripravili za večerjo. Za ESTO ali bolje rečeno vizum za vstop pa bi se morali potruditi do ameriške ambasade, kjer bi naredili vlogo na papirnatem obrazcu.

Zveni znano? Tako je bilo pred manj kot 10 leti.

Avtor: Miha Bobič, Podpredsednik, Climate Controls, divizija HydronicS, Danfoss Trata

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