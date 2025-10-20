  • Delo mediji d.o.o.
    Energetika

    Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Matjaž Osvald pravi, da se struktura stroškov elektroenergetskega sistema s prehodom bistveno spreminja. FOTO: Dejan Javornik
    Matjaž Osvald pravi, da se struktura stroškov elektroenergetskega sistema s prehodom bistveno spreminja. FOTO: Dejan Javornik
    Borut Tavčar
    20. 10. 2025 | 05:00
    18:15
    V Elektru Ljubljana so še v času covida vzpostavili digitalnega dvojčka vsega distribucijskega omrežja. Take podrobne obdelave distribucijskega omrežja prej ni bilo, zato je bila tudi naloga ogromna, vse podatke je bilo treba prvič pripraviti za uvoz v informacijski sistem in potem še preveriti njihovo pravilnost. Podobne naloge čakajo elektrodistribucije tudi zaradi novih obrambnih politik, upravljajo namreč kritično infrastrukturo. O tem smo se pogovarjali z Matjažem Osvaldom, izvršnim direktorjem v Elektru Ljubljana za področje obratovanja in razvoj distribucijskega omrežja.

    V času covida najbrž ni bilo veliko drugega dela, zato je bil pravi čas za posodobitve.

    Dela je bilo še več. Ker so bili vsi doma, so gospodinjstva bolj obremenjevala omrežje, po drugi strani so bile problem tudi bolniške odsotnosti in zagotavljanje dela na terenu. Za projekt vzpostavitve digitalnega dvojčka, pa je bil Covid velikanska težava. Ko je prispela oprema iz Srbije v Ljubljano, je bila najprej14 dni v karanteni. Ob tem so bila praktično onemogočena vsa potovanja, tako da smo ogromno stvari delali na daljavo. Naši inženirji in informatiki so se izredno izkazali.

    Kakšne so izkušnje z novim sistemom?

    Pri sistemu Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) – nadzornem sistemu, s katerim upravljamo elektroenergetsko omrežje, smo opravili operativno nadgradnjo za dispečerje, ki upravljajo razdelilne transformatorske postaje in srednjenapetostno omrežje. Druge funkcionalnosti, ki so prišle z uvedbo sistema ADMS (Advanced Distribution Management System oziroma napredni sistem za upravljanje distribucije), pa zahtevajo organizacijske in miselne preskoke, ta del izvajamo postopoma. Tu se je za zelo zahtevno izkazalo spremljanje kazalcev izpadov po metodologiji agencije za energijo. Nismo pričakovali, da bo imel izvajalec take težave z izpolnitvijo zahtev, ki jih imamo glede poročanja o izpadih oziroma prekinitvah. V preteklosti se nismo veliko ukvarjali z nizkonapetostnim omrežjem. Zadnja tri leta pa spremljamo vse dogodke na tem omrežju, čeprav še ni avtomatskega prenosa podatkov.

    Napačne subvencije lahko dajo napačen signal, pravi Matjaž Osvald  iz Elektro Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik
    Napačne subvencije lahko dajo napačen signal, pravi Matjaž Osvald iz Elektro Ljubljana. FOTO: Dejan Javornik

    Sistem zdaj nadgrajujemo, da bo elektromonter na terenu s tablico oziroma z aplikacijo na telefonu ob izvedbi ročnega preklopa samodejno vnesel podatke v Scado. Nekatere integracije s klicnim centrom so že narejene. Ko pride klic, da kdo nima elektrike, se preveri, ali je izpad v Scadi že zabeležen ali ne. Nismo pa še tako daleč, da bi avtomatizirali določanje mesta okvare, predloga manipulacije oziroma avtomatske izolacije okvarjenega dela. Te funkcionalnosti zahtevajo določene ekipe ljudi, ki se s tem načrtno ukvarjajo in bistveno spreminjajo dispečersko službo.

    Pa najdete take ljudi oziroma imate dovolj prihodkov za cele take ekipe?

    Imeli smo krasno ekipo, ki je postavila center vodenja. S pridobljenim znanjem je večina njenih članov napredovala in dobila službe v drugih podjetjih. Uspelo nam jih je nadomestiti z mladimi. Imamo srečo, da delamo nadgradnjo sistema, tako da bodo del šolanja opravili kar med nadgradnjo. Pri prejšnji ekipi je bil v resnici največji problem to, da so bili z različnih koncev Slovenije. Ni bila toliko težava plača kot izguba časa za vožnjo. Specifika tega dela je, da ga skoraj ne moreš opravljati od doma. Na eni strani se tukaj srečujemo s tehnologijami, ki omogočajo marsikaj, na drugi strani pa je kibernetska varnost postala hud izziv.

    Tudi z izdajo soglasij, četudi je bilo to nepriljubljeno, smo omejevali možnost priklopa sončnih elektrarn na omrežje.

    Pri vseh težavah pri oskrbi z elektriko ljudje že takoj pomislijo na kibernetski napad.

    To je zdaj velik izziv, ker so dejansko z vsemi funkcionalnostmi ti sistemi postali tesno integrirani s poslovnim sistemom. Zagotoviti je treba, da na eni strani izmenjava podatkov poteka nemoteno, na drugi strani pa je treba vsaj osnovne funkcionalnosti ali pa dostope, ki omogočajo možnost manipulacije na omrežju, strogo ločiti od preostalega sistema.

    Če bo za nekoga elektrika iz omrežja predraga, bo dogradil baterijo. FOTO: Dejan Javornik
    Če bo za nekoga elektrika iz omrežja predraga, bo dogradil baterijo. FOTO: Dejan Javornik

    Tu so zdaj mehanizmi, ki jih uvajamo skupaj s proizvajalcem, na drugi strani pa je naš IT z vsemi mogočimi ukrepi, spremljanjem prometa, analizami. Center vodenja izpred 20 let je bil pač škatla, v sosednjem prostoru, izolirana od vsega drugega, s specifično programsko opremo, s specifičnim računalnikom. Danes vse skupaj deluje na Windowsih in običajnih strežnikih. Je pa tako, da je na koncu navadno najbolj odločilen človeški faktor, zato je ključno zavedanje, kaj lahko nekdo naredi z dostopom, bodisi, da dostop nekomu omogoči oziroma pride do vdora v sistem.

    Brez elektrike se družba ustavi zelo hitro.

    Dejansko je pri vsakem večjem izpadu, vsaj z naše strani, treba zelo hitro ukrepati. Ob tem pa moramo vedeti, ali je izpad posledica ustreznega delovanja zaščite. Iskanje vzroka neke manipulacije, ki je nenačrtovana, sploh če povzroči večji izpad, je vedno zelo zahtevno. Težava je, da je to treba ugotoviti praktično v realnem času, v tistem trenutku. Dispečer mora analizirati situacijo, reševati izpad in hkrati razmišljati o tem, ali je res to samo posledica pravilnega delovanja zaščitnih naprav ali je zadaj kaj drugega. In ob vsej množici signalov, ki zdaj prihajajo v center vodenja, je to kar zahtevna naloga. Imamo pa nekaj orodij, ki bodo razbremenila dispečerja. To so veliki izzivi.

    Če bo signal napačen in bomo preveč denarja vlagali v omrežje, bo amortizacija teh sredstev trikrat višja, kar neposredno vpliva na omrežnino.

    Se je kaj spremenilo pri izpadih, glede na to, da je zmeraj več nestabilnih obnovljivih virov tudi na vašem omrežju?

    Tudi z izdajo soglasij, četudi je bilo to nepriljubljeno, smo omejevali možnost priklopa sončnih elektrarn na omrežje. To je omogočilo, da vsaj z vidika distribucije v tem trenutku še vedno obvladujemo omrežje in ohranjamo zanesljivost napajanja. Inverterji pa so težava in vplivajo na kakovost električne energije. Ravno naročamo študijo vpliva višjih harmonskih tokov, ki jih povzročajo razsmerniki. To najbolj vpliva na PLC-signal oziroma na prenos podatkov po omrežju s števca do koncentratorja. Motnje nastajajo ravno v tem pasu ali v pasu, ki ga uporablja ta način komunikacije. Če je motnja prevelika, komunikacija ne poteka in podatka s števca ni.

    Industrijski odjemalci so se v energetski krizi odločali za dizel agregate, ker je bilo ceneje obratovati z njimi kot z elektriko iz omrežja. FOTO: Dejan Javornik
    Industrijski odjemalci so se v energetski krizi odločali za dizel agregate, ker je bilo ceneje obratovati z njimi kot z elektriko iz omrežja. FOTO: Dejan Javornik

    Večji problem je zagotavljanje podatkov s števcev, sploh zaradi vedno večjih zahtev. Vsaj del bi si jih želeli imeti v realnem času. S tem ima večje težave operater prenosnega omrežja. Uravnavati mora namreč proizvodnjo in porabo oziroma ohranjati frekvenco na stabilnih vrednostih. Tudi z vidika prenosnega ali kombiniranega operaterja je ta zadeva zdaj precej pereča, saj so strmine, ko na primer zmanjka sonca oziroma ko prehajamo v popoldanski del, vse večje. Eles potrebuje vedno večje rezerve, s katerimi te izravnava.

    Za distribucijsko omrežje pa je težava v priklopu dodatnih naprav, dodatnih proizvodnih virov. Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, in to predvsem znotraj razdelilne transformatorske postaje (RTP) oziroma v njeni bližini, kjer postavljajo moči, ki jih v elektrodistribuciji sploh nismo navajeni. Govorimo o desetih megavatih, ne vem, koliko je industrijskih odjemalcev, ki imajo take moči na enem omrežju.

    Ne ravno veliko, če sploh.

    Morda Količevo in Krka ... Izzivi so veliki. S temi napravami nimamo izkušenj in podatkov, ki bi jih uporabili pri modeliranju omrežja. Sam model omrežja znotraj ADMS smo v zadnjih letih pripeljali do želene natančnosti, ki nam omogoča izračune z zadovoljivo točnostjo. Služba za napredne storitve se ukvarja z izboljšanjem modela z zajemom meritev v realnem času, pri čemer se ukvarja tudi z optimizacijo potrebnega števila meritev.

    S kom pa sodelujete pri tem? Domnevam, da je v podatkih tudi vreme.

    Algoritmi so znotraj sistema ADMS, ki ga imamo, že del programske opreme. Mi v ta sistem uvozimo meteorološke podatke iz 24 avtomatskih merilnih mest, ki so na voljo. Vsi odjemalci so združeni v tipične skupine, saj ima tudi proizvodnja svoje diagrame, tudi zato, da se dela na statističnem modelu, ne na posameznem odjemalcu. Izziv je že to obvladati. Če bi šli globlje, dvomim, da bi bili podatki na voljo in da bi bili točni. Torej vsi modeli, ki jih imamo, morajo delovati, tudi če nam podatek manjka ali če ni povsem pravilen. Ni se nam treba ukvarjati z vsakim kilovatom odstopanja.

    Pametna omrežja, kot nadomestek klasičnemu omrežju, imajo bistveno drugačno strukturo stroškov.

    Če vlagamo v omrežje, na primer priključimo kabel v transformatorsko postajo, lahko praktično za 40 let pozabimo nanj. Pri pametnih omrežjih pa je komunikacija, je sistem. Zadaj je operater, ki mu plačujemo za komunikacijski kanal, ali pa imamo naš lasten kanal. Pri tem je življenjska doba bistveno, bistveno krajša. Informacijski sistemi, strežniki in programska oprema po navadi za sabo potegnejo tudi zelo drage licence. Kar naenkrat pridemo do kompleksnega sistema, ki zahteva bistveno drugačna znanja, bistveno drugačen kader in na koncu sploh ni poceni.

    Težava je v tem, da pri umeščanju v cestno telo ne dovolijo posega v breg, ampak nas usmerjajo proti vodni strani.

    Kakšna pa je prihodnost vodenja distribucijskega omrežja?

    V vsakem primeru je prihodnost vodenja elektrodistribucijskega omrežja v povezavi vseh informacij na pravi način in nudenje pomoči dispečerju ali pa odgovornemu za vodenje omrežja. Praktično bo treba vsem nuditi signal, hranilniku, sončni elektrarni, kakšna je zasedenost omrežja, kako naj se odzove na to. Vse to pomeni popolnoma drugačen pristop k upravljanju omrežja. Vseh pet elektrodistributerjev skupaj z Elesom smo v začetni fazi projektne naloge, ki se ukvarja ravno s tem, kako vso to množico podatkov na obvladljiv način pretvoriti v informacijo. Da bo mogoče upravljati omrežje in na drugi strani tudi pogledati, kakšne vire, kakšen kader potrebujemo v dispečerski službi.

    Vsak projekt, ki ga financiramo iz evropskih sredstev, zahteva od 30 do 70 odstotkov lastne udeležbe. FOTO: Dejan Javornik
    Vsak projekt, ki ga financiramo iz evropskih sredstev, zahteva od 30 do 70 odstotkov lastne udeležbe. FOTO: Dejan Javornik

    Distribucijski center vodenja postaja to, kar je bil center vodenja pri prenosnem operaterju. Pri tem, da je prenosni operater delal na 3000 kilometrih vodov, Elektro Ljubljana pa jih ima 16.000 kilometrov. Brez avtomatizacije in jasnega pregleda nad stanjem, ki bo informacijsko podprto, domnevam, da tudi z orodji umetne inteligence, ki bodo sposobna analizirati podatke, ne bo šlo. Prihodnost je v tem, da bomo sposobni upravljati tudi pretoke v distribucijskem omrežju. Koliko, kako daleč, ali res čisto povsod, pa bo pokazala prihodnost.

    Nekateri in tudi vlada po drugi strani pričakujejo, da bo še več naložb v sončne, vetrne elektrarne.

    Gotovo, to je neizogibno. Glede na tehnologije, ki so na voljo, in nagel razvoj baterijskih hranilnikov, je moje vprašanje še vedno podobno kot pred leti. Uporabniki se obnašajo po cenovnih signalih. Strošek je tisti, ki jim je bistven, kar pomeni, da lahko napačne subvencije dajo napačen signal. Kot elektrodistributerja me skrbi vprašanje, koliko omrežja bo res potrebnega. Če vsak doma postavi sončno elektrarno s hranilnikom in omrežje obremenjuje minimalno, bo omrežje še vedno potrebno kot rezerva za čas, ko ni sonca. Kako mu dati pravi signal, kakšna naj bo njegova značilna poraba, da omrežje ne bo preobremenjeno, to je ključno vprašanje naslednjih petih, desetih let.

    Po mojem mnenju bo potrebnega manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo. Če bo signal napačen in bomo preveč denarja vlagali v omrežje, bo amortizacija teh sredstev trikrat višja, kar neposredno vpliva na omrežnino. Če se toliko poveča, je vprašanje, koliko sploh bo uporabe omrežja. Preprost primer, industrijski odjemalci so se v energetski krizi odločali za dizel agregate, ker je bilo ceneje obratovati z njimi kot z elektriko iz omrežja. Stroškovno mejo je v tistem trenutku postavljal dizel agregat z določenim faktorjem udobja.

    Kar naenkrat pridemo do kompleksnega sistema, ki zahteva bistveno drugačna znanja, bistveno drugačen kader in na koncu sploh ni poceni.

    Ko cena baterij pada in zanesljivost oziroma varnost baterij narašča, pa je stvar zelo preprosta. Če bo za nekoga elektrika iz omrežja predraga, bo dogradil baterijo in bistveno zmanjšal odjem iz omrežja. Industrija, ki gradi velike hranilnike, optimizira svojo porabo. To se vidi tudi iz podatkov o porabi energije iz omrežja, ki je na koncu padla. Pasivna hiša s sončno elektrarno in hranilnikom, je lahko 80 odstotkov časa samopreskrbna. Z vlaganji v izolacijo in sodobne sisteme ogrevanja, ki so lahko na elektriko, pridemo do tega, da je obremenitev omrežja majhna. Če lahko uporabnik regulira porabo glede na tarifne impulze, ne bo odvzemal energije v dragi tarifi. Mislim, da preveč gledamo samo scenarij, koliko omrežja je treba narediti, da bi vse priklopili. Premalo se gleda, koliko bodo ti priklopi dejansko prispevali in obremenili omrežje.

    Kaj pa odpornost omrežja ob čedalje bolj grozečih podnebnih spremembah? Pomeni to kabliranje?

    Kabliranje ni tako zelo enoznačna rešitev, čeprav absolutno prispeva k izboljšanju kakovosti in varnosti. Pred dvema letoma nam je Kamniška Bistrica odnesla nov kablovod, naselja smo uspeli napajati po starem nadzemnem daljnovodu. Težava je v tem, da pri umeščanju v cestno telo ne dovolijo posega v breg, ampak nas usmerjajo proti vodni strani. Gremo sicer v to smer, so pa primeri, kjer se pokaže, da bi bila kakšna druga rešitev lažja. Popravilo daljnovoda, če ne pade cel dol, je lažje kot popravilo kabla.

    V okviru trajnosti sicer delamo študijo o ranljivostih glede na pričakovane podnebne razmere. Težava je obseg investicij, ki so potrebne. V Elektru Ljubljana trenutno kabliramo srednjenapetostno omrežje. Smo pri 40 odstotkih. Velik skok smo naredili ob žledu, ki pa je še vedno majhen, če vemo, da imamo približno 4000 kilometrov kabelskega srednjenapetostnega omrežja, zgradimo pa 100 do 200 kilometrov kablov na leto. Trenutno so na voljo sredstva za sofinanciranje gradnje omrežja za določene namene iz programov Načrta za okrevanje odpornost (NOO), REPowerEU, Sklada za modernizacijo. Težava pa ostaja sanacija omrežja, ki ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje. Še vedno so to zelo majhni koraki v celotnem delu omrežja. 16.000 kilometrov omrežja ni tako preprosto zamenjati in hkrati izpolnjevati vse zahteve, ki se pojavljajo.

    Računate kaj na dvojno rabo, mogoče kaj pride iz te velike malhe za obrambo?

    Pričakujem, da bo vključena kibernetska varnost, ki jo predstavlja tudi naš sistem telekomunikacij s centrom vodenja in je opredeljen kot kritična infrastruktura. Računam, da bomo lahko kandidirali za določena sredstva. Kako bo z odpravo podnebnih ranljivostih, je še vprašanje. Tako naravne nesreče, kot napad lahko povzroči izpad napajanja, tudi za bolnišnice, vodovode in podobno, kar lahko povzroči kaos v družbi.

    Koliko sredstev se bo dejansko dalo pridobiti pa bomo videli iz konkretnih razpisov. Pri vseh razpisih je velik problem ta, da mora Elektro Ljubljana zgraditi ali obnoviti tudi tisti del omrežja, ki ne dobi subvencij iz evropskih sredstev. Na drugi strani pa kateri koli projekt, ki ga financiramo iz evropskih sredstev, zahteva od 30 do 70 odstotkov lastne udeležbe.

    Tako je treba zagotoviti financiranje za te projekte, ki pa morda niti niso tako prioritetni kot nek daljnovod, kjer danes prihaja do številnih izpadov. Izziv je loviti delež lastnih sredstev, ki jih moramo zagotoviti, zato da pridobimo subvencije. Poleg tega se je močno spremenilo stališče bank. Dokazovanje, kaj smo naredili, za kakšen namen smo sredstva porabili, je postalo bistveno bolj zahtevno. Obseg podatkov, ki jih moramo poročati pri posamezni investiciji, ker smo pridobili sredstva ali kredit, se je v zadnjih treh do štirih letih enormno povečal.

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ENERGIJA

    Energetska neodvisnost: nova valuta konkurenčnosti podjetij

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Nedelo
    (Ne)prevzemanje politične odgovornosti

    Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

    Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
    Lucijan Zalokar 19. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pariz

    Louvre: Ukradeno krono našli, znan seznam ostalih ukradenih draguljev

    Drzna tatvina predmetov neprecenljive vrednosti za francosko zgodovino se je zgodila sredi belega dne, le 800 metrov od sedeža pariške policije.
    19. 10. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (Oddaja) Tarča za odstrel

    Politična kultura je postala bolj groba. Standardi tega, kar je javnost še pripravljena tolerirati, so se znižali.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    električna omrežjaintervjuDvojna rabadigitalizacija energetike

    Novice  |  Svet
    Letalske nesreče

    Letalo v Hongkongu strmoglavilo v morje, umrli sta dve osebi

    Tovorno letalo je ob pristanku prebilo varnostno ograjo in končalo v morju. V eni izmed najhujših nesreč na letališču v Hongkongu sta umrla dva člana osebja.
    20. 10. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vatikan

    Papež Leon XIV razglasil sedem novih svetnikov, med njimi nekdanjega satanista

    V Vatikanu je papež Leon XIV. pretekli konec tedna znova pozval h končanju vojn. Razglasil je nove svetnike, tudi prva iz Venezuele in Papue Nove Gvineje
    20. 10. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: domače klasike in nove ideje za vsak dan

    Kaj boste skuhali ta teden? Za vas imamo pet okusnih idej – od legendarne pašte fižol do kremne porove juhe s pečenim česnom. Vabljeni k mizi!
    Odprta kuhinja 20. 10. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Umetnine

    Najdrznejši muzejski ropi v zgodovini: od Mona Lise do diamantnih zakladov

    Največja tatvina doslej: iz Van Gogha so ukradli 20 slik za 500 milijonov dolarjev, a jih v paniki zapustili v avtu.
    20. 10. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Večletni finančni okvir

    Spopad za milijarde v blagajni Bruslja

    Začenjajo se razprave o razdelitvi in polnjenju prihodnjega sedemletnega proračuna EU, ki bo po predlogu Ursule von der Leyen vreden 2000 milijard evrov.
    Peter Žerjavič 20. 10. 2025 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: domače klasike in nove ideje za vsak dan

    Kaj boste skuhali ta teden? Za vas imamo pet okusnih idej – od legendarne pašte fižol do kremne porove juhe s pečenim česnom. Vabljeni k mizi!
    Odprta kuhinja 20. 10. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Umetnine

    Najdrznejši muzejski ropi v zgodovini: od Mona Lise do diamantnih zakladov

    Največja tatvina doslej: iz Van Gogha so ukradli 20 slik za 500 milijonov dolarjev, a jih v paniki zapustili v avtu.
    20. 10. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Večletni finančni okvir

    Spopad za milijarde v blagajni Bruslja

    Začenjajo se razprave o razdelitvi in polnjenju prihodnjega sedemletnega proračuna EU, ki bo po predlogu Ursule von der Leyen vreden 2000 milijard evrov.
    Peter Žerjavič 20. 10. 2025 | 06:30
    Preberite več
