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    PREMIUM   D+   |   Energetika

    Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

    Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
    Ali se bodo računi za elektriko povišali? FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Ali se bodo računi za elektriko povišali? FOTO: Črt Piksi
    Nejc Gole
    29. 6. 2026 | 11:21
    29. 6. 2026 | 11:38
    5:37
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    Operater prenosnega sistema Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij kljub omrežninski reformi, ki je povzročila veliko razburjenja predvsem med nekaterimi lastniki sončnih elektrarn in nekaterimi večjimi porabniki, zdaj zberejo manj prihodkov iz omrežnin. Primanjkljaj za zdaj pokriva Eles, a njegov direktor Aleksander Mervar opozarja, da se to obdobje izteka. Pri tem opozarja: »Sprejeti moramo družbeni dogovor in povišati omrežninske tarife ali pa se soočiti z grožnjo španskega scenarija.« Aleksander Mervar je naredil več primerjalnih analiz in revizij omrežninske reforme. Ugotovil je, da so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij lani prejeli 326 milijonov evrov prihodkov iz omrežnin, medtem ko leta 2023, ko še ni veljala nova omrežninska reforma, 371 milijonov evrov. A ob tem ...

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    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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