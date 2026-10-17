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    Energetika

    Preveč se zanašamo na eno samo jedrsko elektrarno

    Proizvodnjo jedrske elektrarne smo zaradi okoljskih omejitev zmanjšali, energijo pa delno nadomestili z energijo iz premogovnih elektrarn.
    Dobre čezmejne povezave so naša velika prednost, niso pa zagotovilo, da bo v kriznem trenutku na voljo dovolj energije in sistemskih storitev, pravi Gorazd Pfeifer, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Dobre čezmejne povezave so naša velika prednost, niso pa zagotovilo, da bo v kriznem trenutku na voljo dovolj energije in sistemskih storitev, pravi Gorazd Pfeifer, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško. FOTO: Leon Vidic
    Borut Tavčar
    17. 10. 2026 | 04:00
    13:43
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    Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) Gorazd Pfeifer opozarja na nauke iz poletne vročine, zaradi katere so prvič po tem, ko so leta 2008 razširili sistem hladilnih stolpov, zmanjšali proizvodnjo. Sprašuje se, ali so omejitve hlajenja s Savo še smiselne. Opozarja, da Slovenija vse bolj računa na elektrarno, ki se približuje petdesetim letom obratovanja. To opozorilo po njegovem mnenju sega daleč onkraj meja Krškega in Slovenije.

    Nuklearna elektrarna Krško obratuje s polno močjo, letos pa ste morali zaradi okoljskih razmer prvič zmanjšati proizvodnjo. Kaj se je zgodilo?

    Soočili smo se s kombinacijo dveh ekstremnih pojavov, ki sta sicer povezana, a nikoli tako kot letos. Že na začetku junija je nastopila suša, nato pa so sledili trije vročinski valovi drug za drugim. K zmanjšanju proizvodnje nas ni prisilila toliko suša kot visoka temperatura vode. Nekatere reke, denimo Krka in Savinja, ter manjši vodotoki so se segreli celo do 30 stopinj Celzija. V Savo je pritekala topla voda. Lahko bi rekli, da jo je Sava s svojimi akumulacijskimi jezeri celo hladila.

    Do nas je Sava pritekla s temperaturo dobrih 26 stopinj. Naše okoljevarstveno soglasje pa določa, da dnevna povprečna temperatura Save ne sme preseči 28 stopinj. Možnosti je res malo.

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    Zakaj je energija v Evropi tako draga?

    Imate hladilne stolpe. Zakaj z njimi niste mogli nadomestiti hlajenja s Savo?

    Hladilne stolpe uporabljamo, ko hlajenje s Savo ne zadostuje. Letos poleti smo uporabili vse, kar je mogoče s sistemom hladilnih stolpov. Toda elektrarna ni zasnovana tako, da bi bila od reke povsem neodvisna. Ko povečamo uporabo hladilnih stolpov, se spremenijo parametri v kondenzatorju, to pa vpliva na turbino in termodinamični parni cikel. Težav zato ni mogoče odpraviti zgolj z razširitvijo hladilnih stolpov. Pripravljamo študijo izvedljivosti, ki bo pokazala, katere izboljšave so sploh mogoče. Rešitve ne bodo hitre.

    Elektroenergetski sistem ni tako varen, kot se zdi. FOTO: Leon Vidic
    Elektroenergetski sistem ni tako varen, kot se zdi. FOTO: Leon Vidic

    Ste obratovanje pri tako zmanjšani moči že kdaj preizkušali?

    Ne, po letu 2003 ne. Leta 2008 smo sedanjemu sistemu šestih hladilnih stolpov dodali štiri nove celice. Od takrat se takšnim razmeram še nismo tako močno približali. Na nastale razmere pa smo se v tem poletju odzivali sproti. Ravnali smo pravilno.

    Znanstveniki že dolgo opozarjajo, da bodo vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb pogostejši. Česa vas je naučilo letošnje poletje?

    Da je problem širši od samega obratovanja elektrarne, podnebni odzivi so že ekstremni in nič ne kaže, da bo bolje. Prilagoditve hladilnega sistema bomo proučili, toda poletje je pokazalo predvsem to, kako pomembno je bilo, da smo kljub težavam ostali priključeni na elektroenergetsko omrežje. Ne samo zaradi proizvedene elektrike, ampak zaradi sistemskih storitev, ki jih zagotavljamo.

    Pri tem nas je zelo podpiral Eles. V sodelovanju z Gen energijo in savskimi hidroelektrarnami smo dosegli, da proizvodnje ni bilo treba zmanjšati za več kot 20 odstotkov. Brez tega sodelovanja bi morali elektrarno morda celo zaustaviti, kar bi lahko povzročilo resne težave v širši regiji.

    Zakaj bi bila ustavitev Krškega tako problematična, če je Slovenija dobro povezana s sosednjimi omrežji?

    Težave ni imela le Slovenija, težava je bila regionalna, če ne celo evropska. Ne govorimo samo o količini električne energije, o džulih energije. Gre tudi za vzdrževanje drugih parametrov, pomembnih za delovanje elektroenergetskega sistema, jalove energije in napetosti ter zagotavljanje vztrajnosti oziroma inercije sistema. Takrat so bile zaustavljene še nekatere velike elektrarne v regiji, tudi na Madžarskem in v Romuniji. Če bi se ustavila še naša, bi bile razmere resne. Za Slovenijo posledice morda ne bi bile tako velike, vendar je bila celotna regija že omejena pri zagotavljanju sistemskih storitev. Tudi pri zmanjšani moči smo lahko pomembno pripomogli k stabilnosti omrežja.

    Letos smo ugotovili, da se obe okoljski omejitvi zaradi podnebnih razmer lahko združita v zelo zahteven obratovalni problem.

    Pri hlajenju Save morate upoštevati dve okoljski omejitvi. Katera je bila odločilna?

    Sicer jih je mnogo več, a jih je lažje zagotavljati. Prva določa, da Savo lahko dogrejemo za največ tri stopinje Celzija. Druga določa, da njena dnevna povprečna temperatura v točki popolnega premešanja ne sme preseči 28 stopinj. To drugo omejitev smo dobili z novim okoljevarstvenim soglasjem ob podaljšanju obratovalne dobe leta 2023. Izhaja iz evropske okoljske ureditve. Letos smo ugotovili, da se obe omejitvi zaradi podnebnih razmer lahko združita v zelo zahteven obratovalni problem.

    Ali boste zato zahtevali spremembo okoljevarstvenega soglasja?

    Želimo, da pristojne državne institucije preverijo, ali je meja 28 stopinj glede na današnje podnebne razmere še ustrezna. Kaj se zgodi, če Sava že naravno priteče do elektrarne s temperaturo 28 stopinj? Ali elektrarna sploh ne sme obratovati? Bi morali reko hladiti? Takšne primere je treba jasno opredeliti. Hkrati bomo proučili tehnične izboljšave. Čudežev pa ne moremo pričakovati, za povsem drugačen način hlajenja bi bile potrebne obsežne spremembe elektrarne.

    Sedanji hladilni stolpi NEK, skupaj imajo 12 celic. FOTO: Leon Vidic
    Sedanji hladilni stolpi NEK, skupaj imajo 12 celic. FOTO: Leon Vidic

    Kaj se pri višjih temperaturah dogaja v turbinskem delu?

    Spremenijo se parametri v sistemu kondenzatorja in parnih turbin, poslabša se termodinamični izkoristek. Ob določenih razmerah lahko nastanejo tudi spremembe stanja pare, ki bi pri dolgotrajnem obratovanju negativno vplivale na zadnje stopnje turbinskih lopatic. Elektrarna je bila projektirana za hlajenje predvsem s Savo, hladilni stolpi pa so dopolnilo. Ni zasnovana za stalno obratovanje samo s stolpi.

    Koliko proizvodnje izgubite zaradi njihove uporabe?

    Izkoristek se zmanjša že, ko reaktor obratuje s polno toplotno močjo, hladilni stolpi pa so vključeni. Višja temperatura in tlak na izstopu iz turbine pomenita manj električne energije iz iste količine pare. Tudi črpalke in ventilatorji stolpov porabljajo električno energijo. Letos smo samo zaradi intenzivnejše uporabe hladilnih stolpov izgubili približno 30 megavatov električne moči. Razlike med leti so velike. Leta 2023 hladilnih stolpov skoraj nismo potrebovali.

    Gorazd Pfeifer, predsednik uprave NEK. FOTO: Leon Vidic
    Gorazd Pfeifer, predsednik uprave NEK. FOTO: Leon Vidic

    Kako dolgo elektrarna lahko obratuje z 80 odstotki moči?

    Neomejeno dolgo. To ni težava. Omejitve se pojavijo predvsem pod približno 50 odstotki moči zaradi pojavov na področju reaktorske fizike in posebnosti regulacije. Dolgoročno obratovanje pri tako nizki moči za našo elektrarno ni predvideno.

    Ali so visoke temperature Save vplivale na jedrsko varnost?

    Ne. Ves čas smo bili daleč od parametrov, ki bi lahko vplivali na jedrsko varnost. Govorimo izključno o obratovalnih in okoljevarstvenih omejitvah. Proizvodnjo smo zmanjšali, da bi upoštevali okoljevarstveno soglasje. Tega nismo kršili in ga nikoli ne nameravamo. Ministrstvu nenehno poročamo, pristojni imajo neposreden vpogled v podatke. Ugotovili smo, da se lahko približamo dovoljeni meji, smo pravočasno ukrepali.

    Je zmanjšanje proizvodnje odobraval tudi hrvaški solastnik?

    To ni bila odločitev lastnikov, ampak tehnične operative in vodstva elektrarne. Ne slovenski ne hrvaški lastnik pri takšnih operativnih odločitvah neposredno ne sodelujeta. Odgovorni smo tako za upoštevanje tehničnih specifikacij za jedrsko varnost kot okoljevarstvenih pogojev.

    Krško je v desetletjih povečalo električno moč. Koliko so k temu pripomogle posodobitve?

    Na začetku obratovanja je imela elektrarna 664 megavatov električne moči, zdaj smo pri 737 megavatih. Moč reaktorja smo povečali le enkrat; večino dodatne električne moči smo pridobili z boljšim izkoristkom sekundarnega, nejedrskega dela. Ob zamenjavi nizkotlačnih turbin v letih 2006 in 2007 smo pridobili približno dvajset megavatov, s posodobitvijo visokotlačne turbine še približno deset. To kaže, kaj omogoča tehnološki napredek.

    NEK z 80 odstotki moči obratuje neomejeno dolgo. Omejitve se pojavijo predvsem pod približno 50 odstotki moči zaradi pojavov s področja reaktorske fizike in posebnosti regulacije.

    Zakaj se vam zdi tvegano, da se Slovenija tako zelo zanaša na NEK?

    Letošnje poletje je pokazalo, kako pomembna je stabilna proizvodnja. Vedno bolj se mi zdi tvegano, da se Slovenija in širša regija tako močno zanašata na našo elektrarno. NEK se približuje petdesetim letom obratovanja. Več vlagamo v vzdrževanje, posodobitve in varnost, vendar je to še vedno tehnični objekt, pri katerem se lahko zgodi okvara ali nepredviden dogodek. To smo doživeli tudi leta 2023. Treba se je vprašati, ali je razumno, da tako velik del stabilnosti elektroenergetskega sistema občasno temelji na eni sami elektrarni.

    Toda ob izpadu lahko Slovenija elektriko uvaža.

    Dobre čezmejne povezave so naša velika prednost, niso pa zagotovilo, da bo v kriznem trenutku na voljo dovolj energije in sistemskih storitev. Ko nastopijo težave, vsaka država najprej poskuša poskrbeti za svoj sistem. Med našim zmanjševanjem proizvodnje je Hrvaška dosegala rekordno porabo električne energije, in to zvečer med osmo in deveto uro. Če bi morali NEK popolnoma zaustaviti, bi bile posledice precej večje. Zato se sprašujem, ali so naše proizvodne zmogljivosti in mednarodne povezave dovolj za vse razmere, ki nas lahko čakajo. Suša in vročina sta letos ohromili celotno Evropo.

    Gorazd Pfeifer, predsednik uprave NEK. FOTO: Leon Vidic
    Gorazd Pfeifer, predsednik uprave NEK. FOTO: Leon Vidic

    Kako ste nadomestili elektriko, ki je niste mogli proizvesti?

    Naši lastniki so energijo kupili na trgu. Pokazalo se je protislovje evropske energetske politike: proizvodnjo nizkoogljične jedrske elektrarne smo zaradi okoljskih omejitev zmanjšali, manjkajočo električno energijo pa delno nadomestili z energijo iz premogovnih elektrarn. Številne premogovne in plinske elektrarne, ki niso delale že desetletje, so takrat obratovale. V zahtevnih razmerah smo se torej oprli prav na vire, katerih uporabo želimo dolgoročno zmanjšati in so domnevno eden od vzrokov podnebnih sprememb.

    Je to tudi opozorilo za slovenski energetski prehod?

    Na eni strani zapiramo proizvodne zmogljivosti, nove pa zelo težko gradimo. Od sedanjih elektrarn pričakujemo, da bodo še naprej zagotavljale stabilnost in ceneno proizvodnjo, čeprav se njihove obratovalne razmere zelo spreminjajo. Nič nimam proti razvoju novih tehnologij in virov, vendar mora elektroenergetski sistem delovati vsak trenutek, ne samo takrat, ko so razmere ugodne. Električna energija je postala osnovna dobrina, nujna za vsakodnevno življenje. Tudi obnovljivi viri potrebujejo podporo, kadar njihova proizvodnja ni zadostna. Če te podpore nimamo iz stabilnih nizkoogljičnih virov, takoj posežemo po fosilnih gorivih.

    NEK ima tudi svojo zajezitev Save, vendar je od gradnje spodnjesavske verige hidroelektrarn odprta. FOTO: Leon Vidic
    NEK ima tudi svojo zajezitev Save, vendar je od gradnje spodnjesavske verige hidroelektrarn odprta. FOTO: Leon Vidic

    Kaj je bilo vaše najpomembnejše spoznanje tega poletja?

    Da smo se znašli v mejnih pogojih obratovanja elektrarne zaradi varovanja narave in bliže mejam zmogljivosti elektroenergetskega sistema, kot se morda zavedamo. Presenetljivo je, da se o tem skoraj ne govori. Poletje ni bilo samo opozorilo o vplivu vročine in suše na obratovanje elektrarn, ampak tudi o zanesljivosti preskrbe v regiji in širše. V nuklearki bomo še naprej skrbeli, da bo obratovanje elektrarne varno in zanesljivo. Ne moremo pa stoodstotno zagotavljati, da bo ena sama, vse starejša elektrarna vedno zagotovila stabilnost, ki jo od nje brezpogojno pričakujemo. O tem moramo razmišljati danes, ne šele, ko bomo v resnih težavah.

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    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Šport  |  Drugo
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    Maratonska nedelja, ki bo povezala tek, navijače in ulično umetnost

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
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    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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    Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
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    Novice  |  Znanoteh
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    Ste kdaj pogledali, kaj se dogaja za ograjo?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    15. 10. 2026 | 09:29
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 09:16
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    Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

    Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
    Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Trije pogoni v novi preobleki

    Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
    9. 10. 2026 | 09:21
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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