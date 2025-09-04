  • Delo d.o.o.
    Energetika

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    FOTO: Butan plin
    Galerija
    FOTO: Butan plin
    Promo Delo
    4. 9. 2025 | 14:42
    4. 9. 2025 | 14:42
    12:15
    A+A-

    Zaradi prizadevanj za zmanjšanje emisij CO2 in prehoda na okolju prijaznejše vire energije postajajo obnovljivi viri nedvomno vse bolj zanimiv in pomemben del prihodnosti energetske oskrbe. Prav tako se napredkom tehnologije odpira vse več priložnosti za integracijo obnovljivih virov v obstoječe tradicionalne energetske sisteme, kar uporabnikom omogoča bolj fleksibilno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo v prihodnosti.

    Prav na tem področju ima podjetje Butan plin bogate izkušnje in znanje. Kot strokovnjak za celovite energetske rešitve podjetjem in gospodinjstvom poleg klasične dobave utekočinjenega naftnega plina (UNP), ponujajo tudi tehnično dovršene energetske rešitve, ki zmanjšujejo stroške, povečujejo energetsko neodvisnost in omogočajo prehod v nizkoogljično prihodnost.

    FOTO: Butan plin
    FOTO: Butan plin

    O tem smo govorili z Bojanom Stojanovićem, vodjo prodaje in razvojnih projektov pri podjetju Butan plin, ter Edijem Grbcem, vodjo ključnih kupcev, ki nam je predstavil tudi potek energetske optimizacije poslovnega objekta Barka v Kopru in rešitve, primerne za stanovanjsko – poslovne objekte objekte.

    Kako lahko obnovljivi viri energije (sonce, veter ipd.) dopolnjujejo tradicionalne vire? Kakšne so vaše izkušnje na terenu?

    Bojan Stojanović: Obnovljivi viri energije, kot sta sonce in veter, so ključni pri dopolnjevanju tradicionalnih virov, saj omogočajo večjo razpršenost proizvodnje, zmanjšujejo ogljični odtis in povečujejo energetsko odvisnost. Naše izkušnje na terenu kažejo, da kombinacija obnovljivih virov z obstoječo infrastrukturo – fosilnimi viri, kot je plin, in drugimi tradicionalnimi viri – zagotavlja zanesljivo oskrbo tudi v obdobjih večjih nihanj porabe ali proizvodnje. V naš portfelj smo zato že pred leti vpeljali hibridne rešitve, ki poleg plina vključujejo tudi druge sisteme (sončna elektrarna, toplotne črpalke ipd.).

    Samo spomnimo se zadnjih nekaj let, ko smo bili priča izjemnemu nihanju cen električne energije in se je prav hibridni sistem pokazal kot stroškovno učinkovit; ko so bile cene električne energije izredno visoke, je bil utekočinjen naftni plin zelo ugoden in smo lahko učinkovito kombinirali proizvodnjo toplote iz dveh različnih sistemov.

    "Energetska učinkovitost je glavno vodilo delovanja podjetij in tudi gospodinjstev že zadnjih deset let," Bojan Stojanović, vodja prodaje in razvojnih projektov pri podjetju Butan plin. FOTO: Črt Piksi

    Podjetje Butan plin je sicer znano po tem, da dobavlja izključno UNP. Se torej to zdaj spreminja?

    Bojan Stojanović: Butan plin je še zmeraj dobavitelj zanesljivega, dostopnega in učinkovitega  vira, kot je UNP. Poleg tega pa smo pred desetletjem in več zasnovali prve energetske rešitve, ki niso nujno vključevale le plina. Gre za rešitve ogrevanja in lahko tudi hlajenja objektov, predvsem t. i. hibridne sisteme. Osrednji namen tovrstnih rešitev je: večja energetska učinkovitost, manjši stroški obratovanja, večja zanesljivost in fleksibilnost, možnost postopnega prehoda na obnovljive vire.

    Številne lokacije kljub vsemu imajo kot edini vir plin. Kje menite, da je plin še zmeraj nepogrešljiv?

    Bojan Stojanović: Plin ostaja nepogrešljiv predvsem tam, kjer drugi tradicionalni in alternativni viri energije niso mogoči, dovolj zanesljivi  ali ekonomsko izvedljivi. To vključuje oddaljene regije brez ustrezne električne infrastrukture, industrijske obrate z visokimi in konstantnimi potrebami po toploti in objekte, kjer je potrebna visoka stopnja energetske zanesljivosti, kot so bolnišnice in podobno. Na terenu tako opažamo, da je plin zaradi svoje prenosljivosti, skladiščne zmogljivosti in visoke energijske gostote pogosto še vedno edina primerna in zanesljiva rešitev predvsem v segmentu industrije, različnih proizvodnih obratih, turističnih objektih oz. dejavnostih HORECA sektorja.

    Kaj je energetska optimizacija in zakaj je tako pomembna? Kaj konkretno izvajate pri vaših strankah?

    Bojan Stojanović: Energetska optimizacija pomeni pametno upravljanje energije z namenom zmanjšanja stroškov, povečanja učinkovitosti in zmanjšanja vplivov na okolje. Danes je to še posebej pomembno zaradi rasti cen energije, podnebnih ciljev in potrebe po zanesljivih energetskih rešitvah. Pri naših strankah izvajamo celovit pristop – od analize porabe in uvedbe najbolj relevantnih ogrevalnih sistemov do integracije obnovljivih virov ter naprednih sistemov nadzora. Prav slednje je ključnega pomena, saj s tem pomagamo doseči trajnostne prihranke in večjo energetsko neodvisnost.

    Dobro je vedeti, da je energetska učinkovitost glavno vodilo delovanja podjetij in tudi gospodinjstev že zadnjih deset let. Predvsem zato, ker se je Evropska unija, in z njo tudi Slovenija, odločila, da bo poskušala zmanjšati našo odvisnost od uvoza fosilnih goriv, storiti nekaj na področju podnebnih sprememb, torej, zmanjšati samo porabo fosilnih goriv, kot tudi povečati učinkovitost ter seveda s subvencijami omogočiti podjetjem in gospodinjstvom, da lahko dodatno optimizirajo proizvodnjo in s tem prihranijo pri stroških proizvodnje, kar pomeni tudi bolj konkurenčno gospodarstvo na splošno. Prav zato smo v naš portfelj že pred leti vpeljali hibridne rešitve, ki lahko vključujejo tudi druge sisteme (sončna elektrarna, toplotne črpalke ipd.).

    FOTO: Butan plin
    FOTO: Butan plin

    Omenili ste, da bodočim in obstoječim strankam ponujate tudi energetsko analizo in rešitve za zmanjšanje porabe. Kako poteka sam pregled in uvajanje novih, energetsko učinkovitejših ukrepov?

    Bojan Stojanović: Sam postopek energetske analize in predvidenih energetskih ukrepov je videti približno tako, da pridemo na objekt, lahko je to tovarna, proizvodni ali drug poslovni objekt, in naredimo temeljno analizo vseh energetskih porabnikov ter predlagamo naše tehnične rešitve, s katerimi bi zmanjšali porabo in stroške ter tudi okoljski odtis. V nekaterih primerih lahko to tudi sami financiramo, kar pomeni še dodatne koristi za naše partnerje in stranke. Po temeljiti analizi energetskega sistema posameznega podjetja oziroma subjekta se pripravi nabor ukrepov. Predvidijo se torej tehnični ukrepi, s katerimi dosežemo ekonomske kot energetske prihranke ter seveda prihranke pri emisijah CO2.

    Poleg priprave projekta in rešitve ponujate tudi možnost upravljanja? Poteka to na daljavo? Kakšne rešitve so na voljo?

    Bojan Stojanović: Poleg priprave energetskih projektov našim partnerjem zagotavljamo tudi celovito storitev upravljanja. To pomeni, da lahko sistem nadzorujemo in optimiziramo na daljavo, kar omogoča hitro odzivnost, večjo učinkovitost in nižje obratovalne stroške. Naša rešitev vključuje sodobno digitalno platformo za spremljanje porabe energije, avtomatizacijo ključnih procesov in podporo strokovne ekipe, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema. Na ta način našim strankam omogočamo, da brez dodatnih skrbi dosežejo največje prihranke in zanesljivo delovanje energetskih rešitev.

    Aktualne podnebne razmere vplivajo na potrebo ne samo po ogrevanju, ampak tudi hlajenju prostorov. Kakšne rešitve ponujate tu?

    Edi Grbec: Našim strankam ponujamo različne energetske rešitve, ki so odvisne od samih potreb na lokaciji. Lahko gre za hibridno rešitev, to pomeni kombinacijo recimo plinskega kotla in toplotne črpalke, pri čemer toplotno črpalko uporabljamo za hlajenje, plinski kotel pa za ogrevanje. Imamo tudi rešitve, pri katerih samo s toplotno črpalko ogrevamo in hladimo, torej vgradimo reverzibilno toplotno črpalko. Mogoča je tudi kombinacija toplotne črpalke s sončno elektrarno.

    "Objektu lahko z dodatnimi nadgradnjami, upoštevajoč aktualne razmere in spremembe obračunavanja omrežnin, omogočimo še dodatno optimizacijo in prihranke," Edi Grbec, vodja ključnih kupcev pri podjetju Butan plin. FOTO: Črt Piksi

    Med drugim ste pred šestimi leti izvedli energetsko optimizacijo poslovnega objekta Barka v Kopru. Kako je potekala?

    Edi Grbec: Projekt je od začetka načrtovanja do zagona nove kotlovnice trajal šest mesecev. Hladilne agregate smo zamenjali z reverzibilno toplotno črpalko ter sistem povezali z združitvijo dveh strojnicCelotna investicija je bila višja za približno 20 odstotkov, vendar sta bila izkoristka COP in EER ene same toplotne črpalke ugodnejša, kar je znižalo stroške ogrevanja in hlajenja. Pogodba je bila sklenjena za obdobje desetih let po modelu energetskega pogodbeništvaStrošek rešitve je tako razdeljen na fiksni in spremenljivi mesečni del, s tem da se slednji razlikuje v ceni dobave hladu oz. toplote in se mesečno prilagaja glede na rast indeksa cene dobavljene električne energije. 

    Butan plin ni le poskrbel za novo energetsko rešitev v poslovni stavbi Barka, temveč tudi upravlja ogrevanje in hlajenje, torej prav tako poskrbi za vsa potrebna vzdrževalna dela, kar je upravljalce razbremenilo skrbi in morebitnih nepredvidenih stroškov.

    FOTO: Butan plin
    FOTO: Butan plin

    Objektu lahko z dodatnimi nadgradnjami, upoštevajoč aktualne razmere in spremembe obračunavanja omrežnin, omogočimo še dodatno optimizacijo in prihranke. Možnosti je več, med drugim vključitev nakupa električne energije iz obnovljivih virov energije, morebitna postavitev sončne elektrarne na streho objekta ter celovito upravljanje celotnega sistema. S tem lahko zagotovimo smotrno upravljanje in optimizacijo porabnikov električne energije v različnih urah dneva, glede na strošek uporabe omrežja in hkratne cene električne energije oz. uporabe omrežja zagotovimo optimalen zakup energije.

    Kakšne rešitve pa so na voljo za večstanovanjske objekte?

    Edi Grbec: Odvisno seveda od specifičnih energetskih potreb objekta. V objektu na Obali (Ankaran), kjer smo izvedli optimizacijo, smo prejšnji sistem kotla in zalogovnika na pelete zamenjali s hibridnim sistemom. Vgradili smo hibridni sistem s toplotno črpalko (25 kWh), 70-kW kondenzacijski kotel, hranilnik toplote in vzpostavili sistema daljinskega nadzora in upravljanja.

    Prednosti, ki smo jih dosegli:

    • večja energetska učinkovitost objekta;
    • na podlagi prejetih podatkov o letni porabi energentov za objekt in boljših izkoristkov novih naprav je predviden minimalen prihranek na letni ravni, s tem da je upoštevan tudi fiksni znesek za odplačilo same investicije;
    • odjemalec nima več stroška z vzdrževanjem dotrajane obstoječe opreme,
    • dobavitelj v celoti krije investicijo za prenovo ogrevalnega sistema;
    • odjemalec na tak način lahko finančna sredstva uporabi za druge investicije v objekt in ne v energetiko.

    Butan plin kot edini dobavitelj v Sloveniji zagotavlja tudi dobavo biopropana – 100% obnovljiv vir energije (Futuria propan), s katerim hrano pripravljajo tudi v eko turistični kmetiji Urška v Zrečah. FOTO: Butan plin
    Butan plin kot edini dobavitelj v Sloveniji zagotavlja tudi dobavo biopropana – 100% obnovljiv vir energije (Futuria propan), s katerim hrano pripravljajo tudi v eko turistični kmetiji Urška v Zrečah. FOTO: Butan plin

    Kako sicer pomagate in pridete naproti strankam, ki nimajo dovolj sredstev za investicije?

    Bojan Stojanović: Zavedamo se, da veliko podjetij v Sloveniji potrebuje sodobne energetske rešitve, saj želijo zmanjšati svoje stroške in seveda svoj okoljski vtis, a velikokrat se zgodi, da zmanjka sredstev oziroma bi jih raje investirali v lastno proizvodnjo oziroma »core«. Tukaj pride Butan plin kot energetski partner, ki prevzame nase celotno breme energetske investicije, od samega ogleda, koncepta tehnične rešitve do izvedbe tehnične rešitve in potem še upravljanja za določeno pogodbeno dobo. To se imenuje energetsko pogodbeništvo in Butan Plin je že pred časom vstopil na ta trg in ponuja te rešitve in storitve strankam ter partnerjem na slovenskem in tudi na hrvaškem trgu. Stranke se tako razbremenijo začetnega vložka, hkrati pa uživajo koristi energetske sanacije, ki prinaša tako energetske in finančne prihranke kot tudi prihranke CO2.

     

    Za samo delovanje pa skrbijo v Butan plinu s strokovnim kadrom in zagotavljajo, da ti sistemi delujejo optimalno in najbolje za stranko ter dosegajo obljubljene prihranke.

    Naročnik oglasne vsebine je Butan plin

    Magazin  |  Zanimivosti
    Butan plinenergetska učinkovitostenergijaobnovljivi viri energijeenergetski prehodenergetsko pogodbeništvo
