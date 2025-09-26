Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Na jugu Danske, v slikovitem mestu Sønderborg, je bil 8. in 9. septembra 2025 prvi Rethink Cities Summit - mednarodna konferenca, ki je povezala predstavnike mest, podjetij, strokovnjakov in inovatorjev z namenom pospeševanja zelene (net-zero) transformacije urbanih okolij in jasnim ciljem: poiskati konkretne rešitve za zeleni prehod mest. Dogodek je bil poln novih idej in sodelovanj in je dokaz, da je prihodnost mest lahko pametna, trajnostna in skupnostno usmerjena. Sønderborg je namreč vzorčni primer mesta, ki je s pomočjo praktičnih ukrepov postal evropski laboratorij trajnostnih rešitev. Udeleženci vrha pa so se strinjali, da so prav takšne izmenjave izkušenj ključne za hitrejši napredek in uresničevanje podnebnih zavez.

FOTO: Danfoss Trata

Organizator Rethink Cities Summit 2025 je danska organizacija ProjectZero, v partnerstvu z lokalno občino Sønderborg Kommune, podpornimi podjetji (kot je podjetje Danfoss Trata) in strokovnimi organizacijami, med drugim tudi IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) – združenje danskih inženirjev.

Zakaj ravno Sønderborg

Sønderborg ni bil izbran naključno. Mesto in regija že skoraj dve desetletji sistematično izvajata zeleni prehod pod okriljem iniciative ProjectZero. Prebivalci, podjetja, javne institucije in lokalna oblast so z združenimi močmi dosegli izjemen rezultat: 75-odstotno zmanjšanje emisij CO₂. »Sønderborg je odličen primer, kako lahko uspešno izvedemo zeleni prehod. Naša odgovornost je, da navdihnemo druga mesta, kako se spopasti s podnebnimi spremembami,« je poudaril župan Erik Lauritzen.

FOTO: Danfoss Trata

Trajnostne rešitve v praksi

Dogodek se je začel na terenu, kjer je Sønderborg udeležencem služil kot pravo živo razstavišče trajnostnih praks. Na organizirani avtobusni turi so si ogledali stavbe z nizko porabo energije, inovativne prometne rešitve in napredne energetske sisteme. Bolnišnica, supermarket in stanovanjsko naselje so pokazali, kako lahko z optimizacijo porabe postane lokalna skupnost skoraj popolnoma samooskrbna. Med ogledom so obiskali tudi prvo industrijsko napravo Power-to-Gas na svetu ter električni trajekt Ellen, ki slovi po najdaljšem dosegu med trajekti na električni pogon.

FOTO: Danfoss Trata

Izmenjava znanja in skupni izzivi

Naslednji dan je bil namenjen predstavitvi evropskih mest in njihovih rešitev. Predstavnik mesta Oslo je izpostavil napredek pri elektrifikaciji gradbene mehanizacije, predstavnik Helsinkov pa infrastrukturo za električne tovornjake. Šest mest je predstavilo tudi konkretne izzive, ki jih imajo trenutno, udeleženci pa so se udeležili tudi praktičnih delavnic, kjer so skupaj iskali odgovore in prenosljive rešitve, uporabne v lokalnih okoljih.

Rethink Cities Summit 2025 je dokaz, da mestom po Evropi ne primanjkuje ne znanja ne volje za spremembe, potrebna je le skupna platforma za povezovanje in prenos dobrih praks. Sønderborg je tako svetu pokazal svojo pot od vizije do rezultatov, udeleženci pa so odšli domov z novimi idejami, ki jih bodo lahko uporabili v svojih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Danfoss Trata