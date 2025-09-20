  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Energetika

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Brez ustrezno usposobljenega kadra je težje razvijati in uvajati inovativne rešitve, na katerih bo temeljila zelena transformacija celotnega elektroenergetskega sektorja. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Brez ustrezno usposobljenega kadra je težje razvijati in uvajati inovativne rešitve, na katerih bo temeljila zelena transformacija celotnega elektroenergetskega sektorja. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    20. 9. 2025 | 06:00
    A+A-

    V energetskih podjetjih kot glavni kadrovski izziv izpostavljajo pomanjkanje ustreznega usposobljenega kadra na trgu dela. To je pokazala tudi poglobljena anketa o stanju, potrebah in izzivih na področju kadrov v energetskem sektorju, ki jo je maja in junija med svojimi članicami izvedla Energetska zbornica Slovenije (EZS).

    V anketi je sodelovalo 36 podjetij (od tega 86 odstotkov srednjih in velikih) iz različnih dejavnosti znotraj panoge energetika, kar omogoča dober vpogled v dogajanje v sektorju energetike. »Skoraj tri četrt podjetij (72 odstotkov) ocenjuje sedanje kadrovsko stanje v svojem podjetju kot dobro, kar kaže na zadovoljstvo s številom in usposobljenostjo zaposlenih. V dveh tretjinah ali 67 odstotkih podjetij se izobrazbena raven kadra zvišuje, kar kaže na dvig usposobljenosti zaposlenih in vlaganje v znanje. Fluktuacija med podjetji je v splošnem nizka,« je pojasnila mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica EZS.

    Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica EZS. FOTO: Kraftart
    Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica EZS. FOTO: Kraftart
    Presenetilo pa jih je, kot je dodala, da so podjetja bolj kritična pri oceni kadrovskega stanja v celotni panogi v primerjavi z oceno v svojem podjetju. To pomeni, da kadrovsko stanje v svojem podjetju večinoma ocenjujejo kot dobro, v sami panogi pa večinoma kot povprečno. Po njenem mnenju je zelo zanimiva primerjava odgovorov o oceni v lastnem podjetju v primerjavi s panogo. »Skoraj vsa podjetja (86 odstotkov) ocenjujejo stanje v svojem podjetju kot 'dobro' (72 odstotkov) ali 'zelo dobro' (14 odstotkov), medtem ko kadrovsko stanje v panogi ocenjujejo precej bolj kritično – niti eno podjetje ga ni označilo kot 'zelo dobro',« je utemeljila Ana Vučina Vršnak.

    Dodala je, da se stanje v svojem podjetju torej zdi večini boljše kot na ravni celotne panoge. Podobno bolj kritično ocenjevanje se ponovi pri fluktuaciji kadra, še dodaja sogovornica. »Če so podjetja fluktuacijo zaposlenih označevala v splošnem kot nizko, pa so pri podobnem vprašanju na ravni panoge v polovici primerov odvrnila, da je prehajanje kadrov težava.«

    Načrtni pristopi k razvoju kadrov

    Izzivi, s katerimi se spopadajo podjetja, so pomanjkanje kandidatov za določena odprta delovna mesta, motiviranje kadra in splošno pomanjkanje določenih profilov na trgu dela. V skupini Gen pojasnjujejo, da je pomanjkanje ustrezno usposobljenega tehničnega in inženirskega kadra eden največjih izzivov pri kadrovanju v energetiki. Vzrok za to je verjetno deficitarnost določenih poklicev in manjše zanimanje mladih za tehnične in naravoslovne študijske smeri – to pa se izraža tudi v zmanjšanem številu diplomantov na teh področjih. »Poleg tega se trg dela hitro spreminja, kar prinaša dodaten izziv na področju dolgoročnega načrtovanja in pridobivanja ustreznih kadrov. V skupini Gen se na to odzivamo z načrtnim pristopom k razvoju kadrov, ki vključuje štipendiranje, praktično usposabljanje, sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in promocijo tehničnih poklicev.«

    image_alt
    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Volatilen energetski trg, nove tehnologije in razvoj trajnostnih rešitev ne predstavljajo le poslovnih izzivov, ampak vplivajo tudi na kadrovsko področje, in sicer tako na zaposlovanje novih sodelavcev kot delo s sedanjim kadrom. S temi izzivi se v družbi Gen-I uspešno spopadajo tako, da skrbijo za znamko delodajalca. »Naša predanost k trajnostni energetiki in nenehnemu napredku je privlačna za tiste iskalce zaposlitve, ki imajo te vrednote za svoje in želijo skupaj z nami pripomoči k pozitivnim spremembam v energetskem sektorju. In ker vemo, da so pri tem najboljša promocija zadovoljni zaposleni, spodbujamo in gojimo odprtost in inovativnost tudi pri njih.«

    V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) se zavedajo, da je zagotavljanje ustreznega kadra ključno za varno, zanesljivo in dolgoročno obratovanje jedrske elektrarne. Med največjimi kadrovskimi izzivi pa izpostavljajo: pravočasno zaposlovanje novih sodelavcev, strokovno usposabljanje in učinkovit prenos znanja z menjavo generacij, saj se del strokovnega kadra približuje upokojitvi; specifičnost znanj, ki jih zahteva delo v jedrski energetiki in jih ni mogoče pridobiti zgolj z osnovnim izobraževanjem ter seveda omejeno število kandidatov na trgu dela, predvsem na področjih tehničnih in naravoslovnih ved.

    Tudi družba Eles se spopada z enakimi demografskimi izzivi, kot pestijo EU, to je staranje prebivalstva, ki se kaže tudi v povprečni starosti zaposlenih. Zato se spopadajo s težavami pri zaposlovanju mladih in kakovostnem nadomeščanju strokovnjakov, ki se upokojujejo, predvsem zaradi dolgotrajnega postopka uvajanja pripravnikov v delo, to je uvajanja mladih brez delovnih izkušenj. »Pomanjkanje strokovnjakov za informacijske tehnologije, podatkovne znanosti in drugih digitalnih veščin lahko upočasni proces implementacije novih tehnologij in sistemov, potrebnih za digitalno transformacijo. Brez ustrezno usposobljenega kadra je gotovo težje razvijati in uvajati inovativne rešitve, na katerih pa bo temeljila zelena transformacija celotnega elektroenergetskega sektorja.«

    Pomanjkanje strokovnjakov za informacijske tehnologije, podatkovne znanosti in drugih digitalnih veščin lahko upočasni proces implementacije novih tehnologij in sistemov, potrebnih za digitalno transformacijo.FOTO: Blaž Samec/Delo
    Pomanjkanje strokovnjakov za informacijske tehnologije, podatkovne znanosti in drugih digitalnih veščin lahko upočasni proces implementacije novih tehnologij in sistemov, potrebnih za digitalno transformacijo.FOTO: Blaž Samec/Delo

    Za družbo Plinovodi je izziv pridobivanje tehničnih kadrov, kot so inženirji strojništva in elektrotehnike ter mehanskih in elektromonterjev. »Ti strokovnjaki so ključni za vodenje projektov in investicij za zeleni prehod in digitalizacijo procesov. V prihodnjih letih bo treba poskrbeti za menjavo generacij pri vzdrževalnem osebju na področju strojnega, elektro- in gradbenega vzdrževanja, kjer je zaradi potrebnih zelo specifičnih znanj na področju plinske tehnologije in zelo dobrega poznavanja plinovodnega sistema.«

    V podjetju Butan plin zaradi pomanjkanja kandidatov za določena odprta delovna mesta in splošnega pomanjkanja določenih profilov na trgu dela veliko pozornosti in energije namenjajo razvoju vodstvenih kompetenc, saj je podjetje v fazi tranzicije, zato od vodij zahtevajo nove pristope pri vodenju in še večjo osredotočenost na ljudi. »Ne nazadnje je izziv tudi zadrževanje kadrov. Naš cilj ostaja ohranjanje delovnega okolja, ki ne le privablja nove sodelavce, ampak hkrati tudi motivira zaposlene, da pri nas ostanejo in rastejo skupaj s podjetjem. Zavedamo se, da so ljudje ključ do uspeha, zato te izzive obravnavamo celostno: od razvoja vodij, krepitve kulture sodelovanja do uvajanja fleksibilnih oblik dela in dodatnih ugodnosti za zaposlene.«

    Med iskanimi visoko usposobljeni strokovnjaki

    In kateri profili kadrov energetskim podjetjem najbolj primanjkujejo? V zadnjem času v skupini Gen zaznavajo pomanjkanje ustreznih profilov za zaposlitev pri tehničnih kadrih, predvsem na področjih jedrske tehnike, obnovljivih virov energije, informatike in kibernetske varnosti, kjer potrebujemo visoko usposobljene strokovnjake z naprednimi znanji in izkušnjami.

    V podjetjih se zavedajo, da so ljudje ključ do uspeha, zato te izzive obravnavajo celostno.

    V družbi Gen-I pa dodajajo, da so ključna delovna mesta na področjih energetike, trgovanja, podatkovne znanosti, financ in informatike. Poleg strokovnega znanja iščejo kompetence, ki so ključne za uspeh v dinamičnem energetskem sektorju, kot so prilagodljivost, proaktivnost in usmerjenost v razvoj in izboljšave. »Pomembno je, da se pri snovanju praks odzovemo na potrebe zaposlenih, ki jih lahko nagovorimo s premišljenimi aktivnostmi. Že pred leti so začeli projekt kulture vrlin. Na ta način zaposlenim omogočamo, da v največji možni meri uresničijo potenciale na področjih, na katerih so najbolj močni in na katerih lahko uporabljajo svoje vrline. Pri tem jih vodi in usmerja vodja, zato smo v zadnjem obdobju posebej ukvarjali z razvojem vodij, organiziramo različna izobraževanja in na voljo imamo dostope do različnih portalov za e-učenje.«

    V Nuklearni elektrarni Krško imajo kadrovsko strukturo zadovoljivo zasedeno z ustreznimi kadri. Razpise prostih delovnih mest objavljajo skladno s potrebami, največkrat pa iščejo strokovne sodelavce s področij elektrotehnike, strojništva, informatike in drugih naravoslovnih ved. »Praviloma zaposlujemo nove sodelavce iz mlajših generacij, ki jih takoj vključimo v začetna usposabljanja, in sicer od splošnih do specialističnih. Občasno zaposlujemo tudi strokovni kader s točno določenimi izkušnjami in znanji.« V Nek zaposlene motivirajo s stabilnim in varnim delovnim okoljem, jasno karierno potjo in možnostmi napredovanja, dodatnim izobraževanjem ter usposabljanjem doma in v tujini, konkurenčnim plačilom, dodatnimi ugodnostmi ter z vključevanjem v mednarodne projekte, kar omogoča širjenje znanj in izkušenj.

    S hitro rastjo obnovljivih virov energije bodo imeli strokovnjaki na tem področju pomembno vlogo pri načrtovanju, razvoju in vzdrževanju energetskih sistemov. FOTO: Črt Piksi/Delo
    S hitro rastjo obnovljivih virov energije bodo imeli strokovnjaki na tem področju pomembno vlogo pri načrtovanju, razvoju in vzdrževanju energetskih sistemov. FOTO: Črt Piksi/Delo

    V Elesu težave zaznavajo pri pridobivanju zadostnega števila usposobljenega kadra s srednješolsko izobrazbo (monterji, vzdrževalci) ter pri pridobivanju zadostnega števila kvalitetnih vlog, ki prispejo na odprta delovna mesta, za katera je zahtevana izobrazba naravoslovno-tehničnega področja. »Ocenjujemo, da težava, s katero se neposredno spopadamo v družbi, izhaja že iz šolskega sistema, konkretno iz dejstva, da se premalo mladih odloča za naravoslovno-tehnične smeri, še zlasti premalo žensk. Pri zapolnjevanju prostih delovnih mest je za Eles največji izziv pridobitev ustreznega kadra iz tehničnih strok, predvsem elektrotehnikov s srednje-, višješolsko in univerzitetno izobrazbo ter informatikov. Zdaj zaznavajo pomanjkanje ustreznega kadra prav na teh področjih (informatika in specialna znanja elektroenergetike). Mladim zato poskušajo predočiti, da je Eles eno najnaprednejših visokotehnoloških podjetij v Sloveniji in po vrsti raziskav, primerjav ter presoj mednarodnih institucij eden najbolj sofisticiranih sistemskih operaterjev elektroenergetskih omrežij v EU.

    »Zaposlitev na Elesu omogoča poglobljen vpogled v slovenski elektroenergetski sistem, mladi strokovnjaki lahko sodelujejo pri projektih, povezanih z zagotavljanjem dolgoročne oskrbe z energijo in hkrati sooblikujejo slovensko prihodnost na tem področju. Obenem imajo priložnost delati z naprednimi tehnologijami, kot so pametna omrežja, obnovljivi viri energije in napredne rešitve za shranjevanje energije, vodikove tehnologije, tehnologije modularnih jedrskih reaktorjev pa tudi s tehnologijami brezpilotnih letalnikov, navidezne in obogatene resničnosti, za kar imamo v Elesu ustanovljeno posebno službo, Diagnostično- analitski center. Eles prav tako sodeluje v številnih mednarodnih organizacijah (ENTSO-E, CIGRE…), projektih in partnerstvih, kar zaposlenim omogoča pridobivanje mednarodnih izkušenj. Partnersko sodelujemo z največjimi svetovnimi korporacijami, denimo Siemens Energy ali Hitachi.«

    Kadrom omogočajo razvoj

    V Butan plinu potrebujejo predvsem skladiščnike, prodajalce in tudi pravnike – predvsem pri prvih dveh gre za ključne profile, ki podpirajo njihovo poslovanje in so temelj za uspeh podjetja. »Verjamemo, da je najboljše rezultate mogoče doseči v okolju, kjer se ljudje dobro počutijo in imajo priložnost za razvoj. Zaposlenim zato ponujamo: razvoj – redna izobraževanja, mentorstvo in priložnosti za osebno ter strokovno rast in druge ugodnosti, kot je fleksibilni delovni čas, delo od doma, dodaten dan dopusta, počitniške kapacitete, sveže sadje na delovnem mestu, športno društvo ter 24-urni dostop do psihološke pomoči. Smo tudi prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje. Spodbujamo kulturo sodelovanja, odprto komunikacijo in druge oblike motivacijskih faktorjev. Tako skrbimo, da se naši zaposleni počutijo cenjene in podprte, hkrati pa s tem privabljamo tudi bodoče sodelavce, ki iščejo spodbudno in varno delovno okolje,« so našteli v Butan plinu.

    V družbi Plinovodi največje pomanjkanje zaznavajo pri tehničnih kadrih, kot so inženirji, tehniki strojništva in elektrotehnike, ter pri IT-strokovnjakih, kot so sistemski inženirji, programerji-razvijalci, strokovnjaki za kibernetsko varnost. »Zaposlenim ponujamo stalno strokovno izpopolnjevanje, delo v poslovno uspešni in zanesljivi družbi, urejeno in ustvarjalno delovno okolje ter stimulativno nagrajevanje delovne uspešnosti. Poleg tega družba izvaja različne aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, kot so srečanja in druženja vseh zaposlenih, strokovne ekskurzije, obisk Božička in obdarovanje otrok naših zaposlenih, športna rekreacija, brezplačna cepljenja, vključitev vseh zaposlenih v specialistično zdravstveno zavarovanje in dodatno pokojninsko zavarovanje. Vlagamo v povezovanje in dobro energijo med zaposlenimi tudi zunaj strokovnega dela.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Neprezrto: ogrevanje kot luknja v energetskem prehodu

    Daljinsko ogrevanje predstavlja hrbtenico ogrevalne infrastrukture v številnih evropskih državah.
    Miran Varga 26. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vrag je odnesel šalo: padel že drugi od štirih najvplivnejših voditeljev

    Trump se zaveda, da morajo za utrjevanje oblasti pasti tudi klasični mediji.
    Andrej Predin 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Na trgovino obesil napis: Judom vstop prepovedan

    Pravi, da Judom, ki se od vojne distancirajo, vstopa ne bi prepovedal. Dodal je še, da ni pričakoval tolikšne pozornosti.
    19. 9. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več

    Več iz teme

    Energetika 2025trg delakadripodjetja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Nepremičninski trg v Ljubljani

    Kolinska se spreminja v mestno četrt

    Prihodnje leto se bo začela gradnja prvih 200 stanovanj. Slovaki vrednosti investicije ne razkrivajo.
    Manja Pušnik 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zdaj pa bo

    Novelirana zakonodaja bi morala pospešiti postopke umeščanja v prostor in pridobivanje dovoljenj za gradnjo.
    Marko Kočevar 20. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zagovarjanje načela enakosti – neustavni privilegiji nekaterih bolnikov?

    Zakaj prednostno obravnavati 35-letnico, ki bo s posegom pridobila deset mesecev življenja, pred živahno 75-letnico, ki bo pridobila deset let?
    20. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zdaj pa bo

    Novelirana zakonodaja bi morala pospešiti postopke umeščanja v prostor in pridobivanje dovoljenj za gradnjo.
    Marko Kočevar 20. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zagovarjanje načela enakosti – neustavni privilegiji nekaterih bolnikov?

    Zakaj prednostno obravnavati 35-letnico, ki bo s posegom pridobila deset mesecev življenja, pred živahno 75-letnico, ki bo pridobila deset let?
    20. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo