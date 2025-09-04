Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

Boštjan Štruc, direktor MERKUR energije: »Ključna komponenta energetskega prehoda je pametna in nadzorovana raba energije.« FOTO: Voranc Vogel

se v tem procesu uveljavlja kot eden ključnih akterjev, ki gospodinjstvom in podjetjem ponuja celovite rešitve za samooskrbo in trajnostni razvoj. »Svet je na področju energetike v izjemno dinamičnem obdobju. Ključna komponenta prehoda je pametna in nadzorovana raba energije,« poudarjadirektor. Ob tem po njegovih besedah ni dovolj le proizvodnja, temveč je bistveno, da energijo znamo uporabljati ob pravem času in na pravi način. Tako razbremenimo omrežje in hkrati zmanjšamo stroške.

Sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki, toplotne črpalke, e-mobilnost in pametni sistemi ME Smart so rešitve, s katerimi MERKUR energija podjetjem in gospodinjstvom omogoča preprosto in varno pot v zeleno prihodnost. Vse so zasnovane tako, da uporabniku olajšajo pot do energetske samozadostnosti.

Kaja Batagelj, direktorica poslovnega razvoja v Postojnski jami in prokuristka podjetja Batagel & Co.: »Naša odločitev za sončno elektrarno je bila logičen korak k varnosti in trajnosti.« FOTO: Voranc Vogel

Da se ta vizija spreminja v prakso, dokazuje tudi nedavna naložba podjetja Batagel & Co. v sončno elektrarno v Dutovljah, s katero bo med drugim Postojnska jama postala prvo turistično podjetje v regiji, ki se bo v celoti napajalo z zeleno energijo.

Nova sončna elektrarna, postavljena na degradiranem območju, bo skupaj z načrtovanim baterijskim sistemom zagotovila stabilno oskrbo in trajnostni razvoj za prihodnost.

Ni dovolj, da energijo proizvedemo. Pomembno je, da jo uporabimo ob pravem času

Kako se bo v prihodnjih letih razvijalo področje energije?

Svet je na področju energetike v izjemno dinamičnem obdobju. Novi poslovni modeli, ki se pojavljajo, precej redefinirajo način, kako proizvajamo, porabljamo in upravljamo energijo. Ključna komponenta tega prehoda je učinkovita, pametna in nadzorovana raba. Pomembno je, da energijo uporabljamo premišljeno, ko jo najbolj potrebujemo, s čimer ne le optimiziramo porabo, temveč tudi zmanjšujemo obremenitev distribucijskega omrežja.

Kateri tehnološki trendi bodo po vašem mnenju v prihodnjih petih letih najbolj vplivali na razvoj energetskega trga?

Energetski trg v Sloveniji in širše v Evropi se spreminja izjemno hitro. V segmentu podjetij nastajajo novi poslovni modeli, ki so v zadnjem letu popolnoma preoblikovali način zakupa in prodaje energentov. S hitrim razvojem tehnologij, vključevanjem umetne inteligence in naprednimi podatkovnimi modeli se bodo ti pristopi v prihodnjih letih še intenzivneje razvijali. Poseben poudarek bo tudi na vetrni energiji, pri čemer bo za uspešno umeščanje projektov v prostor potrebno aktivno sodelovanje države.

Boštjan Štruc: »Naš cilj je uporabnikom zagotoviti preprosto pot v zeleno prihodnost.« FOTO: Voranc Vogel

Katere so glavne razvojne usmeritve MERKUR energije pri oblikovanju rešitev za trajnostno energetsko prihodnost?

MERKUR energija je pomemben igralec na energetskem področju. Gospodinjstvom in podjetjem želimo zagotoviti celovit krog trajnostne energetske učinkovitosti in samooskrbe. Naša ponudba vključuje proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, pametno in varčno porabo za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo ter e-mobilnost. Razvili smo tudi napredne sisteme energetskega menedžmenta, ki temeljijo na podatkovnih analizah. Ključno vlogo pri tem ima uporaba umetne inteligence, saj omogoča sprejemanje optimalnih odločitev o rabi energije ter s tem dolgoročno zmanjšuje stroške in povečuje trajnostni učinek.

Ko se sonce in veter združita v najboljšo proizvodno krivuljo

Pametni sistem ME Smart omogoča optimalen nadzor nad proizvodnjo in porabo energije ter uporabnikom zagotavlja večjo učinkovitost in nižje stroške. FOTO: MERKUR Energija

Zakaj je integracija različnih energetskih virov ključna za dolgoročno stabilnost oskrbe z energijo?

Za doseganje energetske neodvisnosti in zanesljive samooskrbe je razpršenost virov bistvenega pomena. V Sloveniji ima največji potencial sončna energija, saj sta namestitev elektrarne in pridobivanje dovoljenj relativno preprosta. Pomembno pa je, da se sončni energiji pridružijo tudi drugi obnovljivi viri, predvsem veter. Prvi pilotni projekti že potekajo in želimo si, da bi jih bilo v prihodnje bistveno več, saj kombinacija sonca in vetra ustvarja optimalno proizvodno krivuljo, kar ugodno vpliva tudi na elektrodistribucijsko omrežje.

Dodatno vrednost prinašajo baterijski hranilniki in pametni sistemi za upravljanje energije, ki omogočajo učinkovito shranjevanje in distribucijo energije. Za uporabnike in investitorje takšna kombinacija prinaša največ prednosti – od stabilne oskrbe do večje ekonomske učinkovitosti.

Kako hitro se po vaših izkušnjah uveljavlja kombinacija sončne elektrarne, baterijskega sistema in toplotne črpalke?

Na trgu gospodinjstev se je po ukinitvi sistema neto meritev rast nekoliko umirila, vendar povpraševanje po kombinacijah z baterijskimi sistemi stalno narašča. K temu prispevajo državne spodbude in padanje cen hranilnikov, hkrati pa tehnologija napreduje in postaja vse dostopnejša. To pomeni, da se investicije hitreje povrnejo. V segmentu podjetij je trend še izrazitejši. Večina se danes odloča za kombinacijo sončne elektrarne in baterijskega hranilnika, tako da investicij brez hranilnikov skoraj ni več. Baterijski sistemi omogočajo optimizacijo proizvodnje in porabe električne energije ter zmanjšujejo strošek elektrike, še posebno kadar je investicija usmerjena tudi v prodajo proizvedene energije.

Od sončnih elektrarn do e-mobilnosti – rešitve za gospodinjstva in podjetja

Boštjan Štruc: »Če je sistem pravilno načrtovan, je verjetnost za izredne dogodke tako rekoč nična.« FOTO: Voranc Vogel

Kakšne rešitve ponujate gospodinjstvom, ki želijo doseči energetsko samozadostnost?

V MERKUR energiji pokrivamo celoten trajnostni krog, pri čemer za vsakega uporabnika pripravimo personalizirano rešitev. Naš cilj je, da gospodinjstvom zagotovimo preprosto uporabo brez skrbi glede vzdrževanja in upravljanja energetskih sistemov. Ponujamo širok nabor rešitev, od sončnih elektrarn z baterijskimi hranilniki, ki poleg podpore rabi energije v gospodinjstvu razbremenjujejo tudi omrežje, do toplotnih črpalk, ki so najpogostejša izbira pri ogrevanju. Pomemben del ponudbe so tudi rešitve e-mobilnosti in domače polnilne postaje.

Ključna sestavina tega trajnostnega kroga je naš lastni sistem za energetski menedžment ME Smart, ki omogoča optimalen nadzor nad proizvodnjo in porabo energije, kar je še zlasti pomembno zaradi novega omrežninskega akta. Pri določenih produktih ponujamo dodatno podporo v obliki zavarovanja, vzdrževanja in servisiranja. Zelo dobrodošla novost je zavarovanje na novo vrednost, ki zagotavlja, da je oprema zavarovana na novo vrednost tudi več let po investiciji.

Kaj svetujete posameznikom, ki želijo stopiti na pot zelenega prehoda?

Svetujemo jim, da si izberejo zanesljivega partnerja, ki bo poskrbel za celovito izvedbo projekta in jim zagotovil tudi podporo po koncu investicije. Pomemben del so poprodajne storitve, kot so zavarovanje, vzdrževanje in stalni nadzor delovanja sistemov. Ker gre za dolgoročne in finančno pomembne odločitve, je prav zaupanja vreden partner ključ do zadovoljstva in varne poti v zeleni prehod.

Primer Batagel & Co.: Od analize podatkov in celovite izvedbe do stabilne cene elektrike

Podjetje Batagel & Co. je v Dutovljah zgradilo sončno elektrarno, ki bo Postojnski jami zagotovila zeleno energijo za prihodnost. FOTO: MERKUR Energija

Ponujate tudi rešitve za podjetja. Katere panoge oziroma industrije se najpogosteje odločajo za postavitev sončnih elektrarn in zakaj?

Pri podjetjih je pristop podoben kot pri gospodinjstvih, vendar so projekti bistveno večji. Za sončne elektrarne se odloča širok nabor panog, saj podjetja vedno bolj prepoznavajo pomen energetske preobrazbe. K temu prispevata tudi evropska regulativa, kot je direktiva CSRD, ki spodbuja poročanje o trajnostnih praksah, in novi omrežninski akt.

Podjetja si želijo zagotoviti lasten vir čiste in obnovljive energije, ki jim za obdobje 20 do 30 let omogoča stabilno in predvidljivo ceno elektrike. Tako lažje obvladujejo stroške in optimizirajo poslovanje. Nekateri investitorji se za postavitev odločajo predvsem zaradi možnosti zmanjševanja stroškov pri koničnih močeh, drugi pa v projektu vidijo investicijsko priložnost. Energetika namreč vedno bolj zanima finančne vlagatelje, ki prepoznavajo, da se investicije povrnejo razmeroma hitro, saj lahko ustvarjajo prihodke z neposredno prodajo proizvedene energije na trgu.

Kako je potekalo vaše sodelovanje s podjetjem Batagel & Co.?

Potem ko so nam predstavili svoje želje in potrebe, smo z analitskimi orodji pripravili obširno analizo podatkov za vsa merilna mesta. Na tej podlagi smo oblikovali podatkovne modele in skupaj z investitorjem poiskali presečne točke med rezultati analiz in njihovimi pričakovanji. To je ključni korak vsakega projekta, saj omogoča zasnovo končne tehnične rešitve, ki je podlaga za nadaljnje projektiranje.

Pri tem projektu bi posebej pohvalil vse partnerje, zlasti gradbince, ki jim je zahteven teren uspelo pripraviti v mesecu in pol. Tudi sodelovanje z drugimi službami, od nadzora do projektiranja, je potekalo vzorno.

Sama postavitev sončne elektrarne, ki je v celotnem procesu pravzaprav najenostavnejši korak, je trajala približno mesec dni. V tem času smo uredili še transformatorsko postajo, saj je elektrodistribucijsko podjetje zaradi velikosti elektrarne zahtevalo novo.

Ker sončna elektrarna brez hranilnika ne dosega optimalnega delovanja, se je investitor odločil tudi za postavitev baterijskega sistema z zmogljivostjo do dveh megavatnih ur. Na ta način bo projekt energetsko zaokrožen, kar bo investitorju omogočalo boljši izkoristek obnovljive energije iz sončne elektrarne.

Katere dodatne storitve ste zagotovili v okviru tega projekta?

Tako velika sončna elektrarna zahteva stalen, 24-urni nadzor, če želimo, da je izplen vedno optimalen. V MERKUR energiji zato zagotavljamo celovito upravljanje: redne in zakonsko predpisane preglede, čiščenje elektrarne ter upravljanje energije. S sistemom EMS lahko določimo najboljše trenutke za oddajo energije v omrežje in tako naročniku omogočimo največji mogoč izkoristek.

Sistem SolarEdge omogoča sprotno spremljanje delovanja vsakega posameznega panela. FOTO: MERKUR Energija

Investitor se je odločil za sistem SolarEdge z optimizatorji, kar nam omogoča, da prek nadzornega centra v vsakem trenutku spremljamo delovanje vsakega posameznega panela. Sistem deluje preventivno, saj stalno spremlja napetosti in upornosti vseh vodnikov ter s tem preprečuje možnost požara ali drugih neljubih dogodkov. V zadnjem času se je veliko govorilo o požarih na sončnih elektrarnah, a če je sistem pravilno načrtovan in izveden, je verjetnost za takšne dogodke tako rekoč nična.

Degradirano območje spremenili v priložnost za prihodnost

Sončna elektrarna v Dutovljah je postavljena na degradiranem območju, kar zmanjšuje posege v naravo FOTO: MERKUR Energija

Kaj je bil največji tehnični ali logistični izziv pri izvedbi tega projekta in kako ste ga uspešno rešili?

Največji izziv je bilo prilagajanje zahtevnemu terenu, saj se pri takšnih projektih vedno pojavljajo omejitve. Rešitve smo morali sproti prilagajati razmeram in potrebam naročnika, kar je zahtevalo veliko natančnega načrtovanja in usklajevanja vseh partnerjev.

Kaj konkretno bo podjetju Batagel prinesel novi sistem v praksi?

Podjetje bo pridobilo velik vir zelene energije, kar je bil njihov prvi in najpomembnejši cilj. S tem bodo optimizirali dobavo električne energije, zmanjšali stroške in sledili svoji usmeritvi v trajnostni razvoj. Projekt pa se tu ne bo končal. V drugi polovici leta ga bodo nadgradili še z baterijskim sistemom, ki bo dodatno povečal učinkovitost in izplen sončne elektrarne.

Projekt v Dutovljah je primer dobre prakse, kako degradirana območja spremeniti v trajnostne energetske vire. FOTO: MERKUR Energija

Kako hitro se jim bo investicija povrnila?

Za naročnika smo opravili vse izračune in poiskali tudi partnerja, ki upravlja z električno energijo na trgu. Investicija v sončno elektrarno se jim bo povrnila v slabih štirih letih. Delež zelene energije bo znašal več kot 30 odstotkov.

Kaj bi svetovali podjetjem, ki razmišljajo o investiciji v lastno energetsko neodvisnost?

Podjetjem, ki načrtujejo trajnostni prehod, svetujemo, naj izberejo partnerja, ki bo znal prisluhniti njihovim željam in potrebam ter izvedel temeljito analizo za optimalno zasnovo projekta. V praksi namreč opažamo, da se vse več projektov izvaja po principu »štancanja«, kar pogosto vodi do nezadovoljstva naročnikov. Ker gre za velike in dolgoročne investicije, je ključnega pomena, da so pripravljene skrbno in strokovno. Slabo načrtovani projekti lahko povzročijo veliko razočaranja in tudi resne finančne posledice.

Nova elektrarna bo s svojo zmogljivostjo omogočila, da Batagel & CO postane delno energetsko samooskrbno. FOTO: MERKUR Energija

Nova doba Postojnske jame: »Želeli smo biti pionirji tudi tokrat« Ko je bil London še tako rekoč v temi, je v Postojnski jami zažarela električna razsvetljava, kar je bil za tiste čase izjemen pionirski podvig. Tudi zdaj Postojnska jama pripravlja nov vizionarski korak – z lastno sončno elektrarno, ki bo oskrbovala celoten park, Vilo Planinko in smučarski center Cerkno.

»Želeli smo biti pionirji tudi tokrat. Zadali smo si cilj, da bomo prvo turistično podjetje v regiji z energetsko samooskrbo, in veseli smo, da nam je to v tako kratkem času uspelo,« je povedala Kaja Batagelj, direktorica poslovnega razvoja v Postojnski jami in prokuristka podjetja Batagel & Co.

Zakaj ste se odločili za investicijo v sončno elektrarno in sodelovanje z Merkurjem?

Kaja Batagelj: »Želeli smo biti pionirji tudi tokrat in pokazati, da je energetska samooskrba prava pot.« FOTO: Voranc Vogel

Postojnska jama že od nekdaj velja za pionirko na področju elektrike. Ne smemo pozabiti, da je imela električno razsvetljavo že leta 1883, ko je bil London tako rekoč še v temi. Po letu 2022, ko so cene električne energije res močno poskočile in pokazale ranljivost podjetij v tem pogledu, je bila odločitev za sončno elektrarno pravzaprav edina logična, sploh ob dejstvu, da smo tudi upravljavec smučišča Cerkno, ki je energetsko zelo potratna panoga.

Želeli smo biti tudi tokrat pionir na tem področju. Zadali smo si cilj, da bomo prvo turistično podjetje v regiji, ki bo samooskrbno z električno energijo, in smo zelo veseli, da nam je v tako kratkem času to tudi uspelo. Kajti ta elektrarna ne pokriva samo celotnega parka Postojnska jama, pač pa še Vilo Planinko na Jezerskem in celoten kompleks smučišča Cerkno s termami in hotelom.

Kaj vas je prepričalo, da ste v projekt stopili skupaj z MERKUR energijo?

MERKUR energija je naš dolgoletni poslovni partner, zato smo jim zaupali že od začetka. Bilo nam je jasno, da je samooskrba z električno energijo edina prava pot za stabilnost in varnost poslovanja v prihodnje. Ker gre za pomembne in finančno zahtevne investicije, smo potrebovali partnerja, ki nas bo vodil skozi celoten postopek. Pri MERKUR energiji so to opravili z izjemnim strokovnim znanjem, veliko mero transparentnosti in podporo pri vseh odločitvah. To nam je omogočilo, da smo ukrepali hitro in premišljeno.

Če tega ne bi imeli, bi se lahko znašli v težavah, saj je na trgu vedno več ponudnikov poceni in hitrih rešitev, ki pa dolgoročno niso nujno kakovostne. Prav to je bila dodana vrednost sodelovanja z MERKUR energijo – zagotovili so nam varnost, strokovnost in zanesljivost.

MERKUR energija je s partnerji poskrbela za celovito načrtovanje, izvedbo in nadzor sistema v Dutovljah. FOTO: MERKUR Energija

Kakšna so vaša pričakovanja glede zagotavljanja energije?

Zagotavljanje stabilnih, čistih, predvsem domačih virov električne energije je nacionalni interes. Ta cilj se lepo prepleta z interesi podjetij, kot je naše, ki želimo z električno samooskrbo povečati varnost poslovanja. Verjamemo, da bo sončnih elektrarn v prihodnje vedno več.

Zelo pomembno je, da ne pozabimo na vidik trajnosti. Trajnost ne pomeni le uporabe obnovljivih virov, ampak tudi skrb za prostor, krajinske značilnosti in naravno dediščino. Našo sončno elektrarno smo postavili na že degradiranem območju, zato so bili posegi v naravo minimalni. Prav zato lahko rečemo, da je resnično trajnostna.

Podjetjem, ki razmišljajo o energetskem prehodu, svetujemo premišljeno izbiro partnerja. Ključnega pomena ni najnižja cena, ampak strokovno znanje in izkušnje. V našem primeru je MERKUR energija prispevala veliko strokovnega znanja in s tem zagotovila kakovostno izvedbo.

Projekt bomo nadgradili tudi z baterijskim hranilnikom, kar je logičen korak k optimizaciji rabe sončne energije ter k stabilni in varni energetski prihodnosti.

Investicija se bo podjetju Batagel & CO povrnila v približno štirih letih, delež zelene energije pa bo dosegel več kot 30 odstotkov. FOTO: MERKUR Energija

