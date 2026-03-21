S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Obratovalni zastoji so realnost v industrijskih proizvodnjah. Po ocenah imajo podjetja v Evropi po več deset nekajurnih zastojev na mesec, o mesečnih nenačrtovanih ustavitvah proizvodnje poročata dve tretjini podjetij. Zaradi tega evropski proizvajalci po ocenah vsako leto izgubijo več kot 90 milijard evrov, pri čemer so tovrstni dogodki v določenih panogah precej večje finančno breme kot v drugih.

Podjetja si tako prizadevajo za preprečevanje zastojev. Ker so ti pogosto posledica okvar opreme ali strojev, organizacije vse večjo pozornost namenjajo preventivnemu vzdrževanju. Pri tem jim zelo pomagajo številni podatki, ki se zbirajo z digitaliziranimi procesi in industrijo 4.0. Opozorijo namreč na anomalije, ki se pojavijo v procesih in so znak, da je, na primer, neki del v stroju izrabljen oziroma obratuje zunaj običajnih vrednosti. S pravočasnim ukrepanjem podjetje prepreči nenačrtovan zastoj in morebitno dodatno škodo na opremi.

Letos je bilo v remont vključenih več kot 460 strokovnjakov iz več kot 50 podjetij, pravi Mitja Pirih, vodja vzdrževanja v družbi Alpacem Cement.

Vendar v določenih primerih delovni procesi ali specifike panoge narekujejo bolj celosten pristop. Vnaprej načrtujejo ustavitev podjetja za sistematičen pregled naprav ter obsežna vzdrževalna dela. »Vsako leto v zimskih mesecih ustavimo proizvodno linijo za 30 do 40 dni zaradi izvedbe remonta. V tem času temeljito pregledamo stanje vseh naprav, izvedemo popravila ter opravimo vzdrževanje, kjer je to potrebno. V obdobju remonta načrtujemo tudi izvedbo vseh investicijskih vzdrževalnih del. Strategija vzdrževanja v podjetju temelji na zagotavljanju visoke razpoložljivosti naprav skozi vse leto – naš cilj je, da zunaj obdobja remonta naprave delujejo brez zastojev najmanj 97 odstotkov časa, pri čemer ima ključno vlogo skrbno načrtovano in dosledno izvedeno preventivno vzdrževanje,« pojasnjuje, vodja vzdrževanja v družbi Alpacem Cement.

Glavni namen remonta je preprečevanje nepredvidenih prekinitev proizvodnje, ki bi jih lahko povzročile okvare na liniji. »Gre tudi za odgovornost do naših kupcev, saj bi nepričakovani izpadi lahko ogrozili pravočasno dobavo naročenih količin cementa in povzročili zamude pri gradnji, tudi pri pomembnih infrastrukturnih projektih,« poudarja Pirih. Ob tem poudarja še gospodarski vidik: »Vsak nenačrtovani zastoj pomeni za podjetje veliko gospodarsko škodo – tako zaradi izpada proizvodnje kot zaradi višjih stroškov popravil, ki so praviloma večji, če se okvara zgodi med obratovanjem.«

Že manjša napaka na liniji za proizvodnjo klinkerja, denimo poškodba obzidave, lahko ustavi proizvodnjo tudi za teden dni, kar lahko pomeni strošek v višini več sto tisoč evrov. Rotacijska peč, ki jo v podjetju pojmujejo kot »srce« proizvodnje, dosega temperature do 1500 stopinj Celzija ter je obzidana z različnimi betoni in opekami. »V primeru okvare jo je treba najprej ohladiti, kar traja od dneva in pol do dva dni, šele takrat lahko vzdrževalci varno vstopijo vanjo. Po odpravi napake sledi ponovni zagon, pri katerem so za doseganje delovne temperature potrebni približno dva do trije dnevi,« je še pojasnil Pirih.

Učinkovitost napovednega vzdrževanja

Med remontom še posebno veliko pozornosti namenijo prav liniji za proizvodnjo klinkerja, saj je poleg zelo visokih temperatur in zahtevnih procesov izpostavljena tudi vremenskim vplivom. Poleg tega obratuje neprekinjeno, 24 ur na dan vse dni v letu, razen med remontom. Na tej liniji dnevno proizvedejo skoraj 3200 ton klinkerja. »Vse to se kaže v obrabi in različnih poškodbah, predvsem na obzidavi ter tudi na strojnih elementih. Življenjska doba ognjeodpornih materialov je od enega do deset let, odvisno od vrste materiala in njegove lege,« pojasnjuje Pirih.

Kljub strokovnosti, izkušnjam in upoštevanju navodil se inženirji pogosto znajdejo pred zahtevnimi odločitvami – ali je določen poseg nujen ali pa naprava lahko brezhibno deluje še eno leto. Pri tem prevzemajo veliko odgovornost. V pomoč so jim tudi tehnologije, ki omogočajo diagnostiko stanja naprav. Iz periodičnih pregledov in meritev lahko razberejo trende, na podlagi katerih se odločajo, ali bo v remontu na nekem mestu dovolj pregled oziroma manjši nadzor, ali je potrebno popravilo oziroma popolna obnova.

Trajnostni vidik

Pirih izpostavlja tudi pomen temeljitih priprav in natančnega načrtovanja remonta, saj ga želijo zaključiti v najkrajšem možnem času – vsak dodaten dan zastoja proizvodnje namreč pomeni visoke stroške. Ključno vlogo pri tem ima usposobljena in uigrana ekipa. »Letos je bilo v remont vključenih več kot 460 strokovnjakov iz več kot 50 podjetij, pri čemer je vsaka skupina delovala pod nadzorom ekipe vzdrževanja,« je pojasnil. Dodal je še, da se priprave na naslednji remont začnejo takoj po zaključku sedanjega: »Cilji za naslednji remont ostajajo nespremenjeni: brez poškodb, izvedba na rok, visoka kakovost del, brez okoljskih vplivov ter obvladovanje stroškov.«

»Dobavne verige postajajo vse zahtevnejše, dobavni roki za rezervne dele pa se podaljšujejo – naročila je treba oddati že spomladi za naslednje leto,« opisuje razmere na trgu. Zaradi sedanjega dogajanja v svetu je mogoče pričakovati še bolj zapletene razmere, zato je pravočasno naročanje materiala za prihodnji remont ena ključnih prioritet.

V splošnem predstavlja izziv pomanjkanje kakovostnih izvajalcev in dobaviteljev, zato je strategija podjetja usmerjena v iskanje rešitev za podaljšanje življenjske dobe naprav ter uvajanje pristopov celovitega obvladovanja premoženja. To je eden od ukrepov trajnostnega poslovanja na področju vzdrževanja v podjetju. Kadar je mogoče, rezervne dele tudi obnavljajo, določene odslužene izdelke vračajo dobaviteljem, nekatere materiale pa reciklirajo.