S skupno vajo do večje odpornosti elektroenergetskega sistema

Na dvodnevni vaji, ki jo je organizirala družba Elektro Maribor so sodelovali predstavniki vseh petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, in sicer Elektra Celje, Elektra Gorenjska, Elektra Ljubljana, Elektra Maribor in Elektra Primorska. Namen vaje je utrjevanje znanja, pridobivanje praktičnih izkušenj in izboljšanje usklajenosti ekip za učinkovito ukrepanje ob naravnih nesrečah, večjih okvarah in drugih izrednih dogodkih v elektroenergetskem sistemu.

Havarijski stebri v izrednih razmerah nadomeščajo poškodovane ali uničene oporne točke v omrežju in omogočajo hitro ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo. V slovenskih elektrodistribucijskih podjetjih so njihovo uporabo močno okrepili po žledolomu leta 2014. Njihove ključne prednosti so modularna zasnova, hitra postavitev in prilagodljivost različnim razmeram na terenu. Elektrodistribucijska podjetja imajo skupaj z ELES-om na voljo 30 tovrstnih havarijskih stebrov.

FOTO: GIZ DEE

Prvi dan so udeleženci izvedli pripravljalna dela, izdelali demonstracijska sidrišča in ročno postavili dva havarijska stebra tipa C1 višine 23 metrov. Delo je potekalo v dveh skupinah, ki sta samostojno postavili vsaka svoj steber. Drugi dan je bil namenjen montaži konzol na že postavljena stebra, strojni demontaži havarijskih stebrov ter pospravljanju in pripravi opreme za skladiščenje.

Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave Elektra Maribor, je ob začetku nagovorila vse sodelujoče in poudarila: »V družbi Elektro Maribor smo ponosni, da gostimo vajo, ki povezuje strokovno znanje, izkušnje in operativne zmogljivosti vseh slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Takšne skupne aktivnosti pomembno prispevajo h krepitvi usposobljenosti in pripravljenosti ekip za učinkovito ukrepanje ob izrednih dogodkih ter poglabljajo sodelovanje in izmenjavo dobrih praks med distribucijskimi podjetji. V razmerah, ko je elektroenergetski sistem vse pogosteje izpostavljen vplivom ekstremnih vremenskih pojavov, je medsebojno sodelovanje ključnega pomena. Naš skupni cilj ostaja zagotavljanje zanesljive, varne in neprekinjene oskrbe uporabnikov z električno energijo tudi v vseh okoliščinah.«

FOTO: GIZ DEE

Predsednik skupščine GIZ distribucije električne energije dr. Ivan Šmon, MBA, je ob tem dodal: »Sodelovanje, medsebojna pomoč ter izmenjava znanj in izkušenj med petimi distribucijskimi podjetji so ključni za odpornost elektroenergetskega sistema na vse zahtevnejše podnebne izzive. Ena od skupnih aktivnosti je tudi vaja postavljanja havarijskih daljnovodnih stebrov, s katero usposabljamo ekipe za medsebojno pomoč ob izrednih dogodkih. Takšno pomoč smo nazadnje aktivirali letos pozimi na območju Elektra Maribor. S skupnim delovanjem skrajšujemo čas ponovne vzpostavitve oskrbe z električno energijo ter zagotavljamo zanesljivo in trajnostno oskrbo tudi v najzahtevnejših razmerah.«

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