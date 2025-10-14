  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Garsia Kosinac, vodja Sveta energije v Informacijskem središču  v Krškem, z izobraževalnimi programi in projekti mlade navdušuje za energetiko in trajnostno prihodnost. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Garsia Kosinac, vodja Sveta energije v Informacijskem središču  v Krškem, z izobraževalnimi programi in projekti mlade navdušuje za energetiko in trajnostno prihodnost. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    14. 10. 2025 | 09:46
    14. 10. 2025 | 09:46
    12:07
    A+A-

    »Skupina GEN je vodilna slovenska energetska skupina, ki združuje proizvodnjo, trgovanje in prodajo električne energije. Pomemben del naše strategije so tudi vlaganja v nove tehnologije, s katerimi zagotavljamo brezogljično in stabilno proizvodnjo za vse generacije,« poudarja dr. Bruno Glaser, poslovni direktor GEN energije d. o. o.

    Dr. Bruno Glaser, poslovni direktor GEN energije d. o. o. meni, da bo nova jedrska elektrarna v Krškem ključni korak k brezogljični družbi prihodnosti. FOTO: Črt Piksi
    Dr. Bruno Glaser, poslovni direktor GEN energije d. o. o. meni, da bo nova jedrska elektrarna v Krškem ključni korak k brezogljični družbi prihodnosti. FOTO: Črt Piksi

    Elektriko proizvajajo iz jedrske energije in obnovljivih virov – predvsem sončne in vodne energije –, kar pomeni, da so njihovi proizvodni viri brezogljični. »S tem zmanjšujemo uvozno odvisnost Slovenije in zagotavljamo brezogljično proizvodnjo energije za vse uporabnike v Sloveniji,« še dodaja. Ključni razvojni projekt je naložba v novo jedrsko elektrarno Krško (JEK 2), ki bo pomembno pripomogla k zmanjšanju uvozne odvisnosti in ustvarjanju brezogljične družbe prihodnosti.

    Skupina GEN je nosilec razvoja jedrske energetike v Sloveniji in z njim osrednjega razvojnega projekta nacionalnega pomena: gradnje nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi
    Skupina GEN je nosilec razvoja jedrske energetike v Sloveniji in z njim osrednjega razvojnega projekta nacionalnega pomena: gradnje nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi

    Toda prihodnost se ne oblikuje samo s strateškimi naložbami in tehnološkimi rešitvami. Da bi vizija postala resničnost, je nujno, da jo razume in sprejme tudi družba.

    Prihodnost se ne gradi le v reaktorjih in elektrarnah, temveč tudi v učilnicah, laboratorijih in centrih znanja. Prav tam se kalijo generacije, ki bodo znale odgovorno ravnati z energijo in iskati rešitve za izzive, ki šele prihajajo.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    »Vizija brezogljične prihodnosti se uresničuje tudi skozi vsakodnevno delo Centra vodenja GEN. Naša naloga v Centru vodenja je učinkovita izraba virov, zanesljivo delovanje in zmanjševanje posledic ob nenačrtovanih dogodkih. Tukaj 24 ur na dan, vse dni v letu skrbimo za optimalno proizvodnjo in usklajeno obratovanje elektrarn, s čimer zagotavljamo učinkovito rabo virov in zanesljivo delovanje tudi v izrednih razmerah,« pojasnjuje Aljaž Prah, dispečer in sodelavec v službi načrtovanja GEN energije d. o. o. Prav na teh temeljih se gradijo tudi nove strateške investicije, kot je projekt JEK2, ki je ključen za prihodnost slovenske energetike.

    Aljaž Prah, sodelavec v službi načrtovanja družbe GEN energija d. o. o., kjer skrbijo za optimalno proizvodnjo in usklajeno obratovanje elektrarn 24 ur na dan, vse dni v letu.  FOTO: Črt Piksi
    Aljaž Prah, sodelavec v službi načrtovanja družbe GEN energija d. o. o., kjer skrbijo za optimalno proizvodnjo in usklajeno obratovanje elektrarn 24 ur na dan, vse dni v letu.  FOTO: Črt Piksi

    Jedrska elektrarna Krško 2 – strateški projekt

    Velik korak v brezogljično prihodnost je načrtovana nova jedrska elektrarna v Krškem (JEK 2) – projekt, ki ga stroka in politika uvrščata med ključne strateške naložbe za prihodnost Slovenije.

    Za JEK2 načrtujejo tlačnovodni reaktor, preverjeno tehnologijo, ki jo uporabljajo tudi v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in s katero imajo domači strokovnjaki dolgoletne izkušnje. FOTO: Črt Piksi
    Za JEK2 načrtujejo tlačnovodni reaktor, preverjeno tehnologijo, ki jo uporabljajo tudi v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in s katero imajo domači strokovnjaki dolgoletne izkušnje. FOTO: Črt Piksi

    JEK 2 je obsežen infrastrukturni projekt, ki bo zagotovil dolgoročno oskrbo z električno energijo v Sloveniji in širše. »JEK 2 bo zagotovil dolgoročno oskrbo in stabilnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji in širše. Nadomestil bo obstoječe vire, ki niso tako prijazni do okolja, kot je jedrska tehnologija. Hkrati imamo v GEN-u že izkušnje in platformo, na kateri lahko gradimo – od strokovnega znanja zaposlenih do regulatornih procesov,« poudarja Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v GEN energiji d. o. o.

    Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v družbi GEN energija d. o. o., vodi priprave na gradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi
    Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v družbi GEN energija d. o. o., vodi priprave na gradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi

    Tlačnovodni reaktor – standard jedrske varnosti

    Za novi blok je predvidena najnovejša, tretja generacija tehnologije tlačnovodnega reaktorja (PWR), enakega tipa, kot ga že uporablja Nuklearna elektrarna Krško in izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve. Gre za najpogostejšo tehnologijo na svetu – več kot 80 % vseh obratujočih jedrskih elektrarn je tlačnovodnega tipa –, kar pomeni bogate izkušnje, široko podporo industrije in nabor referenčnih praks. »Ta tehnologija ima številne prednosti, še posebej zato, ker smo z njo v Sloveniji že seznanjeni, jo obvladujemo in imamo strokovno infrastrukturo, ki jo lahko nadgradimo,« dodaja Planinc.

    Trenutno je projekt JEK2 v fazi umeščanja v prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v začetku julija objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki je zdaj v javni razpravi. Zaradi velikega interesa lokalne skupnosti je bil rok za podajanje pripomb podaljšan do 30. oktobra 2025.

    Vzporedno z umeščanjem v prostor GEN energija d. o. o. vodi dialog z dvema potencialnima dobaviteljema tehnologije, francoskim EDF in ameriškim Westinghouse, ki sta s študijami izvedljivosti potrdila sposobnost postavitve standardne jedrske elektrarne v Krškem. Nadaljevanje postopka vključuje obsežne strokovne analize: od varnostne študije (SSAR), ocene potresne nevarnosti (PSHA) in poplavnih tveganj do podrobnih okoljskih presoj.

    Vsak tako velik projekt za oskrbo z električno energijo mora zadovoljiti tri merila: mora biti družbeno sprejemljiv in vključevati lokalno skupnost, mora zadovoljiti vse zakonodajne in tehnične zahteve za jedrsko gradnjo, na koncu pa mora biti tudi ekonomsko upravičen. FOTO: Črt Piksi
    Vsak tako velik projekt za oskrbo z električno energijo mora zadovoljiti tri merila: mora biti družbeno sprejemljiv in vključevati lokalno skupnost, mora zadovoljiti vse zakonodajne in tehnične zahteve za jedrsko gradnjo, na koncu pa mora biti tudi ekonomsko upravičen. FOTO: Črt Piksi

    Kako varna je jedrska energija?

    Drugi blok jedrske elektrarne Krško je zasnovan okoli enega najpomembnejših poudarkov projekta JEK2: varnosti ljudi in okolja. Temu cilju so podrejeni vsi tehnični, regulativni in operativni elementi – od izbire tehnologije do ravnanja z radioaktivnimi snovmi.

    Novi blok bo imel predvideno letno proizvodnjo med 8 in 13 TWh, kar bo Sloveniji omogočilo dolgotrajno energetsko samooskrbo. Toda visoka proizvodnja ni cilj sama zase – za dosego tega mora objekt delovati z maksimalno varnostjo skozi desetletja.

    Jedrska energija je, kot navaja GEN energija d. o. o., med najvarnejšimi in najčistejšimi viri energije. Reaktor generacije III.+ bo vključeval napredne varnostne sisteme, pasivne mehanizme hlajenja in večstopenjske zaščite, ki preprečujejo napake in blažijo morebitne izredne dogodke. Tudi v primeru skrajnih scenarijev, kot so potresi ali zunanji udari, mora struktura ohraniti ključne varnostne funkcije.

    Varnost vključuje tudi kibernetsko zaščito, varovanje pred zunanjimi grožnjami in stroge postopke ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Zanje je načrtovano najprej bazensko, nato suho skladiščenje, dolgoročno pa varno odlagališče.

    Vse to kaže, da je visoka varnost pri jedrski energiji temelj, na katerem stoji vsak korak projekta. Cilj ostaja jasen: varovati ljudi, naravo in prihodnje generacije zanesljivo oskrbovati z nizkoogljično in vsem dostopno električno energijo.

    Energija prihodnosti mora biti tudi finančno vzdržna

    Vinko Planinc: »JEK 2 bo zagotovil dolgoročno oskrbo in stabilnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji in tudi širše. Nadomestil bo obstoječe vire, ki niso tako prijazni do okolja, kot je jedrska tehnologija.« FOTO: Črt Piksi
    Vinko Planinc: »JEK 2 bo zagotovil dolgoročno oskrbo in stabilnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji in tudi širše. Nadomestil bo obstoječe vire, ki niso tako prijazni do okolja, kot je jedrska tehnologija.« FOTO: Črt Piksi

    Gre za eno največjih infrastrukturnih naložb v zgodovini države, zato je ključno vprašanje njena ekonomska upravičenost. GEN energija d. o. o. je pripravila obsežno študijo, ki je prestala mednarodno preverjanje in prejela pozitivno neodvisno strokovno mnenje. Predpostavlja donosnost kapitala na ravni, ki je primerna za državne infrastrukturne projekte, ter dolgoročno konkurenčno ceno električne energije za odjemalce.

    Ob tem Planinc opozarja, da mora vsak tovrstni projekt izpolnjevati tri merila: »Biti mora tehnološko zanesljiv, družbeno sprejemljiv in ekonomsko upravičen.«

    GEN energija aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo in Mestno občino Krško ter omogoča prebivalcem vključevanje v projekt prek javnih predstavitev in informacijske pisarne. FOTO: Črt Piksi
    GEN energija aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo in Mestno občino Krško ter omogoča prebivalcem vključevanje v projekt prek javnih predstavitev in informacijske pisarne. FOTO: Črt Piksi

    Poseben poudarek je namenjen sodelovanju z lokalnim okoljem. GEN energija je odprla informacijsko pisarno, organizira predstavitve projekta ter sodeluje z Mestno občino Krško in drugimi občinami v Posavju. Lokalno prebivalstvo ima možnost podajanja pripomb in predlogov, s poudarkom na transparentnosti in ohranjanju zaupanja med investitorjem in skupnostjo.

    Brezogljična družba temelji na znanju

    Garsia Kosinac, vodja Sveta energije v Informacijskem središču  v Krškem, z izobraževalnimi programi in projekti mlade navdušuje za energetiko in trajnostno prihodnost. FOTO: Črt Piksi
    Garsia Kosinac, vodja Sveta energije v Informacijskem središču  v Krškem, z izobraževalnimi programi in projekti mlade navdušuje za energetiko in trajnostno prihodnost. FOTO: Črt Piksi

    Za prihodnost slovenske energetike je ključno strateško načrtovanje novih jedrskih objektov, kot je JEK2, za dolgoročno sprejemljivost teh projektov pa je enako pomembno tudi zaupanje javnosti in razumevanje, zakaj so smiselni in potrebni. Prav tu ima posebno vlogo Svet energije, interaktivni center Skupine GEN, ki že več kot desetletje odpira prostor za pogovor o energiji in trajnosti. Vodja Sveta energije, Garsia Kosinac, poudarja pomen obveščanja, vključevanja mladih ter sodelovanja s šolami in strokovnimi institucijami.

    V Skupini GEN se zavedajo, da je treba ljudi nagovarjati pravočasno, še posebej mlade, ki bodo nekoč sami odločali o energetski prihodnosti. Zato že od leta 2011 deluje Svet energije, kjer so doslej gostili več kot 100.000 obiskovalcev. Prostor oživi s pomočjo odličnih predavateljev, strokovnjakov in pedagogov, pa tudi s projekti, ki povezujejo šole, raziskovalne ustanove in podjetja iz vse Slovenije. Med najbolj prepoznavnimi so programi Mladi genialci in Mladi v svetu energije. »Energetika je ena ključnih panog gospodarstva, zato imamo dolžnost, da javnost redno in kakovostno obveščamo,« pojasnjuje Kosinac.

    Poleg stalne interaktivne razstave center ponuja široko paleto delavnic, izobraževanj in tekmovanj. Poseben poudarek namenjajo mentorjem, ki so ključni prenašalci znanja: strokovnjaki GEN energije predajajo izkušnje mentorjem, ti pa jih nato posredujejo učencem, dijakom in študentom. Pogosto mentorji sodelujejo tudi pri ustvarjanju eksponatov, ki jih nato uvrstijo v razstavo. »Naša ideja je, da ustvarimo generatorje znanja, ki bodo mlade spodbujali k raziskovanju še desetletja,« dodaja Kosinac.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Sodelovanje sega od lokalnega okolja do nacionalne ravni. Zelo tesno sodelujejo s Šolskim centrom Krško - Sevnica, pa tudi z drugimi srednjimi in osnovnimi šolami v Posavju in širše. Partnerji centra so tudi Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut Jožef Stefan, ELES, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani in Mariboru ter Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru.

    Kot opozarja, današnji mladi zahtevajo več dražljajev in krajše, intenzivnejše vsebine. Zato pri razvoju eksponatov sodeluje širša skupina strokovnjakov – od naravoslovcev do psihologov in družboslovcev –, da razstava res nagovori različne tipe mladih obiskovalcev. 

    Od šolskih klopi do elektroenergetike

    Multimedijski center Svet energije, ki ga je leta 2011 ustanovila družba GEN energija d. o. o., obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike. FOTO: Črt Piksi
    Multimedijski center Svet energije, ki ga je leta 2011 ustanovila družba GEN energija d. o. o., obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike. FOTO: Črt Piksi

    Pri delu z otroki in mladostniki imajo ključno vlogo učitelji in mentorji. Prav oni s svojim navdušenjem prenašajo znanje naprej in znajo mlade usmerjati. Kosinac poudarja, da so obiski najlepši takrat, ko se med mentorji, otroki in strokovnjaki ustvari pristna vez. »Če je okolje dobro in odprto, je mogoče otroke res pritegniti,« pravi.

    Zanimanje za naravoslovne vede se povečuje, zlasti za elektrotehniko, strojništvo, računalništvo in druge tehnične panoge. To so področja, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje, mladi pa jih prepoznavajo kot priložnost za vseživljenjski razvoj. »Naše poslanstvo je, da mlade navdušimo za poklice v elektroenergetiki in pokažemo, da gre za poklice prihodnosti. Svet energije je središče znanja, ki mladim odpira vrata v svet, kjer lahko vidijo, kako soustvarjati brezogljično prihodnost,« zaključi Kosinac.

    Dr. Bruno Glaser: »V GEN energiji gradimo varno, brezogljično in zanesljivo prihodnost.« FOTO: Črt Piksi
    Dr. Bruno Glaser: »V GEN energiji gradimo varno, brezogljično in zanesljivo prihodnost.« FOTO: Črt Piksi

    Slovenija svojo energetsko prihodnost gradi celostno, s strokovno vizijo, operativno odličnostjo in z mislijo na družbeno odgovornost. Brezogljična prihodnost narekuje strateške projekte, kot je gradnja nove jedrske elektrarne v Krškem, zahteva nenehno skrb za varno in stabilno delovanje celotnega sistema ter predvsem dolgoročno vlaganje v znanje in mlade, ki bodo to vizijo nosili naprej. GEN energija d. o. o. dokazuje, da je brezogljična prihodnost dosegljiva, če jo gradimo skupaj, z vrhunskim znanjem, zaupanjem in odgovornim odnosom do prihodnjih generacij.

    GEN energija je krovna družba Skupine GEN. Kar 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v elektrarnah Skupine GEN, je iz nizkoogljičnih virov električne energije. FOTO: Črt Piksi
    GEN energija je krovna družba Skupine GEN. Kar 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v elektrarnah Skupine GEN, je iz nizkoogljičnih virov električne energije. FOTO: Črt Piksi

    Naročnik oglasne vsebine je GEN energija

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Več iz teme

    Gen energijajedrska elektrarnaJEK 2jedrska elektrarna Krškoobnovljivi viri energijeNuklearna elektrarna Krško
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Dostavne službe

    Trumpove carine številne pakete preusmerile v centre za uničenje

    Tako posamezniki in podjetja se soočajo z zakasnelimi mednarodnimi pošiljkami. Nekaterim paketom celo spreminjajo status in jih namenjajo za uničenje.
    14. 10. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Eva Hren: To me je spremenilo kot človeka. Nisem več ista

    Po maminem odhodu je Eva Hren našla novo moč v glasbi – iskreno spregovori o minevanju, svobodi ustvarjanja in melodijah, ki zdravijo tudi spomin.
    Nika Vistoropski 14. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pogreb

    Halida Bešlića k večnemu miru pospremilo na desettisoče ljudi po vsem svetu

    Bosanski igralec Emir Hadžihafizbegović ga je opisal kot »poosebljenje Bosne in nekdanje Jugoslavije«.
    14. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Los Angeles ponovno izgubil: Minnesota slavila po kazenskih strelih

    Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild, saj je ta v dveh minutah dosegla tri zadetke.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship različica 2 uspešno sklenila pot

    Enajsti testni polet je tekel dobro, predvidoma prihodnje leto bo debitirala nova različica rakete, prihodnje leto bodo tudi poskušali izvesti pretakanje goriva v orbiti.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pogreb

    Halida Bešlića k večnemu miru pospremilo na desettisoče ljudi po vsem svetu

    Bosanski igralec Emir Hadžihafizbegović ga je opisal kot »poosebljenje Bosne in nekdanje Jugoslavije«.
    14. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Los Angeles ponovno izgubil: Minnesota slavila po kazenskih strelih

    Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild, saj je ta v dveh minutah dosegla tri zadetke.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship različica 2 uspešno sklenila pot

    Enajsti testni polet je tekel dobro, predvidoma prihodnje leto bo debitirala nova različica rakete, prihodnje leto bodo tudi poskušali izvesti pretakanje goriva v orbiti.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo