Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

»Skupina GEN je vodilna slovenska energetska skupina, ki združuje proizvodnjo, trgovanje in prodajo električne energije. Pomemben del naše strategije so tudi vlaganja v nove tehnologije, s katerimi zagotavljamo brezogljično in stabilno proizvodnjo za vse generacije,« poudarja dr. Bruno Glaser, poslovni direktor GEN energije d. o. o.

Dr. Bruno Glaser, poslovni direktor GEN energije d. o. o. meni, da bo nova jedrska elektrarna v Krškem ključni korak k brezogljični družbi prihodnosti. FOTO: Črt Piksi

Elektriko proizvajajo iz jedrske energije in obnovljivih virov – predvsem sončne in vodne energije –, kar pomeni, da so njihovi proizvodni viri brezogljični. »S tem zmanjšujemo uvozno odvisnost Slovenije in zagotavljamo brezogljično proizvodnjo energije za vse uporabnike v Sloveniji,« še dodaja. Ključni razvojni projekt je naložba v novo jedrsko elektrarno Krško (JEK 2), ki bo pomembno pripomogla k zmanjšanju uvozne odvisnosti in ustvarjanju brezogljične družbe prihodnosti.

Skupina GEN je nosilec razvoja jedrske energetike v Sloveniji in z njim osrednjega razvojnega projekta nacionalnega pomena: gradnje nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi

Toda prihodnost se ne oblikuje samo s strateškimi naložbami in tehnološkimi rešitvami. Da bi vizija postala resničnost, je nujno, da jo razume in sprejme tudi družba.

Prihodnost se ne gradi le v reaktorjih in elektrarnah, temveč tudi v učilnicah, laboratorijih in centrih znanja. Prav tam se kalijo generacije, ki bodo znale odgovorno ravnati z energijo in iskati rešitve za izzive, ki šele prihajajo.

FOTO: Črt Piksi

»Vizija brezogljične prihodnosti se uresničuje tudi skozi vsakodnevno delo Centra vodenja GEN. Naša naloga v Centru vodenja je učinkovita izraba virov, zanesljivo delovanje in zmanjševanje posledic ob nenačrtovanih dogodkih. Tukaj 24 ur na dan, vse dni v letu skrbimo za optimalno proizvodnjo in usklajeno obratovanje elektrarn, s čimer zagotavljamo učinkovito rabo virov in zanesljivo delovanje tudi v izrednih razmerah,« pojasnjuje Aljaž Prah, dispečer in sodelavec v službi načrtovanja GEN energije d. o. o. Prav na teh temeljih se gradijo tudi nove strateške investicije, kot je projekt JEK2, ki je ključen za prihodnost slovenske energetike.

Aljaž Prah, sodelavec v službi načrtovanja družbe GEN energija d. o. o., kjer skrbijo za optimalno proizvodnjo in usklajeno obratovanje elektrarn 24 ur na dan, vse dni v letu. FOTO: Črt Piksi

Jedrska elektrarna Krško 2 – strateški projekt

Velik korak v brezogljično prihodnost je načrtovana nova jedrska elektrarna v Krškem (JEK 2) – projekt, ki ga stroka in politika uvrščata med ključne strateške naložbe za prihodnost Slovenije.

Za JEK2 načrtujejo tlačnovodni reaktor, preverjeno tehnologijo, ki jo uporabljajo tudi v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) in s katero imajo domači strokovnjaki dolgoletne izkušnje. FOTO: Črt Piksi

JEK 2 je obsežen infrastrukturni projekt, ki bo zagotovil dolgoročno oskrbo z električno energijo v Sloveniji in širše. »JEK 2 bo zagotovil dolgoročno oskrbo in stabilnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji in širše. Nadomestil bo obstoječe vire, ki niso tako prijazni do okolja, kot je jedrska tehnologija. Hkrati imamo v GEN-u že izkušnje in platformo, na kateri lahko gradimo – od strokovnega znanja zaposlenih do regulatornih procesov,« poudarja Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v GEN energiji d. o. o.

Vinko Planinc, vodja sektorja za nove jedrske objekte v družbi GEN energija d. o. o., vodi priprave na gradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem. FOTO: Črt Piksi

Tlačnovodni reaktor – standard jedrske varnosti

Za novi blok je predvidena najnovejša, tretja generacija tehnologije tlačnovodnega reaktorja (PWR), enakega tipa, kot ga že uporablja Nuklearna elektrarna Krško in izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve. Gre za najpogostejšo tehnologijo na svetu – več kot 80 % vseh obratujočih jedrskih elektrarn je tlačnovodnega tipa –, kar pomeni bogate izkušnje, široko podporo industrije in nabor referenčnih praks. »Ta tehnologija ima številne prednosti, še posebej zato, ker smo z njo v Sloveniji že seznanjeni, jo obvladujemo in imamo strokovno infrastrukturo, ki jo lahko nadgradimo,« dodaja Planinc.

Trenutno je projekt JEK2 v fazi umeščanja v prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v začetku julija objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki je zdaj v javni razpravi. Zaradi velikega interesa lokalne skupnosti je bil rok za podajanje pripomb podaljšan do 30. oktobra 2025.

Vzporedno z umeščanjem v prostor GEN energija d. o. o. vodi dialog z dvema potencialnima dobaviteljema tehnologije, francoskim EDF in ameriškim Westinghouse, ki sta s študijami izvedljivosti potrdila sposobnost postavitve standardne jedrske elektrarne v Krškem. Nadaljevanje postopka vključuje obsežne strokovne analize: od varnostne študije (SSAR), ocene potresne nevarnosti (PSHA) in poplavnih tveganj do podrobnih okoljskih presoj.

Vsak tako velik projekt za oskrbo z električno energijo mora zadovoljiti tri merila: mora biti družbeno sprejemljiv in vključevati lokalno skupnost, mora zadovoljiti vse zakonodajne in tehnične zahteve za jedrsko gradnjo, na koncu pa mora biti tudi ekonomsko upravičen. FOTO: Črt Piksi

Kako varna je jedrska energija? Drugi blok jedrske elektrarne Krško je zasnovan okoli enega najpomembnejših poudarkov projekta JEK2: varnosti ljudi in okolja. Temu cilju so podrejeni vsi tehnični, regulativni in operativni elementi – od izbire tehnologije do ravnanja z radioaktivnimi snovmi. Novi blok bo imel predvideno letno proizvodnjo med 8 in 13 TWh, kar bo Sloveniji omogočilo dolgotrajno energetsko samooskrbo. Toda visoka proizvodnja ni cilj sama zase – za dosego tega mora objekt delovati z maksimalno varnostjo skozi desetletja. Jedrska energija je, kot navaja GEN energija d. o. o., med najvarnejšimi in najčistejšimi viri energije. Reaktor generacije III.+ bo vključeval napredne varnostne sisteme, pasivne mehanizme hlajenja in večstopenjske zaščite, ki preprečujejo napake in blažijo morebitne izredne dogodke. Tudi v primeru skrajnih scenarijev, kot so potresi ali zunanji udari, mora struktura ohraniti ključne varnostne funkcije. Varnost vključuje tudi kibernetsko zaščito, varovanje pred zunanjimi grožnjami in stroge postopke ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Zanje je načrtovano najprej bazensko, nato suho skladiščenje, dolgoročno pa varno odlagališče. Vse to kaže, da je visoka varnost pri jedrski energiji temelj, na katerem stoji vsak korak projekta. Cilj ostaja jasen: varovati ljudi, naravo in prihodnje generacije zanesljivo oskrbovati z nizkoogljično in vsem dostopno električno energijo.

Energija prihodnosti mora biti tudi finančno vzdržna

Vinko Planinc: »JEK 2 bo zagotovil dolgoročno oskrbo in stabilnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji in tudi širše. Nadomestil bo obstoječe vire, ki niso tako prijazni do okolja, kot je jedrska tehnologija.« FOTO: Črt Piksi

Gre za eno največjih infrastrukturnih naložb v zgodovini države, zato je ključno vprašanje njena ekonomska upravičenost. GEN energija d. o. o. je pripravila obsežno študijo, ki je prestala mednarodno preverjanje in prejela pozitivno neodvisno strokovno mnenje. Predpostavlja donosnost kapitala na ravni, ki je primerna za državne infrastrukturne projekte, ter dolgoročno konkurenčno ceno električne energije za odjemalce.

Ob tem Planinc opozarja, da mora vsak tovrstni projekt izpolnjevati tri merila: »Biti mora tehnološko zanesljiv, družbeno sprejemljiv in ekonomsko upravičen.«

GEN energija aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo in Mestno občino Krško ter omogoča prebivalcem vključevanje v projekt prek javnih predstavitev in informacijske pisarne. FOTO: Črt Piksi

Poseben poudarek je namenjen sodelovanju z lokalnim okoljem. GEN energija je odprla informacijsko pisarno, organizira predstavitve projekta ter sodeluje z Mestno občino Krško in drugimi občinami v Posavju. Lokalno prebivalstvo ima možnost podajanja pripomb in predlogov, s poudarkom na transparentnosti in ohranjanju zaupanja med investitorjem in skupnostjo.

Brezogljična družba temelji na znanju

Garsia Kosinac, vodja Sveta energije v Informacijskem središču v Krškem, z izobraževalnimi programi in projekti mlade navdušuje za energetiko in trajnostno prihodnost. FOTO: Črt Piksi

Za prihodnost slovenske energetike je ključno strateško načrtovanje novih jedrskih objektov, kot je JEK2, za dolgoročno sprejemljivost teh projektov pa je enako pomembno tudi zaupanje javnosti in razumevanje, zakaj so smiselni in potrebni. Prav tu ima posebno vlogo Svet energije, interaktivni center Skupine GEN, ki že več kot desetletje odpira prostor za pogovor o energiji in trajnosti. Vodja Sveta energije, Garsia Kosinac, poudarja pomen obveščanja, vključevanja mladih ter sodelovanja s šolami in strokovnimi institucijami.

V Skupini GEN se zavedajo, da je treba ljudi nagovarjati pravočasno, še posebej mlade, ki bodo nekoč sami odločali o energetski prihodnosti. Zato že od leta 2011 deluje Svet energije, kjer so doslej gostili več kot 100.000 obiskovalcev. Prostor oživi s pomočjo odličnih predavateljev, strokovnjakov in pedagogov, pa tudi s projekti, ki povezujejo šole, raziskovalne ustanove in podjetja iz vse Slovenije. Med najbolj prepoznavnimi so programi Mladi genialci in Mladi v svetu energije. »Energetika je ena ključnih panog gospodarstva, zato imamo dolžnost, da javnost redno in kakovostno obveščamo,« pojasnjuje Kosinac.

Poleg stalne interaktivne razstave center ponuja široko paleto delavnic, izobraževanj in tekmovanj. Poseben poudarek namenjajo mentorjem, ki so ključni prenašalci znanja: strokovnjaki GEN energije predajajo izkušnje mentorjem, ti pa jih nato posredujejo učencem, dijakom in študentom. Pogosto mentorji sodelujejo tudi pri ustvarjanju eksponatov, ki jih nato uvrstijo v razstavo. »Naša ideja je, da ustvarimo generatorje znanja, ki bodo mlade spodbujali k raziskovanju še desetletja,« dodaja Kosinac.

FOTO: Črt Piksi

Sodelovanje sega od lokalnega okolja do nacionalne ravni. Zelo tesno sodelujejo s Šolskim centrom Krško - Sevnica, pa tudi z drugimi srednjimi in osnovnimi šolami v Posavju in širše. Partnerji centra so tudi Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut Jožef Stefan, ELES, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani in Mariboru ter Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru.

Kot opozarja, današnji mladi zahtevajo več dražljajev in krajše, intenzivnejše vsebine. Zato pri razvoju eksponatov sodeluje širša skupina strokovnjakov – od naravoslovcev do psihologov in družboslovcev –, da razstava res nagovori različne tipe mladih obiskovalcev.

Od šolskih klopi do elektroenergetike

Multimedijski center Svet energije, ki ga je leta 2011 ustanovila družba GEN energija d. o. o., obiskovalcem omogoča poglobljeno potovanje v svet energije in energetike. FOTO: Črt Piksi

Pri delu z otroki in mladostniki imajo ključno vlogo učitelji in mentorji. Prav oni s svojim navdušenjem prenašajo znanje naprej in znajo mlade usmerjati. Kosinac poudarja, da so obiski najlepši takrat, ko se med mentorji, otroki in strokovnjaki ustvari pristna vez. »Če je okolje dobro in odprto, je mogoče otroke res pritegniti,« pravi.

Zanimanje za naravoslovne vede se povečuje, zlasti za elektrotehniko, strojništvo, računalništvo in druge tehnične panoge. To so področja, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje, mladi pa jih prepoznavajo kot priložnost za vseživljenjski razvoj. »Naše poslanstvo je, da mlade navdušimo za poklice v elektroenergetiki in pokažemo, da gre za poklice prihodnosti. Svet energije je središče znanja, ki mladim odpira vrata v svet, kjer lahko vidijo, kako soustvarjati brezogljično prihodnost,« zaključi Kosinac.

Dr. Bruno Glaser: »V GEN energiji gradimo varno, brezogljično in zanesljivo prihodnost.« FOTO: Črt Piksi

Slovenija svojo energetsko prihodnost gradi celostno, s strokovno vizijo, operativno odličnostjo in z mislijo na družbeno odgovornost. Brezogljična prihodnost narekuje strateške projekte, kot je gradnja nove jedrske elektrarne v Krškem, zahteva nenehno skrb za varno in stabilno delovanje celotnega sistema ter predvsem dolgoročno vlaganje v znanje in mlade, ki bodo to vizijo nosili naprej. GEN energija d. o. o. dokazuje, da je brezogljična prihodnost dosegljiva, če jo gradimo skupaj, z vrhunskim znanjem, zaupanjem in odgovornim odnosom do prihodnjih generacij.

GEN energija je krovna družba Skupine GEN. Kar 99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v elektrarnah Skupine GEN, je iz nizkoogljičnih virov električne energije. FOTO: Črt Piksi

