Slovenijo čaka preizkus omrežij in odločanja

Slovenija bo energetski prehod čedalje teže merila samo s številom novih elektrarn. Odločilno bo, ali bo njihovo proizvodnjo pravočasno povezala z omrežji in porabo. Svetovni energetski svet (WEC) pri tem opozarja na tri povezane cilje: zanesljivo preskrbo, dostopnost energije in okoljsko trajnost. Več proizvodnih zmogljivosti še ne zagotavlja, da bo elektrika na voljo tam in takrat, ko jo potrebujemo. Poročilo ne razvršča več držav po kakovosti elektroenergetskega sistema kot nekoč. Še pred dvema letoma se je Slovenija lahko pohvalila z 11. mestom na svetu, zdaj pa so razmere povsem spremenjene, takratna merila ne kažejo več prave slike. Slovensko izhodišče Po podatkih statističnega urada je Slovenija leta 2024 z domačimi viri pokrila 55 odstotkov potreb po energiji, preostalih 45 ...