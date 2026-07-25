Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Slovenski investitorji v obnovljive vire energije lažje kot doma vlagajo v projekte na Balkanu. V Sloveniji so namreč ovira dolgotrajni postopki. Sklad Alfi Renewables je največji slovenski investitor v regiji in tudi največji sklad, ki vlaga v obnovljive vire energije. Konec leta bodo zaključili investicijsko obdobje in bodo skupaj s partnerji investirali približno 330 megavatov (MW) inštalirane moči, skupaj z drugim skladom pa bodo naredili okoli 1500 MW inštalirane moči elektrarn oziroma nekaj več kot 2,5 teravatne ure električne energije. Njihov največji že zgrajeni projekt je 106-megavatna vetrna elektrarna Krivača. V Srbiji je tudi sončna elektrarna v Aleksincu z močjo 16 MW. Začeli so graditi 126 MW veliko sončno elektrarno v Romuniji z 90-megavatno baterijo. Pred vrati sta še ...