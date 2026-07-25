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    Energetika

    Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

    Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
    Na Hrvaškem – na fotografiji objekt na Visu – je precej lažje postaviti večje sončne elektrarne kot v Sloveniji. Foto Božidar Vukičević/Cropix
    Galerija
    Na Hrvaškem – na fotografiji objekt na Visu – je precej lažje postaviti večje sončne elektrarne kot v Sloveniji. Foto Božidar Vukičević/Cropix
    Nejc Gole
    25. 7. 2026 | 17:41
    7:36
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    Slovenski investitorji v obnovljive vire energije lažje kot doma vlagajo v projekte na Balkanu. V Sloveniji so namreč ovira dolgotrajni postopki. Sklad Alfi Renewables je največji slovenski investitor v regiji in tudi največji sklad, ki vlaga v obnovljive vire energije. Konec leta bodo zaključili investicijsko obdobje in bodo skupaj s partnerji investirali približno 330 megavatov (MW) inštalirane moči, skupaj z drugim skladom pa bodo naredili okoli 1500 MW inštalirane moči elektrarn oziroma nekaj več kot 2,5 teravatne ure električne energije. Njihov največji že zgrajeni projekt je 106-megavatna vetrna elektrarna Krivača. V Srbiji je tudi sončna elektrarna v Aleksincu z močjo 16 MW. Začeli so graditi 126 MW veliko sončno elektrarno v Romuniji z 90-megavatno baterijo. Pred vrati sta še ...

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