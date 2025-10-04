Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka. V drugem letošnjem četrtletju je po podatkih Eurostata v EU iz obnovljivih virov nastalo 54 odstotkov elektrike, največ do zdaj. Ključno vlogo je imela sončna energija, ki je v tem obdobju prispevala skoraj petino vse proizvodnje (19,9 odstotka).

Sončna energija je junija letos prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU z 22-odstotnim deležem, pred jedrsko (21,6 odstotka), vetrno (15,8 odstotka), hidroenergijo (14,1 odstotka) in zemeljskim plinom (13,8 odstotka). Najvišji delež obnovljivih so imele Danska (94,7 odstotka), Latvija (93,4 odstotka) in Avstrija (91,8 odstotka), najnižjega pa Slovaška (19,9 odstotka), Malta (21,2 odstotka) in Češka (22,1 odstotka).

Kako je s tem pri nas? Kot pojasnjujejo v skupini Gen, po poti zelenega prehoda in trajnostnega razvoja odločno stopajo z načrtovanjem investicij na področju nizkoogljičnih jedrskih tehnologij (poleg Jek2 tudi SMR), investicij v gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti obnovljivih virov predvsem iz energije sonca in vode, na čelu z gradnjo HE Mokrice, ter investicij v gradnjo novih zmogljivosti za upravljanje prožnosti (investicije v baterijske hranilnike). »Z vsem tem bomo pomembno pripomogli k doseganju nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža obnovljivih virov energije.«

Poleg tega z vključitvijo družbe Gorenjske elektrarne v Skupino Gen aktivno uresničujejo zeleni prehod. »Poleg varne, domače in cenovno konkurenčne proizvodnje električne energije iz energije se posebej veselimo nadaljnjega razvoja tega segmenta našega portfelja in doseganja pomembnih sinergijskih učinkov na področju nadaljnjega razvoja obnovljivih virov. Te bomo dosegali na področjih učinkovitega prilagajanja poslovanja in obvladovanja tveganj, povezanih z vse bolj dinamičnim dogajanjem v proizvodnji električne energije. Prav tako pričakujemo koristi iz medsebojnega prenosa znanja in izkušenj med Skupino Gen in družbo Gorenjske elektrarne.«

Naj pri tem spomnimo, da je Skupina Gen 15. septembra uspešno zaključila postopek prevzema družbe Gorenjske elektrarne. Skupno stoodstotni delež Gorenjskih elektrarn sta od družbe Elektro Gorenjska kupili družbi Gen energija (26 odstotkov) in njena odvisna družba Savske elektrarne Ljubljana (74 odstotkov).

Načrtovane investicije

In kakšne so še načrtovane investicije v obnovljive vire energije v prihodnje? V Skupini Gen, kot pojasnjujejo, se osredotočajo na nadaljnji razvoj in realizacijo strateških investicij, ki so si jih postavili tako v okviru našega strateškega razvojnega načrta kot tudi v letnem poslovnem načrtu. »Na področju obnovljivih virov energije načrtujemo pomembne naložbe s ciljem povečanja kapacitet za proizvodnjo nizkoogljične električne energije. Skupna vrednost investicij v gradnjo novih sončnih elektrarn s skupno močjo približno 50 megavatov bo leta 2025 predvidoma znašala 55 milijonov evrov. Med večjimi projekti izpostavljamo sončni elektrarni ob HE Brežice s skupno močjo 9,2 megavata.«

Ob tem nadaljujejo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, zadnjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Pomemben del njihovih načrtov vključuje tudi vlaganja v vire prožnosti, saj jim bodo baterijski hranilniki omogočili izboljšanje prilagodljivosti in stabilnosti elektroenergetskega sistema. Predvidena vlaganja v baterijske sisteme s skupno močjo 32 megavatov bodo leta 2025 znašala 22,5 milijona evrov.

Kaj pa kažejo številke proizvodnje električne energije? Proizvodne enote Skupine Gen so v prvi polovici leta obratovale zanesljivo, varno in stabilno. »Naša največja elektrarna, Nek, je večino časa obratovala s polno močjo, proizvodnjo v hidroelektrarnah pa je zaznamovala dokaj ugodna hidrologija. K dobremu rezultatu so pripomogle tudi sončne elektrarne. V prvih šestih mesecih je proizvodnja električne energije znašala 1876 gigavatnih ur, kar je skoraj deset odstotkov več kot v istem obdobju lani in 2,5 odstotka nad načrtovano.«