  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Energetika

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    Pri novih in kompleksnih energetskih projektih vseh tveganj ni mogoče prenesti na zavarovalnico. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Pri novih in kompleksnih energetskih projektih vseh tveganj ni mogoče prenesti na zavarovalnico. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je GrECo
    30. 9. 2026 | 12:19
    30. 9. 2026 | 12:32
    12:08
    A+A-

    Prekinitev poslovanja zaradi požara, okvare ali drugega dogodka lahko podjetje stane več kot popravilo poškodovane opreme. Medtem ko čaka na popravilo, čakajo tudi njegova naročila, kupci pa lahko poiščejo drugega dobavitelja. Pri oceni posledic nesreče moramo zato upoštevati tudi izgubljene prihodke in vpliv na nadaljnje poslovanje. To je pomembno tudi pri energetskih naložbah, s katerimi si podjetja želijo zagotoviti zanesljivo oskrbo in učinkovitejše poslovanje. Pri postavitvi sončne elektrarne ali baterijskega hranilnika je zato treba razmišljati tudi o tem, kako bo nova oprema vplivala na varnost obstoječega obrata.

    »Poznamo primere, ko stroški obratovalnega zastoja kar nekajkrat presežejo samo premoženjsko škodo,« je povedal Miha Javornik, vodja področja zavarovalne tehnike in upravljanja tveganj v družbi GrECo, in dodal: »Najnižja cena pri iskanju primerne opreme naj ne bo ključno vodilo, saj se kupovanje poceni in nepreverjene tehnologije mnogokrat dolgoročno izkaže za dražjo rešitev.«

    Kot pojasnjuje Javornik, lahko nova sončna elektrarna ali baterijski hranilnik povečata požarno izpostavljenost obstoječega obrata, zato je treba tveganja oceniti že med načrtovanjem. Z digitalnim upravljanjem se odpirajo tudi vprašanja kibernetske varnosti, pri čemer človek ostaja najranljivejši člen pametnih sistemov. Podjetje mora ob izbiri zavarovanja zato poskrbeti tudi za preventivo in nadomestno oskrbo z energijo, ki mu bo ob morebitnem izpadu omogočila nadaljevanje poslovanja.

    Kaj se je pri energetskih projektih v zadnjih petih letih najbolj spremenilo z vidika tveganj?

    Zeleni prehod in pospešena elektrifikacija, rast UI-ja in s tem povezanih podatkovnih centrov ter decentralizirana industrijska proizvodnja stalno povečujejo pritisk na proizvodnjo in tudi distribucijo električne energije. Podatkovni centri so leta 2024 porabili 1 % svetovne električne energije, nekatere ocene do 2030 pa govorijo celo o 3 % in več. Vsi ti projekti potrebujejo stabilno in robustno dostavo energije, ki pa mora biti hkrati čim bolj učinkovita in prijazna do okolja. Posledično se zateka k modernejšim, digitaliziranim sistemom, ki pa privedejo tudi do novih tveganj.

    Miha Javornik, vodja področja zavarovalne tehnike in upravljanja tveganj v družbi: »Podatkovni centri so leta 2024 porabili 1 % svetovne električne energije.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Miha Javornik, vodja področja zavarovalne tehnike in upravljanja tveganj v družbi: »Podatkovni centri so leta 2024 porabili 1 % svetovne električne energije.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Kako rast podatkovnih centrov, elektrifikacija in decentralizirana proizvodnja spreminjajo profil tveganj?

    Še pred 20 leti so bile požarne škode, naravne katastrofe in podobno eno glavnih zaznanih tveganj v industriji. Danes lahko poleg navedenega govorimo predvsem o kibernetskih tveganjih (tudi kibernetskem terorizmu), tveganjih v povezavi s čezmerno odvisnostjo od umetne inteligence, tveganjih v povezavi s podnebnimi spremembami in neprekinjenim poslovanjem. Ključni izziv postaja pravočasno zagotavljanje zanesljive, cenovno dostopne in (tudi) trajnostne energije ter obravnavanje s tem povezanih nastajajočih tveganj.

    Najšibkejši člen pametnega sistema ostaja človek

    Če danes nekdo postavlja sončno elektrarno, baterijski hranilnik ali podatkovni center, katera tveganja investitorji najpogosteje podcenijo?

    Po mojem mnenju se od tveganj podcenjujejo predvsem kibernetska. Posebej bi poudaril tudi čezmerno odvisnost od umetne inteligence. Področji umetne inteligence (UI) in digitalizacije prinašata veliko novih (manj raziskanih) izzivov in tveganj. Najbolj pa pri investitorjih pogrešam aktivno upravljanje tveganj, bodisi na posameznem projektu bodisi v družbi kot celoti.

    Energetska infrastruktura je vse bolj digitalizirana in povezana. Kako to spreminja kibernetsko tveganje in kje so danes največje ranljivosti?

    Bolj si digitaliziran in odvisen od novih tehnologij, bolj si ranljiv in dovzeten za kibernetski napad. Tukaj ne govorimo samo o klasičnih hekerjih, ampak celo o geopolitični sliki in centrih moči. Kdor bo imel praktično neomejen in stalen dostop do energije in surovin, bo zmagal v vojni tehnološkega preboja, ki se odvija v zakulisju. Največja ranljivost »pametnega« sistema je pa na žalost še vedno človek.

    Varnost projekta se začne pred postavitvijo

    Pri sončni elektrarni ali baterijskem hranilniku je treba že pred začetkom projekta preveriti požarno varnost, tehnične rešitve in tveganja med gradnjo. FOTO: Depositphotos
    Pri sončni elektrarni ali baterijskem hranilniku je treba že pred začetkom projekta preveriti požarno varnost, tehnične rešitve in tveganja med gradnjo. FOTO: Depositphotos

    Predstavljajmo si podjetje, ki želi na svoji lokaciji postaviti večjo sončno elektrarno in baterijski hranilnik. Katera tveganja mora preveriti še pred investicijsko odločitvijo?

    Investitor mora natančno načrtovati umestitev sončne elektrarne in baterijskega hranilnika v prostor. Pri tovrstnem posegu se pojavlja več izzivov, ki jih lahko na kratko delimo na tveganja v povezavi z obstoječo infrastrukturo, konstrukcijska in tehnična tveganja, povečana požarna in okoljska tveganja, vremenske in druge zunanje vplive, tveganja v času gradnje. Bistveno je, da investitor od izvajalca zahteva temeljite študije in analize v zvezi s postavitvijo in se pravočasno loti novonastalih tveganj.

    Kdaj se mora v projekt vključiti zavarovalni posrednik? Zakaj je lahko prepozno, če pride šele takrat, ko je tehnologija že izbrana?

    Vključevanje svetovalca na področju upravljanja tveganj ali zavarovalnega posrednika v fazi, ko je sistem že postavljen in priklopljen, je prepozno iz enega glavnega razloga. Vsak tak projekt poveča požarno izpostavljenost obstoječega premoženja v obratu. Poleg navedenega je dobro natančno proučiti povečana okoljska tveganja ter tveganja v času izgradnje in se nanje pripraviti.

    Kaj se z vidika tveganj spremeni, ko se začne gradnja? Kdo denimo nosi tveganje, če pride med montažo do poškodbe opreme, zamude dobavitelja ali škode tik pred začetkom obratovanja?

    Običajno prepričanje je, da tveganje nosi samo izvajalec gradnje, saj elektrarna preide v lastništvo investitorja/uporabnika šele s priklopom in primopredajo v uporabo. Vendar v praksi investitor solidarno odgovarja za škode, povzročene tretjim osebam in zaposlenim pri izvajalcu med gradnjo. V primeru večjega škodnega dogodka se običajno zgodi, da investitor ostane brez elektrarne in s potencialno pravdo na vidiku. Zato je bistveno, da se za izgradnjo tovrstnih sistemov izberejo zaupanja vredni ponudniki in se zahteva kontrola nad gradbenim/montažnim zavarovanjem za škode med gradnjo.

    Račun za zastoj lahko preseže ceno popravila

    Miha Javornik: »Podjetje naj načrtuje sekundarno ali celo terciarno oskrbo z električno energijo.« FOTO: Jože Suhadolnik
    Miha Javornik: »Podjetje naj načrtuje sekundarno ali celo terciarno oskrbo z električno energijo.« FOTO: Jože Suhadolnik

    Pri baterijskih hranilnikih se veliko govori tudi o požarih. Katera druga tehnična in poslovna tveganja so pomembna?

    Požarna tveganja so še vedno resničnost. Predvsem so lahko posledica bodisi neustrezne gradnje ali nepreverjenih komponent ter pomanjkljive preventive in vzdrževanja. Enako kot vaš avto potrebujejo redno vzdrževanje in čiščenje tudi sončne elektrarne in baterijski hranilniki. Še vedno je treba pozornost posvečati tudi tveganjem med gradnjo in naravnim silam, kot so viharji, poplave, potresi in podobno.

    Objekt začne obratovati. Kaj lahko za podjetje pomeni že nekajurni ali nekajdnevni izpad zaradi okvare ali požara?

    Odvisno od velikosti sistema in energetske odvisnosti od solarnega sistema. Večja nevarnost sta po mojem mnenju potencialna škoda na obstoječem obratu v primeru večjega požara in posledični zastoj obratovanja. Seveda pa je bistveno, da podjetje načrtuje sekundarno ali celo terciarno oskrbo z električno energijo z namenom nemotenega poslovanja. Redundanca in substituti so zelo pomembni v ciklu poslovanja podjetij.

    Pri katerem delu škode so zneski običajno večji, pri poškodovani opremi ali pri posledicah prekinitve poslovanja?

    Premoženjske škode so seveda pogostejše. Škode zaradi prekinitve poslovanja so bolj redke, saj so vezane le na večje premoženjske škode in posledični obratovalni zastoj. So pa neredki primeri, ko stroški obratovalnega zastoja večkratno presežejo samo premoženjsko škodo. Stranke bi se morale bati zastoja obratovanja tudi z vidika izgube trga in kupcev/odjemalcev, saj tovrstne škode ob daljši odsotnosti s trga ne bo povrnila nobena zavarovalnica.

    Zavarovanje ima svoje meje

    Pri novih in kompleksnih energetskih projektih vseh tveganj ni mogoče prenesti na zavarovalnico. FOTO: Depositphotos
    Pri novih in kompleksnih energetskih projektih vseh tveganj ni mogoče prenesti na zavarovalnico. FOTO: Depositphotos

    So nekateri energetski projekti že tako veliki, kompleksni ali tehnološko novi, da jih zavarovalniški trg težko v celoti pokrije?

    Trenutno je zavarovalniški trg pri tradicionalnih tveganjih (požar, naravne nevarnosti, strojelom, odgovornosti ipd.) v fazi »mehkega trga«. To pomeni, da razpoložljive zmogljivosti presegajo povpraševanje. Zato je možno razmeroma poceni najti ustrezne rešitve tudi za večje in kompleksnejše projekte. Zanimivo bo tudi, kako bo direktiva ESG vplivala na zavarovarljivost določenih segmentov v energetiki.

    Večja težava so nastajajoča tveganja, ki so težje zavarovarljiva, nekatera pa tudi nezavarovarljiva (prenos na zavarovalnico ni možen). Zavarovalni trg se počasi prilagaja novi resničnosti in zavarovalni produkti v celoti ne sledijo novim trendom. To je deloma razumljivo, saj gre za tradicionalno industrijo, ki ceno produktov pretežno določa na podlagi preteklih izkušenj z določenimi tveganji.

    S tem razlogom v skupini GrECo vedno poudarjamo, da so ključnega pomena za vsako stranko kakovostna identifikacija in upravljanje tveganj ter preventiva. Po nekaterih ocenah je celo do 80 % tveganj nezavarovarljivih in zato je aktivno upravljanje še toliko bolj pomembno.

    Kaj pomeni za investitorja, če projekt ni ustrezno zavarovan? Lahko zaradi tega težje pride tudi do financiranja?

    Ponekod banke v primeru financiranja že zahtevajo zavarovalno zaščito skozi celoten življenjski cikel projekta. Žal banke niso strokovnjaki na področju upravljanja tveganj in prenosa tveganj na zavarovalnice in so pogosto zahteve generične ter v določenih delih tudi pomanjkljive. Verjamem, da banke podrobno proučijo finančni model posameznega projekta, skladnost dovoljenj in podobno, bi pa investitorjem predlagal, da se za področje svetovanja o tveganjih in zavarovanje obrnejo na strokovnjake.

    Ocena tveganj se začne z analizo projekta in po potrebi tudi z ogledom lokacije, na tej podlagi pa je mogoče pripraviti zavarovalni program, prilagojen posamezni naložbi. FOTO: Depositphotos
    Ocena tveganj se začne z analizo projekta in po potrebi tudi z ogledom lokacije, na tej podlagi pa je mogoče pripraviti zavarovalni program, prilagojen posamezni naložbi. FOTO: Depositphotos

    Kako se pri takšnih projektih konkretno vključuje GrECo in kaj lahko naredi že v fazi načrtovanja projekta)?

    Natančen odgovor je odvisen od tipa in obsega projekta. Vsekakor za naše stranke izvedemo identifikacijo in analizo tveganj, za morebitno obstoječe premoženje tudi fizične oglede glavnih lokacij in izvedbo poročila o tveganjih, soodvisnostih in podobno. Na podlagi pridobljenih podatkov naredimo zavarovalni program po meri. Za največje in najbolj kompleksne primere uporabimo vse znanje skupine GrECo in angažiramo kolege iz GrECo Specialty za področje energetike (Energy – GrECo risk and insurance management) in obnovljivih virov energije (Power & Renewables – GrECo risk and insurance management). V fazi prenosa tveganj na zavarovalnice izvajamo pogajanja z zavarovalnicami z namenom zagotovitve optimalnega kritja za naročnika, v fazi, ko je zavarovalna pogodba oblikovana, pa strankam asistiramo tudi v primeru morebitnih škod ali kakršnih koli potrebnih sprememb zavarovalne pogodbe.

    Če bi morali investitorju dati en nasvet, še preden začne načrtovati nov energetski projekt, kaj bi mu svetovali?

    Za vsa področja projekta izberite zaupanja vredne partnerje z ustreznimi referencami in rešitvami. Najnižja cena naj ne bo ključno vodilo, saj se kupovanje poceni in nepreverjene tehnologije mnogokrat dolgoročno izkažejo za dražjo rešitev.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Sorodni članki

    PromoPhoto
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    13. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Virus hiv

    Virus hiv: 15-letnica vene na roki poimenovala zajtrk, kosilo in večerja

    Dve od sto nosečnic na Fidžiju imata virus hiv. Oblasti so zaradi širjenja virusa razglasile izredne razmere.
    29. 9. 2026 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poslansko vprašanje

    Janša pred lokalnimi volitvami Ljubljano orisal kot levičarski mamilaški raj

    Janez Janša je za porast uporabe drog in problematiko organiziranega kriminala posredno okrivil Luko Mesca, Zorana Jankovića in Roberta Goloba.
    Uroš Esih 29. 9. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Na priljubljeni plaži nasedel kit, okoli trupla kroži veliki beli morski pes

    Na priljubljeni plaži v avstralskem Perthu so v bližini trupla kita opazili ogromnega belega morskega psa.
    29. 9. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsak ima svojega favorita

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan ponuja drugačno pot do nižjih računov

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več

    Več iz teme

    GrECo Internationalzavarovanjeenergetikainvesticijezavarovanje tveganjzavarovalni posrednikiGreco
    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Komentar po tekmi s S. Makedonijo

    Cesar je bil kot Roglič, v Švici najboljši sistem na svetu (VIDEO)

    V Delovem studiu v podkastu VAR nogometna poročevalca Jernej Suhadolnik in Nejc Grilc komentirata dogajanje na stožiški zelenici.
    Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Svet so ljudje

    Six Flags zapira znameniti vlakec smrti: več kot 400 prijav poškodb

    Glavno atrakcijo zabavišča pri Los Angelesu, vlakec smrti X2, bodo zaprli, saj naj bi imelo več sto obiskovalcev po vožnji težave z možgani.
    30. 9. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Umetna inteligenca

    Tehnološki oligarhi bodo sami regulirali superinteligenco

    Donald Trump je sklical ameriške tehnološke oligarhe, vodje največjih podjetij na področju (ne samo) UI, na sestanek v Beli hiši.
    30. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Medijska svoboda

    Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

    Koaliciji na čelu s SDS so očitali kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe.
    30. 9. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Na Marsu je danes ob 10.16 odbilo novo leto

    Marsov dan je dolg 24 ur in 39 minut, leto pa kar 687 zemeljskih dni.
    30. 9. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Umetna inteligenca

    Tehnološki oligarhi bodo sami regulirali superinteligenco

    Donald Trump je sklical ameriške tehnološke oligarhe, vodje največjih podjetij na področju (ne samo) UI, na sestanek v Beli hiši.
    30. 9. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Medijska svoboda

    Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

    Koaliciji na čelu s SDS so očitali kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe.
    30. 9. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Na Marsu je danes ob 10.16 odbilo novo leto

    Marsov dan je dolg 24 ur in 39 minut, leto pa kar 687 zemeljskih dni.
    30. 9. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čakate na pravi trenutek za naložbo? Tudi čakanje ima svojo ceno

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska raziskava dosegla pomemben mejnik

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 15:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo