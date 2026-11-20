Evropska energetika išče ravnotežje med zanesljivostjo oskrbe, konkurenčnostjo in razogljičenjem. Slovenijo medtem čakajo odločitve o novih proizvodnih virih in financiranju omrežij. Direktor Elesa Aleksander Mervar ob tem opozarja na naraščajočo uvozno odvisnost in pomanjkanje sredstev za razvoj distribucije. Evropski energetski prehod postaja vse zahtevnejši in dražji, saj morajo države ob zmanjševanju izpustov zagotavljati tudi zanesljivo oskrbo in konkurenčne cene energije. Na konferenci Energetske zbornice Slovenije in Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE) v Ljubljani so opozorili, da bo uspeh prehoda odvisen predvsem od usklajenega načrtovanja naložb v proizvodne vire, omrežja in prožnost elektroenergetskih sistemov. Leta 2019 so evropske energetske razprave ...