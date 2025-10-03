Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

Dinamika cen električne energije na letni ravni jasno kaže, kako močno lahko zunanji dejavniki vplivajo na stabilnost in konkurenčnost domačega trga. »Leti 2024 in 2025 sta na slovenskem trgu električne energije za dan vnaprej (day-ahead) zaznamovani z izrazito različnima cenovnima trendoma, leto 2025 prinaša občutno umiritev nihanja cena električne energije,« je povedal Rok Klun, vodja tržnega upravljanja portfeljev električne energije pri Petrolu.

Petrol kot vodilni dobavitelj električne energije poslovnim odjemalcem v Sloveniji s 27.000 merilnimi mesti oskrbuje več kot 8.200 poslovnih odjemalcev, ki so jim dobavili 1,6 teravatne ure energije.

Eno najbolj volatilnih obdobij v zadnjem desetletju

Rok Klun, vodja tržnega upravljanja portfeljev električne energije pri Petrolu: »Leto 2024 je prineslo eno najbolj napetih obdobij na trgu, z dnevnim razponom cen, ki je presegal 300 EUR/MWh.« FOTO: Črt Piksi

Leto 2024 je prineslo eno najbolj volatilnih obdobij v zadnjem desetletju, saj so dnevne cene pogosto presegle 200 EUR/MWh in v posameznih mesecih nihale tudi za več kot 50 %.

Glavni razlogi za visoka nihanja so bile omejena razpoložljivost hidroenergije zaradi dolgih sušnih obdobij, negotovost pri oskrbi z zemeljskim plinom in visoke cene emisijskih kuponov.

Za industrijske odjemalce je to pomenilo višje tveganje pri nabavi električne energije.

Povprečna cena v letu 2024 je bila na day-ahead trgu v Sloveniji 91,28 EUR/MWh, razlika med najvišjo in najnižjo dnevno ceno pa je znašala 328,18 EUR/MWh, kar je jasen pokazatelj napetih razmer na trgu.

Razpon med najnižjo in najvišjo ceno v letu 2024 je bil tolikšen, da bi se lahko nekdanja mesečna položnica za podjetje v nekem trenutku skoraj potrojila.

Pomembna referenca: madžarski trg

Visoka volatilnost cen električne energije povečuje tveganje, zlasti za energetsko intenzivno industrijo. FOTO: Depositphotos

Madžarski trg električne energije je pomembna referenca za Slovenijo, saj med trgoma pogosto obstaja visoka korelacija cen. Posledično so tudi pogodbe z energetsko intenzivnimi kupci pogosto vezane na madžarski terminski trg.

V letu 2024 pa se je pojavila anomalija pri korelaciji med slovenskim in madžarskim trgom. V prvi polovici leta je bilo razmerje med day-ahead cenama stabilno, s povprečno razliko 0,95 EUR/MWh, v tretjem kvartalu pa je madžarski trg v povprečju presegal slovenskega za kar 23 EUR/MWh. Takšna anomalija je povzročila negotovost na slovenskem terminskem trgu, saj je zaradi oslabljene korelacije z Madžarsko in hkrati zaradi nizke likvidnosti domačega terminskega trga postalo težko napovedovati dolgoročne cene elektrike za namen dolgoročne pogodbe.

Petrol za velika podjetja in težko industrijo ponuja celovito rešitev pri oskrbi z električno energijo, ki združuje zanesljivost, učinkovitost in enostavnost.

Dogajanje se umirja, razlike v ceni še vedno visoke

Rok Klun: »Čeprav je leto 2025 prineslo umiritev cen, trg ostaja občutljiv na geopolitične in vremenske dejavnike.« FOTO: Črt Piksi

Leto 2025 je zaznamovalo umirjeno gibanje cen, ki so se na dnevni ravni gibale večinoma med 90 in 120 EUR/MWh, brez tako izrazitih skokov kot v letu 2024. K stabilizaciji so prispevale večje količine uvoženega utekočinjenega plina, povečana proizvodnja iz vetrnih in sončnih elektrarn v celotni Evropi ter izboljšana povezljivost regije s preostalim evropskim trgom, kar je zmanjšalo tveganja večjih cenovnih šokov.

Povprečna cena day-ahead trga v Sloveniji je bila do konca avgusta 104,27 EUR/MWh (na dan 28. 8. 2025), z razliko med najvišjo in najnižjo dnevno ceno 212,11 EUR/MWh. Kljub višji absolutni ceni prinaša stabilnejši trg z nižjo volatilnostjo manjša tveganja za dobavitelje in končne odjemalce kot tisti v letu 2024.

»Slovenski trg električne energije je po burnem letu 2024 prešel v fazo relativne stabilnosti v letu 2025, saj so se cene večino časa gibale v zmernem razponu, vseeno pa trg ostaja občutljiv na zunanje dejavnike,« je še povedal Rok Klun in dodal, da do konca leta pričakujejo več izzivov, med katerimi izstopa možnost povečane volatilnosti v zimskih mesecih, ko se tradicionalno pojavlja »druga cenovna špica« zaradi višjega povpraševanja in večje odvisnosti od uvoza.

Poleg sezonskih vplivov ostajajo pomemben dejavnik tudi geopolitične razmere, zlasti glede oskrbe z zemeljskim plinom in negotovosti na področju emisijskih kuponov, kar lahko hitro vpliva na gibanje cen. Prav tako bodo vremenske razmere, predvsem razpoložljivost hidroenergije in proizvodnja iz vetra in sonca v Evropi, igrale ključno vlogo pri določanju stabilnosti trga v drugi polovici leta 2025.

S pravočasnim sklepanjem pogodb v boj proti cenovnim skokom

Mojca Verč, skrbnica ključnih strank pri prodaji električne energije in zemeljskega plina pri Petrolu: »Stabilnost stroškov energije je ključna za konkurenčnost industrije in predvidljivo načrtovanje poslovanja.« FOTO: Črt Piksi

Predlogi za odjemalce električne energije vključujejo predvsem aktivno upravljanje tveganj in premišljeno izbiro strategij nabave. Petrol za velika podjetja in težko industrijo ponuja celovito rešitev pri oskrbi z električno energijo, ki združuje zanesljivost, učinkovitost in enostavnost. Podjetjem omogočajo jasen in pregleden proces – od priprave prilagojene ponudbe in sklenitve pogodbe do stalne uporabniške podpore.

Priporočljivo je pravočasno sklepanje pogodb, s čimer se zmanjša izpostavljenost nenadnim cenovnim skokom, hkrati pa je ključno izbrati ustrezen način zakupa energije – fiksno pogodbo, indeksno vezano, SPOT ali preko tržnega dostopa (market access) –, glede na profil porabe in tolerance do tveganja. »Pomembno je, da podjetja izberejo pravo strategijo zakupa električne energije. Nestabilne razmere ne pomenijo le višjih stroškov, ampak višajo tveganje za poslovanje,« je povedala Mojca Verč, skrbnica ključnih strank pri prodaji električne energije in zemeljskega plina pri Petrolu, kjer stalno spremljajo trende in skupaj s podjetji iščejo optimalne rešitve, da stroški energije postanejo stabilni, podjetja pa se lahko osredotočijo na rast.

Mojca Verč: »Podjetja se pred tveganjem cenovnih skokov najlažje zaščitijo s pravočasnim sklepanjem dolgoročnih pogodb.« FOTO: Črt Piksi

Odjemalci naj se prav tako izogibajo špekulacijam cen, saj je trg v zadnjih letih zaznamovala energijska kriza, ki je povečala strah in negotovost, kar pomeni, da obstaja večji potencial za nenadne dvige cen kot za njihovo znižanje.

Namesto iskanja najnižje cene naj bo glavni cilj stabilnost in predvidljivost stroškov, zato Petrol velikim poslovnim odjemalcem ponuja tudi triletne pogodbe za nakup elektrike in možnost sklenitve pogodbe PPA.

V skupini Petrol ponujajo različne vrste zakupa elektrike, tako po fiksnih kot tudi po dinamičnih cenah, na slovenskem, hrvaškem in srbskem trgu. Podjetjem zagotavljajo tudi strokovno svetovanje glede optimalne količine zakupa in profiliranja porabe podjetij, s čimer se podjetja lažje zaščitijo pred cenovnimi nihanji.

Njihovi svetovalci redno spremljajo trende na energetskih trgih, analizirajo gibanje cen energentov in prilagajajo strategije nabave glede na specifične potrebe odjemalcev, kar omogoča učinkovito upravljanje stroškov energije in stabilnost poslovanja tudi v obdobjih visoke volatilnosti trga električne energije.

Petrol podjetjem zagotavlja prilagojene ponudbe in stalno uporabniško podporo. Poseben poudarek pa namenja trajnostnemu razvoju, saj podpira proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov z zanesljivim odkupom, s čimer podjetjem pomaga zmanjševati ogljični odtis in slediti trajnostnim ciljem. Na ta način Petrol ne ponuja le stabilne oskrbe z energijo, temveč tudi dolgoročno partnerstvo, ki podjetjem omogoča, da se osredotočijo na svojo osnovno dejavnost ob hkratni skrbi za okolje in prihodnost. ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

