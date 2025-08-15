Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

V francoski jedrski elektrarni Gravelines so v sredo spet zagnali enega od štirih reaktorjev, ki so jih morali na začetku tedna zapreti zaradi invazije meduz. Te so namreč zamašile črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje katere od jedrskih elektrarn, saj jih take množine morskih bitij presenetijo.

Štiri reaktorje od skupaj šestih so morali zaradi meduz zapreti v nedeljo in ponedeljek. Iz družbe EDF, ki upravlja jedrsko elektrarno Gravelines, so v sredo sporočili, da so reaktor 6 spet zagnali ob 7.30 po lokalnem času. Dela še potekajo, da v prihodnjih dneh ponovno zaženejo preostale tri reaktorje. Dva reaktorja sta medtem zaprta zaradi vzdrževalnih del. V EDF so zagotovili, da incident z meduzami ni vplival na varnost objekta, tamkajšnjih zaposlenih in okolja.

Gravelines je na severu Francije, med Dunkirkom in Calaisom, in s šestimi jedrskimi reaktorji, ki proizvedejo po 900 megavatov električne energije, velja za največjo jedrsko elektrarno v zahodni Evropi.

Morsko vodo za hlajenje uporablja veliko jedrskih elektrarn, pravi Tomaž Žagar, predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. Tudi zato imajo nuklearke, ki stojijo ob toplejših morjih z več meduzami in drugimi bitji, nameščene sisteme, s katerimi preprečujejo, da bi morske organizme potegnilo v kondenzator. Tak sistem ima tudi jedrska elektrarna Hinkley Point na obali Velike Britanije.

Največje uporabljajo morje

Na vprašanje, ali morska voda ne deluje korozivno na cevi in druge naprave, je Žagar odgovoril, da korozija navadno ni problem, saj je to sistem terciarnega hlajenja. Vse najmočnejše jedrske elektrarne imajo urejeno hlajenje z morsko vodo. Res pa je, da jih je večina na severu, kjer je tudi morska voda hladnejša.

Pri jedrski elektrarni Gravelines vidi Žagar problem v tem, da nihče ni pričakoval takega roja meduz v Rokavskem prelivu. Jedrska elektrarna tudi ni projektirana za tako gostoto morskih organizmov.

Po poročanju AFP se to sicer ni zgodilo prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale meduze, saj se je podoben incident zgodil že leta 1990. Zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem. Po besedah strokovnjakov so čezmerni ribolov, ki postrga vse življenje v morjih, želve, ki se hranijo z meduzami, onesnaževanje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili ugodne pogoje za razmnoževanje meduz.

Jedrska elektrarna Gravelines se hladi z vodo iz kanala, ki je povezan s Severnim morjem. Na območju se je v preteklih nekaj letih povečala populacija azijskih mesečevih meduz, prvič so jo opazili leta 2020, kar je posledica segrevanja morja in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. V preteklosti je ta vrsta ustavljala tudi elektrarne na Kitajskem, Japonskem in v Indiji. V EDF pa niso potrdili, da je bila vzrok za težave.

Morje niso le meduze

Po drugi strani so jedrske elektrarne omenjene kot mogoča rešitev za razsoljevanje vode, saj to naredijo v kondenzatorjih, preden morska voda vstopi v sistem hlajenja. Morje pa bo v prihodnje tudi vir urana, kažejo nove inovacije. Spužvaste kocke določenih materialov naj bi učinkovito in dokaj poceni lovile razpršeni uran iz morja. Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.

Nasprotno pa ima segrevanje planeta veliko negativnih posledic tudi za vso proizvodnjo energije. Pri nas in drugod so težava lahko pretople reke ali prenizki pretoki. To ne zmanjša le proizvodnje jedrskih elektrarn, ampak tudi hidroelektrarn. Bolj spreminjajoče se vreme povečuje nestabilnost vetrnih in sončnih elektrarn. S segrevanjem se polarni vetrovi ustavljajo, kar pomeni tudi več obdobij brez vetra, ter daljša obdobja oblačnosti in ekstremnih padavin.