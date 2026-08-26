Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Vodenje družbe Geoplin bo s 1. novembrom prevzel Uroš Bider. Dosedanji glavni direktor Simon Urbancl bo po izteku svojega mandata konec oktobra karierno pot nadaljeval v tujini. V vodstvu družbe ostaja direktorica Simona Kostrevc. Uroš Bider v skupini Petrol deluje že več kot tri desetletja in je v tem času opravljal številne vodstvene funkcije v Sloveniji in regiji. Zadnja leta uspešno vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji. Njegove bogate vodstvene izkušnje in odlično poznavanje energetskega sektorja zagotavljajo kontinuiteto vodenja ter nadaljnje uresničevanje razvojnih in poslovnih ciljev Geoplina, so sporočili iz Petrola. Do nastopa funkcije novega glavnega direktorja bo potekal postopen in urejen prenos vodenja družbe, ki zagotavlja nemoteno poslovanje. Geoplin je vodilni ...