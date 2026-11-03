V JEK 2 tudi gospodinjstva: koliko bi dobila v zameno?

»Partnerstvo za JEK 2 pomeni predvsem velike koristi za Slovenijo,« je prepričan ekonomist Jože P. Damijan. S sodelovanjem slovenskega gospodarstva in slovenskih gospodinjstev bi potrebovali manj javnega financiranja, med partnerje pa se razdelijo tudi tveganja. A treba bo dobiti podporo javnosti: »Če gospodinjstva vidijo korist v tem projektu, da bodo imela dolgoročno nižjo ceno električne energije za tretjino svoje porabe, je seveda to za njih bonus.«

»Takoj ko se bomo začeli pogovarjati, takoj ko bo sprejeta politična odločitev o začetku gradnje [drugega bloka nuklearke], takoj se bo začelo tudi javno nasprotovanje. Ključno pri tem bo, kako zagotoviti javno podporo temu projektu,« je o JEK 2, po njegovem mnenju najpomembnejšem infrastrukturnem projektu v zgodovini Slovenije, na Delovi poslovni konferenci Energetika 2026 dejal ekonomist Jože P. Damijan.

V preteklosti so nekateri nasprotniki dejali, da je projekt prevelik za Slovenijo, da bo zmanjkalo denarja za zdravstvo, šolstvo, da se bo poslabšala boniteta države, da se bomo dražje zadolževali, da bi Slovenija lahko bankrotirala. Damijan se strinja, da gre za res velik projekt, finančno izjemno zahteven projekt, a meni, da ga Slovenija lahko financira in izvede. Vprašanje pa je, kako zagotoviti javno podporo. »Za koga ga gradimo? Evropo, energetske trge, trgovce z energijo ali za slovensko gospodarstvo in gospodinjstva,« sprašuje JPD, ki verjame, da če želimo dobiti podporo, jo dobimo tako, da se javnost vključi v ta projekt, da lahko participirajo pri koristih tega projekta.

»Če hočemo znižati stroške financiranja, če hočemo znižati tudi potencialna tveganja, je treba tukaj vključiti tudi druge subjekte. Potrebujemo partnerstvo za JEK 2,« pravi Damijan. Pojasnil je, da partnerstvo pomeni predvsem to, da ob državi, ob javnem financiranju, vključimo tudi zasebnike, torej podjetja, zainteresirana za vlaganja, in gospodinjstva, da vključimo tudi sosednje države v ta projekt. Izpostavil je model 50-25-25, seveda so možni tudi drugi, a je po njegovih besedah ključno, da se zagotovi, omogoči, da ob državi participirajo tudi podjetja, ki želijo vložiti v ta projekt, in da imajo koristi od tega v obliki predvsem znižane cene električne energije za določen del svoje porabe. Enako velja za gospodinjstva, je dodal.

Damijan je analiziral pet različnih modelov: 100-odstotno javno financiranje, model, kot ga je predlagala delovna skupina lani. Partnerstvo s podjetji, kjer je 25-odstotni delež podjetij. Partnerstvo se razdeli tudi enakomerno med podjetja in pa gospodinjstva. Mednarodno partnerstvo, kjer imamo zraven še Hrvaško. In zadnji model, E, kjer gre za konzorcijsko partnerstvo: »Se pravi, da zraven vključimo tudi energetska podjetja, slovenska energetska podjetja, hrvaška energetska podjetja in pa gospodinjstva in podjetja.«

Prednost tega projekta je po besedah Damijana, da imamo več vlagateljev: Slovenija 50 odstotkov, Hrvaška in domači odjemalci pa po 25 odstotkov. »Če recimo bi ta projekt stal, govorimo o reaktorju velikosti 1100 megavatov, bi to pomenilo po sedanjih cenah približno 10,4 milijarde evrov. To pomeni, da bi domači odjemalci, gospodinjstva in podjetja skupaj prispevali okrog 2,6 milijarde, država pa 5,2 milijarde, Hrvaška še 2,6 milijarde.« Dodaja, da so razlike med modeli zgolj v strukturi financiranja, in načinu, kako se poplačajo donosi vsem vlagateljem. Ključno pa je, ko se vključi vse te različne subjekte, vse te različne vlagatelje, da imajo vsi enak donos: »Lahko v obliki obresti, lahko v obliki popusta pri ceni električne energije. In to je ta ključna inovacija tega predloga.«

Damijan je v izračunu (RAB model, ki omogoča reguliran donos) upošteval, da se vlagateljem v času obratovanja povrne investicija, ustvarijo pa še 2,5-odstotni donos. Povprečna referenčna cena po danih predpostavkah, bi znašala okrog 82 evrov na megavatno uro.

Delova poslovna konferenca Energetika 2026 na Bledu. Foto Dejan Javornik

Ključno pri projektu je predvsem to, tako Damijan, kako se povrnejo koristi od tega projekta vsem vlagateljem. Pri javnih vlagateljih je zadeva relativno jasna. V devetih letih, ko naj bi se projekt gradil, bi država od subjekta, če se bo zadolžila in mu dala kredit, bi v tem času lahko dobivala obresti za ta svoj denar, medtem ko se glavnica začne odplačevati šele po začetku obratovanja. Zasebne vlagatelje bi se lahko poplačevalo na drug način. Že v času gradnje, v torej prvih devetih letih, ko se projekt gradi, bi bili upravičeni do popusta pri ceni električne energije: »Če država v tem času dobiva obresti na svoj vložek, lahko dobivajo zasebni vlagatelji delež svojega donosa, v obliki znižane cene električne energije.« Po začetku obratovanja JEK 2 bi se projekt normalno odplačeval, podjetja ali gospodinjstva pa bi lahko dobivala svoj donos v obliki znižane cene električne energije, tako da bi za časa celotnega financiranja in pa obratovanja projekta, se pravi 9 do 40 let, dobili poplačano ves svoj vložek, hkrati še dogovorjeni donos.

Damijan je še pojasnil, da če bi znašala referenčna cena 82 evrov na megavatno uro (skozi čas bo seveda različna), bi znašal popust, ki zagotavlja povračilo vloge in dogovorjen 2,5-odstotni donos, okoli 47 evrov. To pomeni, da bi efektivna cena v času obratovanja projekta za tiste, ki bi vlagali v ta projekt, znašala okrog 35 evrov, in je višja od operativnih stroškov, ki so ocenjeni na okrog 32 evrov za megavatno uro.

»Koristi so predvsem, če govorimo o podjetjih in gospodinjstvih, da imajo za določen del svoje porabe zagotovljeno zamejeno ceno električne energije. Tukaj so vsi v skladu s svojim deležem v to investicijo upravičeni do deleža električne energije iz JEK 2,« pojasnjuje Damijan. Za gospodinjstva bi to pomenilo približno tretjino porabe, za poslovni sektor pa približno osmino njihove porabe električne energije na letni ravni, ob vložku po 1,3 milijarde evrov obeh skupin. Dodaja, da bi bili popusti v času gradnje manjši, znašali bi približno 16 milijonov evrov letno, medtem ko bi bili v času obratovanja višji, ker bi prihajali iz JEK 2 – znašali bi okrog 51 milijonov.

Damijan je poudaril, da je pomembno, da se v projekt vključi gospodinjstva, saj lahko denimo na položnici vsak mesec del svojega računa namenijo za gradnjo JEK 2, nato pa iz tega naslova dobijo korist v obliki znižane cene električne energije za eno tretjino svojega odjema. Če bi vseh 870.000 gospodinjstev sodelovalo v tem projektu, bi mesečno plačevali na računu v času gradnje slabih 14 evrov, medtem ko bi popust med gradnjo na leto pa znašal 18,7 evra na povprečno gospodinjstvo. V času po zagonu projekta, po letu recimo 2040, bi bil povprečen popust pri električni energiji na računih za električno energijo na gospodinjstvo okrog 58 evrov.

Za podjetja, ki bi želela vlagati v ta projekt, so pomembne predvsem konkurenčne cene električne energije, za konkurenčnost gospodarstva. »Evropa se je, to je bilo že prej rečeno, z nekaj neumnimi politikami zapletla v razmere, ko smo štartali samo na določene vire električne energije, določene nizkoogljične vire, ki pa so privedli do tega, da imamo zaradi tega višje cene električne energije na trgu. Zaradi tega številne države uvajajo različne mehanizme, kako bi znižale to ceno električne energije za gospodarstvo.«